Bertha Alcalde Luján, quien llegó en febrero a la dirección nacional del ISSSTE en sustitución del Dr. Pedro Zenteno Santaella,mismo que se fue en busca de una diputación federal por Morena, al parecer no tiene idea de dónde se fue a meter al aceptar el cargo que además fue visto en diferentes corrillos políticos como un “premio de consolación” pues no quedó ni como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ni tampoco como presidenta del INE, cargos a los que aspiraba. Su inexperiencia quedó de manifiesto en su visita de este viernes a Torreón, Coahuila,y es entendible porque, primero, no cuenta ni con la formación ni con el perfil para estar al frente de una institución de salud.La chismosa prensa, a la que anteriormente siempre invitaban para presumir la obra federal ahora se quedó con las ganas y esperó por no menos de 3 horas a una distancia de unos 200 metros de la obra del nuevo Hospital del ISSSTE, a la cual no dejaban ni acercarse.

Por primera vez y desde que inició la construcción, por allá de diciembre del año pasado, no se permitió el acceso a nadie, ni a trabajadores del ISSSTE ni a la exdiputada federal de la 4T, Miroslava Sánchez, quien además fuera presidenta de la Comisión de Salud en el Congreso de la Unión y de su gente cercana en 2018. Extraoficialmente, se supo, hay irregularidades en los gastos de obra contratados pues se había anunciado que este hospital estaría terminado para el 31 de Marzo pero dista mucho de estarlo. Ojalá que no pase lo mismo que con el proyecto federal de Agua Saludable para La Laguna. Ahora sí, los Mariachis callaron.

Nuestros protervos subagentes nos reportan que ‘el más que chido’, Luis Fernando Salazar, sigue teniendo a Mercurio retrógrado. Y es que aunque por decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recuperó la primera posición que había perdido en la fórmula de la candidatura al Senado por Morena y en la que va con Cecy Guadiana, es hora que en el Comité Ejecutivo Nacional de Morena siguen volteando hacia otro lado y no dan una postura al respecto. Sin decir agua va, el miércoles 6 de marzo el INE dio a conocer el cambio de posiciones, bajándolo a segundo lugar, por lo que Luis Fernando impugnó y el fallo fue a favor. Legalmente se atendió el reclamo, ahora falta ver que se lo reconozca su partido, porque no se descartan sorpresas. Por lo pronto, los subagentes morbosos del tema, dan cuenta que Guadiana ya alzó la voz y emberrinchada reclamó la inactividad de ‘el más que chido’ en la campaña y la impugnación cuando lo bajaron a segunda fórmula, además se sabe que al interior de Morena Coahuila, saltan chispas y relámpagos por la fuerte división que existe entre los candidatos y no se diga en lo que respecta a algunas candidaturas a las presidencias municipales. En tanto sus adversarios de Fuerza y Corazón por México, bien contentos.

Si no sucede otra cosa, mañana domingo 14 de abril, de acuerdo con la programación del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), se realizará el primero de dos debates en el que participarán los que aspiren a las Alcal- días. Son Saltillo y Torreón los que están en los ojos del interés político. Dicen nuestros subagentes que este ejercicio será, primero, para los aspirantes de la “capirucha” del pan de pulque en el que todo apunta a que lleva la delantera Javier Díaz González. En tanto, el siguiente domingo le corresponderá a los candidatos de Torreón y cuya preferencia encabeza el alcalde que va por la segunda temporada, Román Alberto Cepeda, aunque cerca está el neomorenista Shamir Fernández. El formato de estos debates es sin público y solamente se transmitirá en vivo por los canales oficiales del IEC... Muy seguramente para evitar que las porras de unos y otros candidatos se agredan como ya ha sucedido antes.

Los analistas del acontecer político local esperan muchas cosas en el mes y medio que restan a las campañas en cuanto a los candidatos a la Presidencia Municipal de Torreón. Al margen del manejo de encuestas, lo que ya se empieza a dar es el robo de liderazgos entre quienes buscan la reelección y los de la 4T. Lo bueno se dará el día de la elección ya que un sector que llevará mano en la decisión será el de las más de 150 colonias situadas en el sur y el oriente de la ciudad, que es donde el candidato morenista, dicen, ha andando haciendo talacha. Además, comentan los subagentes, que el trabajo de los funcionarios municipales será clave para el bien lustrado alcalde que busca la reelección ante los constantes brotes de aguas negras, el problema de la limpieza y los profundos baches, como el de la avenida Juárez y Periférico, lo que comentan los ciudadanos es que algunas dependencias, en donde se piden este tipo de servicios, al parecer ni los ven ni los oyen, mientras que no siempre en las brigadas ciudadanas a las que acude atento el alcalde no siempre el seguimiento es puntual por parte de los funcionarios. Nuestros subagentes dan cuenta que son los mismos servidores públicos que se la pasan ovacionando al alcalde en los recorridos de campaña, más le ayudarían en atender con eficiencia las quejas ciudadanas… es sugerencia

Al que no le fue nada bien, en una encuesta de las que son muy consultadas por los propios políticos fue al “Góber” que no canta mal las rancheras y lo peor es que fue replicada en medios de comunicación de circulación nacional donde claramente se fue en picada su nivel de aprobación ciudadano. Bajó de un 64.2 por ciento, en octubre del 2022, a un 36.4 por ciento para marzo de este 2024 y justo en el rubro de “Aprobación de Gobernantes”. De este modo, el 63.6 por ciento de los encuestados desaprobó al actual gobierno duranguense y es una lástima porque se pasó de tener buenas expectativas a pasar al penúltimo lugar nacional con la posición número 30 entre los gobernadores del país una de dos o no les gusta cómo canta o como gobierna. En La Laguna, donde hay gran optimismo, los ciudadanos no pierden las esperanzas de que algún día el gobierno de don Esteban Villegas pue- da realizar alguna obra como para recordar en la posteridad.

En Coahuila reportan los subagentes salió la calificación para gobernadores de otra empresa encuestadora y llamó la atención que pasó de ocupar el primer lugar con el pasado gobierno a la posición número 12. Lo anterior significa un 53.7 por ciento que no está mal sin embargo antes rondaba los 64 puntos. Los venenosos que están en todo, señala que no hay que olvidar que las encuestas son de quien las paga y en algunos casos distan de la realidad…

Cuentan nuestros subagentes que a pesar de que la seguridad para los candidatos, según lo que dijo el Gobierno echado Pa´Delante está garantizada, en San Pedro de las Colonias, distinguido por ser pueblo reacio, la doctora Paty Grado Falcón, candidata del Verde a la alcaldía asegura temer por su vida por constantes amenazas verbales que recibió el pasado viernes 5 de abril. Resulta y resalta que ese día por la noche tres sujetos que viajaban en motocicletas, llegaron hasta su domicilio y lapidaron su vehículo, ocasionándole severos daños. La candidata ya enteró de lo ocurrido a las autoridades de la Fiscalía y del Instituto Electoral de Coahuila. Doña Paty asegura que gente de su equipo de trabajo ha sido intimidada por sujetos con pistola en mano y con una aparente impunidad. Uno de nuestros subagentes que habita por esos terruños asegura que urge que los jefes de los cuerpos de seguridad en Coahuila pongan especial atención y vigilancia en esta ciudad antes de que ocurra una tragedia como lamentablemente ya se registró en otras partes de la nación. Avisados están.

Algo que llamó poderosamente la atención de nuestros subagentes infiltrados en el Hospital General de Torreón fue que las autoridades a cargo tanto a nivel local como estatal han estado y por varios días más preocupados por saber quién fue el chismoso o chismosa que habría filtrado el oficio donde prácticamente da a entender que no a los proveedores. Lo extraño es que mientras los responsables tendrían que estar preocupados y ocupados de resolver el grave problema de carencias y ver por qué no se les ha pagado a los proveedores con el fin de que se pueda prestar el servicio médico (que es la razón de ser del nosocomio) las autoridades andaban más enfocadas en hacer una ‘cacería de brujas’. Los subagentes disfrazados de guante lavado y reutilizado nos comentan que lo peor del caso es que es tan fácil comprobar las carencias como quedarse a las afueras del hospital y escuchar el rosario de quejas pues el personal médico se lleva la peor parte de los reclamos.

Allende el Nazas, en Gómez Palacio, donde pese a los múltiples esfuerzos del secretario del Ayuntamiento, Vicente Reyes, para que dos regidoras de Morena no se lanzaran en una suerte de “máscara” contra “cabellera” en plena sesión de Cabildo los protervos subagentes aseguran que la fracción de la 4T podría empezar por ocuparse de algunos otros problemas relacionados con la política gubernamental federal y que sí afectan a la localidad. Los subagentes, que se disfrazaron de durmientes de las vías ferroviarias, nos comentan que el problema del cuantioso paso de migrantes por Gómez Palacio es ya una “bomba de tiempo”, tanto para las autoridades municipales como para el Estado. El impedirles subir a los trenes con dirección al norte del país han generado un verdadero problema de salud y de seguridad tanto para ellos mismos, como para los vecinos de la colonia Santa Rosa, en donde han acampado por días en sus calles y banquetas. Las calles a su vez se han vuelto sanitarios, lo que representa un riesgo para los menores que viajan en compañía de sus padres. Por su parte, ahora el personal de Migración trabaja con la cara cubierta con pasamontañas, algo que siempre es un problema al momento de que se cometan abusos. La realidad es que su destino muchas veces es regresarlos al sur del país a pan y agua, sin que exista una verdadera estrategia por parte del Gobierno Federal, mismo que pareciera no querer incomodar al Gobierno de Estados Unidos, impidiendo el paso de miles de migrantes del centro y Sudamérica así como de otros países de Europa y África.

Y en la Ciudad Jardín, donde crecen peren- nes las plantas carnívoras, no se sabe si sería por la euforia del momento que el presidente del PRI Municipal, Carlos Cruz, dijo con todas sus letras y con micrófono en mano al subirse al templete (durante el arranque de campaña de doña Susy Torre- cillas) que los de Morena les iban a, como decirlo sin repetirlo, digamos “quitarles la cáscara”, a los del PRI en Lerdo. Lo anterior se escuchó fuerte y claro entre la multitud y en los alrededores de la plaza principal donde viven principalmente personas de la tercera edad entre los cuales algunos pusieron el grito en el cielo y otros más inocentes seguramente pensaron que se referían en el PRI a alguna fruta. En el mismo templete, además de la candidata, dijeron, estaban los dirigentes municipales del PRD y del PAN, así como la próxima diputada local “pluri”, Rocío Rebollo. Muy cerca andaban disfrazados uno que otro subagente de las huestes de Flora Leal, la candidata de la 4T que competirá por el mismo distrito 13 contra doña Susy, siendo algunos de ellos orgullosos miembros de la comunidad del arcoíris, quienes aseguran ya estar planeando la re- vancha y seguramente con un discurso mucho más “colorido”.