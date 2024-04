Nuestros subagentes que siguen atentos al desarrollo de las campañas políticas, las federales y también las locales, como se les llama a las que corresponden a las 38 alcaldías coahuilenses, nos comentan que aunque el tricolor jura y perjura que va a recuperar Monclova, y mantener Torreón, Ramos Arizpe, Piedras Negras, Saltillo, incluso Acuña, donde va en alianza con UDC, ya que por su población le daría una buena votación, la realidad es que todavía no conviene echar las campanas al vuelo. Los precursores del terrorismo mental aseguran que puede haber sorpresas y desvanecer el sueño priísta de lograr el “carro completo”. Y es que la marca Morena pesa con todo y aunque anden de la greña, principalmente se nota el avance de los guindas en cuanto a las alcaldías. En lo que va mejor perfilado el asunto para el Tricolor es en la intención del voto para el Senado de la República, donde la diferencia entre la Coalición Fuerza y Corazón por México (PRI-PAN-PRD), versus la de Sigamos Haciendo Historia (Morena-PT-PVEM), dicen, es de más de 10 puntos en favor de los primeros pero como las encuestas son de quienes las pagan y todavía faltan 36 días para la elección, que es el 2 de Junio, fecha en la que todos los partidos ‘irán de compras’ desde temprana hora, y no precisamente de la despensa.

A poco más de un mes para la jornada electoral, el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) sigue sin promover el voto, es decir, la participación ciudadana en lo que debería ser una gran fiesta democrática, aprovechando que en Coahuila todo indica que hay condiciones de seguridad para garantizar que todos los posibles electores salgan a votar por el candidato "menos peor" a su parecer. Los subagentes disfrazados de urna con un 40 por ciento de espacio vacío nos comentan que al Instituto Electoral de Coahuila de Rodrigo Paredes le está pasando de noche eso de concientizar a los ciudadanos sobre la necesidad y el valor de ejercer el sufragio. De momento hay cero promoción.

Recordemos que en el 2018, cuando se renovó la Presidencia de la República, senadurías, diputaciones federales y alcaldías, se tuvo una participación del 62 por ciento en Coahuila y 66 por ciento en Torreón, mientras que en 2021, cuando se eligieron diputados federales y alcaldías, se alcanzó un 57.5 por ciento en el estado y un 60 por ciento en esta ciudad, es decir, la participación ha ido a la baja.

Mientras tanto, Ricardo Mejía Berdeja hace la tarea y se desplaza por todo el Estado pidiendo el voto a favor de su partido, que ahora es el PT, ya que busca quedar como diputado federal plurinominal, y sus más allegados también van acomodándose. Los envidiosos subagentes nos comentan, por ejemplo, el caso de Lucía Inés Zorrilla Cepeda, esposa de Víctor Severo Ortiz Aguilar, hombre de todas sus confianzas de "El Tigre", quien, aunque vive en Torreón, figura, según el IEC, en los listados como candidata a la regiduría 6 del Ayuntamiento de Francisco I. Madero, antes "Chávez", y claro está postulada por la coalición PT-Morena.

Y además, dicen que también aparece en otros listados estatales por Morena en al menos otro cargo de representación proporcional. Otro caso es el de Laura Francisca Aguilar Tabares, quien va como candidata de la coalición PT-Morena a la sexta regiduría del Ayuntamiento de Viesca. Lo anterior, dicen, corresponde a su apoyo otorgado a Mejía Berdeja, pues nadie olvida que ya fue diputada local por Morena.

Por otro lado, en La Laguna de Durango, recientemente los candidatos a diputados locales de Morena dijeron fuerte y claro que necesitan el voto ciudadano, pero Morena se deslinda por completo del PT, partido con el que no van en coalición en las campañas locales, pero que, en cambio, sí van en coalición para las federales. Se olvidaron del pequeño detalle de que la candidata a diputada federal por el Distrito 02, que corresponde a Gómez Palacio y otros 9 municipios, Betzabé Martínez Arango, es candidata de la coalición Morena-PT-PVEM, pero no gracias a las siglas de Morena sino a las del PT, partido que le dio este espacio. Cabe destacar que "Betza" fue candidata a la Alcaldía de Gómez Palacio en 2022 por Morena. A ver qué tanto les resulta al PT y a Morena ir separados.

Por otro lado, los representantes de los diferentes sectores empresariales están tomando conciencia de la relevancia que tienen las medidas tomadas por el gobierno de la 4T y sus objetivos reales en eso de la aprobación de la Ley de Amnistía, la Ley de Amparo y ahora con la aprobada Ley del Pensiones para el Bienestar, que implica disponer de los fondos de ahorros de los trabajadores. Las voces de ellos se han levantado, al igual que las de los pensionados, que están muy pendientes porque temen que sus ahorros de toda la vida laboral desaparezcan. En el caso de las pensiones, todavía no están claros los detalles específicos sobre su funcionamiento ni el mecanismo de devolución de dichos recursos, mientras que en una primera valoración de impacto presupuestario realizado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados, el Fondo podría disponer de alrededor de 35.4 mil millones de pesos a partir de sus fuentes de financiamiento, las cuales no incluyen los ahorros de los trabajadores, y existe la posibilidad de que los recursos del Fondo no sean suficientes para cumplir con su objetivo. Frente a este escenario, es posible que el Gobierno Federal se vea obligado en el futuro a realizar aportaciones adicionales al Fondo, lo que se traduce en sacarle al "cochinito" de las arcas federales recursos de otras áreas como educación, salud, seguridad o inversión pública. Atentos a ver cómo lo garantizan.

Desde que Susana Estens de la Garza se fue como secretaria de Medio Ambiente a la administración estatal del gobierno "echado pa' delante" de Coahuila, quedó acéfala la titularidad de la Dirección General de Medio Ambiente de Torreón. Nos comentan los subagentes preocupados por el aire contaminado de esta ciudad, y aunque el personal esperaba que fuera entregado el nombramiento a la persona más cercana a Susana, que es Refugio Loya, quien prácticamente cumple con estas funciones, no se sabe por qué el alcalde mejor lustrado de la Perla de La Laguna prefiere que el departamento siga acéfalo. Las suspicacias que lo anterior generan indican que, entre otras cosas, de este modo así se mantendrían detenidos o en "stand by" los proyectos como la Policía Ambiental, que desde hace más de un año está en espera de una firma y no se concreta. Ya hasta se dice que el departamento se va a convertir en una subárea de Servicios Públicos, con eso de que Fernando Villarreal sí sabe ser un director alineado, mientras que Refugio viene del sector ambientalista, igual que Susana, y no les dice a todo que "sí" sin chistar.

Por último, en la cada vez más limpia y pavimentada Ciudad Jardín, don Homero Martínez, presidente municipal de Lerdo, no pierde la esperanza de que en el gobierno federal de la 4T se tiendan su guinda corazón para que por fin lleguen los recursos prometidos desde hace años para las obras de renovación de viejas tuberías, mismas que no solo fueron comprometidas con Lerdo sino con los 9 municipios de La Laguna como una parte fundamental de las obras de Agua Saludable para La Laguna. Hasta ahora del recurso no se ha visto nada. Los protervos subagentes disfrazados de tubería con fuga tratan de no ser pesimistas, pero el escenario no pinta bien, pues el gobierno federal de la "Esperanza de México" terminará en 6 meses y los alcaldes de Torreón (Román Alberto Cepeda), de Gómez Palacio (Leticia Herrera Ale) y Homero Martínez, de Lerdo, podrían quedarse sin ver un solo peso de estos recursos este año y nada garantiza que el siguiente gobierno los autorice. ¿Por qué? Bueno, porque a diferencia de otros presidentes de México, el "Preciso" de Palacio Nacional gobernará hasta el primero de octubre, es decir, dos meses menos que los demás presidentes, y en ese contexto seguramente la Secretaría de Finanzas estará tempranamente preparando la entrega-recepción y no preocupados por los dineros para las obras que requieren estos municipios de Durango y Coahuila. Total, ya han evadido durante años otorgarles esos mil millones de pesos que dijeron estaban autorizados.