Nuestros subagentes expertos en la influencia del astro sol nos reportan que más de un candidato ya tiene listas sales, espejos, amuletos y todo lo necesario para evitar alguna influencia extraña, energética, mística, ética y pérfida para este lunes 8 de abril, día del Eclipse Solar Total; más que nada porque cae en plena temporada de campañas electorales. Ya todos los bandos andan cuidándose las espaldas de las campañas “negras” y justo los expertos en las artes oscuras aseguran que este tipo de fenómenos son aprovechados por quienes realizan rituales, principalmente de limpieza y purificación espiritual; proceso que en el caso de algunos candidatos podría tardar años si no es que siglos.

De momento, los “suspirantes” por la Alcaldía de la Perla de La Laguna, Jorge Torres “El Soli”, de MC, como el candidato de la 4T, de ADN priísta, Shamir Fernández, responsabilizan a los cercanos del alcalde del calzado impoluto de algunas “travesuras” para desprestigiarles públicamente.

Don Román Alberto Cepeda González, quien busca la reelección, anda por ahora más ocupado que preocupado de los revires y sigue gastando su brillante suela en zonas de la ciudad donde hay compromisos pendientes, principalmente en el rubro de servicios básicos como pavimentación, bacheo, drenaje, agua potable y alumbrado.

Y quien pareciera no saber a dónde hacerse (o tal vez lo tiene bastante bien estudiado) es el flamante candidato y eterno opositor del PRI, “Nacho” Corona, quien busca ganar la Alcaldía de Torreón pero esta vez con las siglas del Partido Verde y de quien se espera alguna maniobra estratégica considerando que conoce bien cómo operan la mayoría de los partidos políticos. Aunque forjó lazos con la 4T desde 2018 (y ya fue regidor) hasta ahora las cosas no se le han dado conforme a las expectativas de sus aspiraciones pero, de no ganar la elección, muy probablemente logre ingresar en la sagrada nómina municipal, pues va en la planilla como primer regidor. Eso sí, de momento acude con ánimo a los recorridos en colonias donde promueve la necesidad de lograr la eficiencia en los servicios públicos. Los malpensados creen que Nacho ya está preparado incluso para un posible acuerdo con Shamir Fernández, al fin y al cabo sus partidos son aliados a nivel federal y la suma de votos no se desprecia. Los subagentes disfrazados de registros de gastos de campaña nos comentan que al parecer por eso las cosas van lentas con el Verde.

Y este viernes circuló que el actual senador, Reyes Flores Hurtado, impugnó el registro del más que chido, Luis Fernando Salazar, como candidato al Senado de la República, por la coalición Juntos Haremos Historia, conformada por Morena y PT. Lo anterior ante la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (impugnación SM-JDC-130/2024). El motivo de la impugnación fueron las supuestas irregularidades en el proceso de selección interna, aunque poco daño le hizo a Luis Fernando pues la impugnación no tuvo trascendencia y fue rechazada casi “ipso facto” por la Sala Regional, en Monterrey, por tratarse de proceso interno partidista y porque Reyes Flores no entregó pruebas de haber participado del proceso interno de selección. Los magistrados consideraron que además Reyes Flores no tendrían por qué tener interés jurídico considerando que ya es actualmente senador, lo que obliga a la pregunta ¿Entonces por qué atacar a uno de los suyos? Quizá Reyes Flores no tenga interés jurídico pero seguramente habrán varias manos negras y una que otra “tricolor” que sí tienen interés en que se note división en Morena o de otro modo (y sabiendo que hay jurisprudencia en casos como este, como por ejemplo lo sucedido con el PAN) ¿Como por qué Reyes habría de exhibirse en una suerte de fuego amigo?

De entre los encargados que no sabemos si van de salida o entrada, pues ya nos están haciendo dudar, destaca el caso de la distinguida secretaria del Ayuntamiento de Torreón, Natalia Fernández, quien aparece en la planilla de don Román pero como se sabe decidió pedir licencia. Eso sí, en su ausencia doña Natalia ya incursionó como nueva “influencer”, puesto que se le ha visto muy activa en redes sociales con el tema del eclipse y haciendo un exhorto a todos sus seguidores y de paso a los fisgones a comprar lentes en el planetario ¿Qué no se había dicho que se otorgarían gratis a la población?. En fin, de esas cosas raras e inexplicables de la vida y más cuando el Ayuntamiento decidió erogar 4 millones 640 mil pesos en unos 80 mil lentes de materiales reciclables que compró según esto a “Casa Médica, Insumos y Servicios SA. De CV.”, Una sociedad mercantil creada en CDMX, dicen, apenas en febrero del 2022. Dato curioso, en Gómez Palacio compraron como unos 2 mil lentes y el precio simbólico mientras que en Lerdo, al parecer, tuvieron otras cosas más importantes en qué gastar durante todo el verano, como en pavimento, por ejemplo, y reconstrucción de líneas de agua y drenaje dañadas con las interminables obras de Agua Saludable.

Y hablando de Agua Saludable resulta inverosímil, por decir lo menos, que la obra más importante del gobierno federal en materia hídrica para Durango y Coahuila y cuyo costo proyectado para su realización se duplicó (ahora va en 17 mil millones de pesos) no haya tenido lista en tiempo y forma una línea de energía eléctrica de CFE para alimentar la planta potabilizadora que forma parte de estas grandes obras federales cuyas licitaciones y contratos además se han manejado siempre con total opacidad. Los subagentes disfrazados de tubería de ASL, abandonada en distintos trayectos, consideran que lo anterior es raro considerando que se trata de dependencias federales, lo que hace suponer que hubo errores o fallas en la planeación. Los protervos subagentes comentan que cada vez es más evidente que la primera etapa de ASL que las autoridades federales inauguraron, por allá del mes de diciembre, fue más que nada una simulación orquestada entre algunas constructoras y la entonces Dirección General de Coangua Por el Agente 0 07 para complacer las exigencias del “Preciso” de Palacio Nacional pues todo indica que de proyecto terminado o al menos funcional no tenía nada por esas fechas pues hasta hace poco se supo que opera al día de hoy con una planta de energía -increíble- que además no cubre las necesidades de obras de tal envergadura. “Engañaron al presidente López Obrador”, dice el coordinador del comité regional por la cantidad y la calidad del agua en La Laguna, Juan Carlos Parga Torres, un morenista pero sobre todo “AMLOVER” de muchos años a todo el que quiera escuchar su opinión sobre Agua Saludable.

En más sobre el eclipse, donde están sumamente sentidos con el Gobierno “echado pá delante” es en San Pedro de Las Colonias donde las autoridades locales de mediano nivel no dejan de echar en cara que su municipio ha sido prácticamente excluido de la publicidad oficial que maneja el Estado al promover los municipios donde habrán diversas actividades importantes con motivo del fenómeno. Dicen que los que borraron del mapa gubernamental y por supuesto de los puntos de observación en Coahuila. Tanto es el sentimiento y el pesar que los servidores públicos locales no dejaron de presumir que se presentará hasta un espectáculo artístico- musical en el estadio de beisbol y una conferencia a las 10 de la mañana en la Casa de la Cultura por parte de investigadores del Comité Nacional de Eclipses de México, eventos que no merecieron ninguna mención especial.

En la capital duranguense los subagentes estarán muy atentos a toda la información que se genere por parte del Gobierno del Estado de Durango de Nazas y de todos los puntos de observación donde será visible el eclipse y que seguramente se dará a conocer, como siempre, a los medios de comunicación en una semana o dos semanas después del evento noticioso. Para muestra hay muchos, muchísimos ejemplos, pero el más reciente es lo que sucedió el pasado 25 de Marzo cuando el “Góber que no canta mal las rancheras” visitó Lerdo para supervisar obras del CREE, evento del cual apenas el pasado 3 de abril informó el Gobierno del Estado de manera oficial y ya cuando todos los medios de comunicación locales publicaron la noticia que no puede esperar 10 días. ¿Otro ejemplo? Bueno, también se informó apenas ayer viernes 5 de abril de la entrega de semilla que hiciera don Esteban Villegas ese mismo 25 de Marzo. Sin duda no llevan prisa en el gobierno de Durango y el ritmo de trabajo va muy lento en algunas dependencias estatales."