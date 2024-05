Dicen los enquistados del análisis político que a 28 días de que terminen las campañas Federales y las municipales para renovar las 38 alcaldías de Coahuila, el proceso será una prueba de fuego para el primer priísta echado pa’ delante, Manolo Jiménez Salinas, actualmente de gira de promoción por ASIA igual que para el “Góber” que no canta mal las rancheras de Durango. En el caso de Manolo se verá al final si hubo estrategia, unidad, pero sobre todo trabajo. De ser así sin duda pudiera haber buenos números. De lo contrario Coahuila dejaría de ser esa “isla” o el último bastión verdaderamente priísta, no como Durango donde la simulación está a la orden del día. Señalan los subagentes que habrá qué ver el trabajo que realice también al respecto el dirigente estatal del tricolor, Carlos Robles Loustaunou. Sin duda se espera una intensa operación electoral, eso sí, quién sabe quién tenga los colmillos para ejecutarla.

Mucho tiene que explicar a los ciudadanos el director de Seguridad Pública, César Antonio Perales Esparza por el presunto abuso policiaco cometido por sus “muchachos” en contra de un ciudadano que paseando a dos de sus mascotas por la Alameda Zaragoza, no pudo controlar la emoción de una de estas que se echó a disfrutar las frescas aguas del Lago Coahuila, lo que de acuerdo con la versión de los subagentes, provocó que lo tundieran más de seis uniformados y hasta esposado se lo llevaron. Algo que está para reflexionar es el temor que los ciudadanos tienen a la policía municipal, al grado de que el ciudadano agraviado no quiere dar ni su nombre ni levantar cargos porque ya sabe cómo se las gastan los policías y no nada más los de Torreón. Muy flaco favor le hace Perales Esparza a su jefe en plena campaña con este escándalo que se conoció gracias a un ciudadano que grabó el hecho que de inmediato se hizo viral a través de las inestables redes sociales.

Nuestros subagentes disfrazados de chaleco guinda desvencijado, nos reportan que el actual regidor morenista de Torreón, Cristian López, ya prendió antorchas hasta en la “capirucha” del esmog porque no quedó en la lista de “regidores pluri”. Su argumento es que la comunidad LGBTTIQ+ no está debidamente representada en la planilla de Morena-PT para la Alcaldía que encabeza Shamir Fernández, aunque los conocedores aseguran que en realidad hay cuatro personas de esa comunidad postuladas como regidores, aunque como suele pasar en estos casos seguramente ni son “todes” los que son, ni son “todes” los que están. Los bien enterados aseguran que el verdadero berrinche se basa en la creencia -o deseo- de que el neo-morenista (antes priísta) de Shamir perderá la elección y por eso Cristian quiere asegurar su posición en la sagrada nómina municipal y no pasar a vivir en el error. De momento Cristian ya no sale en las fotos del candidato de la 4T ni es convocado a eventos y su único respaldo por ahora proviene del cada vez más menguado grupo del fallecido senador Guadiana. No obstante, los integrantes de la Comisión de Aplausos y Felicitaciones del alcalde y candidato mejor lustrado de Torreón, Román Alberto Cepeda, también aseguran que no es raro ver al regidor con un exceso de cordialidad con don Román en cada sesión de Cabildo. Sin embargo, otros chismosos subagentes aseguran que la queja que promovió Cristian López sí encontró eco en los oídos de la mismísima candidata presidencial de la 4T, Claudia Sheinbaum, quien según esta versión habría dado la instrucción de que se atienda la inconformidad cuanto antes. Y es que, de acuerdo con lo señalado por López, son más personas ajenas al partido Morena y familiares de quienes lo encabezan, que auténticos militantes de la 4T quienes figuran en la planilla, tanto en las regidurías como en el caso de los que van por representación proporcional. El señalamiento principal es que no se atendió lo que establece el acuerdo de “acciones afirmativas”, en el sentido de cubrir un 33 por ciento de cuotas para la comunidad del arcoíris, de dónde salió ese porcentaje vaya usted a saber querido lector, de manera que la planilla del morenista no se ha visto muy inclusiva en detrimento de los guindas. Dicen que doña Claudia ya pidió que se atienda este tema cuanto antes dado que ya fue a parar a los tribunales en forma de impugnación de la planilla. Total que siempre el prietito o “moreno” en el arroz a nivel federal para la 4T está en Coahuila.

A propósito de posiciones plurinominales, quienes no la brincan sin huarache son los candidatos a la alcaldía de Torreón por el PAN, Sergio Lara Galván y del PVEM, Ignacio Corona Rodríguez, quienes además de haberse registrado como aspirantes a dirigir los destinos del municipio los próximos tres años, también lo hicieron en dichas posiciones, lo cual les podría asegurar una regiduría en caso de no resultar ganadores. En el caso del candidato de MC, Jorge Torres “El Soli” de quien se dijo en un principio también ocuparía la primera regiduría al final quedó en esta posición Jesús Ramón García Colores. Y El Soli, al parecer, pasó por un momento disruptivo en la Ibero que lo llevó a divagar en sus planteamientos y simplemente se dedicó a criticar a la administración municipal en turno. Afirmó, por ejemplo, que los consejos ciudadanos están llenos de amigos del alcalde (¿Pero en dónde más se habrá visto eso?) cuando se le preguntó específicamente qué haría para promover la generación de empleos en favor de los jóvenes. Por supuesto, este ejercicio en la Ibero consiste en ofrecer soluciones a problemas específicos de Torreón. Al menos El Soli atendió el llamado para presentarse en este foro y pararse frente a los estudiantes donde compartió espacio solo con Shamir Fernández y con Sergio Lara Galván ya que aunque la convocatoria se hizo extensiva a los cinco contendientes el alcalde de la alianza PRI-PRD-UDC, Román Alberto Cepeda, declinó la invitación, mientras que José Ignacio Corona Rodríguez del Partido Verde Ecologista de México, avisó que no podría presentarse “por motivos de salud”.

Allende del Nazas, resulta y resalta que en los municipios de La Laguna de Durango los panistas no andan para nada contentos con la manera en la que están llevando su campaña varios de los candidatos locales. ¿La Razón? Bueno, aseguran que poco o nada mencionan a su candidata albiazul a ocupar la silla más cotizada de Palacio Nacional, Xóchitl Gálvez, en sus discursos, prácticamente como si el PRI fuera solo y no en coalición en esta próxima elección. De acuerdo con el convenio de Coalición Total denominada “Fuerza y Corazón por Durango” (conformada por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática) el PAN lidera con su candidato(a) “azul” en 5 de los 15 distritos locales a disputarse con la coalición “Parcial” de Morena y el Partido Verde. Así, en lo local el PAN puso candidato en el 1, 5 y 6 de la capital duranguense, en el 7 de Santiago Papasquiaro y el 12 de Gómez Palacio pero, el PRI se impuso en 9 de los 15 distritos, entre ellos el 9 de Mapimí, el 13 de Lerdo, el 10 y 11 de Gómez Palacio, es decir, casi todos los candidatos de La Laguna, mientras que el único espacio que dejaron fue el 12 y tuvo tantas condicionantes que dejó fuera a varios interesados e interesadas en competir y “casual” la única persona que llenó ese saco a la medida fue la directora de la Procuraduría de la Defensa de la Mujer del gobierno de la priísta, Lety Herrera. Los panistas no dejan de señalar que en la mayoría de los municipios laguneros, entre ellos Gómez Palacio, no se ven espectaculares de doña Xóchitl. Como si la hubieran borrado con anticipación de la boleta ante el triunfo avasallante que ha tenido Morena en los comicios de los últimos años. En el caso de las diputaciones federales, el PRI también se impuso en el Distrito 02, de Gómez Palacio, y en el 03 de Lerdo, mientras que el PAN se impuso con la primera fórmula de la Senaduría con Gina Campuzano, quien cuenta con el apoyo de quien despacha en el edificio de las calles Madero e Independencia. Así, de momento, los panistas se sienten medio “utilizados” y están a nada de cantar las de Yuri empezando por “La Maldita Primavera”. Ya ni los del PRD a quienes nada más les dieron un Distrito, el 14, de Cuencamé que además ven perdido.