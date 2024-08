El pasado 30 de Julio en Tamaulipas el hampa asesinó impunemente al empresario,Julio César Almanza Armas, presidente de la Federación estatal de Cámaras de Comercio en Tamaulipas, que se encuentra en un estado de ingobernabiidad bajo las siglas de Morena, el partido oficial, que no obstante obtuvo la confianza ciudadana para ganar en 25 ayuntamientos (que representan más del 80 porciento de la población de la entidad) de un total de 43 ciudades. Almanza era vicepresidente de la Concanaco y horas antes de ser emboscado había denunciado lo que es sabido por todo el mundo y por supuesto en Palacio Nacional: la creciente extorsión y cobro de piso en todo Tamaulipas sin que hasta el momento el Estado Mexicano pueda ofrecerle a la gente que sí trabaja y sí estudia la seguridad que debería garantizar tras la esperada promesa de transformación en elpaís.De las extorsiones son víctimas desde la señora que vende burritos en la calle hasta las cadenas comerciales nacionales e internacionales, entre ellas OXXO y no se diga los transportistas quienes tienen que pagar cuota para pasar por sus carreteras. La pregunta es ¿Hasta cuándo seguirá en ascenso la criminalidad que no es exclusiva de Tamaulipas?

S egún la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) 2024 del segundo trimestre la percepción de inseguridad en Tamaulipas se incrementó en los últimos tres meses principalmente en ciudades como Tampico, Reynosa, Nuevo Laredo y Ciudad Victoria siguiendo la tendencia de los últimos años pero también en otros estados como Quintana Roo, Tlaxcala, Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Guanajuato, Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Veracruz y Yucatán. De hecho, dos de las tres primeras ciudades percibidas como más peligrosas de México, de un listado de 10 del mismo INEGI, se encuentran en el estado de Zacatecas: Fresnillo (que ocupa el primer lugar nacional) y Zacatecas (que ocupa el tercero) siendo un 94.7 por ciento y un 84.7 por ciento de sus habitantes los que, respectivamente, consideran que es muy inseguro vivir ahí. Otras ciudades en el país más inseguras según los datos del INEGI son Chilpancingo (Guerrero), Cuernavaca (Morelos), Ciudad Obregón (Sonora), Tapachula (Chiapas), Uruapan (Michoacán), Ecatepec (Estado de México) y León (Guanajuato). Así que mucha tarea, sin duda, tendrá en materia de seguridad la presidenta electa, Claudia Sheinbaum. Por cierto, en la misma encuesta, las ciudades de Saltillo y Piedras Negras, de Coahuila, se encontraron entre las 10 ciudades más seguras.

Por ahora aquí en la Comarca Lagunera todos los esfuerzos de las corporaciones están enfocados en labores de rastreo tras la desaparición de Pablo Jared Vallejo Adame, de 23 años, el pasado 31 de Julio mientras conducía a Químicas del Rey, minera propiedad de Industrias Peñoles, ubicada en Laguna del Rey, que se localiza en el bolsón de Mapimí, en el municipio de Ocampo, Coahuila, a unos 210 kilómetros al norte de Torreón, y pegado al ejido El Porvenir, del municipio Francisco I.

Madero donde el alcalde, Jonathan Ávalos, reniega del Mando Único y de las corporaciones policíacas estatales. Algo que ya dio al menos un norte fue el perímetro donde se localizó incendiada la camioneta en la que viajaba Pablo, pero sus pertenencias aparecieron a unos 50 kilómetros de ese punto. Las autoridades de Coahuila, quienes descartan al menos en sus primeras líneas de investigación que la desaparición tenga que ver con la comisión de algún delito (no así las del Estado de Durango), tienen que darse prisa en la localización del joven, quien suponen comenzó a vagar tras un percance de la camioneta, vehículo que no está claro cómo por qué se habría salido del camino. Que el esfuerzo no decaiga pues en estos casos el tiempo es oro ya que el cuerpo humano resiste de3a5 días como máximo sin agua.

Y hablando de recorridos en tierras áridas este año de nueva cuenta se realizará la décima ruta recreativa de Coahuila 1000 y la décimo cuarta edición de la carrera de competición con vehículos “todo terreno” que partieron ayer en la mañana de la Plaza Mayor y recorrerán los municipios de Torreón, Matamoros, Francisco I Madero, San Pedro de las Colonias, Viesca y Cuatro Ciénegas y continuarán hoy sábado en Parras de la Fuente, General Cepeda, Ramos Arizpe y mañana domingo la meta es en Saltillo. No participó en el evento el gobernador, Manolo Jiménez, pero sí dio el banderazo de salida a los corredores, junto con el alcalde mejor paseado, perdón, mejor boleado Román Alberto Cepeda, quien tampoco se sumó al recorrido y únicamente fungió como anfitrión en la cena de pilotos del jueves en la noche donde también se vio al alcalde de Saltillo, Chema Fraustro y al senador electo, Miguel Riquelme Solís, el cual fue uno de los principales impulsores de este evento deportivo- turístico y que para este año espera una derrama de 35 millones de pesos.

La llamada “curva de aprendizaje”, al parecer sigue siendo un error en el que caen los gobiernos de todos los niveles. Por eso, por encima de las lisonjas y felicitaciones que manifestaron a quien hace pocos días estaba al frente de la oficina de Pro Coahuila, Luis Eduardo Olivares Martínez, de quien se desconoce bajo qué méritos “brincó” a la Secretaría de Economía en donde el gobernador echado Pa’ Delante dio de baja a Claudio Bres Garza, que ahora se hará cargo de una oficina en Piedras Negras, dizque para atender las relaciones bilaterales Coauhila-Texas. El cuidado de la política en materia de desarrollo económico de la entidad, a la par de lo que respecta a la seguridad pública, han sido en los últimos años prioridades, por lo que habrá que estar listos de las cuentas que rinda Olivares Martínez, de quien dicen sus malquerientes, el mayor mérito es la cercana amistad con el Ejecutivo y no se diga de quienes integran las principales posiciones del primer círculo del nuevo gobierno. Pero veremos y diremos del trabajo del nuevo funcionario que no empezará de ceros pues se le dejó bastante camino andado, inversiones ya nada más pendientes de anunciarse pues desde el año pasado se trabajaron y concretaron justo al comenzar el actual sexenio.

Mas vale tarde que nunca, dice el dicho, razón por la cual a cuatro meses de que termine la primera temporada de tres años del actual gobierno municipal finalmente por fin se instalará el Consejo del Centro Histórico de Torreón que le ofrecieron encabezar a Héctor Gaytán Mc Gregor pero lo rechazó. Supuestamente el citado Consejo se encargará de tomar decisiones en la aplicación de recursos que el Ayuntamiento recibe vía impuestos. A estos recursos se le sumará lo que se recaude del nuevo sistema digital de parquímetros. A los subagentes les interesaría saber qué es lo que se ha hecho con el dinero obtenido durante los tres años recientes de la famosa “Cuota por Conservación del Centro Histórico” y que se cobra obligadamente a los ciudadanos en el recibo del Impuesto Predial Municipal. De seguro esos datos los tiene el tesorero municipal, Óscar Luján Fernández, y quien presume a todos los que quieran escucharlo que es muy eficiente en la recaudación de este impuesto que representa uno de los principales ingresos municipales, por lo tanto se da por hecho que también son los mismos buenos resultados en lo relacionado con el Centro Histórico.

La que vino a hacer ruido a Coahuila, aunque con un recalentado, fue nada menos que la suspirante a dirigir el PAN Nacional, Adriana Dávila, quien calificó como “vergonzoso” el acuerdo entre “Don Figurín”, Marko Cortés, a quien solo le falta volverse crítico de las olimpiadas para no perder vigencia en estos días, y el gobernador echado pa’ delante; Algo que ocurrió antes de las campañas electorales respecto a la repartición de cargos públicos... Como si ese tipo de acuerdos fueran una novedad al momento que dos partidos hacen alianza. Algo en lo que sí podría tener razón y que dijo Adriana es que la alianza con el PRI poco ha beneficiado al partido albiazul, que también dejó de ser una legítima oposición. Se dice que para hoy sábado el PAN defina (si es que no está definido ya con el dedo anular de Marko apuntando a Jorge Romero) el método de selección para la renovación de la dirigencia que tanto pretende Dávila y ahora también Damían Zepeda, quien también levantó la mano. Al menos, para callar críticas, el Comité Ejecutivo Nacional del PAN aprobó por unanimidad la acción afirmativa que garantiza que al menos una mujer pueda participar en la renovación del CEN.

Para quienes pregunten como es que en Viesca, Coahuila, la CFE suspendió el suministro de energía a la Presidencia Municipal por incumplimiento de pago (ya que se dice que tienen un adeudo de 15 millones de pesos y no de 8 como decían las autoridades locales) y allá, Allende el Nazas, en Gómez Palacio, no la cortan pese a que el año pasado se debían más de 400 millones de pesos (monto heredado desde el 2022), los chismosos subagentes nos comentan que todo radica en los acuerdos que se han hecho con el Municipio privilegiando el diálogo. Y no, esta vez doña Lety Herrera no les mandó cortar el agua a los de CFE sino por el contrario, dicen, han estado buscando alternativas para evitar los horrorosos cortes y hacer algunos pagos. Fue a inicios del mes pasado (es decir, se curaron en salud) que se revisaron formas para sanear la deuda a la CFE que fue heredada por la administración anterior (2019-2022) al Sideapa.

Gómez Palacio debe a la CFE casi 410 millones de pesos que recibió como herencia de la la administración morenista de Marina Vitela de los cuales en su momento se informó que 309 millones de pesos eran de la deuda de este organismo con la CFE, mientras que unos 100 millones de pesos, eran del organismo rural, Sideapar a la Comisión. En su momento los morenistas se defendieron diciendo que en la pasada administración de doña Lety les dejaron un adeudo de 45 millones con la CFE, así es que ellos nada más incrementaron la deuda 8 veces más