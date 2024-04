Nuestros doctos subagentes disfrazados de asistentes de los 46 Académicos de Número que integran la Real Academia Española insisten en que el mal llamado ‘debate’ del Instituto Estatal Electoral (IEC) no fue tal. La palabra ‘debate’ significa: discutir un tema con opiniones diferentes, disputar, polemizar, contender, tratar, deliberar, controvertir y rivalizar. Nada que ver con el evento de la tarde del pasado domingo organizado por el IEC donde todavía cobra Rodrigo Paredes López. El ‘debate’ para muchos fue un somnífero, una lectura de discursos leídos de corrido donde los candidatos hicieron una retahíla de promesas, pues prometer no empobrece, pero de revires no hubo nada. Resultó más un ejercicio que cuidó en extremo no herir susceptibilidades, un debate “de Cristal”, principalmente por el formato que tuvo, tras el cual todos se sintieron ganadores, pues seguramente pensaron que era un concurso de oratoria y declamación y como varios de ellos son abogados, ya se sabe.El alcalde y candidato mejor lustrado de Torreón, Román Alberto Cepeda, aprovechó el ‘debate’ para dar un mini informe de gobierno señalando que hoy Torreón es una mejor ciudad para vivir, más segura, con más desarrollo y mejores servicios, aseguró, y hasta preguntó al público oyente “¿Cuántos municipios del país quisieran estar como Torreón está hoy?”. Buena pregunta y más interesantes serían las respuestas del respetable ciudadano. En el caso de Nacho Corona Rodríguez, del PVEM, no tuvo ni tantita suerte con la presentadora, misma que se equivocó penosamente en casi todas las veces, cambiándole su apellido. Corona más o menos redujo el papel de la mujer a sólo ‘amas de casa’ aunque sorprendió a más de uno al decir claro y fuerte que no se siente representado por el candidato de Morena, Shamir Fernández, por sus antecedentes. Los más morbosos apostaban a que el ahora neomodernista, Sha- mir Fernández, no dejaría pasar la oportunidad de atacar a su contrincante más fuerte, don Román, pero se concentró más en hablar bien de sí mismo y no mal de los demás pues dijo que ahora es un hombre nuevo, ahora está del lado correcto de la historia (o sea que durante los últimos 20 años estuvo equivocándose en el PRI). Curiosamente los que hicieron la tarea y se notó que se documentaron bien para poder criticar más y mejor al gobierno que ‘Siempre Puede’ fueron los candidatos, de Movimiento Naranja, Jorge Torres “El Soli”, y del PAN, Sergio Lara. El Soli dijo que la de Torreón es una “Administración Reality, alcalde influencer” y que la ciudad no avanza por falta de oficio de sus funcionarios, mientras que el panista Lara dijo fuerte y claro que “no se vale cómo tienen la ciudad” refiriéndose a los servicios básicos además de que aprovechó el espacio para tirar algunos dardos envenenados al gobierno federal asegurando de pasada que Torreón no está para experimentos.

■■■■■■■■■■■■■

Y hablando del incansable afán de servir que tienen algunos empleados municipales resulta y resalta que mientras más se polariza la contienda por la Presidencia municipal de Torreón entre los candidatos punteros, el candidato de la Alianza por la Seguridad (PRI-PRD-UDC) Román Alberto Cepeda González y el de Sigamos Haciendo Historia (Morena-PT- PVE), Shamir Fernández, también aumentan las inconformidades de los propios empleados municipales. Y es que algunos no atienden las sugerencias obligatorias de que por las tardes apoyen en las actividades proselitistas. Otros aseguran que les cargan la mano a los trabajadores de confianza, pues a los empleados sindicalizados de Rosalba Rodríguez Silerio no los tocan ni con el pétalo de una rosa y les hablan bonito. Por supuesto, quienes por tres años se han cansado levantando la mano en cada sesión de Cabildo, es decir, los que cobran como regidores no hacen nada de actividades de este tipo y extrañamente tampoco lo hacen los que van en la planilla, es decir, los que buscan seguir viviendo en el acierto son incapaces de repartir al menos una camiseta, una bolsa o calcas en los mítines, vaya ni con familiares o amigos.

■■■■■■■■■■■■■

No pasaron desapercibidas las declaraciones de quien todavía cobra como gerente del Simas, Raymundo Rodríguez De la Torre. Sus malquerientes nos comentan que a causa del gran vacío de autoridad que existe en “la empresa” abastecedora de aguas de Torreón, donde hasta el Consejo de Administración está de adorno, no resulta muy creíble eso de que hay que tener confianza en la CFE de que en esta calu rosa temporada no vayan a incurrir en los constantes apagones que dejan sin servicio a las norias y por ende, sin agua a la población. Y es que se avecinan nuevas ondas de calor. Lo bueno, es que como “estamos preparados’, para que no falte el agua en la ciudad la población puede estar tranquila. Dicen los que saben que para que la luz no la corte la CFE hay que pagarla y para que no fallen tanto y tan seguido los pozos hay que darles mantenimiento y no solo en el papel.

■■■■■■■■■■■■■

Los protervos subagentes nos reportan que aunque las campañas electorales están en todo su apogeo, eso no ha impedido que algunos en el Municipio dejen de concentrarse en “lo importante”, como la recolección de escombro. Los preguntones subagentes se quiebran la cabeza cuestionando- sé en dónde se está realizando tanta pero tantísima obra en Torreón como para que se eroguen decenas de millones de pesos en el servicio de carga y transporte de escombro y residuos vegetales (llámese ramas de árboles) desde las áreas afectadas hasta los sitios autorizados por el Municipio. De acuerdo con el contrato LPN/DSA/003/ 2023 se erogaría una cantidad fija mínima de 24.6 millones de pesos (mdp) y una cantidad máxima de 41 mdp, solo de marzo a diciembre del año pasado, aunque el contrato se exten- dió a febrero de este año, se gastaron más de 50 mdp. Y este año, desde marzo a diciembre, ya se tiene otro contrato similar. La empresa prestadora de Servicios beneficiada es la misma que trabajó con el gobierno de el exalcalde, Jorge Zermeño, y se llama SI- GUE Infraestructura y Transporte, SAPI, DE C. V. y fue creada en el 2017 e inscrita en el Registro Público de Comercio de Gómez Palacio pero, aquí viene lo interesante, también fue certificada en la Notaría 49 de Torreón, que es la misma que también le dio fe y formalidad a la empresa Cotailor Vanguardia S.A. de C.V. mediante la cual algunos y algunas de Gómez Palacio se estuvieron beneficiando en la pasada administración municipal morenista con operaciones simuladas, mismas que más tarde y en la actual administración dieron lugar a denuncias penales contra varios directores. Pero, como luego dicen, todo es pura casualidad.

■■■■■■■■■■■■■

Nuestros chismosos subagentes que están al pendiente de todo porque seguramente no hacen nada, nos reportan que uno de los puestos que peligra ahora que gane don Román, porque así de seguros están en el edificio más caro de la ciudad, es el de César Perales, director de Seguridad Pública de Torreón, aunque al final quien sabe porque en lo que va de la administración demostró tener más vidas que Super Mario Bros. Lo tangible es que la reciente encuesta del INEGI muestra que ha subido la percepción de inseguridad en la región y esto es debido al miedo que tiene la ciudadanía de ser objeto de un robo a casa-habitación. Nuestros subagentes especializados en el exquisito arte del chisme de vecindad nos comentan que recientemente un vecino de una colonia conocida por tener con un gran campo de Golf alrededor se llevó el susto de la vida pues fueron amordazados y asaltados en su propiedad, de igual forma hubo un caso de robo en otra de las colonias con máxima seguridad privada en donde no es fácil acceder y los guardias son al extremo cuidados con cualquier persona que ingresa. Y, si eso le pasa a quienes pagan por tener más seguridad los subagentes no se quieren ni imaginar qué pasará en las colonias populares. Quizá reforzar los rondines de vigilancia policíaca y tener una corporación efectiva, que detenga oportunamente a los ladrones (y no a los ciudadanos), ayude al gobernante que busca la reelección a conseguir más votos y cuando más se necesitan. Toda una epifanía.

■■■■■■■■■■■■■

Allende el Nazas los subagentes dieron cuenta del gran gesto de sencillez que el gobierno de quien no canta mal las rancheras se esforzó en difundir y promocionar por todos los rincones del Estado y por todos los medios disponibles; que fue el hecho de que don Esteban Villegas se quitó su cor bata y se la regaló a un universitario luego de que este último destacó lo bonita que le parecía al mandatario. Lo anterior ocurrió en un evento de entrega de preseas a estudiantes de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED). Quizá don Esteban “sencillito y carismático” como es él se traiga algunas corbatas de China ahora que anda por aquellos lares para visitar al menos 5 ciudades y cuatro empresas grandes con el fin de atraer inversión a Durango. Eso sí, don Esteban comentó que no es fácil competir contra otros estados como Querétaro, Aguascalientes, Nuevo León, y por supuesto contra su vecino, Coahuila, que ya tienen armadoras. “Es convencerlos que vengan a donde no hay nada. Esa es la magia que se tiene que hacer”, aseguró el mandatario mientras se encontraba de gira en Pueblo Nuevo. Tiene razón, pues hablando de servicios básicos y vías de comunicación una de las principales diferencias con Durango es el tiempo en que tardan las obras y eso cuando hay alguna. En Coahuila, por ejemplo, la construcción de un paso inferior vehicular tarda unos 9 meses o menos mientras que en Durango el desnivel 5 de mayo de Gómez Palacio, que inició a principios del 2022 todavía no acaba y eso que es bastante pequeño tanto de ancho como de longitud y Gómez Palacio es ciudad industrial.