Las despensas ya están en bodega, más que definidos los recursos para la compra de votos que habrán de dispersar los operadores políticos de cada sección, las lideresas de colonia ya se repartieron las casillas con mayor afluencia, los taxis están listos para el acarreo y los "malos" -dependiendo el estado de la República que se trate- preparados para impedir que este 2 de junio llegue cualquiera que afecte sus intereses en un país donde continúa la impunidad y así lo han demostrado los 34 aspirantes y/o candidatos asesinados en el actual proceso electoral. Este domingo los diferentes partidos y alianzas se disputarán 20 mil 708 cargos de elección popular en México en las elecciones de mañana. Todos ellos muy interesados en servirle al pueblo, o servirse de él, con lo que a menudo se confunden. En Coahuila en el proceso local se renovarán las alcaldías y con ello el "músculo" que varios partidos y gobernantes dicen tener. En Durango, a nivel local, se renovará el Congreso del Estado. Son nueve estados los que cambiarán de gobernador y jefe de Gobierno: Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz, Yucatán y la Ciudad de México. Habrá que ver si Morena conserva Chiapas, Puebla, Tabasco, Veracruz y Ciudad de México. El PAN hará lo posible por conservar Guanajuato, donde la lucha será encarnizada, y también Yucatán. Movimiento Ciudadano hará lo propio en Jalisco mientras que en Morelos Encuentro Social tuvo su debut y despedida con un gobernador más interesado en ser diputado federal.

En Coahuila, nuestros subagentes nos reportaron desde la "capirucha" del pan de pulque que mientras se pensaba que sería un cierre estatal por todo lo alto para apuntalar a los 8 candidatos a diputados federales por Coahuila y a los candidatos a alcaldes de los municipios más importantes, de perdido Saltillo y Piedras Negras, sobre los que hay focos amarillos, pues no fue así. La tarde noche del martes allá en la ciudad que ahora promueven como el próximo Silicon Valley de México, el cierre en la Plaza de Toros fue más bien para darles foro a los candidatos saltillenses. Funcionarios del gabinete, familiares de los candidatos Jericó Abramo Masso, de Jaime Bueno Zertuche hicieron acto de presencia y de ellos se proyectaron sendos videos de sus recorridos. Igual que del candidato a alcalde de Saltillo Javier Díaz González. Pero a la hora de los discursos presenciales los chismosos subagentes nos comentan que además de Díaz González, la única que habló fue la candidata María Bárbara Cepeda, en tanto que del candidato Riquelme, ni video, ni discurso. Si bien tuvo pasarela (al igual que los otros mencionados) causó extrañeza que el arropamiento político, ni siquiera en promoción e imagen desde el seno del partido, no se percibiera equitativo y en tres meses que duraron las campañas, juran y perjuran los que dicen conocer las entrañas de las filias y las fobias, que la cobija se la fueron haciendo chiquita. ¿Será?

Dicen que a río revuelto, ganancia de pescadores. Y eso aplica a lo que sucede actualmente en varias áreas de la presidencia municipal, lo cual puso a pensar a nuestros subagentes de que sin duda hay funcionarios se pasaron de listos y ya tienen en sus bolsas unas buenas sumas de ceros ya que se pusieron "creativos". Dicen los que fueron objeto de esta presión que directores generales y otros mando del área de la Secretaría del Ayuntamiento, Servicios Administrativos, Obras Públicas y del polémico Sistema Integral de Mantenimiento Vial, (SIMV), de donde incluso nos reportaron el nombre del arquitecto que encabezó la maniobra, pasaron la charola a las y los empleados para que aportaran de 5 , 7 y 10 mil pesos, de acuerdo al nivel, para la famosa "operación saludo" que se realizará el sábado por la noche y entrando a madrugada del domingo en las llamadas casas amigas. Dicho de otra manera, es para un "intercambio mercantil" de promoción del voto dirigido, que será a razón de 200 pesos... pero para los votantes que esperen después de las 4 de la tarde seguramente se los van a duplicar. Aseguran que una buena tajada se llevaron los jefes de las direcciones mencionadas, ya que los empleados tuvieron que apechugar y aportar del dinero que "casualmente" les adelantaron desde el jueves y se refiere a la "Ayuda Escolar". Pero, lo de mayor relevancia fue la aportación obligatoria a los contratistas con el mismo fin y que dicen, estuvo copioso, ya que les aplicaron aquella frase de "o copelas o cuello" de la lista efectiva. Como en el partido de enfrente también hace aire nos dicen que en Morena "los apoyos" se entregarán desde hoy en la noche y a razón de 300 pesos. Supuestamente el abanderado guinda se reservó una buena parte del presupuesto de campaña para desplegarlo en el momento preciso así es que estará tremenda la lucha del PRI rojo contra el PRI guinda.

Previo al proceso electoral más importante de la historia, nuestros subagentes señalan la tranquilidad del gobernador echado pa´ delante, Manolo Jiménez, que dicen en el Palacio Rosa ni suda ni se acongoja. Su secretario de Seguridad, Federico Fernández Montañez, le asegura que no habrá incidentes, en tanto que el gobernador nada más se debe preocupar por salir a votar... A ver si es cierto. De la operación política que se supone ha estado a cargo del dirigente del PRI, Carlos Robles Loustaunou, es donde nuestros subagentes tienen dudas, ya que no se le vio ninguna actividad previa de preparación en la organización, incluso dicen que ni a los cierres de campaña fue y nada más se concentró en Saltillo y como que no se vio una estrategia clara ni en lo que respecta a las candidaturas a las alcaldías. Tampoco de acompañamiento de los candidatos a "becados federales". Seguramente tienen en la bolsa "el carro completo" y si no pues ya sabremos por qué fue.

Allende del Nazas, el pasado jueves, es decir, tres días antes de la jornada electoral, el gobierno de Esteban Villegas se acordó que tiene pendiente desde hace dos años la terminación de la obra del desnivel "encantado" 5 de Mayo de Gómez Palacio y decidieron abrir la circulación. Lo lamentable es que más se tardaron en abrirlo que lo que tardarán en volverlo a cerrar (es decir solo lo abrieron para las elecciones) pues ya anunciaron que se cerrará y abrirá de forma intermitente hasta que lo terminen. ¿La razón del retraso en los trabajos? Bueno pues que el gobierno "virtual" del Estado de Durango ha tenido seguramente cosas más importantes qué atender, principalmente nuevas obras en otras partes de la entidad, dejando pendientes los pagos que requieren las constructoras a cargo de este paso inferior vehicular de Gómez Palacio cuyo tiempo de ejecución es una vergüenza pues siendo una obra que apenas mide 240 metros de largo, espacio para dos carriles (ida y vuelta) y una altura de hasta 5.15 metros resulta absurda la tardanza.

Lo que al parecer sí urge y sí es una prioridad del Gobierno Duranguense emanado del PRI en alianza con el PAN-PRD es atender el llamado de la 4T en la persona de doña Claudia Sheinbaum, quien solo tuvo que chasquear los dedos durante su última visita a Durango y echar en cara que don Esteban Villegas no había entrado todavía al esquema del IMSS-Bienestar (ese que ofrece menores salarios y prestaciones al personal médico que se jugó la vida en la pandemia) para que ni tardo ni perezoso el "Góber" que no canta mal las rancheras pregunte los requisitos para entrar en él y quedar bien con la abanderada de la 4T que para muchos es la próxima presidenta de México. De acuerdo con nuestros subagentes infiltrados en la "capirucha" del esmog el gobierno duranguense de la alianza es más servil que otros estados morenistas, incluso por lo que ya gestiona Durango la forma de entrar al esquema federal.

En La Laguna de Durango llamó la atención que únicamente los candidatos del PRI-PAN-PRD se preocuparon por realizar cierres de campaña en eventos tipo mitin bastante concurridos mientras que los candidatos de la 4T se les vio mucho pero muy dispersos, toda la campaña peleados entre los diferentes grupos y eso sí todos preocupados por acompañar a doña Claudia Sheinbaum a su cierre en el Zócalo pues todos esperan ganar por inercia y sin tanto esfuerzo pues fueron contados los que realmente hicieron campaña y anduvieron caminando pidiendo el voto. A ver si los partidos conservadores de la ultraderecha aspiracionista logran recuperar los distritos locales y los federales que actualmente están en mayoría en manos de la 4T con sus contadas excepciones.