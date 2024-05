El agente 007 lamenta y se une a la pena que embarga a los familiares y víctimas del trágico accidente ocurrido el pasado miércoles en San Pedro Garza García, Nuevo León en el cierre de campaña del candidato a la presidencia Jorge Álvarez Máynez por Movimiento Ciudadano en donde colapsó el templete en el que se realizaba el acto proselitista. El triste saldo hasta el día de ayer era de nueve personas fallecidas y alrededor de 121 heridas, 80 de gravedad. Este accidente, no puede ser nunca motivo de mofa o burla electoral y se reprueba que sea usado con esos fines en redes sociales o bien en campañas.

Un balazo en un pie resultará ser el recorte presupuestal aplicado al INE, lo cual se reflejará en el proceso electoral del próximo domingo 2 de junio, en lo que han llamado la elección más grande de la historia. Nuestros subagentes que entienden todo el entramado político electoral, nos reportan de las ya esperadas "travesuras" que se harán ese día. No habrá las conocidas mamparas ni canceles así es que en su lugar se colocarán pequeñas estructuras plásticas sobre mesitas en donde los votantes seguramente se podrán sentar si así lo desean. Se trata de material reutilizado y es la primera vez que, en la mayoría de las casillas se votará sentado. Supuestamente el INE se ahorrará un 86 por ciento de presupuesto con estas acciones de austeridad y quien tenga dudas al respecto, le puede preguntar a Miguel Castillo Morales, Vocal de Organización Electoral de la Junta Local del INE Coahuila. Así que los votantes no se deberán asustar tampoco si ven a una gran cantidad de personal del INE echando ojo. Y es que adicionalmente, en cada casilla, el órgano electoral de Guadalupe Taddei tiene preparada una estrategia dizque para inhibir el voto de los partidos no afines a Morena. Parte de ésta será que los votantes no metan celulares a las casillas y por ende, que no tomen foto de la boleta, lo cual no está prohibido por la ley, pero qué tal que les funciona al final por aquello de que muchas personas se atemoricen. Por lo pronto, el Tricolor está entretenido en dar una completísima capacitación a los representantes de casillas sobre estas "trampillas" pero a ver si la captan.

La que dicen que no llenó el Parque Las Maravillas, el pasado jueves en su cierre de campaña allá en la "capirucha" del pan de pulque fue la abanderada de Morena, doña Claudia Sheinbaum Pardo, es decir, nada que ver con la capital de los Alacranes en Durango donde le fue bastante bien. Aseguran que ni con la visita de Claudia a Saltillo se pudo conciliar la fuerte división entre las tribus morenistas que siguen de la greña en Coahuila. Tan así están las cosas que mejor ella se fue a una comida privada nada menos que con el diputado local Antonio Attoloni; el dirigente estatal de Morena, Diego del Bosque; la candidata a la alcaldía por Morena, Alejandra Salazar quien "amarró" una regiduría "pluri" en el próximo cabildo saltillense y qué bueno porque apenas la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió una sentencia en su contra por violencia política de género aunque Del Bosque asegure que dicha resolución "no está firme" y se niega a que la bajen de la candidatura a la Alcaldía. Volviendo con Sheinbaum dicen que en Saltillo lo que causó encono fue que a diferencia de Durango, donde prácticamente le ordenó a don Esteban Villegas entrar al IMSS- Bienestar, en Saltillo ella prometió que lo traerá pese a que -se supone- que eso es decisión de cada uno de los ocho estados del país, entre ellos Coahuila, que no han entrado a este esquema, ya que dicen, tiene muchas "letras chiquitas" y en realidad no conviene a los trabajadores del sector salud que exigen tener su base, aunque seguramente doña Claudia tenga "otros datos".

Si bien encuestas van y otras vienen, de acuerdo a quien las ordena y las paga, la realidad es que conforme se acerca la hora de la verdad, es decir el cierre de campañas ya en cuatro días y luego la jornada del 2 de junio, los ánimos se empiezan a calentar. El comentario de los subagentes viene a colación porque la encuesta más reciente de la casa "Rubrum" augura un riesgo para el Tricolor en municipios como Torreón y Piedras Negras. El candidato de la Alianza PRI-PRD-UDC, Román Alberto Cepeda, aparece ahí con una diferencia de menos de 3 puntos sobre Shamir Fernández Hernández, de Morena, pero considerando que la casa Rubrum también emitió la encuesta que colocó a Marcelo Ebrard como la 'corcholata' favorita para ser el candidato a la Presidencia en estas mismas elecciones del 2024 pues queda claro que hay muchos otros factores que influyen para que al final alguien alcance su meta... O de lo contrario irían por la vía independiente. Por lo que respecta a la fronteriza ciudad de Piedras Negras, la candidata, Norma Treviño Galindo, tiene más de 34 puntos porcentuales, en tanto que Jacobo Rodríguez, de Morena-PT, cuenta con 30.6 por ciento de las preferencias electorales.

Y hablando del alcalde mejor lustrado de Torreón, quien busca la reelección, sorprendió a más de uno el aviso de que no hará un evento multitudinario para su cierre de campaña y que éstos serán seccionados. Lo anterior tiene dos lecturas, pues en un solo evento multitudinario tendría, además de tener que invitar a los candidatos al Senado y a las Diputaciones Federales que coordinarse con varios grupos para mostrar "músculo" en un espacio bastante visible y sujeto a varias "travesuras" de parte de sus malquerientes. La otra lectura es que es que sectorizar su cierre le permite tener varios eventos 100 por ciento organizados por su estructura y por supuesto es más fácil llenarlos y controlar hasta quiénes saldrán en la foto. Dicen los subagentes que anda un tanto receloso y por ello varios de su equipo ya "bajaron" con los ciudadanos la petición de que voten por quien quieran (incluso por los candidatos de otros partidos, por ejemplo, para la Presidencia de la República) pero que voten por don Román en lo local, es decir, para presidente de Torreón, y que el mundo ruede.

En el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) resulta muy pero muy raro y atípico para los subagentes que se hayan enviado los paquetes electorales ya armados y listos para las casillas. Nuestros subagentes se preguntan si es falta de confianza en el comité municipal o Rodrigo Paredes busca tener todo controlado desde Saltillo. Cuentan que los paquetes llegaron desde hace tiempo a la capital y se demoraron en llegar a los municipios a causa de que se integraron en la capital. En el caso del INE y la elección federal, los paquetes llegaron desarmados y cada distrito tuvo que armar los que corresponden a sus casillas, en el 05 y en el 06 de Torreón, fue ante la presencia de consejeros y representantes de partidos políticos. En el INE llegaron desde el 8 de mayo y en el IEC apenas el 23 de mayo.

Allende el Nazas, y tras la reciente visita de Xóchitl Gálvez a Gómez Palacio los panistas laguneros estuvieron a punto de organizar un operativo de búsqueda para localizar a Memo Anaya quien "brilló" pero por su ausencia en el evento, pese a que la también panista, Angélica Campos, se esforzó en apartarle un lugar en las primeras filas, ahí en la Velaria, lugar que por cierto, comentan fue bien adornada y hasta con corazones en el techo gracias a que se esmeró bastante el síndico municipal panista con licencia, Jaime Aguilera García, (quien va como suplente de Daniel Santoyo para el Distrito 10 local) y dicen tiene un talento natural para la decoración. La sede del evento lució llena (salvo por algunos espacios apartados para quien sabe quienes que nunca llegaron) y al inicio del evento fueron notorias las primeras porras de Tlahualilo y Lerdo pues los que de Gómez sí llegaron pero más tarde siendo muy evidentes unos y otros por su vestimenta roja o azul. Uno que otro abucheo, cuentan los subagentes, se llevaron los de Torreón en reproche por la cancelación de la agenda de Xóchitl en aquel municipio desde donde sí vinieron algunos panistas como Jorge Zermeño y su esposa, Astrid Casale, así como el candidato albiazul a la Alcaldía, Sergio Lara. ¿Y Memo Anaya? se preguntaban algunos, quienes llegaron a la conclusión de que aunque su candidatura a la diputación federal sí va en coalición y por tanto incluye a los tres partidos que la conforman prefirió no alejarse demasiado de los intereses de varios del partido Tricolor cuyo árbol seguramente dará buena sombra. Al parecer no quiso mandar mensajes que pudieran interpretarse de varias maneras a razón de que no van en unidad por la Alcaldía de Torreón. Curioso es que para la ocasión Memo prefirió dejar para después la "foto" con Xóchitl y con su candidato Sergio Lara pero, curiosamente, sí se ha tomado varias recientemente con Miguel Riquelme, quien busca recuperar para el PRI el Senado, y esas fotos donde ambos aparecen muy alegres sí que circulan en las chismosas redes sociales. Las vueltas que da la vida.

Una vez más por segundo año consecutivo el Estado de Durango evidencia estancamiento en competitividad y así lo señaló el IMCO en su medición que arrojó que cayó del 2023 al 2024 (nada más) 13 peldaños en Infraestructura ocupando así el antepenúltimo lugar en el país, después de Oaxaca y Chiapas, que son el penúltimo y último lugar, respectivamente, y con quienes pareciera competir en dicha medición que incluye los sectores financiero, de telecomunicaciones y de transporte. También bajó escalones en Innovación y Economía' un rubro que mide y considera la capacidad para competir con éxito en la economía, especialmente en sectores de alto valor agregado, intensivos en conocimiento y tecnología de punta además del grado con el cual los estados capitalizan su relación con el exterior para elevar su competitividad más allá de las fronteras del país. Considerando que el "Góber", que no canta mal las rancheras, arrancó su gobierno en 2022 pues ahora sí ni cómo echarle la culpa al gobierno anterior, por lo cual queda claro para don Esteban Villegas que no basta con tomarse la foto y que su equipo de Incomunicación Social la difundan tres o 15 días después. Cosa distinta ocurrió en Coahuila donde pese al cambio de gobierno se logró mantener la entidad igual que en el 2023, en la tercera posición, entre las 32 entidades con un índice de competitividad "alto" en lo general. Zacatecas, como era de esperarse, salió con el menor desempeño en percepción de seguridad y en la cifra de delitos no denunciados mientras que Oaxaca (con quien Durango compite en Infraestructura) tiene un nivel de competitividad "muy bajo" en lo general y ocupa el último lugar en todo el país.