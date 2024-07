Una confirmación de la opacidad con la que se ha manejado el proyecto federal de Agua Saludable para La Laguna (ASL) fue el hecho de que Conagua reservó por cinco años la información respecto al trazo del citado proyecto argumentando un “riesgo” al difundir un proceso administrativo en curso y generar “desventajas y percepciones erróneas” sobre su ejecución... Como si nadie supera del aura de corrupción que envuelve al mismo y como si los ciudadanos no tuvieran derecho a conocer un proyecto que se realiza con recursos públicos y por miles de millones de pesos, más sin una razón que la ley considere de peso para reservarla como sería un tema de nuestra seguridad nacional. En fin, lo que llamó la atención es que autoridades municipales de Torreón pudieron hacer “manita de puerco” a Conagua y finalmente se logró “arrimar” al director del organismo de cuenca, Gabriel Riestra Beltrán, con quien se acordó intercambiar información a través de Obras Públicas, respecto al trazo topográfico que habrá de seguirse en esta polémica obra.

¿Ylos recursos millonarios federales anunciados que se destinarían a los municipios para la rehabilitación de sus viejas redes de agua potable? Pues no llegan, ni llegarán -como dijo don Teofilitoya que ahora están en procesos de entrega-recepción entre el gobierno federal saliente y el entrante... Ymuchas ganas tampoco han tenido de mandárselos la verdad.

Y en Obras Públicas, donde cobra como titular Juan Adolfo von Bertrab Saracho, los subagentes disfrazados de vecinos de la colonia Roma nos comentan que sin duda hay funcionarios municipales que no tienen claro cuál es la función de un “servidor público” por muy evidente que parezca. Y no, no es culpa de los vecinos que el drenaje de la ciudad no sirva, que se inunden las calles o que se haya construido el fraccionamiento en un “pozo” pues eso también debió haber sido supervisado en su momento por el gobierno municipal. Lo menos que puede hacer un funcionario ante la queja ciudadana es responder bien y de buenas pero mejor aún sería resolver el problema para callar bocas. En vez de eso von Bertrab Saracho no solo se deslindó de su responsabilidad técnica en el caso sino hasta se indignó porque los afectados se atrevieron a dar a conocer el caso a la chismosa prensa pero siendo honestos ¿Es culpa del mensajero o de la autoridad que no resuelve? Porque con bloquear el chat de los quejosos el problema no desaparece y menos con amenazas veladas a los ciudadanos en el sentido de que de su parte no recibirán ni ayuda, ni pipas, ni ninguna atención, algo que para su mala suerte quedó registrado en un audio. Por cierto, siguen las interrogantes sobre si el director de Obras Públicas realmente cerró su constructora con la que le realizaba trabajos de pavimentación al SIMV y a Simas. ¡Sin llorar!

Ayer martes, el R.I.P. Nacional amaneció sin dirigencia, al pedir licencia “Don Perpetuo”, ah no perdón, Alejandro Moreno Cárdenas, quien al parecer quiere hacerle la competencia a don Fidel Velázquez Sánchez el fallecido líder cetemista que ocupó la dirigencia por más de 50 años. “Alito” tuvo que cubrir este trámite para poder registrarse el lunes y buscar nuevamente la dirigencia por, inicialmente, otros 4 años, como Putin en Rusia o como se decía antiguamente “hasta que la muerte nos separe”.

Dicen los subagentes que fue ante la Comisión Política Permanente de lo que queda del partido Tricolor que a puerta cerrada y “con derecho de admisión” fue que “Alito” y la secretaria general, CarolinaViggiano, se registraron. El “Sepulturero” del PRI -bautizado así por MCdijo con voz importante en su mensaje que “hay gente del PRI trabajando para la 4T” y dicen los subagentes, quienes sufrieron de un ataque de risa, que “el premio de los 64 mil” será para quien pueda adivinar cuál priísta anda en esas. Total que ahora con la modificación del artículo 178, Alejandro Moreno podrá extender su gestión hasta por tres periodos de cuatro años, conservará su curul de senador por la vía plurinominal y tendrá que verse las caras en la Cámara Alta con otros legisladores que están en contra de su permanencia en la dirigencia nacional. El entramado se pondrá interesante a partir del 1 de septiembre que arranca la nueva Legislatura federal.

Quien arrancó la semana al parecer con bríos fue el gobernador echado Pa’ delante,Manolo Jiménez, quien anduvo haciendo acto de presencia en la zona de los trabajos de las obras de la prolongación del bulevar los Pastores y del Nazario, allá en la “capirucha” del pan de pulque. El objetivo es mejorar la conectividad de las zonas norte y poniente demás del flujo hacia Ramos y Arteaga. Los chismosos subagentes aseguran que Manolo anduvo bastante cercano a los alcaldes ‘Chema’ Fraustro, de Saltillo, y Ramiro Durán, de Arteaga, pues no quiere retrasos. Otro tema que ocupa al mandatario es la próxima reunión que habrá de celebrarse en los próximos días entre los comandantes de las regiones militares IV y XI, con sede en Nuevo León y Coahuila, ante los compromisos asumidos por las autoridades de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas en el esquema del Mando Único Especial Interestatal que será coordinado por la Secretaría de la Defensa Nacional. El echado Pa’ delante recordó que hasta el momento gracias a los operativos desarrollados han disminuido los intentos de intromisión por parte de la delincuencia organizada a Coahuila, principalmente por la carretera Ribereña. Ojalá y así siga y no le aflojen porque cabe destacar que ni Tamaulipas ni Nuevo León son precisamente un modelo en materia de seguridad por lo que seguramente los intentos no cesarán.

Y también en la “capirucha” del pan de pulque y del sarape, será dentro de poco la capital más vaquera de México al endosarle el municipio al gobierno del Estado, la responsabilidad del programa de Rodeo Expogan & Fest que será una de las acciones estratégicas a atender para impulsar este festival Pa´Delante con cartelera de mayor peso y proyección a nivel internacional como otro de los atractivos de Coahuila y posicionarlo incluso a nivel nacional. Por eso los subagentes ya se preparan con sus botas Lucchese y su respectivo sombrero Stetson, con el fin estar acorde con este nuevo estilo que forma parte de las acciones para promover turísticamente a Coahuila con sus 8 Pueblos Mágicos y su cada vez más fuerte potencial vitivinicultor.

En Matamoros los ciudadanos están a punto de caminar con antorchas hacia la casa del presidente municipal, Miguel Ángel Ramírez López, mejor conocido como “El Charro”, con quien se encuentran indignados a causa de la nueva medida que su gobierno, través de las chismosas redes sociales oficiales, dio a conocer: La prohibición de cerrar calles y avenidas de la cabecera municipal con motivo de bailes, quinceañeras, fiestas patronales y demás eventos sociales. Y es que, por usos y costumbres, la población suele cerrar alguna cuadra atravesando uno o dos vehículos. La ciudadanía no tardó en respingar cuestionando a la autoridad y señalando con el dedo flamígero si la medida será aplicada también a los políticos por aquello de los mítines y cierres de campaña para los cuales contratan tambora, banda norteña, sonoras de música guapachosa y hasta lucha libre. “Ah pero en campaña ‘cáiganle al baile de Apache’, dijeron los cibernautas. Otra cosa que criticaron es el porqué la autoridad no se ocupa de retirar a los comerciantes informales (en su mayoría) de la vía pública en vista de la invasión a las banquetas del primer cuadro de la ciudad, que prácticamente lucen como un tianguis. Otros ciudadanos no perdieron la oportunidad de burlarse de la nueva medida señalando “no vaya a ser que se les dañe el pavimento” en modo cien por ciento irónico pues aseguran que las calles de Matamoros tienen más cráteres que la luna.

Allende el Nazas a veces pareciera tierra sin ley o al menos ese es el mensaje que manda el Estado donde ni el propio “Góber”, que no canta mal las rancheras, pone orden en la casa. Para muestra tres “botones”: El año pasado la Fiscalía Anticorrupción solicitó el desafuero de alcaldesa morenista de Nazas, Diana Berenice González Torres, por compras irregulares hechas por su gobierno y sería la Comisión de Responsabilidades de la Sexagésima Novena Legislatura, presidida por el diputado perredista J. Carmen Fernández Padilla, la que se encargaría pero tardó tantosmeses en revisar el asunto que dio oportunidad a la edil de ampararse, por lo que nada pasó. En Tlahualilo, el Cabildo también pidió el desafuero de la alcaldesa (también morenista), Judith Rodríguez Olivares, por malos manejos de recursos, nepotismo y falta de servicios públicos básicos pero la misma Comisión nuevamente fue omisa. En Mapimí, el alcalde (sí, también morenista) Fernando Reverte, edil que se hizo popular por aquel video en el que paseaba por los alrededores con armas largas y corridos a todo volumen, lleva desde el año pasado desechando deliberadamente las solicitudes de información del Cabildo sobre las finanzas municipales. Las críticas de la síndica municipal, Ma. Teresa Valdez Arreola, derivó en amenazas e insultos hacia su persona de parte del alcalde y nuevamente no pasa más allá de un llamado de atención del IEPC. Vale recordar que la impunidad -síntoma de un Estado ausentesuele generar mayor delincuencia y corrupción.