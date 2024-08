Morena y aliados pretenden con el 54 por ciento de los votos, tener el 75 por ciento de las curules en la Cámara de Diputados, algo que tiene muy preocupados a los partidos de oposición. ¿Es peligroso para la vida democrática la sobrerrepresentación? Sí. Así nacen el abuso de poder que da pie a las dictaduras ¿Pelearán los partidos “conservadores” en Tribunales lo que fueron incapaces de ganaren las urnas? Sí. Pero no les queda de otra. ¿Morena ha ganado, principalmente, por los programas ‘clientelares’ o apoyos sociales? Sí, y fueron los gobiernos emanados del PRI, los primeros en utilizarlos en México con fines electorales. “En lo que se están apoyando el INE y el Tribunal Electoral es en la ley que aprobaron el PRI, PAN y PRD hace más de 10 años”, dijo el jefe de la bancada morenista (y expriista por supuesto) en San Lázaro, Ignacio Mier...

Por supuesto, todos los de la 4T muy seguramente serán mayoría en San Lázaro y tomarán las decisiones en la Cámara Baja con todas las justificaciones posibles pero no hay que perder de vista que las diputaciones plurinominales están diseñadas para garantizar la voz y representación de las minorías… Algo que todos los partidos políticos deberían tener en cuenta cuando son mayoría y tienen el poder, y que por alguna razón los lleva a creer que siempre lo tendrán y es en ese estado de megalomanía que aprovechan para aprobar (o no aprobar) reformas que años más tarde, cuando ya forman parte de la oposición o de las minorías, van en detrimento de sus intereses colectivos o individuales… Y como siempre en deterioro de todos los mexicanos que pagaremos las consecuencias. Algo, sin duda, se estará cocinando en las curules deMorena que ya hasta el “PRI-MOR” de Rubén Moreira Valdez, coordinador del Grupo Parlamentario de lo que queda del PRI en la Cámara de Diputados, advirtió que la sobrerrepresentación permitiría a la 4T hacer cambios constitucionales…

“El pueblo de México tiene derecho a tener a los funcionarios más preparados y no por voto popular, sino por concurso... queremos independencia del Poder Judicial”, gritaron los manifestantes afuera del recinto del penúltimo foro “Diálogo Nacional rumbo a la reforma del Poder Judicial en México” en la capirucha del pan de pulque. Dicen nuestros subagentes que participaron decenas de trabajadores del Poder Judicial de Coahuila, Nuevo León y Zacatecas y hasta una mujer disfrazada de Temis, la diosa griega de la justicia y equidad, hizo un performance con todo un ataúd donde yacían los restos del Poder Judicial. Presentes en el foro el senador morenista, Ricardo Monreal, y los legisladores federales de Morena, Gerardo Fernández Noroña, que ya se sienten con la mayoría calificada de su partido y por lo tanto, con la facultad de modificar la Constitución, voltearon para otro lado, ignorando la abierta inconformidad “Los habrán mandado los priistas”, seguramente pensaron. Nuestros subagentes versados en el mundo teatral aseguran que esto es un poco de simulación y al final mero trámite y que el escenario de ayer en la protesta en Saltillo, es justamente la representación de lo que ocurrirá con el Poder Judicial. RIP.

Los chismosos subagentes siguen esperando resultados positivos de la renuncia del gerente técnico de Simas Torreón, Raymundo Rodríguez de la Torre, cuya oficina sigue acéfala, es más, se rumora que como ni falta hace, ya se preparan para convertirla en espacio para archivo muerto. El comentario viene a colación por el grave problema de brotes de aguas negras que sufren varias colonias del sur de la ciudad y que medio quitado de la pena, Simas atribuye a los taponamientos de drenaje. Pero no es que estén en mal estado, reiteran de manera oficial: “Es más bien un tema demantenimiento y desazolve continuo que debe hacerse para prevenir que las redes se saturen”. Ante la clarividencia demostrada sobre el origen del problema y la respuesta que pareciera haber sido otorgada por el Oráculo de Delfos solo queda la duda de ¿Y entonces por qué no dan el mantenimiento? Bueno, dicen los protervos subagentes infiltrados en Simas que lo que sucede es que no hay tanta liquidez para pagar proveedores y mucho menos para arreglar equipos fuera de servicio... Como los Vactors. ¿Será?

No es que nuestros subagentes sean pesimistas, amargosos e inconformes... Bueno en realidad sí lo son, pero en su defensa podemos decir que una vez que perdieron toda fe en la humanidad regularmente atinan en sus desconfianzas de tal suerte que consideran que una cosa es que durante la visita que hizo a Coahuila y a Durango la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, haya tratado con cortesía a los gobernadores priistas de Coahuila y Durango y otra muy diferente es que tras de seis años de sequía presupuestal federal de la 4T vayan a voltear desde Palacio Nacional para este lado del norte pero bueno, no hay peor lucha que la que no se hace. Así, tanto el “Góber” que no canta mal las rancheras, Esteban Villegas, como el gobernador echado Pa’ delante,Manolo Jiménez, se entrevistaron con la “científica” Claudia Sheinbaum, y le presentaron su carta a Santa Claus cargada de ilusiones y esperanzas. No fueron los únicos, también estuvieron sus homólogos de Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes y Veracruz. Esteban yManolo pidieron concluir Agua Saludable y recursos para infraestructura carretera, proyectos en el rubro de salud, entre otros. Ojalá que doña Claudia, pragmática como es ella, vea más allá de los colores.

Los subagentes disfrazados de morralla nos reportan que en las colonias populares de Torreón tanto en misceláneas y hasta en casas particulares ya proliferan las maquinitas tragamonedas o lo que es lo mismo los llamados minicasinos. Así sin hacer ruido, su presencia ha crecido y todo mundo piensa que son inofensivos juegos infantiles, de sano entretenimiento, pero no. Este asunto ya ha prendido las alertas en varios municipios coahuilenses porque no es muy difícil imaginarse los intereses de quienes las instalan y la manera en que empiezan a enganchar a los pequeños en el mundo de la ludopatía. Pero además, ¿Qué permisos se necesitan para colocar estos equipos tan lucrativos? Habrá que ver cuál es la respuesta del que cobra aún en Inspección y Verificación, Raúl Gerardo Rodríguez. Por cierto, ayer 6 de agosto, con 10 votos a favor, la diputada Norma García Mariscal, del partido Unidad Democrática de Coahuila (UDC), obtuvo el respaldo de la diputación permanente del Congreso del Estado para solicitar a las autoridades de seguridad federal, estatal y municipal la implementación de un operativo para el decomiso total de las máquinas tragamonedas que se encuentran en pequeños comercios a lo largo del estado. Por si estaban con el pendiente.

Donde nos dicen que mientras los empleados municipales de varias áreas del edificio más caro de la ciudad parecieran seguir de vacaciones, en el tercero y segundo piso, la situación es muy diferente, ya que ahí se está trabajando desde temprano hasta tarde. Y es que con la llegada repentina de representantes de la Auditoría Superior del Estado (ASE), los responsables de esas áreas tienen que estar disponibles para proporcionar los documentos que les van requiriendo. Dicen los subagentes que en radio pasillo, la versión es que están revisando licitaciones y contratos de obras y proveeduría correspondientes al primer trimestre de este año. Pero como la ASE, a cargo deManuel Rodríguez Briones, nunca da a conocer los resultados de sus observaciones, ya no se sabe si es para detectar irregularidades o para que sus auditores “apoyen” a enderezar las cuentas públicas. Eso dicen. Ojalá pronto se vean reportes concretos pues sino ya se vuelve trabajo poco serio por parte de la ASE…

Allende el Nazas y como en los últimos días se le había visto bastante contentito al presidente de la Ciudad Jardín, Homero Martínez Cabrera, algo que siempre incomoda a los integrantes de la oposición en Lerdo que se dicen fieles representantes de doña Claudia Sheinbaum y de todos los pisos que le quiera poner a la Cuarta Transformación, nos comentan los chismosos subagentes que la que ya se fue a quejar (y sus razones tendrá) por el contrato por la venta de aguas negras (negras no grises) en Lerdo a un productor que tenía algo así como 10 años viendo quién se la podía vender es doña Georgina Solorio, la exregidora lerdense que siendo de Lerdo y viviendo en Lerdo ganó y bien ganada una curul representando al distrito 09 con cabecera en Mapimí. La denuncia, aseguran, ya la presentó ante la Comisión Nacional del Agua, y el tema muy seguramente le servirá como una de las banderas que usará ahora que busque la alcaldía de esta ciudad… Si es que no se le atraviesa Flora Leal, diputada local, también de Morena por el Distrito 13 de Lerdo, quien tiene las mismas aspiraciones. Ya veremos y diremos en qué queda la denuncia por el contrato de las aguas que nadie quiere en las calles, situación que, por cierto, todavía no se discute en el Congreso del Estado y probablemente ni se discutirá pues ya avisaron los diputados locales que no revisarán ni las cuentas públicas del 2023. ¿Será trabajo que le dejarán a la siguiente Legislatura que inicia en septiembre?