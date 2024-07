En La Laguna de Coahuila y Durango la CFE realiza operativos para detectara los “colgados”, algo como para que el personal tenga en qué ocuparse ahora que no hay dinero para mejoras en su infraestructura, pero que no resuelve el problema de fondo en la empresa que encabeza Manuel Bartlett. En próximas semanas, la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo,dará a conocer los nombres de los nuevos titulares de Pemex y CFE que quedarán bajo el mando directo de la Secretaría de Energía, la cual estará a cargo de Luz Elena González, quien colaboró con Sheinbaum en el gobierno de la Ciudad de México. La “Científica” tendrá que encontrar un mecanismo que garantice el servicio de energía, indispensable para la relocalización de industrias, conocido también como “nearshoring”,pero todo un reto para su gobierno que inicia el primero de Octubre porque la CFE es una bomba de tiempo ¿Por qué? Primero, la CFE reportó una pérdida neta, entre el 1 de enero y el30 de junio de 2022, de 74.8 mil millones de pesos;un retroceso de162.6 mil millones de pesos al compararse con el mismo periodo del 2023. Segundo, su deuda creció 25.9 por ciento (con 1.9 billones de pesos) en estos 6meses en comparación con el año pasado -y además es la más alta de los últimos 6 años de acuerdo con un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad publicado este 30 de julio.Al parecer, el gobierno de la 4Ttendrá que reconsiderar su postura ante las energías “verdes” e inversión privada.

Y hablando de cortes de la CFE y en una muestra de “exceso de iniciativa” resulta y resalta que en Francisco I. Madero, Roberto Goytia Saldivar, asistente de la Secretaria del Ayuntamiento, Darinka Guerra Arrieta, tuvo la ocurrencia de invitar a los chismosos de la prensa a abandonar la sala de Cabildo donde se realizaba la sesión pública ¿El motivo? “No pueden estar aquí porque se van a tratar asuntos municipales”, aseguró Goytia; todo un adalid de la transparencia y la rendición de cuentas y el “respeto” al cuarto poder. El nigromante asistente de Secretaría, quien seguramente tiene otras cosas más importantes qué hacer que llevar café y pasar recados, no consideró que la revisión de asuntos no municipales no es tema del orden del día de las sesiones de Cabildo, que además por ley son públicas, y ni modo. Justo uno de esos asuntillos de alta secrecía que iban a tratar era la petición de la tesorera municipal, Alejandra Flores García, al Cabildo para mandar un oficio a la CFE con el fin de hacer un convenio ya que les cortaron ayer la luz en la Presidencia Municipal y seguramente por exceso de pago. Por cierto, en Matamoros, donde también hace aire, el alcalde Miguel Ángel Ramírez López, mejor conocido como “El Charro”, juraba y perjuraba que su gobierno no tenía adeudos con CFE y le echaba toda la culpa que los más de 70 millones que se deben a su antecesor, Horacio Piña, pero la CFE ya confirmó que son más de 55 millones de pesos los que “El Charro” debe de su periodo y que Piña se fue debiendo unos 36 millones de pesillos.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Nuestros subagentes que andan sumamente interesados en el panorama económico del país, rumbo al 2025 y en el marco de una nueva Legislatura federal, se preguntan qué ejes se irán perfilando en planes de obra y proyectos de desarrollo para Coahuila, es decir, lo que integrará el portafolio de propuestas para el Presupuesto Federal del año entrante, de parte del gobernador echado Pa´delante, lo cual sin duda será interesante. Y es que son ya 6 años que lleva Coahuila sin apoyos para: el campo, infraestructura carretera, para ciencia y tecnología, entre otros. Con recién estrenados becados en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, quienes tomarán posesión de sus curules el 1 de septiembre, será pertinente conocer la discusión y argumentos de los legisladores coahuilenses, no solamente los que representan a lo que queda del PRI sino también a los que ganaron con la aplanadora de Morena, a ver qué tanto van a hacer de beneficio presupuestario por la entidad que representan o si nada más van a ir a pasearse a la Ciudad de México, a la grilla y a calentar la silla. Ya veremos y diremos cómo actúan porque ya no falta mucho.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Como nadie sabe y nadie supo la cantidad de tarjetas que se encuentran activas dentro del sistema de Pre-Pago del Transporte Urbano de Torreón y al que nunca se le dio seguimiento, nuestros chismosos subagentes aseguran que con la auditoría que la Contraloría Municipal practica a este sistema quedará claro la inoperancia del mismo, el fracaso que ha significado para los concesionarios, pero sobre todo, para los usuarios. Desde su establecimiento (dizque para modernizar el transporte hace más de 7 años) se utilizaron los plásticos para que los estudiantes la utilizaran y les hicieran válida su tarifa especial, los adultos mayores y de capacidades diferentes, también. Los usuarios generales podrían utilizarla y así los choferes sacarían las manos del manejo de efectivo. Pero, para llegar a este sueño dorado, en cada unidad se colocaría un validador de estas tarjetas, mismos que casual y curiosamente, se empezaron a “vandalizar” y se sacaron de servicio. Además, los centros de recarga de los plásticos sería en las tiendas de cadena esas que están “a la cuadra” pero resulta que luego ya no las recargaron y los choferes juraban y perjuraban que no traían saldo a favor. Total que expuesto queda el desorden, la falta de seguimiento y atención a este servicio siendo además causa del rezago que ahora enfrenta y es la breve historia del porqué en el servicio público de transporte de Torreón no se expiden boletos con seguro de viajero.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Los infiltrados subagentes nos comentan que los que ya saben que no tendrán acomodo en la siguiente etapa de la administración del alcalde mejor paseado, perdón, mejor lustrado, Román Alberto Cepeda González, se encuentran en Obras Públicas, en Desarrollo Urbano, en el Sistema Integral de MantenimientoVial y en la Secretaría del Ayuntamiento. Aseguran que es larga la lista de funcionarios y coordinadores, que al parecer no funcionan y no coordinan, a los que les darán las “gracias”. En radio pasillo señalan que le han quedado mal al presidente municipal porque se han servido con la cuchara grande precisamente porque saben que ya les buscan sucesores, incluso se dice de fricciones con los que encabezan las dependencias. ¿Será?

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Y como a los funcionarios de la actual administración municipal de Torreón les encanta viajar quizá emulando al jefe máximo, el alcalde mejor paseado, los envidiosos y protervos subagentes nos prepararon otro capítulo de la extensa saga: “Funcionarios emprendedores y proveedores del Ayuntamiento”, ahora con la actuación especial de Eleazar Gómez, el director Jurídico del DIF Municipal, con un sueldo de 25 mil pesos al mes, lo cual es más o menos simbólico, comparado con lo que gana al tener el contrato de renta de los equipos de sonido, iluminación, pantallas LED y plantas de luz entre otros de los insumos que se requieren en los eventos oficiales. La empresa llamada GM Producciones Torreón seguramente sí deja ganancias redituables pues el pasado mes de junio el funcionario se fue de vacaciones a “la ciudad de la eterna primavera” y no nos referimos a Cuernavaca, Morelos, sino a Medellín, Colombia y todo documentado en las chismosas redes sociales. Nuestros memoriosos agentes recordaron aquella frase atribuída al presidente Adolfo López Mateos, esa que preguntaba: ¿hoy qué toca? ¿viaje o vieja? mosas redes sociales.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Luego de que el líder nacional del PAN, Marko Cortés, quien se encontraba de metiche, ah no perdón, como observador de las elecciones presidenciales en Venezuela, fuera detenido el sábado por la policía bolivariana para posteriormente ser expulsado a Lima, Perú, hubo varios panistas laguneros que se rasgaron las vestiduras y pusieron el grito en el cielo contra Maduro. Yes que los de la “Alianza” se equivocaron, pues en lugar de Marko debieron mandar a “Don Perpetuo”, perdón, al dirigente nacional del Tricolor “Alito” Moreno, quien sin duda habría hecho hasta lo imposible por no irse o porque no lo sacaran. El dirigente criticó en Venezuela la gran cantidad de propaganda del candidato “oficial” que tapizaba las calles en comparación con la poca de la oposición… Casi casi como ocurrió con la de Xóchitl Gálvez. Algo que sí caló en Palacio Nacional fue que “Don Figurín”, perdón, Marko Cortés posteó en sus redes sociales que EUA no confía ni en el presidente de México ni en las fuerzas de seguridad mexicanas aunque le faltó poner “no importa en qué tiempo ni en qué sexenio leas esto”. Según palabras de don Figurín esa fue la razón por la cual no hubo aviso previo de la captura al “Preciso” de Palacio Nacional, quien seguramente habría preferido que el sucesor de “El Mayo”, un exitoso agricultor y ganadero mexicano, se diera a través de una consulta popular.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Allende el Nazas, el que anda más que activo en la Ciudad Jardín en favor de la 4T so pretexto de las llamadas “asambleas informativas” que no son otra cosa que un adoctrinamiento de los morenistas hacia “el pueblo” para que caminen las reformas que interesan al partido guinda es nada menos que el regidor lerdense morenista, “Gerita” Medrano, quien visita una colonia por día y a veces dos si le es posible, tanto en zona urbana como rural y como si en campaña anduviera donde aprovecha para hacer algunas críticas al gobierno municipal referente a los servicios básicos. “Hemos hecho recorridos en las colonias para ver las necesidades… el tema del drenaje, agua y recolección de basura son tres cosas que a diario aquejan a los ciudadanos”, ha asegurado Gerita en varios programas de radio donde ha sido invitado. Otro que seguramente vio las fotos de las merecidas vacaciones del presidente, Homero Martínez, y dijo “apoco nos vamos a quedar así”, fue nada menos que el expresidente y ferviente admirador, Carlos Aguilera, quien ni tardo ni perezoso se puso unos pantaloncillos cortos verdes “fosfo” para correr en la playa en una especie de alejamientos y acercamientos y publicarlo en sus redes sociales con todo y la música de fondo con la que entrenaba Rocky Balboa:”Eye of the Tiger”, de Survivor.