Con todo y los recortes presupuestales del gobierno federal aplicados a Coahuila por alrededor de 500 millones de pesos para los próximos meses y que se suman a los mil millones del pasado semestre, el gobernador Echado Pa´ Delante sostiene que la seguridad seguirá como prioridad. Manolo aseguró que se mantendrá el apoyo para las instituciones que han trabajado de la mano con él para mantener los indicadores alcanzados y por ello el anuncio que hizo de una inversión de 100 millones de pesos procedentes del tres por ciento del Impuesto Sobre Nóminas (ISN) para fortalecer la infraestructura militar en Coahuila.

Parte de estos recursos, se aplicaron a la atención de varias necesidades y a la perforación de un pozo, con elque se beneficiará elcomplejo de la Región Militar donde operan más de 5mil efectivos, aunado a las colonias colindantes.

Los subagentes, a los que nunca se les da gusto, reportaron, sin embargo, que fue interesante ver la comitiva de funcionarios estatales en el mismo evento que poco vienen a Torreón y cuando lo hacen, lo esconden a la chismosa prensa, pese a la necesidad de saber en qué están trabajando, y ese fue el caso del que cobra como titular del CEAS, Lauro Villarreal Navarro, que no dice ni pío, respecto al grave problema que significa Simas Rural, responsable legal del abasto de agua en decenas de colonias del norte de la ciudad pero que desde hace años es un “elefante en la sala”.

Y en temas de “blindaje” el secretario de Seguridad en Coahuila, Federico Fernández Montañez, ya dejó clara su postura respecto a lo que sucede en Chávez pues fue entrevistado ahí en el Campo Militar por la incómoda prensa que sin mala intención preguntó respecto a la contratación de policías que en Francisco I. Madero se realiza a diestra y siniestra sin que los nuevos perfiles cuenten con algún tipo de adiestramiento ni mucho menos los controles de confianza de ley. Federico señaló que el alcalde de Madero y gurú de las terapias alternativas, Jonathan Ávalos, conoce y sabe de antemano cuáles son los lineamientos con los que se debe cumplir el Municipio de acuerdo a la normativa federal en materia de Seguridad Pública (pues experiencia tiene ya como presidente municipal) y sin ahondar mucho más en el caso prácticamente le dijo que no se haga el “oligofrénico” pues las reglas en la materia están claras y no las dicta el Estado sino la Federación. Entre que son peras o son manzanas y como alguien tiene que hacerse cargo de la seguridad en esa ciudad informó que por parte del Estado ya se reforzó la vigilancia le guste o no le guste esta “ayuda” al presidente municipal morenista porque “la seguridad no se politiza”, también dijo el secretario.

Luego de que la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, informó que Torreón se colocó entre las tres ciudades de Coahuila que figuran como las más seguras del país, junto con Saltillo y Piedras Negras, al tener una positiva percepción de seguridad ciudadana, el alcalde mejor paseado, Román Alberto Cepeda, no pudo desaprovechar la oportunidad de anunciar que los buenos resultados se deben a que su administración ha invertido millones en el rubro de seguridad.

¿Cuánto? El 18 por ciento del presupuesto municipal, es decir, unos más o menos unos 600 millones de pesos anuales. En la misma ENSU, la Policía Municipal de Saltillo resultó ser de las mejores evaluadas del país así es que ojalá que la capacitación en España que se prepara para policías torreonenses (como parte del intercambio en capacitación, inteligencia y contrainteligencia con la Academia Nacional Española) rinda frutos y es que al final todo se demuestra con resultados. A ver qué pasa en la visita de representantes de la citada institución entre los meses de septiembre y octubre.

Justo en los terrenos de la Dirección de Seguridad Pública de Torreón los chismosos subagentes indagan por lo pronto respecto a un caso de violencia familiar en modo agresión física contra una cónyuge pues nos reportan que las cosas andan muy “calientes” entre el director de la corporación, Antonio Perales Esparza, y quien fungía como su segundo de a bordo con el puesto de director operativo, Héctor Alba Ávalos. El “pecadillo” de Alba, dicen, fue andarse promoviendo para ocupar el puesto de Perales una vez que se jubile, algo que no fue bien visto por su aún jefe, quien ni tardo ni perezoso lo mandó a la congeladora donde hoy comparte oficina con quien fuera el director jurídico de la corporación policíaca. En radiopasillo de la DSPM se dice que las diferencias entre jefe y subjefe llegaron al punto de que ya se prepara el relevo con Adolfo Campirano, actual director de la Academia de Policía ¿Será? Los protervos subagentes también nos reportan de varios casos en los que funcionarios municipales de Torreón se han dado vuelo con la subcontratación de empresas y extrañamente quienes tienen manía por este tipo de prácticas también sobresalen por la contratación de salones de alta gama para sus fiestas y hay quienes hasta se dan el lujo de disfrutar de su luna de miel, por ejemplo, en lugares como Punta Cana, allá por la República Dominicana. Los chismosos subagentes señalan que estos funcionarios ya hasta se olvidaron de manejarse en un perfil más acorde al sueldo “oficial” que tienen, dando más cuerda a sus malquerientes que aseguran se han beneficiado de jugosos contratos de obra. Uno de los que ha gozado de estos privilegios se desempeña en el área de “Bacheo” y tiene un sueldo mensual de 14 mil 800 pesos, por lo que saque usted sus conclusiones de si le alcanza o no para las salidas internacionales. Dicen los subagentes que son varios en la lista que andan en las mismas por lo que siguen pista de la ruta de los negocios hechos con el sufrido pavimento que curiosamente en muchas zonas se desmorona como azúcar, por lo que hay que volver a bachear y es el cuento de nunca acabar. Eso, claro está donde se realiza.

Para todos los que tengan dudas respecto al porqué el dirigente nacional del Tricolor, Alejandro Moreno Cárdenas, que busca la reelección de su partido lleva años mostrándose con un perfil bajo y de poco golpeteo contra el gobierno federal de la 4T pueden echar un vistazo al expediente contra “Alito”, su hermano Emigdio, y sus empresas que indaga y demuestra un esquema de transacciones millonarias irregulares en poder de la FGR y la UIF que incluye la adquisición de inmuebles en zonas de lujo en la Ciudad de México y en el condado de Harris en Houston, Texas, en Estados Unidos, además de traspasos millonarios en momentos clave en su carrera política.

Lo anterior queda expuesto gracias a la gran cantidad de documentos oficiales que así lo demuestran y que fueron publicados por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad apenas el pasado 25 de Julio de este 2024 y que pueden consultarse en: https://contralacorrupcion.mx/el-expediente-contra-alito-suhermano-y-sus-empresas/ para quien tenga más curiosidad. Por cierto, también se le señala en la prensa nacional como propietario de una gran franja de playa en la exclusiva zona de Champotón, en el Estado de Campeche, el cual adquirió a 33 centavos el metro cuadrado, cuando el precio actual en la zona oscila entre los mil 250 y mil 500 pesos (además de las 35 casas que ya le sacaron al dirigente y sus familiares) así es que ni para dónde hacerse.

Allende el Nazas el que este viernes andaba muy contento y “vibrando alto” por estos días de asueto fue nada menos que el presidente municipal de la Ciudad Jardín, Homero Martínez, quien aprovechó estas vacaciones para presumir de su nueva y visiblemente más esbelta figura en la playa, algo que por cierto nunca antes había hecho en sus chismosas redes sociales causando así furor entre los lerdenses y aunque no le fue nada mal con los comentarios (pues muchos especulan que fue aquí cerca en Mazatlán así es que le perdonaron que se vaya a divertir) de inmediato los cibernautas no dejaron pasar la oportunidad de hacerle memes y hasta “stickers” con la foto en la que presume músculo y pelo en pecho rodeado del mar azul y espuma de tal manera que los artistas del photoshop “hicieron su magia” para incluirlo en un cartel de la película Guardianes de la Bahía o “Baywatch” abajito del luchador y actor profesional Dwayne Johnson mejor conocido como “La Roca” y de Zac Efron. Ya veremos y diremos si regresa con nuevos bríos.

En la capital de los Alacranes, aunque los diputados locales del Congreso de Durango han logrado ignorar con éxito y durante toda la Legislatura el análisis y aprobación de la nueva Ley de Fiscalización del Estado con la cual se pondrían nuevos “candados” para evitar que hubiera más desvíos y vacíos legales que dieran pie a un uso discrecional y con poca vigilancia de los recursos públicos como se llenaron la boca de decir que hubo en el gobierno del “Güero” Aispuro. Recientemente el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Alejandro Mojica Narváez, aseguró que “se encuentran muy avanzados los trabajos del dictamen” pero eso es lo mismo que se ha venido diciendo desde el 2022. En este tiempo ni la Comisión de Administración y Contraloría Interna ni la Comisión de Gobernación del Congreso, ambas presididas por el diputado, José Ricardo López Pescador, han demostrado interés. Tampoco otras comisiones como la de Vigilancia de la Entidad Superior del Estado, presidida por el diputado, Joel Corral Alcantar; Ni la Comisión de Responsabilidades, que preside el diputado J. Carmen Fernández Padilla; ni la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, que preside la diputada, Rosa María Triana Martínez.

Al parecer el poner “candados” para que el uso de los recursos públicos sea transparente no es una prioridad en Durango...Por algo será.