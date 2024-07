Será interesante saber y analizar las propuestas que el gobernador echado pa’delante presentará a la dirigencia nacional del PRI a propósito de su ya próxima Asamblea Nacional y en la que el dueño de la devaluada y desgastada marca, es decir, Alejandro Moreno,quiere perpetuarse en el poder. Y es que resulta importante porque solamente Coahuila y Durango quedan como bastiones de lo que queda del PRI, principalmente en esta ciudad en donde fue de menor impacto el tsunami del pasado 2 de junio y por lo menos el tricolor salvó las alcaldías de 29 municipios de los 38.Habrá que verla postura de Manolo Jiménez Salinas si da su visto bueno para que se mantengan “los mismos” en el poder y ve como acaban de enterrar al partido, con todo y que quieran cambiarle de colores y de siglas, o es uno de los impulsores para que se dé el necesario cambio de timón. Estamos a pocos días de saberlo.

*****************

¿Y dónde quedó el alcalde? ¿O como en la película La Era del Hielo: “On’ta bebé”? “Aquí ta”se preguntan nuestros preocupados subagentes quienes están a nada de promover una Alerta Amber y dar aviso a la Interpol, pues no vaya a hacer que en otro país se lo quieran quedar y entonces sí qué sería de Torreón, aunque algún chismoso menciona que hoy reaparecerá como Luis Miguel, rejuvenecido. El ‘sospechosismo’ crece porque en el ayuntamiento nadie ha sabido informar hasta cuándo concluirá sus merecidas vacaciones a casi tres semanas de ausencia, misma que se notó y mucho en el evento encabezado por el gobernador echado pa’ delante en la colonia Latinoamericana de Torreón. Los protervos subagentes no perdieron detalle y nos comentan que no acudieron los funcionarios municipales que son invitados previamente pues cancelaron de última hora. Los únicos que acudieron fueron, el que cobra en Obras Públicas, Juan Adolfo von Bertrab Saracho y el primer regidor, Luis Cuerda, pero ninguno de los dos llevaba la representación del alcalde así es que no pudieron estar en el templete. Más llamó la atención que Manolo Jiménez le echara flores con todo y osos de peluche al coordinador de ese sector vecinal, Xavier Herrera Arroyo, presente en el presídium, a quien agradeció, porque dijo que no se le olvida que se trata de una persona “de quien recibí un gran apoyo para llegar a la gubernatura”. Estas palabras, para los de la estructura del sector, fueron miel, pero para los malquerientes del exfuncionario estatal fueron amargas e hirientes “ouch” pues fue algo tipo ‘Te lo digo Juan para que te enteres Pedro’.

*********

Los de la 4T que andan más ocupados en echarle sal, pimienta y limón a la herida aseguran que don Román, luego de ganar las elecciones, actúa como si su cargo fuese la “corona” entregada a su persona por el Papado por voluntad divina, razón por la cual, dicen, el presidente no tendría que pedir permiso al Cabildo ni mucho menos preocuparse por cuidar las formas para evitarse las engorrosas críticas de quienes no le comprenden. El tiempo transcurrido ya levantó algunas suspicacias respecto a si el alcalde regresará quizá con mejor rostro (si es eso posible) o con nueva figura. El problema no es tanto su ausencia como los pendientes que hay en la resolución de necesidades de los ciudadanos en cuanto a servicios públicos básicos así es que los del partido guinda ya juran y perjuran que esperarían del munícipe una respuesta como la que le inventaron los revolucionarios a la reina de Francia, María Antonieta, cuando le dijeron que el pueblo tenía hambre; “Que coman pasteles”. Los morenistas molestos porque don Román cruzó el charco, y quienes muy seguramente se van a quedar con las ganas de llevar a la guillotina al alcalde, aseguran que en los tiempos actuales don Román estaría a nada de decir a los ciudadanos quejosos, quienes piden resolución al grave problema del agua, “ya mero”.

******

En tanto, en el edificio más caro de la ciudad, el tesorero municipal, Óscar Luján Fernández, quien vive un segundo aire, ya disfruta con antelación los ingresos que recibirá al entrar en operación los parquímetros virtuales y la consabida medida de presión de que se multará a quienes no paguen en esta modalidad y que son 6 pesos por hora. El sistema virtual, para el que faltó mucha ‘socialización’ con la población, abarca de calzada Colón a calle Valdez Carrillo y de avenida Allende a Presidente Carranza. Dicen los subagentes que el pago, mediante la aplicación Kigo Parkimóvil, que está disponible en Play Store y Apple Store es la apuesta para aumentar las finanzas, aunque juran y perjuran que no es con fines recaudatorios. Será interesante ver mientras se generaliza el uso de los nuevos sistemas a cuántos ciudadanos agarran ‘movidos’ y les aplican una horrorosa y cuantiosa multa. Habrá además confusión, porque permanecerán en las banquetas, los viejos y vandalizados armatostes a los cuales prefirieron arrumbar, en vez de modernizar, como en otras ciudades donde incluso son duales. Veremos y diremos cómo les va pero lo más importante cuánto van a obtener.

*****

Los subagentes nos reportan que la Contraloría Municipal de Torreón, de repente, salió del letargo en que se encontraba y se puso alerta ante las auditorías que transcurren en estos momentos ordenadas por la Auditoría Superior del Estado (ASE) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que tiene la lupa puesta en averiguar por qué la marcada diferencia entre el rubro de Servicios Personales, es decir la nómina municipal, y lo que se gasta en obras, servicios y otros rubros. Y es que de todos los municipios de Coahuila, Torreón, es caso sobresaliente; probablemente algo tengan que ver los “trabajadores” que forman parte de la sagrada nómina cuyos integrantes son de la misma familia y que no siempre cobran por necesidad.

******

Nos comentan los chismosos subagentes que los elementos de Tránsito y Vialidad de Torreón que llegaron a una vivienda para brindar atención ante la explosión que se suscitó en Residencial San Luciano, en casa de Jorge Torres Vargas “El Brecho”, conocido comunicador de la región, donde hubo varios lesionados y donde por fortuna no se encontraba el propietario, andaban muy insistentes en cargar las camillas con los más afectados que eran parte del personal de servicio y los que surtían el gas, cosa que notaron otros elementos de los cuerpos de auxilio especializados en esos menesteres y quienes no pudieron evitar notar el afán que tenían los de Vialidad en ganar el reflector, seguramente “pa’ la foto” pues se dice que muy seguramente andaban “trabajando” más en la posibilidad de recibir el bono que dicen se entrega a algunos tránsitos por actos “heroicos”. En casos como estos cuando ya está el personal de auxilio especializado y completo en el lugar de la contingencia “mucho ayuda el que no estorba” y mas el que agiliza el flujo vial y peatonal en el exterior para disipar a los curiosos.

*****

En el reino del revés, cuyas coordenadas nunca fue reveladas por ‘Chabelo’ pero en Coahuila todo mundo sabe que se refería al municipio de Francisco I. Madero, nuevamente la ciudad de 60 mil habitantes se quedó sin policías porque el alcalde, Jonathan Ávalos incumplió los compromisos realizados con ellos que además firmó en un documento oficial y eso que los guardianes del orden no pedían las perlas de la Virgen, pues hablaban de un aumento salarial que no se ha dado en más de 4 años, uniformes y equipo básico, patrullas y prestaciones acorde a sus funciones. El alcalde lo calificó ahora como un “motín” pero nada dijo del porqué incumplió lo que firmó hace varias semanas cuando hasta abandonó al Mando Único de La Laguna para después recular (así se dice) luego de la presión ciudadana y de comerciantes. Para el presidente morenista fue más fácil echarle la culpa a la Policía Estatal cuyos elementos se han compadecido de los policías municipales llevándoles víveres y prefirió argumentar que todos andan “ardidos” porque él ha ganado dos veces la alcaldía. Presumió como si fuera de presumir que los policías tienen un sueldo de 5 mil pesos. “No vamos a ceder ante sus caprichos ni a la insubordinación”, aseguró el también gurú de las terapias alternativas a través de sus redes sociales. Al menos esta vez no abandonó el Mando Especial ahora que la ciudad es un paraíso para la delincuencia. Mientras tanto el edil ya amenazó a los policías municipales con inhabilitarlos por uno o 7 años mientras que por su parte se autonombró comandante supremo: “Nosotros vamos a salir a patrullar porque también es una función mía”, declaró el presidente municipal ¿Qué tal?

********

Allende el Nazas finalmente el “Góber” que no canta mal las rancheras y quien había sorteado en un aire de indefinición el tema del convenio de adhesión IMSS-Bienestar finalmente ya se decantó por una postura un tanto más clara pues nada mas de de ver cómo están otros estados que ya se sumaron se quitan las ganas. En 2023 el año en Durango arrancó con un recorte de mil 500 millones de pesos de parte de la Federación. Para este año el presupuesto total para Durango incluso fue inferior al del año pasado en términos reales pues no solo no obtuvo un incremento acorde por lo menos a la inflación sino que a esto le han seguido más recortes presupuestales que no parecen detenerse. Si a los recortes de la 4T le suman lo que costaría a Durango adquirir el compromiso con el IMSS-Bienestar y sin ninguna garantía de que mejore el servicio pues más complicada se vuelve la situación. ¿En qué caso podría sumarse Durango? “Si nos hacen el hospital materno-infantil. Si le dan base a todos los trabajadores, pero base, no contrato, si nos van a equipar todos los hospitales, las clínicas, las unidades, si van a hacer la obra de infraestructura que nosotros necesitamos y van a tener los medicamentos sobre todo en tiempo y forma en cada región”, dijo don Esteban. Considerando que el sistema de Salud pública en México, que depende del gobierno federal a través del IMSS y del ISSSTE está lejos, pero muy muy lejos de ser como en Dinamarca, todo indica que Durango podría quedarse como está.