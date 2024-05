Tan triunfante y ufano se siente el gobierno federal de la 4T que sin inmutarse y confiados en que ganarán la elección presidencial fue que recientemente el IMSS dio a conocer los cierres de más guarderías infantiles. Ya cerró en San Pedro, Francisco I. Madero, Torreón y todo apunta a que cerrará el total de 14 que tiene subrogadas en La Laguna. El beneficio social que representan estas estancias para madres trabajadoras es más que obvio así es que seguramente ahora habrán de inventarse algún otro apoyo social con qué mitigar el impacto de semejante decisión pues de otra manera no se entiende que el partido del poder asuma este costo político. Hasta marzo de este año se tenía el registro del cierre de 271 guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en todo el país. Curioso es que en la descripción, por escrito y de manera oficial, que hace el propio IMSS sobre el servicio de guardería asegura que “el compromiso del IMSS con los trabajadores y sus hijos es mantener una alta calidad del servicio de guarderías” siendo un centro de atención, cuidado y desarrollo integral para los hijos de los trabajadores, en términos de lo dispuesto en los artículos 201 al 207 de la Ley del Seguro Social. Un golpe más para las mujeres que trabajan y son productivas. Por cierto, ¡Feliz 10 de mayo!

En las inestables y más que chismosas redes sociales circula y se replica un video que ofrece más o menos una idea de cómo anda la sagrada nómina municipal. Y es raro que en tiempos electorales de todos los que se autonombran “asesores” del alcalde y suspirante a la reelección no resulte alguno que ponga atención en los temas que puedan ser utilizados por los del partido guinda para golpeteo y lo peor de todo con información muy fácil de comprobar. Y es que los de la 4T podrán hacerse de la vista gorda en los incontables casos de nepotismo, corrupción y falta de transparencia de los gobiernos afines, varios de La Laguna, pero cuando se trata de quemar al contrario hacen la tarea. Gerardo Calvillo, quien va como regidor en la planilla de Shamir Fernández, videograbó y por casi 22 minutos en vivo y a todo color dentro del edificio más caro de la ciudad el momento justo cuando él como “Juan por su casa” caminando tranquilamente acude a la oficina municipal de Informática, ubicada en el segundo piso, a preguntar por Cordelia Gutiérrez Belden, a quien señala como integrante de la “fuerza aérea” municipal y lamentablemente o no se encontraba o nunca salió. Por si alguien en La Laguna todavía no se entera, luego de que el video se replicara en diferentes plataformas, Cordelia es la nuera del presidente municipal. Los más inocentes dirán que se trata de una campaña de desprestigio de los morenos sin fundamento. Lo malo, es que todavía al día de hoy aparece Cordelia en los documentos oficiales de la nómina municipal publicada en el sitio oficial del Ayuntamiento con el número de empleado 038093, clave de puesto 0108, como auxiliar administrativo en la Dirección de Informática del Municipio de Torreón, departamento donde seguramente necesitan una nutrióloga, que es la profesión que Cordelia tiene. Dicen los subagentes disfrazados de escritorio de mármol que la lista de ‘aviadores’ es larga, por ejemplo, ahí está Pepe Ganem. De verdad, ¿Qué no hay nadie en todo el equipo de don Román que lo asesore sobre la nómina del Ayuntamiento?, ¿No podrán guardarse al menos durante las campañas?

Aceite de coco, aceite de oliva, galletas de trigo, sal rosa del Himalaya, nuez moscada, ajo en hojuelas, salsa BBQ, queso parmesano y una gran cantidad de fresas. No, no es la lista del súper de algún paladar exigente. Nuestros subagentes que se encuentran a dieta rigurosa nos reportan que se trata del Contrato de Adquisiciones LPN/DSA/013/2024 del Municipio que Siempre Puede para la compra de alimentos por 154 conceptos “fit”, para los policías especializados (y de buen diente) del Grupo de Reacción Torreón. Hasta ahí todo parecería estar bien pues nadie quiere ver a los policías modelo con panza y en riesgo de sufrir un infarto al perseguir a los jóvenes delincuentes que en eso de correr les llevan la delantera. El pequeño detalle es que a los protervos subagentes les llama la atención el elevado precio de muchos de estos alimentos. Para muestra un botón, 3.5 kilos de consomé de pollo en polvo el Ayuntamiento lo paga a casi mil pesos cuando el consomé en polvo y de la marca que constantemente se anuncia en la televisión y por cadena nacional cuesta a 120 pesos el kilogramo, quizá sea consomé de pollo fino y de combate. ¿Otra muestra? Bueno, el kilogramo de fresa que no suele costar más de 100 pesos en los conocidos centros comerciales es adquirido por el Ayuntamiento en casi 300 pesos, por kilo, y eso que lo compran al mayoreo. Valdría la pena revisar esos precios de lista.

Sin duda la jornada violenta registrada en el vecino estado de Zacatecas con el que Coahuila colinda por lo menos en tres puntos, puso en alerta a las corporaciones estatales para que reforzaran el blindaje. Preocupa que los grupos delincuenciales busquen irrumpir por estas tierras (como siempre lo intentan y más en temporada electoral) en las que además, transcurren tranquilas las campañas electorales en curso de cara al proceso del 2 de junio. Aunque sigue firme la coordinación con la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y ahora con la Marina, nuestros subagentes indican que el que urge que se eche un vueltecita para Torreón, es el secretario de Seguridad Pública Estatal, Federico Fernández Montañez. Y es que se requiere que alguien como él pueda sugerir poner orden (ya que al parecer no hay nadie más en la corporación) en las filas de la Dirección de Seguridad Pública Municipal donde no han sido pocas las veces que los agentes han denunciado el tema de la renta de patrullas y por otra parte, los ciudadanos señalan vigilancia insuficiente en colonias populares y residenciales. Dicen que dejó gran preocupación el reciente robo de una camioneta que incluyó la retención del propietario. Además, ha habido otros “incidentes” que han sufrido ciudadanos, mismos que en varias ocasiones han preferido callar a formalizar denuncias por temor a represalias.

Allende el Nazas, donde también hace aire, el que no se cansa de señalar con el dedo flamígero que los policías de Gómez Palacio son abusones (cosa más rara en un policía), ya sea estando de pie en la Tribuna del Palacio de San Lázaro, como de forma virtual en sus chismosas redes es el diputado federal del Distrito 02, Omar Castañeda. El diputado de la Naranja Mecánica y suspirante a la Alcaldía de Gómez Palacio lleva tiempo reciclando el caso de los 4 malos elementos municipales que, de hecho fueron entregados por la propia Policía Municipal para su detención y dados de baja por allá del mes de febrero, por golpear al hijo de un transportista del sur del país y matarlo consecuentemente. Castañeda, a quien no le gusta sino que le encanta buscarle el ruido al chicharrón, no ha dejado pasar la oportunidad para señalar que lo ocurrido hace meses no es la excepción sino la regla pese a que organismos empresariales que se dedican a recopilar información en temas de seguridad, el Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Presidencia Municipal tengan otros datos muy diferentes pues sitúan a la ciudad como entre las más seguras del país (por cierto, un lugar muy diferente al que se tenía en el anterior gobierno municipal morenista del que el hoy diputado formó parte). Sin duda cada quien lleva agua a su molino. ¿Qué dicen los transportistas?

Y hablando de Movimiento Ciudadano el que ya se desencantó y abandonó este partido (después de que el partido lo abandonara a él) fue nada menos que Gustavo “El Gato” Acosta, mismo que sin muchas ganas de hablar mal de los “Fosfo” se quejó de no haber recibido el apoyo necesario pues todo se centralizó en Durango a modo de franquicia. Por supuesto, El Gato no dejó de señalar que MC en Gómez Palacio prácticamente se convirtió en un partido de amigos y cercanos colaboradores ex4T que prometieron seguir hasta el fin del mundo a Omar Castañeda y que incluso en un mismo matrimonio va una candidata de MC a senadora y un candidato de MC a diputado federal, ambos de Gómez Palacio, y muy cercanos a Castañeda. Básicamente El Gato dijo que MC ya es un partido de cuates de Omar y que para muestra solo es necesario voltear a ver los perfiles de cada candidato. No obstante, esta no es la primera vez que El Gato se va de las filas de un partido por razones, seguramente muy importantes, pues por allá del 2016 abandonó su partido, que entonces era el PAN, y a su candidato, que entonces era Héctor Francisco León Ezquerra “Pancho León” (el hijo del desaparecido empresario y excandidato) para declinar a favor de la candidata del PRI a la Alcaldía, doña Lety Herrera, quien iba entonces por su segunda gestión y quien no olvidó el gesto dándole más tarde la Dirección Municipal de Ecología. El joven Pancho León también terminó por abandonar el PAN para apoyar después a la 4T y llegó a ser secretario del Ayuntamiento en la pasada administración municipal de doña Marina Vitela, claro está, luego de darle la espalda y una que otra puñalada a Omar Castañeda cuando tuvo que decidirse por un bando en aquel ‘pleitazo’ que le costó a Marina la Gubernatura y a Omar la Alcaldía, pero esa fue otra histeria, perdón, otra historia.