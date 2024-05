Lo normal cuando ocurre una tragedia, como el hecho de que 25 familias hayan perdido total o parcialmente su casa y patrimonio es que las autoridades de todos los niveles de gobierno se muestren sensibles ante el sufrimiento ajeno y más cuando la causa es mera negligencia pues no se trató de un desastre natural por factores como el clima. Lo cierto es que en el desbordamiento del ejido El Vergel en Gómez Palacio no se paró ninguna autoridad federal siendo de su competencia, solo los directores municipales de Gómez Palacio y su personal. Lo inverosímil del caso es que el mismo jueves, cuando ocurrió la inundación en el ejido, al momento de que la opinión pública pidió la postura de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se informó en sus oficinas que no había nadie disponible debido “a que todos los encargados del área de Infraestructura Hidroagrícola se encuentran en campo desde las 6:00 horas de este jueves para la atención de la emergencia que se presentó en El Vergel, Gómez Palacio”, lo que es falso de toda falsedad.

Los subagentes infiltrados, que sí andaban en campo y ahí mismo en El Vergel y desde esa hora, dieron cuenta que Conagua brilló por su ausencia, cosa que no dejaron de señalar los afectados quienes hasta mostraron la máquina que Conagua fue y dejó como cosa perdida en la madrugada para ya no regresar y que además era insuficiente. Es más, hasta el propio presidente del Módulo, Ulises Camberos Gutiérrez, quien también dejó varias horas esperando a un grupo de habitantes de El Vergel, en su oficinas aunque más tarde los atendió admitió que a las 13:00 horas todavía no le había sido posible tener alguna comunicación con personal de Conagua. Sin duda alguien está mintiendo o son unos irresponsables, diría doña Lety Herrera.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Nuestros subagentes que son agudos observadores del acontecer del Estado de Coahuila se preguntan la causa por la que ahora un comandante de la Guardia Nacional tomó la titularidad del Mando Especial de La Laguna. Y es que desde su formación, en 2014, lo encabezó un mando de la Secretaría de la Defensa Nacional con un valioso esquema de coordinación y trabajo en materia de seguridad con el gobierno del Estado y los municipios de La Comarca Lagunera de Coahuila y Durango. La llegada del General Brigadier del Ejército, ¿Pero que hace dos años fue transferido a la Guardia Nacional, Pedro Hernández Gallardo, quien estuvo incluso en Piedras Negras, marca un cambio en la dirección del esquema de mando y habrá que ver su desempeño en la operación para no hacer juicios priori. Por lo pronto, los representantes de varios organismos empresariales le dieron su voto de confianza... Y no les queda de otra.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Y andando por terrenos de la seguridad en Torreón preocupa que la Policía Municipal haya sido rebasada no por una banda del crimen organizado sino por un solo individuo que saqueó un jardín de niños en 4 ocasiones seguidas y fue hasta que los padres de familia se manifestaron que lo capturaron. La lista de desaciertos del jefe Antonio Perales Esparza es larga. Pero ¿Y su segundo de a bordo? ¿Es que nadie mete orden en esta corporación? La pregunta es porque las autoridades municipales presumen de fuertes inversiones en este rubro pero los robos en las escuelas siguen e incluso 24 horas después de que se cometió un ilícito un pillo puede regresar por lo que le faltó, como fue el caso del motor del minisplit. Por cierto, la coordinadora de Servicios Educativos, Flor Rentería, ni idea tenía de lo ocurrido en el plantel y andaba más entretenida por esos días con el festejo del Día del Maestro pues más importante para algunos seguramente es hacer política que dar resultados…

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Y a escasos 11 días para que finalicen las campañas y ya enfilados los cierres que preparan los suspirantes al Senado a las becas de las diputaciones federales, nuestros subagentes nos reportan que en el ‘war-room’ del alcalde mejor lustrado y que va por la reelección, Román Alberto Cepeda, se rumora que no habrá un cierre masivo ya que él quiere hacerlo por sectores. Por parte del PRI estatal como que han preferido hacer oídos sordos y abocarse a respaldar a los de otras regiones mientras se definen así es que ya veremos cómo se organizan. Y hablando de temas electorales para el próximo 20 de mayo es la fecha límite para que la ciudadanía pueda solicitar la reimpresión de credenciales robadas o extraviadas que estén vigentes, es decir, la reimpresión de la credencial sin cambio de datos y la fecha límite para recogerla es a más tardar el próximo 31 de mayo, a fin de que pueda participar en la Jornada Electoral del 2 de junio de 2024. Para el 29 de mayo concluyen los spots de radio, televisión y los actos públicos e inicia la veda electoral, un periodo de reflexión que exige silencio desde las instituciones y los partidos políticos y se prolonga hasta el final de la jornada electoral.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Y de acuerdo con lo que proyectó el Instituto Nacional Electoral (INE), el tercer y último debate presidencial entre quienes se disputan la Presidencia de México, Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez, será este domingo 19 de mayo, a las 20:00 horas. La sede oficial será en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y llevará por título “Democracia y gobierno: diálogos constructivos”. Procure verlo y procure no dormirse, lo bueno es que al término, como siempre, habrá tres candidatos que se autoproclamen ganadores del debate y encuestas que los avalan…

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Allende el Nazas y en otros temas más amables los subagentes ayer estaban que brincaban de la felicidad por ser testigos del honor de la visita de la secretaria general de la Confederación Nacional Campesina en el país, Leticia Barrera Maldonado, quien estuvo en La Laguna de Durango cobijando a los candidatos de la coalición Fuerza y Corazón por México tanto en Gómez Palacio como en Lerdo. ¿Que por qué tanta emoción? Bueno, porque aunque Barrera tomó las riendas del importante bastión del PRI en el campo mexicano, por allá del 2022, desde entonces nunca se había aparecido por estos lares. ¡Qué bueno que aunque sea por las campañas electorales! -y a 11 días de que éstas concluyan- ya se le pudo conocer la voz pues su dirigencia, su fuerza y representatividad a nivel nacional pareciera prácticamente virtual y si no lo creen pueden echarse un clavado a Internet para ver si con suerte encuentran alguna información sobre alguna cosa que haya hecho en algún lugar con cualquier motivo antes del periodo electoral. Ni cómo ayudarle.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Otro que compite por tener presencia exclusivamente “virtual” en La Laguna de Durango es el “Góber” que no canta mal las rancheras pues no le gusta ni que lo vean, ni que lo escuchen, ni que le pregunten, ni que sepan nada de él cuando viene a la región para temas que además su gobierno difunde días o incluso varias semanas tras la visita. Quién sabe qué mala cara habrá visto don Esteban Villegas o quién lo estará mal asesorando pero la realidad es que siempre que viene a Gómez Palacio o Lerdo pareciera que viene de incógnito, o que se anda portando mal o que le debe a alguien pues de lo contrario no se explica el atípico comportamiento. Rara, muy rara, es la ocasión en que su departamento de Incomunicación Social alerta a la chismosa prensa de la visita del mandatario, quien por obvias razones no figura en la región pues hay habitantes que aseguran que jamás lo han vuelto a ver desde que fue candidato, por allá del 2022. De momento es un gobernador “virtual”.