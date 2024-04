Increíble pero Torreón es una de las ciudades en el país que registra un mayor consumo de agua, con 200 litros percápita, Monterrey, de acuerdo con Servicios de Agua y Drenaje Monterrey (SADM), tiene un consumo percápita de 177 litros por día. El problema no es tanto el consumo como el desperdicio en las viejas redes. No hace mucho el alcalde del calzado impoluto, Román Alberto Cepeda González, dio a entender palabras más, palabras menos, que no hay recursos municipales que alcancen para cambiar los 2 mil 500 kilómetros de tubería que se requiere reponer, puesto que la norma establece que éstas no deberían tener más de 20 años de antigüedad. Este problema no solo es de Torreón, sino del resto de los municipios de la Comarca Lagunera y del país.

Y de los recursos federales prometidos para la renovación de las tuberías locales, que era parte del proyecto de Agua Saludable para La Laguna (ASL) para mejorar la eficiencia en la conducción, ni sus luces y muy seguramente se acabará el sexenio sin que lleguen, lo que sí llegará seguro es la caravana de despedida que hará Andrés Manuel López Obrador en el país por allá de julio…

En el caso del nuevo pozo Profesionistas, de Torreón, se encontró agua, además, a una profundidad de 450 metros para obtener apenas unos 20 litros por segundo. En Lerdo y Gómez Palacio todavía el aforo de cada nuevo pozo perforado va de los 60 a los 90 litros por segundo y a menor profundidad. Como la inversión en cada nuevo pozo ya va de los 8 a los 15 millones de pesos (según el gobierno local lagunero al que se le pregunte) sería muy bueno que antes de perforar y acordar con las constructoras se hicieran los estudios pertinentes para saber, primero, en dónde se debe escarbar con seguridad de que hay agua suficiente. El problema es que muchas veces estos estudios son vistos por los gobiernos locales como un gasto innecesario que pueden ahorrarse o, digamos, ‘omitir’ por aquello de los costos. Olvidan que todo se puede encontrar sabiendo en dónde buscar, y sin tener que gastar por gastar, siempre lo barato sale caro.

Cuentan nuestros cibernéticos subagentes que no hace mucho el candidato guinda por la alcaldía de Torreón, Shamir Fernández, se vio más que emocionado al escuchar a unos simpatizantes de Morena quienes traían bien puesta la camiseta y hasta lo felicitaron por irse al partido ‘ganador’. Era tanta la empatía que de inmediato comprometieron su voto para el de la 4T y ya casi para terminar, y como muestra de solidaridad con el candidato que asegura va a rescatar Torreón, al final le mostraron un tierno cachorro al cual bautizaron en su honor como “Shamir”. Al candidato no le quedó de otra más que echarse a reír y agradecer el gentil gesto ‘de buena voluntad’ pues al menos se acordaron de él con el can que por ahora es el consentido de esa familia. ¡Qué bueno que no tenían en casa alguna pariente en gravidez!… No se les fuera a ocurrir también.

Nuestros protervos subagentes disfrazados de contrato de obra sin subir a CompraNet aseguran que donde urge una reestructura es en la Comisión Nacional del Agua (Conagua), pues aunque retiraron, y no de muy buenas maneras, al ya exdirector, Eduardo Fuentes Silva, no se ha movido a sus empleados de confianza y ellos siguen operando de la misma forma, es decir, con total opacidad y falta de transparencia en el ejercicio de los recursos públicos. En primer lugar, dicen nuestros subagentes disfrazados de grifo oxidado, sería urgente retomar la figura de un enlace de medios o encargado de Comunicación. Un perfil que lejos de ser un bloqueo en la información, como ocurre en estos momentos, busque por el contrario transmitir con claridad las acciones de la dependencia federal porque así como están pareciera no solo que no hacen nada sino que tienen mucho que esconder. Como segunda prioridad sería bueno revisar el área de Meteorología, pues por ahí se dice que luego de que se jubiló Abad Calderón se quedó a cargo una señorita que no terminó -dicen- ni la preparatoria, cuando sabemos que en la región lagunera el clima es un tema prioritario para la actividad productiva local y para la salud.

“Y qué bonita familia, que bonita familia” decía Pompín Iglesias, comediante de los ochenta. El comentario viene a colación porque nos reportan nuestros subagentes disfrazados de los terrenos de la abuela que el profe Mario Cepeda, aspirante a regidor en la planilla del bien boleado alcalde, tuvo un fin de semana muy entretenido con motivo de su cumpleaños. Nos comentan que en plena pachanga se armó la rebatinga entre los hijos mayores contra los menores del profe, cosa que en algún momento pasa en las familias, pero cómo habrá sido el zafarrancho que hasta tuvieron que intervenir los elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Lo cierto, es que no es la primera vez que la tropa de don Mario intenta resolver sus conflictos mediante el uso de la fuerza, nuestros subagentes señala que no hace mucho tiempo también las hijas don Mario y él se vieron envueltos en una pelea en el Centro de Convenciones, tras lo cual fueron denunciados por una funcionaria del Gobierno de Coahuila y por los delitos de lesiones y amenazas cometidos en su contra. Contar hasta 10 o tomar una taza de té de siete azahares también sirve o unos chochitos de clonazepam, tan grave sea el caso…

En severos aprietos se vio Cuco Sandoval, candidato de Morena-PT-PVEM a diputado federal por el distrito 05, cuando se le preguntó por quién votará para la alcaldía de Torreón. Primero, como para hacer tiempo, dijo que el voto es secreto (muy listo), luego aseguró que está apoyando tanto al candidato de Morena-PT, Shamir Fernández, como al del Verde, Ignacio Corona, y es que Cuco aunque va por la 4T ya fue diputado por el Partido Verde que hoy es aliado de Morena (y antes ya fue del PRI, dicen, de sus amores) y que además lleva mano en esa posición. Al final Cuco salió del paso comentando que tanto Shamir como “Nacho” tendrán que hacer su labor y convencerlo para que les dé su valioso sufragio pues aún no tiene su voto definido. De ser así, por ahí todavía hay un área de oportunidad para don Román y para “El Soli” o don Sergio Lara, en una de esas hasta lo convencen o ¿ya está convencido?…

Y en San Pedro nuestros subagentes recordaron la reciente denuncia que hizo la diputada local por Morena, Delia Hernández, contra el también candidato por Morena, Édgar Sánchez, quien asegura ejerció violencia política de género en su contra. Cuentan los chismosos que Hernández Alvarado documentó todo y lo entregó ante el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) y la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, instancia que actualmente da seguimiento a la denuncia contra el candidato. Además, dicen nuestros subagentes defensores de la equidad de género, existe una orden de restricción en contra de Édgar por parte de la Fiscalía para que no se acerque ni a ella y ni a sus hijos además de que recibe vigilancia por parte de las autoridades estatales. En el recuento de los daños, la diputada local comentó a nuestros subagentes que el aspirante a la alcaldía de San Pedro inició con una presunta serie de agresiones a través de una llamada desde el teléfono personal para acusar a la legisladora, seguido luego de agresiones verbales y amenazas. A todo esto, ¿Dónde están los dirigentes de Morena? ¿Ya sabe Diego Del Bosque que su gallo en San Pedro no tiene la mejor reputación? Lo bueno, es que es el tiempo de las mujeres dicen en Morena…

Allende el Nazas, lo que llama la atención no solo es el tema de descarado nepotismo, desvío de recursos y falta de servicios públicos básicos en Tlahualilo sino la parsimonia con la cual las autoridades estatales se manejan. Ni la Entidad de Auditoría Estatal ha hecho algo ni mucho menos la Contraloría. Tampoco la Comisión de Responsabilidades del Congreso del Estado, a la cual ya hasta el Cabildo pidió el desafuero de la alcaldesa morenista, Judith Rodríguez Olivares, que según la síndica municipal, Eunice Barraza, sí mintió, robó y traicionó a su pueblo. El tío de la alcaldesa, Ariel Cázares Sandoval y hermano del también exsecretario técnico del Ayuntamiento, Juan Carlos Cazares Sandoval, tenía un sueldo de unos 9 millones de pesillos al año, nada mal para un Municipio como Tlahualilo cuyo presupuesto anual total ronda apenas los 72 millones de pesos. Así, sin culpa alguna el bien pagado tío se llevó más del 12 por ciento del presupuesto público solo en su sueldo mientras que su hijo, Juan de Dios Cázares, tiene un sueldo de casi 92 mil pesos por quincena. Considerando que la alcaldesa tiene ‘muchos pero muchos’ parientes en la nómina ahora ya se entiende por qué despidieron a casi 100 trabajadores municipales el año pasado. Para como están las cosas no es raro que la ciudad entera actualmente se surta con pipas de agua (que quien sabe a quién comprarán) puesto que no hay ni para la operatividad de la Presidencia ¿Cuánto ganará la alcaldesa? Lo suficiente para poder ampararse como la alcaldesa de Nazas y más si ya vio que en Durango no pasa nada.

