Nuestros subagentes que ya han tomado terapias del manejo de la ira, recordaron la ventaneada que le dio el diputado local morenista Antonio Attolini Murra al alcalde reelecto y mejor boleado, Román Alberto Cepeda, ahora que se fue de vacaciones, descanso del que se recupera este sábado y domingo, para hacer su reaparición el próximo lunes en el edificio más caro de la ciudad. Lo relevante no es que el legislador guinda haya señalado que el alcalde posteaba en sus redes sociales aparentemente desde la Madre Patria, imágenes de celebraciones de cumpleaños con hijos y nueras, sino que al mismo tiempo, en sus redes oficiales se informara de actividades de supervisión de obras en colonias de Torreón, ¿En qué estaban pensando quienes hacen esta chamba? ¿Nadie los supervisa? porque sin duda fue algo que se pudo evitar pero vamos por partes...

El riojoso émulo de Fernández Noroña además pudo haber citado legalmente los artículos del Código Municipal que él dice se infringieron con la ausencia del alcalde pero no se metió en el pantano de lo legal, quién sabe si sepa del tema. Lo que llama la atención de nuestros subagentes es que al interior del Ayuntamiento no haya capacidad de respuesta, es decir, que ningún actor político tenga capacidad de defender al jefe y que por el contrario todo lo tenga que resolver él personalmente, lo que habla mucho de su equipo de trabajo. Es más, que una funcionaria de alto rango haya “filtrado” los artículos 280 y 257 del Código Municipal, pidiendo “de favor” que no se atribuyera a ella tal información también deja mucho que desear.

Andando en los mismos lares municipales de Torreón, nuestros subagentes nos reportan que por mucho que la guadaña quiera cortar cabezas en la sagrada nómina, en unos casos por que los empleados son “gente” de exfuncionarios estatales y en otros porque supuestamente han incurrido en ilegalidades, la realidad es que no han podido porque significaría darse un balazo en un pie. Por ejemplo está el caso de Dagoberto Ortiz Escobedo, quien es nada más y nada menos que el encargado de los Contratos y Licitaciones de Obras Públicas, bajo el mando del que cobra como director de Obras Públicas, Juan Adolfo von Bertrab Saracho, y a quien pretendieron correr pero no pudieron primero porque es trabajador sindicalizado y además, tiene demasiada información de estos 2 años 7 meses del actual gobierno municipal, por lo que seguramente será reubicado a algún Museo donde siga cobrando y no pueda hacer daño. Otro caso similar es el de quien cobraba como director Jurídico de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Diego Alberto López Alemán, quien apenas lo presionaron para que dejara el puesto cuando dicen causó dos o tres “calambres” al titular de la corporación policíaca, Antonio Perales Esparza, en el sentido de que su pecho no es bodega, al momento de ser reinstalado en otras áreas de la dependencia. Por lo que hace al exgerente técnico del Simas, Raymundo Rodríguez, quien renunció a su puesto y ya anda José Elías Gánem Guerrero (miembro de la fuerza aérea de la Secretaría del Ayuntamiento) alzando la mano para ocupar su puesto, dicen los subagentes que ya anda “juntando” documentos por aquello de que le quieran “cargar” pendientes. Dicen los chismosos subagentes que el que anda en las mismas, es el exdirector del Instituto del Deporte, Héctor Gaytán McGregor, quien supuestamente está en capilla por supuestas irregularidades de su gestión. ¿Qué dirá de estos asuntillos la Contraloría Municipal?

En cuanto a los acomodos, para la semana entrante y una vez que la presidenta electa Claudia Sheinmbaum avanzó en los anuncios de la integración de su gabinete, se espera que el gobernador echado pa´ delante haga lo propio en el suyo. Los subagentes nos reportan desde la “Capirucha” del Pan de Pulque que se espera que a muchos funcionarios de todos los niveles les den las “gracias” pues estaban pendientes porque el que ocupa el Palacio de Gobierno quiso esperar hasta que pasara el proceso electoral y los sustos que éste trajo. Todo se encuentra listo para que regresen a su terruño los pocos laguneros que aún permanecían en diversos puestos para darle entrada a los que tienen el sello del saltillense y que obviamente pretende con ello reforzar su gobierno con gente identificada con su estilo y esa medida se aplicará en las Cinco Regiones. Un dato interesante es que dicen que dará entrada a varios de los damnificados con los resultados del proceso electoral. Veremos y diremos sobre los nuevos perfiles.

Nuestros subagentes se quedaron esperando que del área de Transparencia Municipal de Torreón cumplieran con su obligación en lo que respecta a la Rendición de Cuentas y dieran respuesta a la gran cantidad de solicitudes de información a las que les están haciendo “fuchi”. Al mismo tiempo, a las irregularidades que se están cometiendo al no cumplir con el procedimiento legal y poner en la plataforma la información incompleta. Y es que está pendiente de publicarse una gran cantidad de datos de licitaciones y contratos de los meses de marzo y abril, como ya se había mencionado en una anterior entrega. Particularmente, llama la atención el vacío respecto a las Licitaciones Públicas Nacionales (LPN) DSA/014/2024; DSA/024/2024; DSA/022/2024; DSA/021/2024; DSA/020/2024; DSA/030/2024. Referentes todas a Apoyos Sociales y casualmente de la Dirección de Servicios Administrativos, a cargo de Víctor Manuel Navarro Arratia pero seguramente tienen todo en orden y es cuestión de tiempo el que lo suban. Ya estamos viendo el reloj.

Allende el Nazas y en lo que parece ser una edición más de “Lo Que Callamos Los Hombres”, conducido por el regidor panista, Uvaldo Nájera Gandarilla, en el Cabildo, los subagentes de gélido corazón que no se conmueven con nada nos cuentan que el panista tomó la palabra para quejarse de que en Gómez Palacio existen institutos y dependencias de apoyo a la mujer así como campañas de salud enfocadas a ellas pero no los hay para varones. “En este país el hombre que se queja, y dice ‘me golpeó mi mujer’ es un mandilón”, comentó amargamente don Uvaldo. Doña Lety Herrera puso atención al regidor (no vaya a ser que él esté pasando por un momento difícil) y recordó el día en que ella personalmente se ocupó de encarar a un supuesto marido golpeador, cuya mujer había solicitado su intervención de la presidenta para detenerlo tras presentar una denuncia formal. Al ver el sufrimiento de la desvalida y golpeada mujer, a doña Lety no le dijeron dos veces (seguramente corrió por el machete de don Carlos para llevarlo como amuleto contra bravucones) y se fue encarrilada haciéndose acompañar de la fuerza pública y del secretario del Ayuntamiento, Vicente Reyes, por si el golpeador se les ponía “sabroso”. Qué sorpresa se llevó, narró ella misma a los miembros de su Cabildo, cuando el abusador salió de su trabajo mostrando una herida suturada que le atravesaba de lado a lado cabeza producto de un “caguamazo”, entre otras lesiones, propinadas por su mujer. Doña Lety, perpleja, volteó a ver a todos -contóy como en ese punto no se sabía quién de los dos era la víctima pidió al secretario: “Ahí arréglelo usted”. El marido, quien no quiso denunciar a la madre de sus hijos, rogó a la autoridad: “Por favor, nada mas que ya no se me acerque”. No se extrañen luego de que en La Laguna de Durango se incrementen año con año los divorcios... Y en las tienditas de la esquina no devuelvan los envases.

*También ahí en Gómez Palacio donde pulula la armonía nos comentaron nuestros subagentes infiltrados en el Movimiento de La Alegría que quienes ya salieron de pique fueron el diputado federal de la naranja mecánica, Omar Castañeda y el coordinador municipal de Movimiento Ciudadano, sin ratificar, Karim Castruita, quien tuvo diferencias con el también aspirante a la Presidencia de Gómez Palacio desde el tiempo de las campañas electorales, periodo en el que se notó que ya en las ruedas de prensa en la Casa Naranja no participaba. Que si Omar protege nada mas a los suyos, que si el partido no es de él, que si no lo dejaba hacer cosas por su cuenta. Verdad o no, lo cierto es que es a Karim difícilmente le quede mucho por hacer en Movimiento Ciudadano, partido del que no obstante no ha renunciado, pues tanto las oficinas de MC en Gómez Palacio pertenecen a don Omar como la estructura y aunque para la pasada elección no se obtuvieron los votos prometidos a la Coordinación Nacional, principalmente en el distrito 02, sí se incrementaron considerablemente en comparación con la pasada elección. Por cierto, el exemecista, Gustavo Acosta, dejó de vivir en el error y ya forma parte de la sagrada nómina municipal como nuevo director de Ecología, sí es que por segunda vez, “La Familia” de Gómez Palacio retribuye al panista por decantarse a su favor. ¿Cuánto tiempo tardarán en el edificio de la Madero en abordar a Karim?. Lo que tendrá para decir.