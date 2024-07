Será en octubre cuando salga humo blanco en el partido Albiazul, aunque ya hay claras señales de hacia dónde va el PAN (algunos creen que es al rancho de AMLO) pero aún no se sabe y mientras tanto el michoacano, Marko Cortés, tiene como claro favorito para sucederlo al diputado federal, Jorge Romero, quien ha dicho con todas sus letras y en más de una ocasión que el PAN debería “pausar su alianza con el PRI”. La también “suspirante” Adriana Dávila no ha parado de criticara Marko por haber dicho que se sentía tranquilo por el deber cumplido tras la espantosa derrota del pasado 2 de junio. Sobre Romero la presidenta morenista electa de México, Claudia Sheinbaum, ya se pronunció y hasta usó un fragmento del libro “Decisiones difíciles”del expresidente, Felipe Calderón, para señalar la presunta corrupción ejercida desde la alcaldía Benito Juárez por el mismo exjefe delegacional, actual coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en San Lázaro y presidente de la Jucopo, Jorge Romero, así es que ya se ve cuál es el candidato favorito no solo de la cúpula del PAN sino también de la 4T que suele aplicar el truco de dar y quitar el reflector para que sirva de brújula…

Desde su fundación, en 1939, el PAN en México nunca ha sido presidido por una mujer y aunque de acuerdo con sus estatutos, puede elegir a su presidente ya sea por elección directa de la militancia o por elección por consejo nacional aún no está decidido el método de elección y cómo ¿para qué? Si ya está decidido pensará Marko. En el caso de los de enfrente, en Morena es clara la candidatura única de la actual secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde; y también se vislumbra la permanencia, tras una reforma estatutaria, del favorito de la 4T para presidir el PRI Nacional, Alejandro Moreno Cárdenas. En el caso del Tricolor la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) propuso enviar al Instituto Nacional Electoral (INE) las impugnaciones contra la modificación de los estatutos del PRI que permiten la polémica reelección de “Alito” y tendrá el INE hasta el 11 de agosto para pronunciarse al respecto. De antemano les decimos que rara vez un organismo externo se quiere meter en la vida interna de los partidos.

Los subagentes sacaron sus recortes y apuntes y recordaron que corría el año 2017 cuando el entonces alcalde interino priista (hoy neomorenista), Jorge Luis Morán y su sucesor para el 2018, Jorge Zermeño, establecieron sus respectivos equipos de transición, conformado por funcionarios entrantes y salientes jurándose transparencia en el proceso de entrega-recepción. Cuando Zermeño se reeligió por 3 años, (2019-2021) se entregó a sí mismo la administración y consideró que hizo todo muy bien por lo que desacreditó las críticas contra su tesorero por supuestas irregularidades. Nunca, como hasta ahora, en la administración del mejor boleado alcalde, Román Alberto Cepeda, se formó un “Consejo Ciudadano de Transición” ni se habló de la contratación de una “Tercería”, es decir, el Municipio pagará los servicios de un despacho contable externo para revisar las cuentas públicas. Como “el que paga manda” y ninguno de los organismos que participan en el “Consejo”, le saben al entramado fiscal, gasto federalizado, y la gran cantidad de conceptos que abarca la Hacienda Pública, la duda es ¿qué objetarán? En fin, siendo clara la ley respecto al procedimiento que se debe seguir en la entrega-recepción, de la cual se levantan actas sean bienaventurados los que se curan en “salud”.

Aunque esta semana todo pareció transcurrir en calma en el edificio más caro de la ciudad, nuestros subagentes nos reportaron que los trabajadores afiliados al Sindicato Mayoritario, que representa Rosalba Rodríguez, gestaron una manifestación y paro de labores a las 8 de la mañana el jueves, pero se quedaron con las ganas, ya que decidieron establecer un compás de espera. Ellos demandaron la entrega del calzado para el personal masculino que por derecho contractual deben recibir, pero la protesta es contra la titular de Pensiones, Amira Darwich, porque no la quieren en esa dependencia que maneja las prestaciones de los trabajadores dado que -dicen- tiene un largo y oscuro historial durante su desempeño en Parquímetros y Garantías Vehiculares, y en Plazas y Mercados. En el estira y afloja de sus pretensiones los dirigentes sindicales se dieron cuenta que la demora en la entrega de zapatos obedece a que de la Dirección de Servicios Administrativos a cargo de Víctor Navarro pretendía darle el contrato directamente a un “mejor” proveedor que incluso llevaba también la compra de uniformes para los sindicalizados y andaban incluso buscando el contrato para la firma. Como les prometieron que el próximo lunes se les atenderían sus requerimientos los subagentes estarán atentos al desenlace.

Ni pío dijeron los grupos empresariales comarcanos ante la desaparición del vuelo Torreón-Monterrey que además pidieron con insistencia. Mientras que en sus comienzos ponderaron la estrecha relación de esta ciudad con la capital regiomontana ahora resulta que la baja ocupación fue la causa por la que la línea aérea Aerus, decidió suspender operaciones. El vuelo, con capacidad máxima de nueve pasajeros, inició la ruta en noviembre del 2023 y ocho meses después este fue el resultado. Dicen los subagentes que los horarios establecidos, de salida de Monterrey, a las 10:50 y una salida de Torreón, a las 12:25 horas, de domingo a viernes, no fue favorable para los clientes que en su mayoría son empresarios ¿Será?

En pro de la salud mental que debe prevalecer entre los ediles, cosa que no es fácil de llevar por todas las injustas críticas y burlas que reciben, no pasaron inadvertidas las declaraciones del alcalde y gurú de las terapias alternativas, de Francisco I.

Madero, Jonathan Ávalos, quien dijo que ha recibido “bullying político” en los casi seis años que lleva como alcalde y que además el Estado no le ha apoyado con equipo para la Policía Municipal, por lo que considera no tiene caso formar parte del Mando Único. Los subagentes ya habían sacado los violines para acompañar las declaraciones del acalde morenista cuando se percataron que, al parecer, nadie le avisó al edil que fue el gobierno federal de la 4T el que eliminó a nivel nacional el Subsidio para el Fortalecimiento de la Seguridad en Entidades Federativas y Municipios (Fortaseg) mediante el cual justamente se compraba el equipamiento para la Policía, razón por la que desde el 2021 los Municipios tienen que rascarse con sus propias uñas y pagar con sus recursos el equipo. En cuanto al “bullying” viéndolo desde otro ángulo no ha de ser tan difícil de llevar dado que Jonathan buscó afanosamente bla reelección y la ganó en aras de servir al pueblo con todo y que a los que no se meten a “grilla” difícilmente les hacen “bullying político”.

Allende el Nazas nos cuentan los subagentes infiltrados en la Fiscalía Anticorrupción que quien al parecer ya canta como en la película de “Frozen”: “Libre Soy, Libre Soy” es nada menos que el extesorero de Gómez Palacio, Cuauhtémoc Estrella, hombre de todas las confianzas de la morenista, doña Marina Vitela, así es que como de costumbre en Durango duró más el chisme en la boca de los políticos que lo que duró “guardado” donde no da la luz del sol. El también ex síndico municipal, se presume inocente como en su momento también se presumió otro extesorero de Gómez Palacio, el de doña Lety Herrera (en su anterior administración), Oscar García Villarreal, quien en su momento también tuvo que responder ante las autoridades por una orden de aprehensión en su contra. Afortunadamente todos son inocentes hasta que se compruebe lo contrario. Así, ante su probable responsabilidad en el delito de uso indebido de atribuciones y facultades en agravio del municipio gomezpalatino, “Témoc” (para los cuates) promovió un amparo, pero además -dicen- hubo buenos intermediarios que abogan por él.