Luego de su ansiado regreso, porque el público lo pidió, y para que el diputado local, Antonio Attolini Murra, ya pueda dormir tranquilo, el bien paseado, perdón, el bien boleado alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, reapareció en una de las salas del Cuarto Piso del edificio más caro de la ciudad para encabezar una rueda de prensa e informar que “Torreón no se encarga”, y que se la pasó trabajando en clara referencia a que se fue de vacaciones y no dejó a nadie en su lugar, y no se le puede culpar pues nada más de ver los perfiles que hay daría pendiente que tuvieran algún exceso de iniciativa. El presidente municipal aprovechó las cámaras para hacer un recuento de los avances de las obras en desarrollo y se refirió a ellas como “son de a deveras las obras”, por lo que sería bueno revisar cuáles obras en la región son de mentiras...

El alcalde pudo sacar de su ronco pecho contra los que ya andan inquietos, tanto a “títeres” como a “titiriteros”, dijo, sin dar nombres palabras más o palabras menos que no tiene porqué andar avisando ni pidiendo permiso -todo un rebelde sin causa- pese a más de 15 días hábiles de ausencia y ni siquiera al Palacio Rosa.

Nuestros subagentes señalan que más importante aún por estos días sería conocer la postura del edil respecto a los cinco feminicidios que se han registrado en esta ciudad, de los 11 ocurridos en el Estado o alguna otra respecto a la falta de agua potable que sigue afectando a las colonias y negocios y no se diga de las condiciones deplorables en las que está la ciudad y nada mas hace falta pasar por el bulevar Revolución, frente al que fue la PVC para ver una enorme alcantarilla sin tapa justo en medio del bulevar donde la gente ya mejor colocó un árbol en su interior como señalamiento a ver si así lo ven… En lo que los subagentes también van a estar muy pendientes es en que no quede en un mero evento de lucimiento personal la Reunión Regional de Seguridad, convocada por la XI Región Militar, al frente de la que se encuentra el comandante Alberto Ibarra. La reunión se desarrolló en las instalaciones de la Sexta Zona Militar de Saltillo, con la asistencia del Gobernador echado Pa’ delanteManolo Jiménez, el emecista gobernador “fosfo-fosfo” de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, y el morenista de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya. Y es que los gobernadores de los estados del Noreste, como que le dieron mayor énfasis al acto solemne, que sirvió como marco para que el militar planteara la prioridad de mantener un esfuerzo conjunto por la seguridad y la disposición de las fuerzas armadas para colaborar estrechamente con los gobernadores estatales. Pero, y aquí lo que llamó la atención, fue que pasó a segundo plano la reunión privada. Veremos y diremos respecto a si en la práctica se trabaja conjuntamente y se refuerza, por encima de las declaraciones, con el blindaje operativo, elementos y equipo, entre las tres entidades colindantes cuyos gobernantes hasta ahora han andado cada uno por su rumbo y en los resultados se nota.

Mientras tanto don Román, ya descansado, prepara la contratación de un “despacho externo”, según esto para la integración del Consejo Ciudadano de Transición con el que jura y perjura que “busca transparentar el proceso de entrega-recepción de la administración pública municipal y el ejercicio de los recursos públicos”, lo cual es una obligación legal con la que no todas las autoridades cumplen en materia de rendición de cuentas (sin importar que para eso esté la ContraloríaMunicipal) y hasta la ASE. Al mismo tiempo, nuestros subagentes nos reportan de las acciones de “exterminio” de empleados que se realiza en el municipio. La guadaña cargó la mano en direcciones y departamentos como Obras Públicas, Panteones, Desarrollo Social, DIF y Atención Ciudadana para “limpiar” de los que son afines a gente del sexenio pasado, a críticos de la administración, al igual que los que apoyaron a otros en el pasado proceso electoral, así que tan sólo por haber dado “like” a alguna publicación pues ahora lo están pagando caro ya que abruptamente los sacaron de la sagrada nómina ¿Y qué esperaban? Pues suelen pagarse caro las deslealtades dentro y fuera de Presidencia. Los subagentes ahora se preguntan ¿Cómo le van a hacer en Vialidad Municipal y en Seguridad Pública? pues es un secreto a voces que no sólo se apoyó sino que se operó a favor del excandidato del partido guinda, no vaya a pasar lo que en Madero.

Aunque Jonathan Ávalos, presidente municipal, gurú de las terapias alternativas y férreo defensor del dióxido de cloro contra el Coronavirus, dijo en televisión abierta que había despedido a 9 policías municipales nuestros subagentes aseguran que fueron 17 los ‘subversivos’ policías que corrió porque pedían armas, equipo, uniformes, unidades y un aumento de sueldo que no han recibido en 5 años, razón por la cual la ciudad se quedó con 13 tristes policías municipales ¿Y la seguridad? Por supuesto, los 13 policías se dividen en dos turnos y tienen que ‘vigilar’ una extensión territorial de 4 mil 943 kilómetros cuadrados que tiene este municipio en algunas de las 4 patrullas que funcionan. Para ponerlo en perspectiva, Torreón que tiene la mitad de los policías que debería tener, ocupa mil 947 kilómetros cuadrados, es decir, representa apenas el 39 por ciento del territorio que ocupa el municipio de Francisco I. Madero, ciudad que se encuentra solo a 252 kilómetros de Saltillo, a 264 de la capital de Durango, apenas a 335 de Monterrey, Nuevo León (donde la seguridad tampoco es un lecho de rosas) y tantito peor, a solo a 32 kilómetros de Torreón siendo la carretera federal número 30 la que comunica a Madero con este municipio pero también con San Pedro de las Colonias, Cuatro Ciénegas yMonclova. El presidente deMadero dice que se apega al Secretariado Ejecutivo en sus acciones en materia de seguridad, no obstante, de acuerdo con el Modelo Óptimo de la Función Policial del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública debe haber 1.8 policías por cada mil habitantes así es que Francisco I.Madero, llamada también “El Corazón de La Laguna” tendría que tener al menos 108 policías municipales y no los 6 o 7 elementos por turno para cuidar a 60 mil ciudadanos.

Pero, como decía Raúl Velasco, “aún hay más” en la fuente inagotable de ocurrencias, pues resulta y resalta que el alcalde morenista, Jonathan Ávalos, quien considera que un salario de 5 mil pesos para un policía es más que suficiente, nombró como encargado de Seguridad Pública a Miguel Ángel Aguilar Favela, quien se encontraba como director de Tránsito y actualmente se ocupa de ambas direcciones y el colmo de los colmos es que según nuestros subagentes infiltrados en la corporación, don Miguel además no ha pasado los exámenes de Control y Confianza que son requisito para el cargo además de que ya trae un arma sin tener permiso de porte. Como la fuente inagotable, cuya agua pareciera ser enviada por el mismísimo “Poseidón” ahora que se puso de moda en Yucatán, sigue fluyendo el alcalde declaró que tiene unos 20 voluntarios esperando para integrarse a la corporación municipal y que los va a mandar a evaluar mediante exámenes de Control y Confianza a la ciudad de México porque no confía en las autoridades de Coahuila, específicamente en Ramos Arizpe donde se practican esos exámenes (a ver si allá sí pasa el nuevo director). La gran duda que tienen los subagentes es si será Madero capaz de semejante gasto pues, considerando que cada examen de control y confianza cuesta al menos 10 mil pesos, es decir, unos 160 mil pesillos por los 20 aspirante, pero además el Municipio tendría que pagar los viáticos y lo mas baratito sería el autobús, gastaría otros 80 mil pesillos mas y como tienen que comer pues al menos en total le costarían el capricho de mandarlos unos 300 mil pesillos nada más para no verles la cara a los de Ramos Arizpe. Los negativos subagentes dudan que los pague porque en respuesta al solicitado aumento salarial de los policías el alcalde autorizó un bono de 300 a 500 pesos (dependiendo la antigüedad) por cabeza, aumento que es descontado en su totalidad para su Seguro Social.

Dicen nuestros subagentes que la cosa está que arde al interior de lo que queda del invisible, ah no perdón, invencible PRI Nacional.

Todo se encuentra listo para que mañana domingo 7 de julio, cuando se desarrollará la 24 Asamblea Nacional en la que, de no suceder otra cosa, Alejandro Moreno Cárdenas “Alito”, causante de la debacle del tricolor a nivel nacional, pues bajo su mandato se han perdido 11 gubernaturas con el consiguiente avance deMorena, logre perpetuarse en el poder por otros 8 años más. Lo anterior lo logrará si se reforman los artículos 178 y 89 que entre otras cosas implica que junto con la secretaria general, Carolina Viggiano (quien tampoco pudo ganar la gubernatura de su estado) puedan reelegirse hasta por tres períodos consecutivos de cuatro años, y en el caso de él consiga la facultad de designar y remover a los coordinadores de los Grupos Parlamentarios del PRI en el Congreso de la Unión y en los congresos estatales. Pero, como luego dicen, del plato a la boca se cae la sopa, y hay más de 260 priístas, entre ellos exgobernadores, exdirigentes y exlegisladores que mediante un desplegado ya pidieron “la cabeza” del dirigente campechano y se oponen de manera férrea a su reelección demandando además su separación inmediata. Los subagentes anotaron que verdaderas piedras en el zapato se volvieron en este conflicto el senador electo por Sonora, Manlio Fabio Beltrones y la senadora, Beatriz Paredes, exdirigentes nacionales así como Dulce María Sauri Riancho. Muy pendientes estarán los subagentes de la postura que asuman, respecto al CEN del PRI y si le dan las últimas paladas a su tumba los que asistan a esta Asamblea en lo que respecta a Coahuila y Durango.

Allende el Nazas, en donde todavía hay priístas de hueso colorado algunos ya parecen emular al Príncipe de la Canción: “No me importa lo que seas, no me importa si has cambiado, no me importa si eres otro, no me importa si has pecado, vuelve te lo ruego…”, y más cuando se refieren al Partido Revolucionario Institucional cuyo futuro en manos de “Alito” Moreno es incierto. Uno de los más optimistas es el presidente municipal de la Ciudad Jardín, Homero Martínez Cabrera, quien ya dijo fuerte y claro que su partido ha tenido ya varios cambios a lo largo de 90 años así es que no sería novedad que le cambien el siglado y como buen priísta recordó a los chismocillos de la prensa que escuelas, carreteras, instituciones y demás obras que dieron forma al país fueron producto de gobiernos priístas “Y nos han denostado y dicen los ‘morenos’ que hoy gobiernan que los rateros y los corruptos del PRI no hicieron nada”, recriminó el presidente municipal quien, por cierto, tiene sorprendidos a los subagentes quienes le han visto trabajando como si en campaña anduviera -¿Ahora qué querrá?- pues nos comentan que un día sí y otro también entrega personalmente (Pa’ la foto) y acompañado de señoras de buen comer alguna obra ejecutada por su gobierno con recursos 100 por ciento municipales, sobre todo, pavimentaciones. Ojalá que con los 70 milloncillos de pesos que solicitó y que ya llegaron para obra pública no afloje el paso.

Ya veremos y diremos en qué queda.

En Gómez Palacio, por favor, procure manejar con prudencia, no vaya a ser que se tope con doña Lety Herrera, le llame la atención por “cafre” y hasta lo quiera mandar bien acompañado hasta su casa, como le pasó a un cristiano que hasta se le olvidó que vivía en Gómez Palacio y que para su mala suerte no hizo alto donde debía y casi se estampa contra el vehículo de la primera autoridad. Como doña Lety trae consigo un detector de mentiras y también sabe aplicar el método científico no le quedó de otra al chofer que admitir que había exagerado respecto de la distancia de su domicilio.

Verdades y rumores