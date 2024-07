Es un secreto a voces que tras los cambios y nombramientos de nuevos funcionarios que se empezaron a dar desde la semana pasada y siguieron el lunes por la tarde en las áreas de Salud y Educación en Coahuila, el gobernador Echado Pá delante está calentando músculo y enviando mensajes de lo que sigue en sus afanes de “limpiar” lo que queda de funcionarios conocidos como los del “grupo Torreón” para darle entrada a la gente de su equipo que lo acompañó en su desempeño como alcalde de la capital del pan de pulque y en la campaña rumbo al Palacio Rosa.

En fin,dicen los subagentes que los que ya saben lo que viene y por lo tanto preparan maletas y hasta la foto familiar son, dicen, el secretario de Infraestructura y el subsecretario de Transporte y Movilidad, al que no se le conocen muchos resultados que digamos en las tareas encomendadas. El que por ahora ha sobrevivido a las luchas viscerales que se generan para quitarlos, el secretario de Salud y otros funcionarios que se desempeñan en el Congreso del Estado que se perfilan para cobrar sus últimas quincenas.

Pero en donde dicen que de plano es preocupante, es en el ya próximo relevo del Fiscal General Gerardo Márquez Guevara pues pese al desempeño que ha tenido desde el sexenio pasado y su papel estratégico y de inteligencia en la coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, el impulso a la Policía Cibernética y al Sistema deVideo Inteligencia en la entidad, tiene varios factores en contra: es lagunero, rebasa los 60 años, se mantiene como catedrático activo, pero no es fan de la moda y tampoco del cantante Alejandro Sánz. De hecho los subagentes ya saben qué nombres se escuchan para este puesto, entre los que destaca Federico Fernández Montañez. Así que veremos y diremos.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Nuestros subagentes disfrazados de vendedores de vasos de fruta, avena y burritos que deambulan por los pasillos del edificio más caro de la ciudad, nos comentan que increíblemente, los que andan desesperados por la falta de pago, son los constructores del Giro Independencia, famosa obra icónica de la actual administración municipal. Comentan que hay dos pagos de facturas atrasadas que suman alrededor de 50 millones de pesos. Otros proveedores que andan por demás urgidos de pago son los encargados de dar mantenimiento a los vehículos oficiales en lo que respecta a las afinaciones. Otra empresa es la que fió los carros que ya andan en servicio y también los representantes legales que no salen del área de la Tesorería Municipal taloneando el pago. Dicen los chismosos subagentes que también la empresa que surte dematerial de papelería para oficina e insumos anda que trina porque no le pagan. Por aquello de las malditas dudas, los subagentes tienen los nombres de los proveedores a los que traen “ahorcados” desde hace dosmeses pero no los publican porque luego pueden ser acusados de que quieren cobrar una comisión, método muy usado en las oficinas de gobierno.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Si bien es cierto que el Gobierno federal subsidia la operación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y es una de las empresas productivas del Estado que más carga representa para la Hacienda Pública por ser la más ineficiente y obsoleta, llama la atención que personal de la dependencia que durante años, se ha servido y con la cuchara grande en eso de permitir abiertamente el robo de la electricidad, ahora hayan emprendido una cacería contra domicilios particulares y hasta negocios que están colgados. Los subagentes que sí pagan oportunamente su recibo tanto del consumo de electricidad, como el impuesto del “Derecho de Alumbrado Público, (DAP), nos comentan que con los cortes de electricidad en cientos de viviendas de colonias Residenciales como Las Trojes, Viñedos, Senderos, Hacienda El Rosario, entre otros, que por años han estado “colgados” han salido a la luz el negocio de los empleados que nadie cree que no se habían dado cuenta. Las quejas ya empezaron y ahí está el caso de la Asociación de Colonias del Norte de Torreón, encabezada por Enrique Villavicencio, que urgió a la CFE a extender los operativos “a todas las zonas de la ciudad” y aunque no suena mal la propuesta -pues al fin del día es un servicio por el que de antemano se sabe que se tiene que pagar sin duda en las colonias populares difícilmente tienen aires acondicionados de 5 toneladas y varios en una misma vivienda como en las de mayor poder adquisitivo y es que hay gente que entre más tiene más le duele pagar…

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

De último momento, a los subagentes les reportan que muy graves serán las repercusiones para el flamante director de Protección Civil Municipal de Torreón, Jorge Luis Juárez Llanas, a consecuencia del oficio que se atrevió a firmar sobre el lamentable accidente ocurrido el 21 de enero de este año en el encuentro de futbol entre el equipo Santos y el Rayados de Monterrey en el que resultaron más de 10 aficionados atropellados y una mujer muerta además de un aforo de 15 mil 177 personas a las afueras del Territorio Santos Modelo (TSM). Lo relevante de este documento con fecha 13 de mayo y dirigido a la polémica encargada de la Unidad de Transparencia Municipal, Marbil Valdéz, se deslinda de toda responsabilidad en los hechos y le endosa el paquete a “la Subsecretaría de Protección Civil del Estado”. Dicen los subagentes que muy molestos se encuentran en la Secretaría de Gobierno, de donde depende Protección Civil estatal, por este reparto de culpas de parte de la administración municipal que además consideró que la mayor parte de la información sobre este caso sea “clasificada” para que nadie pueda urgar mas allá de lo conocido…

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Los subagentes disfrazados de bolsa de papitas fritas recién arrojada al piso nos comentan de lo descuidadas, sucias y hasta peligrosas que lucen las instalaciones de la Vicefiscalía del Estado en Torreón, ahí por el periférico. De por sí, ya bastante tienen los ciudadanos que acuden con el intenso calor que se siente en la antesala (pues ni el aire lavado se siente) en el primer filtro y eso que ahí se pierde toda la mañana y parte de la tarde en ser atendido como para tener un panorama bastante desagradable. Desde la entrada, la fuente luce con poca agua (como el resto de Torreón) lamosa y llena de botellas vacías y basura. Luego, una columna del exterior que tiene un techo agrietado y rodeada de vitropisos quebrados se encuentra acordonada en señal de peligro y seguramente por orden de Protección Civil ante un posible derrumbe del área y lo que funciona como señalización además son unas sillas viejas sin respaldo. Las goteras en la zona de plafones del exterior han mantenido el piso exterior peligrosamente mojado y es paso peatonal de personas adultas mayores y en silla de ruedas. Por dentro del edificio las cosas no son mejores, en cada esquina de la zona de recepción y más hacia el lado de las sillas ya sin forro, donde aguardan por horas los ciudadanos, hay enormes y extendidas telarañas repletas de artrópodos con toda su progenie colgando cerca de sus cabezas (nadie le pasa de vez en cuando un escobazo) además de la fea y vieja maceta de plantas artificiales más sucias que el suelo que sirve para detener la puerta de acceso. Si al menos la justicia fuera pronta y expedita posiblemente ninguna persona tendría tiempo para fijarse en los “detalles”. Ya mejor ni preguntar si hay algún avance en las denuncias.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Allende el Nazas la que se aventó un discurso de sororidad a través de las chismosas redes sociales fue nada menos que la dos veces alcaldesa de Lerdo, candidata por el albiazul a gobernadora de Durango (Gubernatura que ganó Ángel Sergio Guerrero Mier), coordinadora nacional del Inafed, contralora estatal y coordinadora de gabinete, Rosario Castro Lozano. La panista, amiga de Felipe Calderón, aprovechó para aportar en su mensaje términos ampliamente utilizados por feministas de renombre como el de “invisibilización”; un concepto también utilizado en ciencias sociales para designar un conjunto de mecanismos culturales que llevan a omitir la presencia de determinado grupo social, sobre todo, grupos sometidos a relaciones de dominación, siendo el caso más evidente el de las mujeres. La lerdense decidió utilizarlo con la renovación en puerta de la dirigencia nacional del PAN que por dos periodos consecutivos (6 años) tras su reelección ha ocupado Marko Cortés. Doña Rosario apoya directamente a la aspirante a la presidencia nacional del PAN, Adriana Dávila, e indirectamente a la señora de Calderón, la diputada Margarita Zavala, de quien lo más reciente que se supo fue que andaba ocupada analizando una iniciativa para reformar la Constitución Mexicana a fin de que la palabra “pueblo” no fuera utilizada por Morena -no es bromade forma previa a sus intenciones de liderar el partido del que renegó en 2017. Por cierto, lo que al parecer también fue “invisibilizado” por la Contraloría en la pasada administración estatal (igual que ahora son las mujeres en el PAN) fueron las irregularidades del gobierno de Aispuro pues como dijo el Longe Moco: “Nadie sabe, nadie supo”.