Tras la 24 Asamblea Nacional del R.I.P., perdón, de lo que queda del PRI, celebrada el pasado domingo en el Pepsi Center de la CDMX,y en la que por unanimidad y a mano alzada los delegados asistentes, encabezados por el dirigente estatal, Carlos Robles Loustaunou, se desgañitaron en consignas de apoyo a “Alito”, quien se regaló su reelección por 12 años más (con opción a modificar nuevamente los estatutos) y prolongar su mandato hasta el 2035 al concretarse la Reforma Estatutaria. Ahí estaban los priístas de Coahuila, Jericó Abramo, Jaime Bueno, Verónica Martínez, y por supuesto,Rubén Moreira,aplaudiendo con fervora “Alito” como si resultados positivos hubiera dado al frente de la dirigencia del Tricolor donde, por el contrario, el PRI perdió como nunca antes las gubernaturas frente a la 4T como parte de una serie de directrices que han causado la indignación de varias vacas sagradas del priísmo nacional que mejor optaron por abandonar al partido.

Por lo visto, no le bastó al dirigente nacional del PRI haberse regalado la senaduría plurinominal al ponerse en el primer lugar de la lista. “Alito no está a la altura para ser dirigente”, mencionó Francisco Labastida, mientras que Osorio Chong lo bautizó como “vandalito” Moreno asegurando que “se perdió en la ambición”….

***************

En respuesta, el Sepulturero del PRI (como antes ya lo había bautizado el emecista, Dante Delgado, en lo que al final fue una premonición) criticó a las voces discordantes que rechazaron el disparate de su reelección y en conferencia de prensa se fue a la yugular de dos de sus oponentes acérrimos: el senador electo,Manlio Fabio Beltrones, a quien se refirió como un político de café de Polanco y lo vinculó al asesinato del excandidato presidencial, Luis Donaldo Colosio, en 1994, y a la expresidenta del PRI, Dulce María Sauri, a quien involucró en el caso Pemexgate. En pocas palabras, “Alito” descaradamente sigue haciéndole la chamba a la 4T; será por eso que hasta sonrisas provocó en La Mañanera. “Vámonos a desayunar”, dijo el “Preciso” de Palacio Nacional, quien apenas pudo contener la risa cuando le contaron los chismosos de la prensa en qué términos se dio la Reforma Estatutaria del Tricolor, pues querían saber su opinión y esa fue su respuesta, es decir, el presidente tenía cosas más importantes de qué preocuparse como los sagrados alimentos de esa mañana. “Es una muestra de lo que es el PRI ahora”, opinó también la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, quien aprovechó para hablar también de lo que sucede en el PAN y concluir sobre ambos partidos: “Tienen que renovarse ellos también... Pero es cuestión de ellos”. Y ni como rebatirle lo que todo mundo parece saber menos los priístas y panistas quienes van por el mismo camino que el PRD.

*************

Y mientras son peras o manzanas y se siguen empantanando las aguas el que apareció en una publicación del diario El País fue nada menos que el exinquilino del Palacio Rosa. El columnista Salvador Camarena calificó al exgobernador de Coahuila Miguel Riquelme, como una de las cartas fuertes para sustituir a “Alito” Moreno en la dirigencia del PRI destacando las credenciales que lo avalan como los resultados de su gobierno y los electorales, el impulso hacia los de su partido, y otras cualidades que al parecer ya no valoran en el Tricolor y difícilmente lo hagan hasta 2035. Riquelme, para quien anda todavía destanteado, sí tiene su curul asegurada en el Senado a partir del 1 de septiembre y como se supone que todos esos espacios legislativos son cuota de “Alito”, es ahí donde surgiría un buen debate, de pronóstico reservado. Ya mejor que los priístas de a de veras funden el Partido “Reinventado” Institucional,u otro similar, uno que tenga mayor credibilidad y luzca menos “entregado”.

***************

En política, dicen “los amigos son de a mentiras y los enemigos de verdad” y cae como anillo al dedo a las denuncias públicas que ha hecho el diputado local morenista, Antonio Attolini Murra, en contra del alcalde mejor paseado, perdón mejor boleado, Román Alberto Cepeda por haberse ido a vacacionar sin cuidar las formas. El que se sumó fue el también senador guinda electo, el más que chido, Luis Fernando Salazar Fernández y quien jura y perjura que con el apoyo de los senadores de su partido, presentarán denuncia ante la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF de Pablo Gómez, contra don Román, por la presunta compra de un avión adquirido en Enero 2024. Esto, en poder de Luis Fernando Salazar, según lo que publicó en las chismosas redes sociales, es lo que irá a parar a la UIF. Por lo menos una decena de morenistas están ya vigilando con lupa al que despacha en el séptimo piso del edificio más caro de la ciudad y su afán, aseguran, es no soltarlo…

*****************

Por demás sospechoso resultó el operativo que la CFE realizó en las colonias de nivel social medio y alto, Viñedos y Las Villas, donde se detectaron alrededor de 250 usuarios domésticos y comerciantes que se robaban la energía eléctrica, ya que fueron encontrados “diablitos” en sus viviendas, con los que se robaban la electricidad, quién sabe desde cuándo y sin pagar. Bien tolerantes, los de la empresa productiva del Estado, no aplicaron multas y solamente pusieron un módulo para que pagaran mediante convenio sus adeudos y formalizaran sus contratos. Pero, ¿Y las decenas de colonias del sur de la ciudad donde también viven ‘colgados’ de las redes eléctricas? Supuestamente el argumento para no pagar a la CFE es porque pese a que cobra obligadamente el concepto “Derecho de Alumbrado Público” (DAP) el cual no es nada barato, y aparece en el recibo de electricidad, la falta de este servicio en las colonias es más que evidente. Y desde luego en este mismo caso, nuestros subagentes se preguntan ¿Cómo andan de deudas los edificios de partidos políticos, los edificios de dependencias federales, las presidencias municipales, o el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento, Simas?. Como ya andan haciendo también su propio barrido, veremos y diremos…

*************

En la Policía Municipal de Torreón se escucha que los días del director de Seguridad Pública, César Antonio Perales Esparza, están contados y no por falta de resultados al frente de la corporación sino porque según los subagentes, presuntamente, se va a jubilar. ¿Y quién será quien ocupe la Dirección? Nos comentan que tiene amplias posibilidades de llegar el actual comandante operativo, Héctor Alba, quien antes de ser exportado a La Perla de La Laguna se desempeñó como director de Seguridad Pública en Matamoros, Coahuila, en los tiempos del exalcalde y representante de la 4T, Horacio Piña, a quien se le recuerda por los cuantiosos decomisos de camiones cargados de cerveza que se hacían durante su periodo y cuya mercancía ni se destruía ni se devolvía sino que -dicen las lenguas de doble filoposteriormente pasaban a ser parte del inventario de los centros de bebidas espirituosas, propiedad de su primo “Beto” Piña, donde se vendían.

************

En Francisco I. Madero los subagentes infiltrados en las fuerzas policíacas dicen que se escucha fuerte que una de las candidatas fuertes para ocupar la dirección de la Policía Municipal de esta ciudad (actualmente en manos del exdirector de Vialidad) es Cynthia Villa Espiricueta, quien está en la congeladora ocupando la dirección de la Policía Municipal en Viesca tras el escándalo que tuvo estando al frente de la Policía Municipal de San Pedro. Para quienes no lo recuerden, doña Cynthia estaba al frente de la corporación cuando se acusó a los policías municipales a su cargo de la desaparición del joven “Martín Alexis” que posteriormente fue encontrado sin vida, en agosto del año pasado, luego de una golpiza. Ese no es el único antecedente pues antes de estar en San Pedro doña Cynthia ocupó la dirección de la Policía Municipal de Parras de la Fuente, cuyos elementos en esos lares también fueron acusados de prácticas de tortura. Eso sí, cuentan nuestros subagentes, falta ver si el rijoso presidente morenista, gurú de las terapias alternativas, Jonathan Ávalos, permite la imposición pues asegura que la facultad de nombrar al director es solo suya. Por cierto, ¿Quién será el padrino de doña Cynthia que con tanto antecedente sigue en la corporación estatal?

***********

Allende El Nazas, los subagentes infiltrados en el partido guinda aseguran que quienes ya tienen sus ojos puestos en la candidatura para la Alcaldía de Gómez Palacio, en 2025, son la exalcaldesa, Marina Vitela, y la diputada federal recién electa, Betzabé Martínez Arango, es decir, maestra y pupila próximamente enfrentadas por ser candidatas a este cargo de elección popular confiadas en el amplio margen con el que ganó Morena en el pasado proceso electoral en Gómez Palacio. Por supuesto, doña Marina requiere de la plataforma que bien le podría dar la Presidencia Municipal para posteriormente alcanzar su sueño de llegar a la Gubernatura de Durango y ser la primera gobernadora de Durango, la primera de la 4T y la primera lagunera. Por su parte, “Betza” con sus casi 39 mil votos de diferencia que sacó en ventaja a su más cercano competidor, el priísta, Cristian Mijares, considera que tiene lo necesario para nuevamente competir por esa posición y esta vez ganar. Claro está que el diputado federal de la naranja mecánica, Omar Castañeda, no quita el dedo del renglón en sus aspiraciones por ocupar la silla presidencial que hoy ocupa doña Lety Herrera, cuyas huestes difícilmente tengan intención de soltar el poder pues ya una vez les dejaron la ciudad hecha pedazos y ellos, a diferencia de las representantes de Morena, siempre viven en Gómez Palacio y no solo durante la campaña.