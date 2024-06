"Algo huele a podrido en Dinamarca", dijo Marcelo en Hamlet, y ya andan afanosamente buscando el origen del hedor. Nuestros impactados subagentes nos comentan que los resultados obtenidos en la jornada electoral por el exgobernador Miguel Riquelme, quien encabezó la fórmula al senado PRI-PAN-PRD, han sido más que sorpresivos. Para algunos tan raros que entran en el terreno del “sospechosismo” por la diferencia en la que el porcentaje entre los candidatos es menor a la cantidad de votos nulos (35,458). Lo anterior dará cabida a un recuento de los votos. Independientemente del resultado, sus “desmemoriados” malquerientes que ahora salen de todas partes ya saben que, de todas formas, será senador y entrará por el principio de Primera Minoría.

Hay varios datos a considerar, como el hecho de que fue una votación histórica en Coahuila. Obtuvo, de acuerdo al propio PRI Estatal, 709,142 votos contra 730,074 de Morena-PT-Verde. De esos 709,142 votos, tan solo del PRI fueron 584,289, y esa cifra a “algunos” se les ha olvidado cacarearla, pese al triunfo del PRI en 30 de los 38 municipios de Coahuila, entre estos los más importantes como Torreón, Saltillo, Monclova y Acuña. Dicen los que les gusta diseccionar las cifras que el candidato al Senado obtuvo en su tierra, es decir, aquí en Torreón, 179,345 votos, un poco más que el candidato a la alcaldía, con 172,877. Y en Saltillo fue el mismo caso, pues la votación para el Senado fue de 190,351 votos, en tanto que las cifras de votos para el candidato a alcalde fueron de 178,069. A otro que le fue bien con esta coalición fue a Guillermo Anaya Llamas en el Distrito 5 y Theo Kalionchiz de la Fuente en el Distrito 3 de Monclova, por lo que serán flamantes diputados federales. Los subagentes reportan de última hora que en el Distrito 01 de Piedras Negras pudiera revertirse el resultado y ganarlo la exsecretaria de Seguridad, Sonia Villarreal Pérez, ya que están en el conteo y con lupa.

En ecos del pasado domingo, quien aseguran era un manojo de nervios fue el alcalde mejor boleado y ahora el más votado, Román Alberto Cepeda González. Al final se salió con la suya, pero la incertidumbre era tal que evitó participar en un principio en la fiesta que el PRI de Torreón ya había preparado con templete y todo para celebrar, pues al mismo tiempo el candidato neomorenista presumía la victoria. Nuestros subagentes, que están en todo lo que no les importa, señalan que fue por esta razón que don Román prefirió esperar antes que salir en la primera rueda de prensa que encabezó Vero Martínez, la presidenta del PRI. Para sorpresa de los guindas, que tenían encuestas ganadoras, el mejor boleado llegó pisando fuerte en los primeros datos que arrojó el IEC, en el cual Shamir Fernández se quedó a siete puntos en desventaja. Ya al final, comentan los subagentes infiltrados en el tricolor, el alcalde se apareció en la sede de su partido y fue recibido por una banda ruidosa y los gritos de todo su equipo, quienes aseguraron su chamba por otros tres años... Bueno, no todos. Finalmente, hoy se contará “voto por voto, casilla por casilla”. Lo más notable en esta elección fue, desde luego, la exhibición de dos bandos. Siempre la derrota es huérfana.

Para los que estaban con pendiente, los que se sumaron -por si la duda quedaba- a la ola morenista, fue el gobernador de Coahuila, el echado pa’lante, Manolo Jiménez Salinas y el que no canta mal las rancheras, el duranguense Esteban Villegas, quien desde el inicio de su gestión mostró que su corazoncito es más guinda que rojo, cosa que todavía no se ve de forma tan evidente en Coahuila. Poderoso caballero es don presupuesto federal, gracias a lo cual en Durango se pudo pagar la nómina y ya con eso se conforman en el llamado Chiapas del norte. Con respecto al que despacha en el Palacio Rosa, también fue muy notoria la felicitación que expresó para la virtual ganadora de la Presidencia de la República, doña Claudia Sheinbaum. Ambos mandatarios del PRI dijeron estar más que listos para hacer equipo con ella. Dicen los subagentes que, sin duda, la reconfiguración política en el país avanza “a pasos de gigante” y ojalá que a Coahuila le vaya bien porque lo que es a Durango ni el presupuesto les han aumentado los de la 4T en estos años, por mucho que se raspen las rodillas.

Al que parece que ya se le fueron las cabras al monte fue al gurú de las terapias alternativas, el morenista Jonathan Ávalos Rodríguez, alcalde de Francisco I. Madero, quien ya demostró estar más preocupado por utilizar a las fuerzas del orden público municipal -a las cuales tiene bastante descuidadas- que en la seguridad de sus ciudadanos y del propio municipio. En un acto fuera de toda lógica, cuentan los subagentes disfrazados de camilleros con camisa de fuerza, nos comentan que al presidente municipal, envalentonado por haber retenido para su partido el gobierno municipal, no le importó incumplir con los acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública respecto al trabajo coordinado con el Mando Policial Unificado. Por ahora, los policías municipales están en paro de labores tras el anuncio, pues se dicen desprotegidos por no contar con equipo, unidades y personal suficiente para hacerse cargo... Reclaman que desde que Ávalos llegó a la Presidencia les bajó a la mitad el pago de sus aguinaldos y en seis años no ha habido aumento salarial. Hasta antes de las elecciones, funcionaban solo dos patrullas, pero debido a la orden que diera de “cazar” priístas “Ipso Facto” el alcalde consiguió otras tres camionetas “chuecas”, es decir, de procedencia extranjera y con engomado UCD Nacional para que sean patrullas. Por si fuera poco, la Policía Municipal de Madero se quedó acéfala, pues su director, Darío Calvillo, pertenece a la Policía Estatal y se le ordenó reincorporarse a sus filas. De los 30 policías municipales que tiene Madero, al menos la mitad son jóvenes que no salieron de la Academia de Policía y nos comentan que son becarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Increíble.

Allende el Nazas, lo que sorprendió fuertemente a propios y extraños fue que el R.I.P., ah no perdón, el PRI, perdiera La Laguna. Y es que no ganaron ni los locales, ni los federales, ni sus cartas al Senado y ya sabemos todo México que las masas están con AMLO y con la 4T por los programas sociales, pero ¿por qué en la capital de los alacranes los candidatos de Fuerza y Corazón sí las ganaron todas? En Lerdo, el PRI peleará con uñas y dientes los votos nulos y la ventaja que aseguran tener en sus listas, unos 200 votos. Donde nadie se explica qué pasó es en Gómez Palacio, donde sin duda los operadores políticos algo hicieron diferente en esta elección. O no escucharon los consejos de los que tienen amplia experiencia en estos menesteres o hubo algún tipo de negociación o arreglo, pues la ventaja que sacaron los guindas fue abrumadora. Por cierto, ¿alguien sabe qué andaba haciendo el primer sobrino de Gómez Palacio en la capital de los alacranes un día antes de la elección? Nos comentan que por allá lo vieron en plan discreto. En fin, a lo hecho, pecho. ¿Y si don Esteban voltea a ver a La Laguna alguna vez? No todo es la capital, ¿lo sabrá?

Y hablando de las elecciones, también en Gómez Palacio, los guindas se quejaron amargamente y con todo el que quiso oírlos de que unos cuatro jóvenes con cara de pocos amigos arribaron de forma intempestiva en unas camionetas medio llamativas un día antes de la elección al Salón Kali, de ahí de la Matamoros, que dicen se había convertido en el lugar sede de los operadores de Morena. Los jóvenes desconocidos que ingresaron, supuestamente, les quitaron dinero a los morenistas (y eso que ellos juran y perjuran que no compran el voto), celulares y papelería para luego pedirles de la manera más atenta y con sumo decoro que se retiraran lejos, bastante lejos de ahí. En el partido guinda, donde también hace aire, se enojaron tanto por la irrupción de los malencarados que echaron el grito a varios amigos que tienen en Durango, pues nos comentan nuestros subagentes infiltrados en la capital duranguense que apenas recibieron la llamada de auxilio y en menos de dos horas ya estaban en La Laguna otros jóvenes del mismo semblante, pero que juegan en diferente equipo y quienes también traían con qué querer al prójimo para brindar “protección” a los guindas. Al final, como que ni para bien ni para mal se metieron porque la jornada estuvo bastante tranquila.