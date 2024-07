En un capítulo más de la saga “La Reelección de Alito” nuestros subagentes nos reportan que el principal asesor y socio dela moribunda franquicia de R.I.P. ah no perdón, PRI, Rubén Moreira, todavía no había terminado de hacer pomposas declaraciones en apoyo a “Alito”y retara los detractores del “sepulturero” del PRI a competirpor la dirigencia nacional, cuando al también coordinador parlamentario de la Cámara de Diputados, le cayeron como balde de agua fría las declaraciones, no solo del senador electo, Manlio Fabio Beltrones, sobre la impugnación a la 24 Asamblea Nacional del domingo pasado por ilegal sino también las que indican que el INE frenará por lo pronto la ansiada reelección, ya que la famosa reforma estatutaria, tendrá que ser validada por el órgano electoral de acuerdo a lo que aseguró la Consejera Electoral, Carla Humphrey, quien sostiene que no hubo notificación del cambio de estatutos. ¿Y la unidad del partido? Se perdió como el principio de no reelección, igual que sucredibilidad…

Nuestros ociosos subagentes señalan que en lo que nadie ha reparado, o no han querido hacer olas, es respecto al meollo de una de las reformas estatutarias conseguidas por “Alito” que es con lo que amarrará las manos a los gobernadores y también a los Comités Estatales, bueno de los estados, también en extinción, donde aún es “fuerte” el partido y que son Coahuila y Durango. Y es que para mantener el control del Tricolor y de los diputados y senadores emanados de éste, la Asamblea avaló que Alejandro Moreno, sea quien designe y remueva a los coordinadores de los grupos parlamentarios del Congreso de la Unión y por supuesto también tendrá mano en las coordinaciones de los Congresos Estatales... Y tildaban al presidente López Obrador de ser controlador y querer concentrar el poder absoluto. “Te pareces tanto a mí, que no puedes engañarme”, dice la canción.

Nuestros subagentes que ya conocen todos los “Pueblos Mágicos” de Coahuila que fueron catalogados así cuando existían recursos etiquetados para ello a través del Gobierno Federal y que en este sexenio se eliminaron como tantos otros fideicomisos, se quedaron con la boca abierta incipal para darse cuenta de las deplorables condiciones en que se encuentra el pavimento. Cráteres por doquier, viejas zanjas, un severo problemas de proliferación de basura en la vía pública y no se diga de las deficiencias en el alumbrado público. Orozco Lara, que estuvo a nada de perder su ansiada reelección el pasado 2 de junio, ha tenido 2 años y 7 meses para haber rescatado y transformado la imagen urbana del “Pueblo Mágico”, pero es hora que no ha proporcionado al lugar una entrada digna que demuestre esta visión pese a que cada vez son más los interesados a quienes les sobran dos, tres o más milloncillos de dólares para tener su propio avión, por lo que sin duda hay un área de oportunidad. Sugerencia para el alcalde.

Los subagentes no pudieron aguantarse las ganas de reportar a los que siguen de cerca las licitaciones de obras, de las cuales no se publican los fallos ni mucho menos los contratos en la página de transparencia del Ayuntamiento de Torreón, lo relacionado con las Adquisiciones, que un día sí y otro también, se hacen por parte de la Dirección de Desarrollo Administrativo DSA. Y es que no se hallan por ningún lado los “uniformes y prendas de protección personal para los elementos policíacos, de la Licitación Pública Nacional /DSA/033/2024 cuya fecha de entrega fue el 13 de junio. El monto de la compra es de 22 millones 897 mil 469 pesos. El plazo máximo para la entrega de los uniformes fue el 26 de junio y todavía nada.

Pero, curiosamente, el año pasado se hizo otra operación similar con la Licitación Pública Nacional /DSA/062/2023, mismo concepto, por un monto de 3 millones 594 mil 945 pesos. En el 2022 fue la /DSA/042/2023, por 15 millones, 258 mil 732 pesos, igual por uniformes para los policías. La empresa que ha sido beneficiada durante 2022, 2023 y 2024, ha sido la misma, Abastecimientos y Servicios de Seguridad Industrial del Norte, S. A de C.V. (ASSINSA), y se ubica en Periférico Luis Echeverría 5965 Local 7 en Saltillo, Coahuila. Hasta ahí todo parecería que se trata de un proveedor favorecido, seguramente compadre de alguien, pero el problema es que el reducido local en que se encuentra y las condiciones deterioradas de éste, distan y mucho de lo que se espera de una empresa beneficiada con tan importantes contratos y sobre todo que -casual- solo tiene un cliente pues nada más le vende a Torreón. Por cierto, ¿dónde habrán quedado los uniformes? Los hechos lamentables registrados y de todos conocidos por una fuerte explosión por una presunta fuga de gas en una vivienda del fraccionamiento San Luciano y que hasta ahora ha causado la muerte a 3 de 4 personas que resultaron con graves quemaduras en la mayor parte de su cuerpo, aunado a cuantiosos daños materiales puso de relieve dos cosas, dicen los subagentes. En primer lugar que todo parece indicar que ni Protección Civil, ni nadie vigila el desempeño de las gaseras, la capacitación que se les brinda a los despachadores y la falta de personal certificado de las mismas que pueda inspeccionar en los hogares donde se suerte, las condiciones en que se encuentran las válvulas por donde se abastece en los hogares. No es un asunto menor, pues en la tragedia referida, fallecieron dos jóvenes empleados de la empresa. Ahora, el miedo los ha alcanzado de tal forma que se han dado bajas de empleados y las empresas comenzaron -hasta ahora- la inspección de cientos de válvulas y conexiones en los hogares para detectar equipos caducos, y por lo tanto, en riesgo latente de fugas. Ya amagaron que de no reponerse éstos no surtirán el LP. Así que prepárese… Donde ya estrenaron otros tres puntos semaforizados más con sus respectivos equipos nuevos, con lo que ya llegan a 6, en total en toda la ciudad es nada menos que en Francisco I. Madero, por lo que en una de esas puede que “Chávez” ya tenga más semáforos en activo que policías. Todavía no queda claro si los puntos donde los colocaron sean la mejor opción o si hay algún estudio vial que los avale en esa zona pero de momento todo Madero anda más que alerta y algunos medio confundidos con la circulación vial y es que en esos lares la gente estaba acostumbrada a circular libremente por el bulevar que sirve de acceso principal. Ya veremos y diremos si no se andan incrementando los ingresos por concepto de multas en ese punto.

Allende el Nazas los que buscaron más al extesorero de Gómez Palacio que la propia Guardia Nacional fueron los chismosillos de la prensa que andaban como gallinas sin cabeza indagando por qué se tardaban tanto en la Fiscalía de Coahuila en decir “sí aquí está” considerando la cercanía entre el aeropuerto de Torreón y las instalaciones de la Fiscalía, Delegación Laguna I, ahí en el periférico y mas con doña Marina Vitela desfilando con su séquito en el lugar y moviendo todas sus fichas para ayudar a su extesorero y fiel escudero. Otro que se movió rápido, cuentan nuestros subagentes, fue nada menos que don Norberto Galindo “padrino” de doña Marina quien ha estado moviendo cielo, mar y tierra a todos los niveles para la liberación pronta de don Cuauhtémoc, “Estrella” de esta película de acción y hombre de toda su confianza. La detención reciente pareciera secuela de las otras dos películas protagonizadas por también por integrantes del grupo de la misma expresidenta municipal morenista; el exdirector adjunto de Sideapa y el exoficial mayor, que también en su momento fueron detenidos pero ya se encuentran libres. La pregunta, ahora que se sabe que el extesorero y exsíndico municipal de Gómez Palacio fue detenido por orden de la Fiscalía de Combate a la Corrupción de Durango, es por cuánto tiempo lo tendrán “guardado” y si habrán de informar las razones reales de la detención entre tanta especulación sobre órdenes de erogaciones, “facturas” y empresas con aires espectrales.

Una clara muestra de las posturas que hay actualmente en el PRI Nacional se pueden ver en menor escala en lo local en La Laguna de Durango; algo que refleja las dos sopas que se sirven en este instituto político. Por una parte doña Lety Herrera, presidenta municipal de Gómez Palacio, dijo fuerte y claro que le da tristeza, vergüenza, (coraje e impotencia le faltó) lo que está pasando en el PRI, así es que palabras más o palabras menos abiertamente dejó ver que está en contra de la reelección de “Alito” Moreno de quien aseguró terminará por sepultar al Tricolor. En la Ciudad Jardín, dividida apenas por un bulevar, de Gómez Palacio, don Homero Martínez, presidente de Lerdo, claramente se alineó con la cúpula minimizando el tema de la reelección del dirigente nacional, salpicando a todos los priístas en cuanto a su parte de responsabilidad con los resultados electorales y hasta le dio un “llegue” a Labastida de quien dijo por más que lo busca con lupa no se lo encuentra en las asambleas como para que ahora esté abriendo el buzón de quejas. Don Homero terminó diciendo que les guste o no les guste Alejandro Moreno sigue siendo el dirigente...Y el que manda manda y cuando se equivoca vuelve a mandar le faltó decir. Curiosa es la forma en que están actuando actualmente los priístas en el país pues hasta en las ligas mayores cambian al director técnico cuando el equipo no da resultados y en una sola temporada (incluso antes de que acabe) pero en ningún caso le dan otros 8 años mas al director técnico para ver si mejora el equipo mientras lo sacan de la liguilla.