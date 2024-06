La entrega de la constancia de mayoría por el Comité municipal del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) que lo acredita como alcalde electo para el periodo 2025-2027 al candidato mejor lustrado, y ahora mejor votado (pues dicen que hasta los encerrados en las cantinas salieron a sufragar), Román Alberto Cepeda, en lo que será su segunda gestión, trajo a colación de los subagentes lo que se vivió la noche del domingo 2 de junio cuando las primeras cifras del PREP no estaban muy claras. Desde entonces y hasta ahora, se propalan interesantes teorías conspirativas en el sentido de que se fraguó y financió un “pacto”, no del partido, sino de iniciativa propia con el “más que chido” y ahora virtual senador por Morena, Luis Fernando Salazar, para apuntalar su triunfo y el de la candidata a diputada federal por el Distrito 06, Cintia Cuevas, la que por cierto, según ella no traía recursos.

Aunque en principio pudiera sonar descabellado, dicen los que saben y cuando no le inventan que en el “amarre”, no importó sacrificar al candidato del PRI, Hugo Dávila Prado, quien triste y acongojado se regresará a su curul en el Congreso del Estado (menos mal que cae en blandito) y su suplente Felipe González se quedará sin silla como daño colateral. Pero lo más relevante de todo esto es el avance de Morena en Torreón y que mantuvo en vilo la elección del domingo: 175 mil 138 votos, contra los 148 mil 839 que obtuvo Shamir Fernández, nunca ha estado más cerca. Además, el partido guinda retuvo el gobierno de Francisco I. Madero y se alzó con Viesca.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Y a propósito de la administración de la reelección en Torreón, nuestros subagentes aseguran que no se esperan cambios. Todas, todos y “todes” seguirán formando parte de la Comisión de Aplausos y Felicitaciones del bien votado. Aquí les pasamos los nombres de algunos de los que repetirán por el PRI: Luis Cuerda, Karla Liliana Centeno y Omar Morales. Además de la que pasó de la Secretaría del Ayuntamiento a la Sindicatura de Mayoría, Natalia Fernández Martínez. El que se aseguró de conseguir tres años de chamba a cambio de prestar su nombre para realizar una campaña fantasmal fue el panista Sergio Lara, quien como ya lo habíamos adelantado en otra entrega, entrará al cabildo representando a lo que queda del PAN. Del lado de Morena también repetirá Zazil Pacheco. Entre las nuevas caras del partido guinda estará María del Socorro Aguilar, como síndica de vigilancia, Gabriel Francisco Pedro, José Arturo Braña Sotomayor y María Fernanda González Aponte, alcanzaron regiduría y del Partido del Trabajo del ‘Tigre’ Mejía, finalmente los morenistas-petistas Severo Ortiz y Lucía Zorrilla, lograron posicionar a su hijo Luis Ortiz Zorrilla en una regiduría, tras haber sido incluido en la planilla del excandidato a la alcaldía que no corrió con tanta suerte, Shamir Fernández.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Nuestros subagentes, de oscuro corazón, se disculpan de antemano por no compartir el espíritu festivo que invade a directores generales, amigos, contratistas y empleados municipales de Torreón que tienen toda su confianza puesta en que no solamente repetirán en los cargos que ahora tienen, sino que seguirán gozando durante los próximos tres años de infinidad de privilegios que les ha significado estar en el actual gobierno. Y es que ya varias veces se ha señalado y cada vez con más preocupación, el desorden y descaro, por decirlo de algún modo, que prevalece en la Dirección de Seguridad Pública Municipal, y donde los subagentes tienen infinidad de reportes de las “travesuras” que siguen haciendo los uniformados, cosas que no tendrían ni por qué trascender como el supuesto pago de “cuotas” que piden tanto el director, César Antonio Perales, como su segundo a bordo, Héctor Alba a los propios policías. El chisme más reciente indica que se han estado “vendiendo” las plazas para policías municipales. Incluso aseguran que el meollo de esta situación se estuvo cocinando desde la Dirección Jurídica de la dependencia policíaca y es donde los inquietos chismosos están afanosamente buscando tanto nombres como cifras de los que tuvieron que “reportarse” para tener derecho a un trabajo y contar con patrulla.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

De la serie: “Aquí nada mas mis chicharrones truenan” llega: “Mientras vivas en esta casa respetas las reglas” y eso justamente fue lo que sucedió en Francisco I. Madero donde aseguran que el gurú de las terapias alternativas y alcalde, Jonathan Ávalos, ya mandó un oficio para “desdecirse” y pedirle directamente al secretario de Seguridad Pública Estatal, Federico Fernández Montañez, que siempre sí quiere que Madero esté dentro del esquema de seguridad con el Mando Único. Posiblemente, luego de que integrantes de la Cámara Agrícola, la Canaco y varios “pesados y pesudos” estableros pusieron el grito en el cielo por las declaraciones del alcalde y el paro de labores de los policías municipales, el presidente municipal tuvo tiempo para la reflexión. Por supuesto, algo tuvo que ver el retiro de sus escoltas personales que además son policías estatales y a los cuales se les ordenó reincorporarse a otras actividades ya que el alcalde no necesitaba de nadie. Por supuesto, Ávalos también tuvo un diálogo con los policías municipales con quienes se comprometió a mejorar sus condiciones salariales, equipo y unidades, algo que en años no ha hecho, tras lo cual ellos levantaron el paro pero no sin antes hacerle firmar el pliego petitorio. A ver si cumple.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Ayer recibió “Betza” su constancia de Mayoría como diputada federal por el Distrito 02 quien ganó con el 55.7 por ciento de la votación total mientras su más cercano competidor, Cristian Mijares, obtuvo el 35.8 por ciento. Lo que significó una diferencia de más de 38 mil votos entre el primer y el segundo lugar, un “knockout” diría la morenista quien con ese resultado nuevamente aspira y construye desde ya su camino a la Presidencia de Gómez Palacio, misma que se renovará en el 2025. Y hablando de morenistas llamó la atención el comentario que hiciera la regidora de este partido, Guadalupe Sánchez Tostado, en la anterior sesión de Cabildo donde nuevamente la presidenta de Gómez Palacio se acordó que tenía algo más importante qué hacer que estar escuchando el resumen estadístico nacional del regidor morenista, Armando Navarro. La regidora Guadalupe, quien se dijo morenista de hueso “guinda” y hasta aseguró que le tomó foto a su boleta para demostrar que votó a favor de doña Claudia Sheinbaum no dudó en decir: “No me digan que el trabajo que se hizo en la administración pasada fue lo máximo, si vamos a hablar de política fue lo peor que hubo y lo digo yo que soy de Morena”. Lo anterior refiriéndose de la próxima diputada federal “pluri” Marina Vitela, de la cual “Betza” formó parte como directora del DIF Municipal... Y ni modo.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Comentan los chismosos subagentes disfrazados de manteles largos que este sábado doña Lety Herrera está de plácemes por su cumpleaños aunque desde ayer lo celebró con buenas noticias para Gómez Palacio pues aunque en el cotilleo se especulaba que la primera autoridad estaría ausente en el desayuno, que para los chismocillos de la prensa organizó su gobierno, la realidad es que sí acudió y se le vio, dicen, bastante contenta y relajada. Un día antes la presidenta ya se había decantado, al parecer, por conservar a toda costa su paz mental al momento de abandonar la sala de Cabildo donde el morenista, Armando Navarro, presumió los resultados nacionales de su partido en las urnas, algo que desató puntos de vista encontrados en una mesa cuya prioridad deben ser los asuntos locales que sí conciernen a los ciudadanos, quienes apenas están descansando de las campañas políticas. La buena noticia que tenía preparada doña Lety fue que por fin “brillará” el bulevar Rebollo Acosta con una renovación total cuya fuerte inversión -debido al gran deterioro que presenta- ameritará una licitación pública nacional. La inversión será 100 por ciento municipal porque aunque tocó y tocó puertas hasta el momento ningún otro orden de gobierno ha dicho “esta boca es mía”. Ya veremos y diremos si logra su cometido. Ojalá.