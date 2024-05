Xóchitl Gálvez, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México (PRI-PAN-PRD) estará hoy en Gómez Palacio por ahí de las 11:00 horas en la Expo Feria y en esta visita se verá si los candidatos a diputados locales, federales y al Senado de la coalición PRI-PAN-PRD, traen o no traen el "músculo" que tanto presumen y si los gallos de Don Esteban Villegas y de doña Lety Herrera, quien preside el Municipio anfitrión, tienen o no suficiente poder de convocatoria y ya están listos los drones de varios de sus malquerientes para las fotos panorámicas que no mienten. Por supuesto, se espera el arribo de panistas de Torreón... Si es que se pueden poner de acuerdo, al menos, para cruzar el lecho seco del Nazas pues vestidos y alborotados se quedaron todos los invitados al cierre de campaña de doña Xóchitl que se realizaría en Torreón...

Quien aseguran no se alineó a los requerimientos del priísmo local es el exaspirante a la candidatura a la alcaldía de Torreón y exsubsecretario de Egresos y Administración en la administración riquelmista, Xavier Herrera Arroyo, por lo que se ha dedicado a hacerle la vida de cuadritos a don Román. Para quienes asumían que el exfuncionario en la administración de Miguel Ángel Riquelme Solís se había hecho a la idea de que este no era su momento, se equivocaron, pues Herrera Arroyo, dicen, ha hecho algunas travesuras como el no exigir a las líderes movilizar a los locales para que se desvivan en aplausos para quien busca la reelección, dicen que incluso en algunos casos no le han permitido llevar a cabo actividades de proselitismo ¿Y la unidad? Bueno, la unidad se rompió desde el momento en que hubo quien hizo guiños, desde el edificio más caro de la ciudad, con los guindas, algo que algunos en el Tricolor no perdonan y no olvidan. Nuevamente, ¿Algún primer priísta que ponga orden? porque de momento no se ve.

Y como en el partido de enfrente también hace aire, quien sigue lanzando reclamos que porque su compañero nada más no se mueve en la campaña es la candidata de segunda fórmula para el Senado, por la coalición Morena-PT, Cecilia Guadiana, y tiene razón ella en preocuparse pues es la que se encuentra en la cuerda floja si es que no obtienen la cantidad de votos que necesitan. La hija del fallecido senador del sombrero Stetson teme perder su curul ante exinquilino de Palacio Rosa, Miguel Riquelme y su compañera de fórmula, María Bárbara Cepeda pues seguramente el que sí llegará es el más que chido, Luis Fernando Salazar, quien a lo mejor "perdiendo" votos gana la mayor posición dentro de Morena en Coahuila y dejaría en el camino a quienes le zumban en el oído. El pleito va en serio pues ya doña Cecy metió hasta una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral (INE) porque asegura que a Salazar no se le ve sudando la gota gorda haciendo campaña, razón por la que ahora el mas que chido se vio obligado a reportar su agenda ante la autoridad electoral y los medios de comunicación así es que al parecer la división está al tope. A propósito de la campaña, el cuasi senador se reunió la semana pasada con la candidata a diputada federal por el distrito VI, Cintia Cuevas, con quien -para que vean- sí le dio la gana promover el voto y dicen que anduvo bastante dinámico.n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n

Uno de nuestros subagentes infiltrados en los vestigios azules de lo que fue el PAN en Torreón nos reporta que el candidato a diputado federal por la Alianza Fuerza Corazón por México (PRI-PAN-PRD), Guillermo Anaya ya dijo fuerte y claro que su voto será para su candidato azul, Sergio Lara, aunque no gane (bueno eso último no lo dijo pero lo pensó) y no le queda de otra tras el escenario escabroso que les dejó el dirigente nacional del PAN, Marko Cortes, al revelar mañosamente los acuerdos que habían hecho para lograr la coalición en Coahuila (como si a esa altura fueran importantes) y que fue lo que despertó la molestia del gobernador Echado 'Pa' Delante', quien le sacó aquella triste cifra del 6 por ciento de la votación que terminó por herir susceptibilidades. Ahora, a don Memo no le queda más que apoyar a Sergio Lara aunque sea gastando saliva porque cierto es que a Anaya se le ha visto bastante relajado en esta campaña. Posiblemente él sepa algo que los demás todavía no o ya de plano trae el triunfo en la bolsa. Ya veremos y diremos.

Y luego de que el regidor de Morena, Cristian Manuel López Chávez, se cambió la camisa guinda por la camiseta del alcalde mejor boleado ya por fin se disiparon las dudas (para los que aún las tenían) y qué bueno que ya se formalizó la buena relación que era tangible entre ambos personajes. Siempre presentes en los grandes eventos, nuestros intrigosos subagentes nos reportan que entre abrazos y felicitaciones recibieron públicamente a la nueva adquisición del Tricolor de la comunidad LGTBQ+ donde hay una gran representación liderada por Raymundo Valadez Andrade. Los subagentes que rondan los pasillos del edificio más caro de la ciudad de Torreón se preguntan qué tan nueva fue la sorpresa ya que, dicen, siempre ha formado parte de la Comisión de Aplausos de don Román Cepeda en el Cabildo y ya hasta levantaba la mano en automático en señal de aprobación a todas las propuestas de don Román. Lo que a nuestros subagentes se les hizo fuera de lugar es que acordara del fallecido Armando Guadiana nada más para hablar por él -ahora que está ausente- y asegurar que el fallecido senador estaría convencido de que tomó la mejor decisión. Por supuesto, los traicionados morenistas no pudieron evitar señalar que a Cristian le tomó casi tres años de estar recibiendo puntualmente su quincena como regidor por Morena el darse cuenta de que estaba "en el proyecto equivocado", así nada más.

Quienes anduvieron por casa en casa comiendo pan mamón (llamado así por su color amarillo y no por caer pesado) fueron nuestros subagentes que viajaron al hermano municipio de Viesca. Nuestros infiltrados subagentes se fueron a parar allá donde da vuelta el aire y ni basura levanta porque ni gente se ve en las calles con el firme propósito de constatar que existe la vivienda que justifica que la exdiputada local por Morena y después petista, Laura Francisca Aguilar Tabares, pueda ser regidora en la planilla del morenista rijoso Jorge Vélez Sandoval. Oh sorpresa. A lo mejor don Jorge no sabe o no le han dicho que la última dirección electoral de la exdiputada aparece en Torreón y que nuestros chismosos subagentes hasta tienen una copia. Probablemente ahorita andan en eso de cambiar de dirección y como las autoridades electorales nunca tienen ni tiempo ni ganas de comprobar la veracidad de los datos que proporcionan los aspirantes a un cargo de elección popular pues seguramente pueda transitar sin problema. Lo cierto, dicen, doña Laura es presunta experta en simulación y camuflaje... O a lo mejor, como ha pasado con otros candidatos de Morena, vive en una especie de casa rodante o tiene un alter ego.

La visita que hizo el candidato a la Presidencia de la República por Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, al auditorio San Ignacio de Loyola de la Ibero local es una muestra más de cómo el personal de seguridad muchas veces no sirve para otra cosa más que para estorbar (pues de lo contrario no estarían matando candidatos en la República) y de esa manera la entrada del candidato fue menos que amistosa con los chismosos medios de comunicación quienes se llevaron un mal sabor de boca por la intrusión del "gorila" que poco le importa que Máynez acudiera a ganar simpatizantes. En fin, lo bueno es que el candidato enmendó el exabrupto mas tarde, luego de los roces con la prensa local y en general fue bien acogido por los estudiantes pues sin duda no es el típico político. Lo que más llamó la atención del candidato del Movimiento Naranja fue su objetividad al reconocer en Coahuila lo que llamó "un balance de buenos resultados" en materia de seguridad: "Yo creo que, en ese tema en particular, el gobernador Riquelme fue un gobernador responsable en su momento. Veo que Manolo Jiménez lo está haciendo de manera responsable y yo nunca he metido a las personas en el mismo saco por un partido". El candidato presidencial admirador de Riquelme y Manolo culminó su visita en la Plaza de Armas de Gómez Palacio que según uno de nuestros subagentes infiltrado en el evento naranja organizado por el emecista Omar Castañeda, estuvo más o menos…

Allende el Nazas, y apenas a 3 horas de distancia de donde estaba Máynez, allá en la capital de los Alacranes, estuvo la candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum Pardo, quien participó un mitin al mediodía en la plaza Cuarto Centenario de la ciudad de Durango. Doña Claudia repitió el discurso de que ganarán en Durango y que hay dos caminos: Transformación o Corrupción y para quien haya visto los últimos 46 minutos "La Mañanera" del pasado lunes, 21 de Mayo, por "corruptos" enquistados en Morena, quienes hasta van de candidatos y están muy cerca de la candidata de la 4T a la Presidencia difícilmente sabrá distinguir entre los dos caminos. En Durango la doctora aprovechó para destacar como propuestas apoyos para mujeres de 60 a 64 años y una beca universal para estudiantes de preescolar a secundaria pública. También le mandó un mensaje al "Góber que no canta mal las rancheras: "Cuando lleguemos vamos a decirle al gobernador de Durango que tiene que traer el IMSS-Bienestar a Durango" y lo más grave del caso es que prácticamente condicionó la inversión en el sector salud hablando del IMSS y del ISSSTE al triunfo de Morena cuando hoy que la 4T a nivel federal gobierna y no tiene excusa para no construir esos nuevos hospitales y dotar del personal y la medicina necesarios a los derechohabientes, mismos que ayer prometió la candidata pues el sistema de salud sigue sin parecerse al de Dinamarca. Lo bueno es que doña Claudia se comprometió a regresar, ya como presidenta de México, al estado de Durango con un apoyo emergente para los campesinos y ésta sí es una noticia muy buena porque justamente todos esos apoyos fueron retirados por la 4T en este sexenio.