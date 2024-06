Nuestros subagentes ocultos en alcantarillas sin tapa, señalizadas con troncos y llantas, nos mencionan que quizá fue resultado de tanta falla en el deficiente servicio de Simas, o por las “travesuras” que regularmente se aventaba, o porque se la jugó con otro candidato, pero lo cierto es que juran y perjuran que el que ya salió con maletas y todo de Simas es el sempiterno gerente técnico, Raymundo Rodríguez de la Torre. De entre los trabajadores sindicalizados salió el rumor de que renunció por motivos de salud, otros que fue la causa de que pidieron que entregara la oficina. Lo cierto es que supuestamente dejó el área técnica a quien estaba como su segundo de a bordo, Javier Silva, el cual estará hasta el mes de diciembre.

Los protervos subagentes dicen que también hay el rumor de que Lauro Villarreal Navarro, director del CEAS, regrese a ocupar el puesto, pero otros que también se dicen bien informados indican que el pago de favores quedaría muy expuesto, ya que para los que lo ignoraban, don Lauro se quedó más que complacido por haber coordinado la campaña al alcalde reelecto y de pasada acomodar a su hija en una regiduría, pese a que ningún antecedente de trabajo político tiene y ni siquiera administrativo relacionado con el servicio público. Ya veremos y diremos quién queda.

■■■■■■■■■■■■■

Y hablando del alcalde mejor lustrado de Torreón, llamó la atención que se haya ido de vacaciones, pese a la gira de trabajo que a inicios de esta semana realizó el gobernador Echado pa’ delante quien vino a supervisar los trabajos de pavimentación en la ciudad y de paso tener algunas reuniones con organismos empresariales. Nos dicen los subagentes disfrazados de boletos con destino a paradisíaco y playero de alto poder adquisitivo que tras este paréntesis para agarrar pilas, el reelecto presidente municipal se dispone a comenzar su estrategia de promoción por el Estado con el fin de que en otros municipios sepan lo que se hace en Torreón ¿Y a ellos como por qué les importaría? se cuestionan sus malquerientes, quienes como siempre de forma negativa consideran que la promoción de la imagen personal es el principal objetivo. Seguramente algún plan ya tendrá con el tema de la concesión de la empresa PASA, que le tocará resolver a su gobierno. Los subagentes estarán al pendiente de la decisión que se tome al respecto ya que ciertamente las tarifas que cobra la concesionaria son altas pues así viene en las cláusulas. Pero, si se deciden cambiar de concesionario la pregunta será ¿en dónde se tirará la basura de Torreón ya que carece de relleno sanitario y el actual, es de Matamoros? Dudas que surgen de repente.

■■■■■■■■■■■■■■■

Luego de la miel sobre hojuelas que se vivió en la reciente visita de la presidenta electa de la 4T, Claudia Sheinbaum y el “Preciso” de Palacio Nacional a Coahuila, a muchos se les borró la sonrisa ante el anuncio de que nuevamente habrá recortes presupuestales y que además son inminentes. Ya de por sí, suman más de 23 mil millones de pesos los que en los últimos años ha sufrido Coahuila en recortes en sus participaciones federales, por lo que habrá qué ver cómo le harán las autoridades estatales para enfrentar este hueco financiero, de cara a los primeros meses de arranque del nuevo gobierno y en el marco de la relación de “coordinación” que buscan con la presidenta morenista con la que supuestamente hay muchas “coincidencias”, y hay esperanza de un mejor trato. En Durango ni siquiera se atreven a mencionar de cuánto han sido los recortes en este sexenio pero nada más hace falta voltear a sus carreteras, esas de las cuales se quejan los propios guindas, para darse cuenta.

■■■■■■■■■■■■■■■

Considerando que casi el 60 por ciento de los más de 3 mil 650 millones de pesos con los que se ha endeudado la administración del “Góber” que no canta mal las rancheras de Durango han sido destinados a cubrir “insuficiencias de carácter temporal” y que los más de 2 mil millones de pesos con los que se ha endeudado la administración del “Góber” Echado pa’ delante de Coahuila tienen el mismo objetivo, es decir, tener dinero mientras tanto o de manera temporal y no para obra pública habría que preguntarse si algo tendrán que ver los recortes presupuestales que año con año ha hecho el gobierno federal para ambas entidades, cosa que se suma a los “pendientes” que pudieran haber dejado quienes les anteceden en el gobierno. Atrás quedaron los tiempos en que los gobiernos se endeudaban para que su legado se perpetuara a través de obras o acciones, hoy la prioridad es pagar la nómina y las deudas que tienen en herencia. ¿Y el gobierno federal? En déficit, pues según los datos duros que se ventilan en la LXV Legislatura, solo en el primer trimestre de este 2024, los Requerimientos Financieros del Sector Público registraron un déficit de 505 mil 701.3 millones de pesos; Y con ello estiman que al cierre de 2024 alcanzarán el 5.9 por ciento del PIB. Sin duda, la escalera se barre desde arriba… Y si se gasta más de lo que se obtiene al rato no habrá dinero ni para la escoba.

■■■■■■■■■■■■■

Nuestros subagentes de Torreón no cabían de júbilo cuando se enteraron por las noticias que dos elementos de Tránsito y Vialidad fueron dados de baja luego de ser reportados por un ciudadano que se dijo extorsionado por ellos y mostró la manera como lo hicieron al exigirle dinero a cambio de no ser multado. Poco duró les el gusto a los subagentes cuando se enteraron que el caso sucedió en el vecino municipio de Gómez Palacio, donde las autoridades municipales sí tomaron en serio al denunciante, no lo acosaron ni lo trajeron vuelta y vuelta y se tomaron decisiones firmes de ese alcance en esta ocasión como en otras ocasiones cuando los cachan en la movida. En cambio, aquí en Torreón, dicen, hay casos donde choferes de transporte público y ciudadanos han denunciado diversos atropellos en los cuales hasta los uniformados los acompañan al cajero automático para sacar dinero en efectivo (ya casi todos conocemos un caso así) y no pasa nada. Ah, pero cuando osan quejarse, son presionados, se les cansa con las consabidas frases: “se iniciará una investigación” y nunca ven consecuencias, por eso mejor ya portan dinero en efectivo, por si se ofrece. Tampoco se ha visto aquí en Torreón, como sí ocurre en Gómez Palacio, que las autoridades municipales obliguen a los elementos a regresarles el dinero que les quitan a los automovilistas, sobre todo los fines de semana de “cacería”.

■■■■■■■■■■■■■■■

Allende el Nazas, los protervos subagentes comentan que ya que por primera vez el PRI no tiene mayoría en el Congreso local de Durango, seguramente el voto más “caro” sin duda será el del diputado, Martín Vivanco, de Movimiento Ciudadano, quien ocupará el único espacio para el partido de la naranja mecánica que igual que lo hace a nivel federal, a nivel local, y muy seguramente estará coqueteando de vez en cuando con la “derecha” y de vez en cuando con la “izquierda”. Las 12 curules del PRI y sus aliados (bueno el PAN porque el PRD ni lugar alcanzó) y las 12 de Morena y sus aliados (PT y PVEM) se disputarán, cuando el interés lo amerite, el voto de Vivanco. Lo cierto es que esta LXX que arranca en septiembre tendrá perfiles bastante “grillos” y experimentados por lo que si verdad se ponen a trabajar en favor de Durango podrán surgir cosas buenas, no obstante, si cada quien ve por su santo como suele suceder ponerse de acuerdo será todo un reto. Algo que llamó la atención fue que finalmente el morenista (y exdirigente del PRI estatal en Durango) Otniel García Navarro, sí será diputado “pluri” contra viento y marea y poco importó el documento remitido por un juez penal que indicaba que se encontraba prófugo de la justicia, supuestamente por un proceso judicial que hay en su contra por enriquecimiento ilícito, hecho por el que incluso se tenía una orden de aprehensión en su contra, cosa que no tuvo peso ante el Tribunal Electoral que salvaguardó sus derechos político-electorales. Lo bueno: ya no tendrán que buscarlo porque sabrán en qué curul se sienta. Lo malo: si son verdad los señalamientos nada podrán hacer en su contra porque ya tiene fuero.