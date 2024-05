Al día de hoy y de acuerdo con el calendario electoral para el proceso 2024, quedan 27 días de campañas en Coahuila y así como se han desarrollado, dicen los subagentes que les gusta merodear por los “war-room”, que las cartas están echadas y no por el mérito del partido, sino por el trabajo realizado en territorio, pese a los dardos envenenados que se han dado en el trayecto. El reporte indica que todo se perfila para que la alianza Fuerza y Corazón recupere el Senado de la República por la vía de mayoría relativa. Y es que no se puede negar que aunque pudo irse dado la candidatura a la senaduría plurinominal o conformarse con una candidatura a diputado federal, muy a su estilo combativo, el exinquilino del Palacio de Gobierno, Miguel Riquelme Solís, prefirió jugársela en territorio y se puso a recorrer en busca del voto en los 38 municipios del Estado, lo cual completó a inicios de esta semana allá por el municipio de Escobedo.

Y justo en la vapuleada Región Centro Desierto, donde al igual que en la Región Norte, ha enfocado especial interés (por algo será). Hasta el momento los astros se han ido alineando, al menos para él y su compañera de fórmula, la saltillense María Bárbara Cepeda, tras el tremendo pleito que sigue por las posiciones del primer lugar entre el más que chido Luis Fernando Salazar y Cecilia Guadiana de la Coalición Morena-PT-PVEM que vino a dar al traste, otra vez, con la unidad del partido guinda en Coahuila. Eso sí, ojalá que en el Tricolor no se confíen demasiado pues por muy enojados que estén entre sí la tumultuosa afición de Morena acuden en cada elección convencidos a votar por la transformación prometida por la 4T y así ganaron la vez pasada.

Un factor a favor para las elecciones del próximo 2 de junio es que, muy a diferencia de otros estados, el reporte de las fuerzas de seguridad y el mismo IEC, es que están dadas las condiciones de seguridad para que la población salga a votar ese domingo. Además, por lo que respecta a las elecciones para alcaldes y alcaldesas, no se han registrado incidentes graves con los candidatos de ningún partido político, excepto, las demandas penales que han interpuesto entre Morena contra PT, igual entre candidatos de Morena en algunos municipios y hasta Morenistas contra los del Partido Verde, como es el caso de Ramos Arizpe y uno que otro señalamiento que suelen hacer los candidatos en estas fechas para “victimizarse” y echarle la culpa al candidato contrario. Lo que es un hecho es que los candidatos a las alcaldías han preferido hacer campaña en redes sociales en vez de tener proximidad con el electorado, pobres, con las altas temperaturas no les vaya a causar un golpe de calor. Veremos y diremos el resultado en las urnas.

Nuestros subagentes ya lo habían adelantado. No son videntes y tampoco leen el tarot (todavía) pero como la mejor forma de predecir el futuro es conocer la historia y los errores del pasado ya sabían que con todo y las promesas de las autoridades municipales y de Simas de que no faltaría agua potable a los ciudadanos en esta quemante temporada de calor, no podrían cumplir. La culpa eterna fue para la CFE que supuestamente por las interrupciones en el suministro de energía eléctrica de 24 bombas y un tanque de almacenamiento, ocurrido la noche del miércoles y hasta la mañana del jueves, dejó sin agua a alrededor de 30 mil habitantes del norte, poniente y oriente de la ciudad. Y dicen los subagentes que “supuestamente” la responsabilidad es de la CFE, porque hasta ahora la empresa productiva del Estado ha hecho “mutis” cuando se le preguntan por el mantenimiento que le da a las redes, o si es cierto que se revientan al posarse una paloma o cuando se registran fuertes vientos. Pero lo que sea, Simas sigue sin apostarle a la tecnología para reanudar el servicio en sus equipos y tienen que ir los “diligentes” empleados sindicalizados a echarlos a andar manualmente, lo que ocurre en un lapso de 24 horas, por lo menos y como ya están acostumbrados a que esto sucede cada temporada de calor, se la toman tranquilamente, pero no piensan en todo lo que le reclaman al candidato de la reelección por esta carencia de agua.

Nuestros subagentes aseguran que la elección a la alcaldía de Torreón está que arde y no tanto por la estrategia de campaña del bien boleado alcalde, Román Alberto Cepeda y muy a pesar de los desaciertos de los funcionarios municipales que se les olvidó que el jefe está en campaña y creen que están de vacaciones, sino porque se ha desarrollado una guerra de encuestas que al parecer no están interesadas en brindar una radiografía del escenario preferencias electorales sino en lo que paguen los candidatos para ponerle más puntitos o bien cargar las preguntas en los lugares clave. Por cierto, ¿quién las supervisa?, esperemos que el consejero presidente del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), Rodrigo Paredes, esté al pendiente y esto no siga siendo más un negocio o un elemento de manipulación ciudadana en lugar de una herramienta que sume al proceso electoral.

Y quienes ya les urge que terminen las campañas electorales son a los ciudadanos de Torreón que tienen que hacer uso del Hospital General de Torreón pues tienen dos meses esperando al secretario de Salud de Coahuila, Eliud Felipe Aguirre Vázquez, cuando señaló fuerte y claro que ‘no habrá más parches’ y ya no volvió. Lo anterior se traduce en que no ha dado seguimiento a las pésimas condiciones en las que se encuentra el nosocomio y por ende tampoco se ha evaluado la estrategia a seguir para mejorar. Nuestros subagentes, versados en el tema de salud, dicen que no es tan indispensable la visita como el hecho de que se haga un proceso de investigación en el ánimo de obtener respuestas respecto a cómo fue que el Hospital General de Torreón terminó