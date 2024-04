Como balde de agua fría cayó en Durango el anuncio que hizo la federación del despido de trabajadores de la salud a través de IMSS-Bienestar que al final quedó en una prórroga de tres meses que dará el gobierno federal y que se vence, casualmente, el 2 de junio próximo, día en que se celebrarán las elecciones. Al igual que Durango otras 7 entidades, entre ellas Coahuila, debieron a estas alturas haber definido si se adhieren o no al IMSS-Bienestar como parte de la federalización (centralización y por ende control) impulsada por el gobierno federal pero no lo hicieron y la forma de presionarlos, ah no perdón, de convencerlos fue avisarles que no recibirían más apoyo federal en materia de recursos humanos, infraestructura, medicamentos y equipamiento médico, que jura y perjura la federación que reciben (y que, dicen, nadie encuentra) en el entendido de que de no entrar estos estados deberán hacerse cargo de manera directa, es decir, tendrían que otorgar la base o contratar a este personal médico por su cuenta y con ello engrosar la nómina estatal pero además someterse a los caprichos de los sindicatos locales en cuanto a quién ocupe esas plazas, algo que merma y mucho el sistema de salud.

Por supuesto, el “Góber” que no canta mal las rancheras de inmediato se lavó las manos asegurando que los contratos corresponden a la federación. La medida aplicará en los 8 estados que no han entrado al convenio y que son gobiernos de oposición: Chihuahua, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Yucatán son gobernados por el PAN mientras que Durango y Coahuila por el PRI, además de que Jalisco es gobernado por Movimiento Ciudadano. De este modo el gobierno de la 4T gana si se adhieren al convenio IMSS-Bienestar por los compromisos de todo tipo que adquirirán las entidades y gana también si no lo hacen por el costo político que les endilgarán cuando se den estos despidos del sector salud que en su mayoría fueron contrataciones hechas durante la pandemia.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

No es que los subagentes sean aguafiestas, pero es que se preguntan la causa por la que no se rehabilitó en su totalidad la Línea Verde. Sí, ese espacio público que atraviesa más de 16 colonias del sur oriente de la ciudad y que fue el epicentro del acontecimiento político más importante de esta semana. Ahí fue nada menos y nada más que el arranque de campaña del alcalde mejor boleado, Román Alberto Cepeda y ahí se reunió a la crema y nata de los empleados municipales quienes tenían la indicación de reportarse en el lugar del evento con su jefe inmediato y no se retiraran hasta que se terminara. Por la relevancia de los personajes políticos que acudieron a tan concurrido evento, la línea verde se convirtió en el sector más vigilado y blindado de la ciudad y parece que nadie vio o quiso ver que no está totalmente rehabilitada, o por lo menos no dijeron nada. Elementos del Grupo de Reacción realizaron patrullaje abierto, nada sigiloso. El escenario, diseñado específicamente para que el candidato a alcalde por reelección tuviera espacio para una cómoda pasarela, cumplió su objetivo. Ahí tuvo oportunidad de desplegar sus habilidades oratorias, para mandar mensajes a sus contrincantes para los que, de entrada, sentenció que el crimen organizado no llegará a Torreón. ¿A qué candidato se referirá?

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Y siguiendo con el tema, los malvibrosos subagentes que no están felices con nada, se la pasan amargados y se enroscan cada vez que pueden, criticaron duramente el mensaje que dio el alcalde en su lanzamiento como candidato, no tanto por el mensaje en sí, sino por el trabajo poco profesional que hicieron los que le manejarán la campaña en donde se puede observar claramente que el candidato no está en una plaza pública y sólo es una pantalla sobrepuesta conocida como green screen, hasta anduvieron especulando que don Román andaba en Nueva York disfrutando de su último día de vacaciones con su familia y no en la plazuela Juárez, el Sistema Vial Cuatro Caminos o la Línea Verde. Por cierto, ¿Qué no tienen nada que hacer?

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Y hablando de otros suspirantes a ocupar el séptimo piso del edificio más caro de la ciudad, en terrenos morenistas, nuestros subagentes infiltrados por esos lares nos reportan de los “apoyos” que se dieron para que los seguidores del candidato neomorenista de ADN priista, Shamir Fernández y que acudieran a su arranque de campaña que se dio a un costado del Bosque Venustiano Carranza con el ritmo de los Chicos de Barrio. Los venenosos subagentes juran y perjuran que a muchos de los que acudieron se les prometieron dos billetes verdes y transportación en camiones, principalmente desde las colonias del sur y sur oriente de la ciudad, allá por donde dice que son sus bastiones, antes priístas y ahora guindas. Qué bueno que también traen presupuesto. Es de notar también la gente que fue movilizada del vecino municipio de Gómez Palacio, lo que a decir de los subagentes que tienen memoria, fue como un pago de favores por lo que don Shamir hizo en apoyo, cuando todavía no se revelaba contra el tricolor. Nos comentan además que muchos malquerientes tiene ahora el candidato morenista, pues para avanzar, otro de sus amigos, Jorge Luis Morán Delgado, que también quería la candidatura ya se decantó por apoyar a quien visitaba asiduamente en la Presidencia Municipal. ¿Será?, en fin todo parece indicar que será PRI contra PRI…

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Por parte de quienes aspiran a las Senadurías, del lado de la Alianza Fuerza y Corazón, Miguel Riquelme, de momento, se centrará en reforzar La Laguna mientras que su compañera de fórmula Bárbara Cepeda se aplicará en la región sureste. Alguna necesidad de trabajar así habrán detectado en el tricolor. En cuanto a su opositor del partido guinda, el más que chido, Luis Fernando Salazar, ya aseguró que ni sufre ni se acongoja respecto a si lo suben o lo bajan de posición en la fórmula para el Senado pues tiene plena confianza del triunfo arrollador en sufragios para la 4T. La molestia, comenta, es con las autoridades electorales porque no se vio piso parejo al aplicar esa medida (tema de género) que habría causado que subiera Cecy Guadiana a primera fórmula pues en todo caso -se quejó- debió aplicarse también a los otros partidos, principalmente al “PRIAND” y casualmente no ocurrió.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Nuestros subagentes todavía no se explican cómo le hicieron los agentes de la patrulla municipal de Torreón que chocó contra la fachada de una miscelánea metiéndose de reversa y derribando la puerta de la tienda ubicada en la calle Águila y Torreón, en la colonia Nueva Laguna Sur. La cosa es que quedó con la cajuela dentro de la tienda, así es que todo apunta a que iban circulando “a toda máquina” como para quedar así. Quienes dicen ser testigos del accidente aseguran que habrían chocado antes con otro auto, del que ni se supo más nada, por lo que dieron algunos giros inesperados sobre la marcha. Como suele suceder en estos casos no hubo información oficial ni reporte además de que los encargados de las fuerzas del orden público se hicieron los desentendidos y a todos los niveles. Aquí no pasó nada, dijeron.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

En San Pedro de las colonias competirá, Brenda Güereca Hernández, como abanderada por la coalición integrada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Unidad Democrática de Coahuila (UDC). Édgar Gerardo Sánchez Garza irá por Morena y Partido del Trabajo (PT). La exalcaldesa por el PAN (quien fuera priísta y coqueteó con Morena) Patricia Grado Falcón, competirá pero con las siglas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Elizabeth Sánchez Niño (que muy apenas algunos ubican) va por el Partido Acción Nacional (PAN). Pero, lo que más llamó la atención fue que el casi fundador de Morena en San Pedro, Julio Corpus, se molestó tanto porque, como suele suceder en la 4T, se la dieron a otro antes que a él que anduvo en la izquierda mucho antes que decidió participar por la vía independiente. Nuestros protervos subagentes nos comentan que el priísta Jorge Abdala habría metido mano para que Julio Corpus se separara de Morena y con ello algunos de sus seguidores del partido guinda “divide y vencerás”, dicen algunos.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Allende el Nazas resulta y resalta que las personas que se fueron recientemente de Morena como Sergio Salas Reséndiz.(Enlace de Movimientos Sociales Gómez Palacio), Sergio Bañuelos Lira (de la Comisión de Educación), Rocío Santos Rubio (de la Comisión de Mujeres Jefas de Familia), Erika María Barbosa Herrera (de la Comisión de Adulto Mayor), Orlando Ibarra Espinoza (de la Comisión de Discapacidad) y José Luis Hernández Garza (de la Comisión de Arte y Cultura) todos, por supuesto, pertenecían a las huestes del exmorenista diputado federal por el Distrito 02, Omar Castañeda, quien ahora milita en Movimiento Ciudadano y quien se prepara desde ahora como suspirante a la Alcaldía de Gómez Palacio, que se renovará en el 2025, eso sí, con las siglas de Movimiento Ciudadano por lo que el naranja, ahora dice, le queda bien y la intención es convencer a unos tantos más de Morena que no están ya del todo contentos con la forma en que se están llevando las cosas en la dirigencia estatal del partido donde quienes llevan mano en realidad son expriístas que se subieron a la ola guinda y que les quitaron, como de costumbre, las mejores posiciones a los que llevan toda la vida apoyando a López Obrador. Luego por qué no cambian las cosas.