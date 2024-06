Nuestros subagentes que se pasean por la sedienta Poza de la Becerra nos reportan que lo ocurrido la noche de este lunes en Cuatro Ciénegas cuando elementos de la Guardia Nacional, SEMARNAT y de PROFEPA cerraron varios predios de siembra, sin dar a conocer la información oficiala los dueños, ni a representantes, pone en entredicho nuevamente a Conagua y el manejo de las concesiones de derechos de agua.

Uno de nuestros subagentes que le gusta documentarse nos reportó que esto se dio después de un reporte del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, IMTA que calcula un aumento de al menos 400 por ciento en la extracción de agua en los últimos 25 años y este incremento se debe en gran medida a la expansión de concesiones de agua y a la agricultura intensiva, particularmente a los cultivos de alfalfa que se toma de 170 pozas ubicadas en el municipio y otros más intrigosos acusan a Conagua, donde cobra como director general Germán Martínez Santoyo, de haber dado manga ancha en el otorgamiento de las concesiones.

Y es que dicen los subagentes que esta dependencia fue la gran ausente en este operativo y se especula que tenían miedo a la fuga de información. O será que ya la Comisión Nacional del Agua pasará a formar parte de la Secretaría del Medio Ambiente Federal. Es pregunta.

Dicen sus malquerientes que mientras el alcalde reelecto y mejor lustrado vacaciona allá en la Madre Patria, aquí en la Perla de La Laguna, en el edificio más caro de la ciudad, parece que están muy felices como en Disneylandia.

Y eso se nota mucho más, por las condiciones generales en que se encuentra la ciudad, que aseguran se ve sucia porque nadie supervisa a PASA y a los brigadistas de la “Ola”, a quienes ni bolsas ni escobas brindan para el desempeño de sus labores. Con los baches a cielo abierto tras las lluvias provocadas por “Alberto” y algunas obras “pendientes” de Simas el panorama no luce alentador.

Lo único que destaca es que “la guadaña” ya empezó o al menos esa es la inquietud de los empleados de confianza, porque los directores generales y los regidores (con más ganas porque no son empleados) siguen como siempre en la inactividad y lo único que avanzan son las licitaciones de las que se publican las convocatorias pero no los fallos.

De esto, nuestros subagentes tienen por ejemplo las que se hicieron en los meses de marzo y abril, en plenas campañas electorales.

Una fue para la compra de sillas, andadores y muletas, otra para la compra de paquetes de leche, una más para adquirir charolas de huevos. Sigue otra para la compra de tinacos, y dos más, para comprar paquetes de despensas y paquetes de material de construcción.

Siguiendo en ‘el mundo del revés’, en vez de ponerse a trabajar en lo suyo, en lo que hay mucho por realizar, los subagentes reportan que el contralor del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) Torreón, Rogelio Vizuett Fragoso, asumirá el control de la gerencia técnica mientras se designa a un titular tras la renuncia de Raymundo Rodríguez de la Torre, quien jura y perjura que renunció el pasado jueves tras cobrar, perdón, hacerse cargo de la gerencia técnica durante 35 años. La situación es verdaderamente preocupante, dicen los subagentes, porque nadie sabe qué credenciales técnicas tenga o la experiencia de Vizuett Fragoso para hacerse cargo de un área tan importante como lo es el abasto de agua potable y la atención del sistema de drenaje de la ciudad que si bien, ambos han sido un fracaso de Simas, cuando menos se recibe agua “tandeada” en las colonias así es que no vaya a salir peor el remedio que la enfermedad. Lo único que se sabe del contralor es que formó parte una de terna al inicio de la actual administración, junto con Everardo Facio López para cumplir el requisito de que Lauro Villarreal Navarro pudiera ser nombrado gerente general, trabajito que después dejó tirada para irse tras una candidatura a diputado local. El actual gerente general, Eduardo Terrazas Ramos, ni pío dice respecto al obligado proceso entrega-recepción o si hay algún plan de trabajo.

Ya muchos apuntan con el dedo flamígero a Alejandro Moreno Cárdenas, “Alito”, como el dirigente nacional del PRI que junto con el ya próximo tres veces diputado federal “pluri”, Rubén Moreira, cavaron la tumba del partido que parecía invencible. Y que ha sido en estos años cuando el partido perdió la mayor parte de las gubernaturas estatales, diputaciones federales y la peor desbandada de militantes, dizque por el juego de intereses de éstos con la 4T, lo que en retribución, los libró de serias cuestiones penales, por decirlo de la mejor manera. Pero como “Alito” se resiste a dejar el poder, secundado por sus incondicionales ahora se encamina a la reelección por otros cuatro años. Para ello, ya prepara la estrategia mediante la reforma estatutaria dirigida al artículo 178 que les facilitarían la jugada para “la Presidencia y la Secretaría General”. También pretenden cambiar el nombre al partido y hasta los colores tradicionales. Dicen los subagentes que el destino del partido, se tomará en la Asamblea Nacional a realizarse el próximo 7 de julio. Veremos y diremos qué sucede con lo que queda del RIP.

El que causó gran impacto con sus declaraciones fue el subsecretario de Transporte, Movilidad e Infraestructura, Fernando Simón Gutiérrez Pérez, quien dijo respecto al avanzado deterioro de lo que queda de la infraestructura creada para el BusLaguna, tanto en la estación Nazas como en los paraderos que se encuentran en el trayecto del bulevar Revolución, las callesMúzquiz y Ramos Arizpe, entre otras, que en los próximos días se llevará a cabo una “evaluación general” de las condiciones en que se encuentra y decidir lo que seguramente tendrá que ser una “reparación mayor”. Es decir, de manera implícita, reconoce que tendrán que invertirse más recursos para “remozarse todo y mejorarlo”. No obstante, destaca que en estos primeros seis meses que “Gútiz” tiene el cargo, en esta administración estatal claro, porque llevaba dos años de la pasada también con la encomienda, no ha informado respecto a si ya fue posible conjuntar a los aguerridos transportistas que la realidad de las cosas, le apostaron a sabotear elMetrobús porque se resisten a invertir en los autobuses con las especificaciones de que fueran a gas, con aire acondicionado, cama baja, Wi-Fi, operados por un centro de control y nada más han peleado por fijar tarifas de pasaje superiores a los 18 pesos. Hasta ahora no se ha visto tampoco que al menos alguien barra los abandonados paradores. Los subagentes quieren creer que algo habrán hecho en este tiempo ¿No?

Hablando del Metrobus y para todos los que todavía piensan que existe alguna posibilidad de que a mediano plazo sea concluido los escépticos subagentes desde ahora les avisan que eso no pasará. Pero, ¿Por qué de esa visión tan lóbrega?, se preguntarán algunos y aquí varias razones. Primero, porque empezó mal y no lo dicen ellos sino la propia Auditoría Superior de la Federación (ASF) que informó que “se realizó una inadecuada planeación” y se incumplió con el plazo establecido para su operación en 2016, es decir, debió empezar y concluir en el tiempo que Rubén Moreira (el hoy coordinador de lo que queda del PRI en la Cámara de Diputados) fue gobernador de Coahuila (2011-2017). Ya desde el 2015, la ASF determinó irregularidades en la revisión de los requisitos de las empresas y para el 2016 ya se habían detectado otras por pagos duplicados y “errores” de varias decenas de millones de pesos en los precios unitarios de los materiales. Tras una “actualización” se suponía que el Metrobus, la papa caliente que recibió en herencia el Inquilino del Palacio Rosa, entraría en operación en 2018 pero ese mismo año arrancó la nueva administración federal de la 4T con nuevas reglas en la forma en que se etiquetaban los recursos el Fondo Metropolitano por lo que se cambió la asignación segura que se tenía año con año por una bolsa concursable de recursos que al final dejó a muchos de los proyectos de La Laguna y de otras partes del país sin presupuesto para concluirlos pues además disminuyó considerablemente dicha bolsa.

¿Y por qué no hay dinero para invertir más en el Metrobus? Primero porque ya no existe la fuente de su financiamiento y segundo porque debido a que la ASF siguió detectando irregularidades (folios 2018-A-05000-22-07322019732-DS-GF y 2019-A-05000-220642-2020 642-DS-GF, entre otros folios) hubo el pretexto perfecto para que la 4T tuviera razones para no mandar el dinero necesario (en vez de mejorar los mecanismos de control de su ejercicio) y que de esta manera el Metrobus inconcluso mejor sirviera como un monumento a la “corrupción” de los gobiernos del PRIAN. Si bien desde el 2014 se proyectó que el Metrobús costaría 2 mil millones de pesos, y para el 2019 su costo ya se había incrementado a 2 mil 778 millones de pesos se ve difícil que en 2024 puedan terminarlo porque para empezar ya ni siquiera existe el Fondo Metropolitano de La Laguna que lo costearía y que fue uno de los muchos que eliminó la 4T. También hubo “ayuda” de morenistas de Coahuila que pidieron no fuera terminado y así lo demostró el punto de acuerdo presentado por el diputado federal morenista, Javier Borrego, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 19 de febrero del 2019, donde pedía explícitamente “detener” el proyecto del Metrobus llamado BRT-Laguna “hasta que se evalúe sustancialmente entre las partes involucradas, concesionarios, usuarios y autoridades a cargo”, y así se quedó en “stand by”. Considerando que al actual gobierno estatal no le sobran unos 3 o 4 mil milloncillos de pesos para terminar el Metrobús, pues de lo contrario no habrían pedido un préstamo bancario a inicios de este 2024 para “cubrir insuficiencias de carácter temporal” y que no todos en el gobierno hacen la chamba por la cual les pagan pues más lejos se ve la posibilidad de que lo terminen.

Allende el Nazas los “grillos” de la capital de los alacranes estuvieron pendientes de lo que parece ser el inicio de un pleitazo tipo Alfredo Adame-Andrea Legarreta. Resulta y resalta que Rafa Herrera Piedra, primo del exgobernador duranguense, Jorge Herrera Caldera, y su asesor enmedios de Comunicación en su tiempo, reclamó en sus respectivas redes sociales el haber recibido comentarios, advertencias, versiones sobre la posición del titular del Poder Ejecutivo sobre su programa “y sobre mi humilde persona”, aseguró don Rafa, quien tachó al “Góber” que no canta mal las rancheras de intolerante y remató diciendo que es la “reacción natural de un gobernante que transita en la medianía a la baja”. También dijo que por “interpósita persona” don Esteban habría ordenado a un par de alcaldes que le fueran cancelados contratos de asesoría que tenían con el de la voz quejosa. Verdad o mentira nadie lo sabe pero para quien tiene la duda de quién será la “interpósita persona” a la que se refiere el primo no tienen que buscar mucho pues por las mismas redes sociales contestó Víctor Hugo Hernández Fuentes, actual jefe de Comunicación Social de don Esteban Villegas, y quien como él mismo lo menciona en su carta fuera jefe de Comunicación Social del Congreso en tiempos en que don Rafa estaba “guardado” ahí donde no da el sol, en una misiva de un tono pasivo-agresiva donde Víctor hasta menciona las dificultades de “Rafa” para “deglutir apropiadamente los alimentos”, sin duda una carta de respuesta también visceral. Los subagentes ya no tienen dudas el porqué los gobernantes de Durango (aunque sean, como es el caso, del mismo grupo político) terminan peleados entre sí y tampoco pueden acabar un sexenio en santa paz con los chismosos medios de comunicación.