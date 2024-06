Nuestros subagentes están que se comen las uñas por la visita que este sábado harán tanto la presidente electa, Claudia Sheinbaum como el actual, Andrés Manuel López Obrador, casual, a los dos únicos estados que quedan, en teoría, priístas, sus gobernadores se dicen así, y surgieron de la hoy vapuleada alianza PRI, PAN y PRD. El caso es que ayer viernes estuvieron en la Región Carbonífera, en Sabinas con viudas y familiares de los mineros de Pasta de Conchos para conocer los avances en el rescate de más cuerpos, tras el “hallazgo” de restos de 13 trabajadores, en la tragedia ocurrida hace 18 años y que ha costado en supuestas acciones de rescate, más de 2 mil millones de pesos, pero de los presuntos responsables de lo ocurrido, nunca se han fincado responsabilidades y hay actualmente más dudas que nunca. Yes que el sitio donde se encontraron los restos es a 146metros de profundidad y en un lugar donde, ni vestigios hay de que se hubiera registrado una explosión en febrero del 2006, por lo que se manejan todo tipo de teorías. Habrá que ver los compromisos que haga la “Doctora” Sheinbaum, con los desconsolados familiares y en cuanto a la falta de supervisión de inspectores de la CFE, de la STyPS porque el coyotaje en la explotación del carbón sigue con singular alegría, lo mismo que las extracciones en cientos de “ pocitos”

Ya propósito del gobernador echado pa’ delante, quien acaba de llegar a sus cuatro décadas, finalmente se decidió a alzar la voz luego de los constantes y prolongados apagones causados por la CFE que mantienen en vilo a los empresarios, industriales y sin dudarlo, de las amas de casa, por las graves pérdidas que ocasiona el quedarse sin electricidad, que se les echen a perder alimentos, enseres domésticos y, peor aún, llamarle a la empresa “productiva” del Estado y que le digan que no saben cuándo se restablecerá el servicio. El pasado fin de semana durante su estancia en el “Pueblo Mágico” de Parras tras un evento social, Manolo la sufrió la noche del sábado y el domingo ya que ni refrigeración ni señal de móviles hubo durante más de 12 horas. Ciertamente a muchos les incomodó la falta de telefonía celular, pero nada más hay que reparar en las pérdidas económicas que se derivan de los famosos “apagones”. Por lo pronto dijo que le pediría información al respecto, al “señor” Manuel Bartlett, mandamás de la CFE en el país, cuando mejor sería que se reuniera con los desesperados organismos empresariales que ya no hallan a qué Santo rogarle para que los ayude. Todo mundo sabe del rezago de la CFE es consecuencia de la falta de inversión en tecnología e infraestructura para generar en el país la energía suficiente y sobre todo conducirla, de repetir Bartlett en el próximo gabinete federal sin duda será un retroceso en el país. Los inversionistas buscarán otro país donde no se les vaya la luz.

Nuestros subagentes ya nos habían adelantado que pese al triunfo electoral que tuvo la fórmula Morena-PT al senado de la República integrada por Cecilia Guadiana Mandujano y el más que chido, Luis Fernando Salazar Fernández, que ahora que es senador electo le ha dado por hacerle fuchi a algunos medios de comunicación y dicen además que el pleiteo que traían desde la campaña por la ubicación de las posiciones no desaparece sino todo lo contrario. En el evento de la entrega de las constancias de mayoría el domingo pasado ante el INE ni aparecieron juntos y la indiferencia de doña Cecilia fue tan marcada que a voz en cuello dijo: ¡No seamos hipócritas!, al ser cuestionada por los amantes de las inestables redes sociales de cuándo subiría una fotografía con su compañero de fórmula. No hay que olvidar que los senadores electos morenistas andan de la greña y de tan fea manera que las quejas llegaron al INE y lo menos que le dijo ella a Luis Fernando fue “flojo” aunque de otra manera más contundente e incluso pidió que le revisaran su agenda de eventos para que vieran que no hizo nada…. Y de todos modos ganó para que les duela a varios y a varias.

Por cierto, hablando de otros que no hicieron campaña, dicen los subagentes que siempre andan de intrigantes, que el que ni siquiera se estresó por mantener activas sus redes sociales con fotos montadas fue el diputado federal electo por el distrito 02, Francisco Javier Borrego Adame, quien al igual que su contemporáneo Brígido Moreno del distrito 01, salió beneficiado por la “ola” morenista el 2 de junio de manera que los dos flamantes becados por reelección cobrarán sus jugosas dietas, tres años más a partir del 1 de septiembre. Razón de más para que Borrego Adame, ya recuperado de la volcadura que sufrió recientemente acompañado por la ex candidata a la alcaldía por Monclova, Claudia Garza del Toro, mandara una atenta petición por escrito a nuestros sub gentes, para que por ningún motivo ni razón y como “ un favor muy especial”, con motivo de la visita presidencial, pidió “cuidar las notas que se manejen de AMLO”, de manera que no sean agresivas hacia él, ni en contra del Gobierno Federal “por cortesía política” ¿Qué tal con el aspirante a jefe de redacción? Ahora sí que ni el “Preciso” es tan delicado.

En Monclova, a está dispuesta a cambiar de casa, de puesto, de imagen y hasta de sexo con tal de formar parte de la sagrada nómina municipal es Gabriela Zapopan Garza Galván, actualmente regidora panista en la administración saliente, quien fue candidata a la reelección, pero como perdió impugnó al candidato a regidor que quedó como plurinominal, Martín Gómez. El problema fue que Gabriela no lo pudo impugnar por tema de equidad de género así es que ella se registró como miembro de la comunidad LGTB con el firme propósito de buscar ser incluida como parte de esa minoría social… Cuando todos saben que no forma parte de ella y es que ha de ser difícil pasar a vivir en el error pues Garza Galván trabajó ya en la administración anterior a la actual como directora y ahora busca mantenerse en la nómina municipal en un tercer trienio. Por cierto, que en estos mismos lares el comité municipal del PAN en Monclova prepara acusaciones a panistas que “brincaron” durante el periodo electoral al PRI para apoyar a Carlos Villarreal. Dicen que llevarán el caso a la Comisión de Honor y Justicia para ser dados de baja del Instituto político, entre ellos va el actual regidor albiazul Leonardo Hernández, quien como no quedó como candidato a diputado federal por el distrito 03 decidió integrarse al equipo del PRI en contra de su propio instituto político. Otros señalados son el secretario del Ayuntamiento, Eleuterio López Leos (quedó como regidor priista), el director jurídico del Ayuntamiento, Jorge Garza (dicen que regresará al cargo con el PRI); el director de Catastro, Pedro Magaña; Lucila Garza, directora de Turismo, Centro Histórico y Arte y Cultura y; Guadalupe Favela, de limpieza municipal. Por supuesto, solo el regidor sigue en el municipio ya que los demás causaron baja por participar en actos de proselitismo en horario de trabajo.

Y en Piedras Negras se llevó a cabo la Feria de la Salud para Adultos Mayores de la SSA y DIF Estatal, evento donde participó la señora madre del “Góber” echado pa’ delante, Liliana Salinas Valdés, y al cual no asistió la alcaldesa, también priísta, Norma Treviño González. Resulta y resalta que fue martes y ese día la alcaldesa tenía su programa ‘Martes Contigo’, por cierto, único punto en la agenda. La Feria de Salud se realizó en el salón de la CTM y este se encuentra atrás de la Presidencia y en su representación acudió su hijo, presidente honorario del DIF Municipal, quien salió hasta la orilla de la foto. Curioso es que Manolo ya hasta reconoció los resultados electorales el lunes 03 de junio y la alcaldesa, quien buscaba la reelección, hasta el momento no.

Allende el Nazas, Gómez Palacio ya está todo listo para que desde este sábado los principales representantes de la 4T visiten La Laguna de Durango. El “Preciso” de Palacio Nacional y la “Doctora” Sheinbaum seguramente aprovecharán para hacer un poco de labor de convencimiento, quizá a “mano alzada” con el fin de que el “Góber” que no canta mal las rancheras dé su brazo a torcer y Durango entre en el esquema del IMSS-Bienestar. Los subagentes se preguntan -Y seguramente don Esteban también qué tan conveniente es entrar a este esquema en vista de que Durango no tiene mucho dinero que digamos y del desastre que fue el Insabi. Todos saben que el trasfondo no es la mejora en la atención de los derechohabientes sino la centralización de la salud y con ello las compras de los insumos. Los estados, al ser teóricamente autónomos, tienen que firmar el convenio para con ello entregarle el control de su sistema de salud a la Federación. El problema, dice el “Preciso” es el tema de las medicinas, quién las compra y quién las vende y seguramente tiene razón, pero corruptos hay en todos lados o de lo contrario no se explica cómo es que el IMSS asignó de manera directa cuatro contratos por más de mil 100 millones de pesos a una empresa con direcciones “fantasma” que además fue cuestionada por la propia Auditoría Superior de la Federación (ASF) en términos de precios y servicios. Visto está, además, que a los derechohabientes poco les importa a quién compran las medicinas sino contar con ellas, algo que en estos días es sumamente difícil tanto en el IMSS como en el ISSSTE.

Y para mañana domingo el “Preciso” de Palacio Nacional y doña Claudia realizarán una visita, dicen, de supervisión del proyecto “encantado” de Agua Saludable. Los subagentes disfrazados de empresa subcontratada no se explican cómo es que la obra sigue sin operar de forma satisfactoria, al menos, por los miles de millones de pesos que ha costado. Lo cierto es que Agua Saludable no va a concluir -como era deseo expreso de López Obrador antes de que termine su mandato y por varias razones. Primero, no hubo una correcta planeación de estas obras que además tardaron demasiado en iniciar, prueba de ello son las incontables veces que se ha modificado el proyecto. En segundo lugar, hubo casos de corrupción y malos manejos detectados en Conagua y de lo cual deben saber bastante tanto el exdirector de Conagua, Eduardo Arón Fuentes Silva como el excoordinador general de Programas para el Desarrollo, Gabriel García relacionados con las empresas a cargo. Otra situación es que Agua Saludable no surte ni la mitad del volumen del agua en litros equivalente a la demanda de la población de los 3 municipios, Lerdo, Gómez Palacio y Torreón a donde llega (ya ni hablar de los otros 6 municipios donde no se ven de las obras ni sus luces). La solución para lo anterior es mejorar la eficiencia en la conducción, pero ya dijo Conagua a los alcaldes laguneros que para lo que resta del 2024, igual que pasó con 2021, 2022 y 2023, no se contará tampoco con los recursos federales para ello por lo que se sigue desperdiciando el 50% del agua potable en su trayecto. Por ahora la sobreexplotación del acuífero sigue en las mismas y ni un solo pozo de los más de 160 que dijeron serían clausurados ha dejado de operar por obvias razones. Ojalá que doña Claudia sí ordene una auditoría y una revisión exhaustiva de ese proyecto porque se va a encontrar muchas sorpresas, como las que se llevaron en las alcaldías al descubrir que Agua Saludable fue inaugurado sin contar, para empezar, con la línea de energía eléctrica que habría de alimentar la potabilizadora. Increíble.