Dicen nuestros subagentes que ante los abucheos que sufrió el “Góber” echado pa’ delante durante la reciente visita del“Preciso” de Palacio Nacional y de ‘La Doctora’ Sheinbaum a Coahuila, no le quedó más que apechugar, pese a los incómodos momentos vividos, principalmente allá en el evento en San Juan de Sabinas con los familiares de los mineros fallecidos en Pasta de Conchos, donde no lo dejaban ni hablar y él sonreía nerviosamente tratando de tomárselo a la ligera, aunque logró sortearel momento con ánimo de torero bien plantado. ¿Y sus asesores? ¿Y los priístas? Dormidos en sus laureles.

Este martes aquí en Torreón, cuando la siempre incómoda prensa le preguntó al respecto don Manolo Jiménez minimizó el hecho y justificó que “se apasiona la raza”.Y como también le hace al pitonizo, dijo que él ya sabía lo que iba a suceder “no fue una sorpresa para nosotros”, lo cual abre además múltiples interrogantes

El echado pa’ delante asegura que todavía están vivas las pasiones por el pasado proceso electoral dado que en Coahuila su partido ganó la mayor parte de las alcaldías coahuilenses, incluso le arrebató a Morena varios municipios importantes. “Por eso hay un poquito de enojo”. Manolo se enfocó en la cordialidad y el ramillete de flores que lanzó para doña Claudia en sus discursos y su respeto y reconocimiento para el presidente de la República.A este respecto, nuestros siempre por siempre mal pensados subagentes nos reportaron que ante los vítores de apoyo de Jiménez Salinas hacia “ Claudia”, “Claudia” y los apapachos consiguientes que recibió, todo apunta que se podría adherir al programa IMSS Bienestar y con lo cual, todos los hospitales hoy a cargo del Estado, pasen al control del IMSS precisamente, institución que al igual que el ISSSTE carecen ahora de medicamentos, material de curación, de infraestructura como elevadores en buenas condiciones y es más, hasta de equipos de refrigeración. Ya dijo que su gobierno tiene puntos de coincidencia, con asegunes claro, que hizo un buen click con Sheinbaum y que echará a andar proyectos en materia de salud. En Durango, los discursos de don Esteban Villegas fueron en elmismo tenor, quizá por eso el “Preciso” de Palacio Nacional hasta dio como un hecho la incorporación.Ya veremos y diremos respecto a lo que nuestros subagentes aseguran, son meros dulces envenenados y la realidad se verá en lo que Coahuila y Durango reciban en el PEF 2025.Dicen nuestros subagentes que donde ya empiezan, literalmente a comerse las uñas, es en el edificio más caro de la ciudad de Torreón, pero también en los organismos como el Simas, el DIF el Sistema Integral de Mantenimiento Vial SIMV, para los que no saben qué es éste, les diremos que es el área donde se determina dónde se pavimenta la ciudad y el arreglo de los baches. Y es que ya pasó el 2 de junio que era la fecha fatal en la que en radio pasillo se rumoró intensamente que empezarían a darse los enroques de funcionarios, pero también, “cuello” a los que según dicen, no se la jugaron con el alcaldemejor lustrado o son gente de “excandidatos” a los que ahora no quiere tener cerca. Que supuestamente entre ellos hay directores generales, pero la mayoría son, empleados de confianza los cuales ya ni siquiera tendrán ayuda escolar, pues hay que recordar que se las pagaron anticipadamente al 2 de junio para que de ahí, “contribuyeran”. Dicen los subagentes que a ver cómo le hacen para suplirlos porque se sabe que una buena cantidad de policías municipales y agentes de vialidad, jugaron otras cartas y de no haber sido por los votos panistas, la realidad electoral, sería muy diferente. La próxima quincena veremos en qué áreas empiezan las bajas, quizá después de que el alcalde regrese de sus vacaciones de una semana. Dicen.Y siguiendo en los terrenos de la siempre polémica Dirección de Seguridad Pública Municipal, ahí donde cobra Antonio Perales Esparza, nadie les ha preguntado por qué los ciudadanos tienen que llegar al extremo de tener que capturar a los ladrones de casas y negocios. Por ejemplo, en el fraccionamiento Latinoamericano, en la colonia Loma Real y en dos negocios por el rumbo de Diagonal Reforma en donde se les han metido los delincuentes en por lo menos dos ocasiones. Esta corporación sigue siendo cuestionada debido a la falta de proximidad con los ciudadanos, a causa también de la desconfianza que generan los policías y que tristemente va en aumento. ¿Quién pone orden en la casa? Los subagentes ya se preparan con agua suficiente en sus hogares, aunque sea de garrafón, para hacer frente a los efectos de la tormenta que se avecina para hoy o mañana, de acuerdo con los pronósticos y a la que seguramente se le endilgarán los apagones, la falta de servicio de las bombas del Simas, la inundación de las calles y párele de contar. Las historias se repetirán de las vialidades donde los automóviles quedará varados porque el agua superará los niveles del cordón, el agua dañará el desmoronado pavimento y florecerán los baches como hongos. La deficiente infraestructura de drenaje sanitario y pluvial se manifestará en las fotos tipo Venecia y lo único bueno es que las abandonadas áreas verdes de Torreón, recibirán milagrosamente agua que ojalá sea suficiente y fortalezca el subsuelo, por lo menos. No se puede decir lo mismo del agua potable entubada pues actualmente hay muchas colonias, principalmente las del oriente de la ciudad, donde se carece del líquido.Allende el Nazas, “en mi casa, y con mi gente, se me respeta”, es la frase popular que el Dr. Wagner repite en el cuadrilátero y fue la misma que acuñaron en Lerdo los integrantes de la Comisión de Aplausos y Felicitaciones del presidente municipal y del “Góber” que no canta mal las rancheras el pasado domingo en una especie de competencia de porras entre priístas y morenistas (hasta en eso se parecen) en el auditorio municipal de la Ciudad Jardín, lugar donde los de la 4T esperaban replicar los abucheos para todas las autoridades priístas anfitrionas e invitadas y eso que como dijo el ‘Preciso’ de Palacio Nacional “Ya pasó la elección”. Lo primero que cuestionaron los protervos subagentes disfrazados de pueblo sabio que no se equivoca es por qué los morenistas hicieron un evento masivo titulado “Supervisión” de Agua Saludable para La Laguna en el auditorio municipal de la Deportiva de Lerdo que se encuentra a unos 35 kilómetros del lugar donde están las principales obras de Agua Saludable, mismas que según esto venían a supervisar. Casual, lo anterior a dos semanas del triunfo electoral apabullante e incuestionable de doña Claudia Sheinbaum y los candidatos de Morena. Esta vez no les salió. Los programados abucheos de los morenistas destinados para el momento justo en que fueran mencionados los nombres de las autoridades priístas presentes (y mofarse de ellos por la humillación) se vieron opacados por las porras que coreaban el nombre de don Esteban Villegas y de don Homero Martínez que además se acomodaron estratégicamente en el recinto.Al único que no le fue tan bien fue al “Góber” echado pa’ delante pues seguramente sus asesores estaban dormidos como lo estuvieron allá en Pasta de Conchos y no le mandaron ninguna comitiva de contrapeso para el ‘abuchéometro’ que es la travesura previsible de los de la 4T. Qué razón tenía Benito Juárez cuando decía que entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz.