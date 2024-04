Los protervos subagentes ya tienen listas las palomitas para ver el debate entre los cinco candidatos a la presidencia municipal que se realizará mañana domingo 21 a las 18:00 horas y averiguar cuál es el menos peor. Toda la maquinaria municipal, perdón, parte de los simpatizantes del alcalde mejor lustrado de Torreón, quien va por la reelección, Román Alberto Cepeda, ya hicieron lo propio y están preparados para apoyarlo con su respectivo “Me Gusta” en las inestables redes sociales antes, durante y después del esperado debate entre los cinco candidatos a despachar en el séptimo piso del edificio más caro de la ciudad. La gran expectativa se encuentra, como siempre en estos casos, entre los dos partidos que lideran las dos coaliciones antagónicas que son el partido rojo sangre y el rojo quemado, es decir, PRI y Morena...

Ya todos los interesados quieren ver si las menciones entre don Román y Shamir Fernández serán memorables o todavía permea entre ellos la vieja amistad por encima de la “Vieja Política”, como diría Jorge Torres ‘El Soli’ de Movimiento Ciudadano quien, por cierto, tiene entre la “chaviza” bastantes simpatizantes. Callado no deberá quedarse el panista, Sergio Lara, quien tiene la obligación moral para con su lastimado partido de hacer un buen papel después del “papelazo” que se aventaron en el blanquiazul a nivel nacional por aquello de las alianzas mientras que será interesante ver si “Nacho” Corona, el candidato del Partido Verde Ecologista se maneja con bajo perfil o saca la garra en apoyo al final de la 4T. Por supuesto, los seguidores de Don Román dicen que la elección la tiene en la bolsa mientras que los de Shamir aseguran que este va apenas 4 puntos abajo. Si bien, el formato establecido por el Instituto Electoral de Coahuila dista, al menos en su concepción, de todo lo que normalmente se visualiza como un debate porque ya no les gustan ni las réplicas, habrá que ver qué es lo que dicen los candidatos para que los ciudadanos puedan formarse una mejor -o peor- criterio de ellos.

■■■■■■■■■■■■■

Llamó la atención de más de un panista y a muchos más priístas el mensaje del alcalde que va por la reelección y que fue dirigido a la militancia panista a quién asegura: “Mi alianza es con ustedes”. Los subagentes disfrazados de taza de café de restaurante caro, donde suelen arreglar el mundo todos a los que les gusta el análisis político, nos mencionan que sin duda el del calzado impoluto buscará atajar los votos de los azules para sí, para lo cual deberá quitárselos a Lara y evitar que se divida el voto de la “derecha” contra Morena. Y es que nuestros subagentes recuerdan que la alianza entre partidos que se concretó a nivel federal, " tronó” en lo local. Y hablando de lo local, dicen que cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta y es lo mismo que nos comentan los subagentes infiltrados entre el personal de base de la Presidencia de Torreón que está sucediendo con los directores del ayuntamiento. Cuentan que ya ni se aparecen en la oficina y se la pasan nada más preparando sus mejores trapos para irse a las brigadas para que el bien boleado candidato-alcalde los vea y asegurar la chuleta otros tres años pero la realidad de las cosas es que ya las planeaciones de trabajo quedaron atrás. Lo de hoy son las competencias para ver quien grita más fuerte por las tardes o innova con una porra que le pueda gustar a don Román. ¿Sabrá el alcalde de las quejas por constantes fugas de aguas negras, la indignación por el desperdicio de agua potable? ¿Qué decir de los baches? Esos también influyen en los votos.

■■■■■■■■■■■■■

No cabe duda que hay funcionarios que parecen vivir en el mundo del revés. Es el caso del que cobra como director de Obras Públicas, Juan Adolfo Von Bertrab Saracho y el de Servicios Públicos, Fernando Villarreal, quienes según nos comentan nuestros subagentes disfrazados de líderes de colonia, en vez de atender los espacios públicos debidamente como en lo relacionado al riego, la limpieza, reparación de bancas y cordonería, andan con mucho afán instalando ejercitadores, como en la colonia Nueva California donde además quedaron a pleno sol y con estas temperaturas. Como siempre hay quien ponga especial atención a ese tipo de detalles ya sus malquerientes se preguntan ¿cuál es la prioridad de la compra de 120 bancas metálicas, 30 multijuegos, 30 ejercitadores de pecho y espalda. Otros 30 estilo esquiadora y 30 del tipo Body Crunch?. Bueno, como muchos no creen que el objetivo sea dejar a las líderes de las colonias como “Barbie y Ken” no dejan de señalar el gasto de 9 milloncillos 700 mil pesos en estos equipos de acuerdo con el contrato de Adquisiciones No. LPN/DSA/027/2024 y por si lo preguntan lo más barato de ahí fueron las bancas metálicas a razón de 8 mil 500 pesos cada una y lo más caro el multijuego de un valor unitario de 198 mil 500 pesos, cada uno de los 30 que pidieron. La empresa ganadora (sin duda) y que surte todos esos equipos fue la Constructora Dargun MX S. ADEC.V.

■■■■■■■■■■■■■

Todo parece indicar que en el edificio más caro de la ciudad ya se alista un relevo en el área de Comunicación. Nuestros subagentes disfrazados de micrófono siguen indagando por quién se decidirá el bien boleado alcalde-candidato, Román Alberto Cepeda, entre varios nombres que se escuchan. Dicen los malpensados que Toñito Hernández, exsecretario particular del exalcalde interino y hoy neomorenista, Jorge Luis Morán, va que vuela por llevar se el premio mayor en la Dirección de Comunicación Social, algo que de ser cierto seguramente es producto ya de un previo acuerdo. Recientemente se les vio en redes sociales a Hernández y al actual secretario particular de Moran, Pepe castillo, con el candidato. Para nuestros subagentes, el tema de la dirección resulta secundario cuando lo que puede dar el punto decisivo el día de la elección es el neomorenista Morán quien puede convertirse en el caballo de Troya para conseguir la anhelada reelección. Allende el Nazas los subagentes disfrazados de carretilla de chapopote tapa baches están que brincan de la felicidad porque ya sus ojos, vidriosos, llenos de lágrimas por tanta emoción, pudieron ver que el gobierno de Durango ya se encuentra pavimentando dos calles en Lerdo. En elogios, agradecimientos y reconocimientos se desvivió el presidente municipal de la Ciudad Jardín, Homero Martínez, quien ha hablado fuerte y claro de los grandes esfuerzos que el ‘Góber’ que no canta mal las rancheras hiciera para concretar estas necesarias obras en Lerdo, ciudad que ¡Por fin! pudo cortar una flor del jardín estatal. En Gómez Palacio los subagentes siguen esperando la realización de obras estatales de pavimentación para este año pues no quisieran pensar que este año al igual que el año pasado les dé a varios funcionarios estatales por “colgarse” de lo que hace el municipio y saludar con sombrero ajeno.

■■■■■■■■■■■■■

En Gómez Palacio mañana domingo, en el Instituto “18 de Marzo”, se realizará una reunión especial de directores, exdirectores y exalumnos con una motivación “urgente y preocupante”, dijeron. Todos denuncian el grave deterioro de los valiosos murales que adornan el edificio como consecuencia directa del abandono y la negligencia sistemática por parte del Gobierno del Estado de Durango en cuanto al mantenimiento estructural del mismo. ”Lamentablemente, este no es el primer episodio de deterioro que enfrentan los murales de nuestra institución”, comentan. A ver si les hacen caso en la capital.