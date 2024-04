Por falta de pago a proveedores, a partir del pasado 5 de abril, el administrador del Hospital General de Torreón, Mario Molina López, informó oficialmente que no se recibirían suministros de comida, medicamentos, papelería, mantenimiento ni suministros médicos. Lo anterior lo habría informado en calidad de “aviso urgente” y mediante un escrito dirigido a la directora del Hospital Generalde Torreón, Carmen López Rubio, claro que

con atención a todos los jefes de Servicio del citado nosocomio (ubicado atrás del Manto de la Virgen) y por supuesto con copia al secretario de Salud del gobierno echado pa’ delante Dr. Eliud Felipe Aguirre Vázquez. Nuestros subagentes, quienes recibieron una copia del documento, no daban crédito a lo que sus ojos leían pero cierto es que ya desde hace semanas se venía padeciendo por la falta de material básico como vendas, gasas, paracetamol, solución inyectable de Ketorolaco, compresas, entre otros. Como suele

suceder en estos casos el personal médico al frente lo niega e incluso tildan de “falso” el oficio que se filtró, ah no perdón, que se creó con gran cuidado en los detalles y con muchos datos pues hasta el número de RFC de don Mario, número de oficio y sellos oficiales. Independientemente de eso, es claro que por encima de los dimes y diretes, resulta grave la crisis que enfrenta el citado nosocomio, acentuada por la gran población derechohabiente del IMSS, en donde peor están las cosas debido a que tampoco hay medicamentos, ni citas y la gente no tiene más remedio que correr a refugiarse en el Hospital General.

Aunque aparentemente transcurrió sin sorpresas la primera semana de las campañas para las alcaldías de Coahuila y en el caso de Torreón muchos juran y perjuran que el alcalde que va por la reelección, Román Alberto Cepeda, va en caballo de hacienda rumbo al triunfo en las urnas, nuestros subagentes infiltrados nos dicen que en el partido tricolor no todo es miel sobre hojuelas. Algunos se han olvidado de la cacaraqueada unidad que el PRI estatal ha pedido a sus correligionarios, lo cual implica de antemano realizar una “operación cicatriz” con quienes en su momento alzaron la mano para competir por la Alcaldía en esa desinteresada cruzada para poder servir a los ciudadanos y seguramente sin obtener nada a cambio. Nos comentan que el alcalde mejor lustrado acudió al mitin organizado por el Sector 11-A (y por ende por el exsubsecretario de Egresos del Estado, Xavier Herrera Arroyo), allá por las colonias del sur-oriente de la ciudad, donde andaría también el candidato al Senado, Miguel Riquelme, y el candidato a diputado federal por el Distrito 06, Hugo Dávila Prado.

Eso sí, contra quienes se dejó caer don Román en público fue contra los candidatos “de enfrente” asegurando que esos no les interesa gobernar Torreón pues “lo que quieren es la plaza”, anunció con voz imponente -claro que no dio nombres- pero el discurso lo enfocó en preservar la seguridad; esa que en otros lados gobernados por el partido guinda se perdió... Y ni modo.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Por su parte, el candidato de la 4T de ADN priista, Shamir Fernández, anduvo recientemente en Valle Dorado y en Rincón La Merced donde aseguró que es necesario salir de las oficinas y caminar tantito por las colonias populares para ver las necesidades de agua, alumbrado y pavimento -no se sabe por quién lo diría- y además aprovechó para promocionar una de sus principales propuestas que es la “Tarjeta Transformadora”. Mediante esta tarjeta se anuncia que se busca fortalecer la economía de las mujeres con la entrega de un apoyo económico gracias -supuestamente- a todo lo que se van a ahorrar eliminando la corrupción como seguramente ya la eliminaron los guindas en todo el país.

Por cierto, la tarjeta transformadora bien podría ser prima hermana de la “Tarjeta Madre” que apenas empezó a entregar el “Góber” que no canta mal rancheras de Durango, que también es de ADN priista, Esteban Villegas. Cabe recordar, que Shamir anduvo oordinando la campaña de los priistas en la elección del 2022, misma en la que ganó don Esteban y donde su principal propuesta fue esa tarjeta. A todos les sobra el dinero para prometer en campaña.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Allende del Nazas a partir del primer minuto de este 10 de abril arrancaron en Durango las campañas a diputados locales y así andarán hasta el 29 de mayo. Quienes andarán

sudando la gota gorda tocando puerta por puerta en busca de ganarse la confianza ciudadana son aspirantes a ocupar una de las 15 curules (por mayoría) que se disputan los partidos políticos y a la cual se sumarán a los becados “pluris” para integrar el nuevo Congreso y sus 25 diputaciones. Campeche arrancará su proceso local hasta el 14 de abril,

Baja California, Aguascalientes, Michoacán , Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas y Querétaro lo harán hasta el día 15 de abril. En Durango el PRI va en alianza con PAN y PRD mientras que Morena lidera la posición para 11 candidatos incluyendo los de La Laguna como Gómez Palacio, Lerdo y Mapimí además de los de la capital de los alacranes y de Mezquital. Sus aliados como PT y Verde habrán hecho lo propio al igual que Movimiento Ciudadano. Ya se verá quién da batalla.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

En ecos del eclipse solar total al que no le vieron ni sus luces en Nazas, Durango, pese a que ya se había difundido que ahí andaría fue al “Góber” que no canta mal las rancheras

pues canceló de último momento su visita al lugar donde se aglutinaron más extranjeros por el fenómeno que se repetirá en México hasta el 2052 y porque ahí duraría 4 minutos con 29 segundos, es decir, unos parpadeos más que en otras ciudades y con mejor perspectiva. Don Esteban Villegas ya había apartado la mitad del campo de beisbol en Nazas, municipio que además destacó por su falta de pavimento y porque la carretera estaba en pésimas condiciones pese a que la Secope anunció trabajos en la zona que al final resultaron

bacheos y solo en algunas partes muy a groso modo. Según nos cuentan nuestros protervos subagentes el mandatario estatal les hizo el “fuchi” en Nazas tras no haber llegado a un acuerdo con la comunidad porque -como de todo quieren sacar raja- previamente el Gobierno del Estado contrató una agencia que puso como condición para quien quisiera vender en este pueblo, donde rara vez pasa algo, darles una importante comisión, así es que los lugareños manifestaron su inconformidad y prefirieron organizarse solos. En el evento realizado en Escuela General Guadalupe Victoria los organizadores “omitieron” el nombre de la secretaria de Educación a nivel federal, Leticia Ramirez Amaya, y al final ella tomó el micrófono: ‘Voy a hablar aunque no me tenían con- templada”, dijo medio molesta ¡Qué chasco!. Don Esteban prefirió ver el eclipse en el pueblo de Ricardo Flores Magón, en Canatlán, buscando tener seguramente algún encuentro “mágico” o del tercer tipo con las historias un tanto paranormales que se cuentan por allá.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Fue en octubre del año pasado cuando el Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción de Durango, Noel Díaz Rodríguez, entregó al Congreso del Estado de Durango el requerimiento de Declaración de Procedencia para ejercer la acción penal en contra de la alcaldesa morenista de Nazas, Diana Berenice González Torres. Un juez de Control y Enjuiciamiento había dictado sentencia condenatoria en contra de la propietaria de la empresa Ferreaceros, cuñada de la alcaldesa, quien recibió diversos pagos ilegales del Municipio por casi un millón de pesos valiéndose de su parentesco. Los hechos de corrupción fueron denunciados desde el 5 de julio del 2023 por funcionarios de primer nivel del propio Ayuntamiento pero, como suele suceder, hubo “Tortugismo”; no pasó nada. Para proceder penalmente en su contra, primero, se requería retirar la inmunidad procesal de la cual gozan los presidentes municipales, una especie de fuero.

El diputado local perredista, J. Carmen Fernández Padilla, presidente de la Comisión de Responsabilidades del Congreso del Estado, y quien tenía a su cargo este asunto lo dejó hasta el final de su lista de prioridades y después de 5 meses la presidenta municipal de Nazas decidió ampararse, con lo que, casual, ya no se puede avanzar en la solicitud de desafuero que hay en su contra.

“No nos deja continuar un recurso de verificación de un amparo federal que interpuso la presidenta”, dijo el legislador a quien tampoco se le vieron muchas ganas de investigar los 21 pagos ilegales en Nazas que representan casi el 2 por ciento del presupuesto total anual del municipio de ese año. Por eso nada cambia en Durango.

Verdades y rumores