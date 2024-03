Cuentan nuestros protervos subagentes que desde la sede del PRI Estatal giraron atentas recomendaciones a los candidatos a alcaldes, pero sobre todoa los que van por la reelección, para que a partir de mañana domingo, 31 de marzo, fecha en que arrancan las campañas en los 38 municipios de Coahuila, lo hagan mostrando fortaleza partidista, unidad y trabajo en equipo. Si bien varios de ellos juran y perjuran que llevan ventaja y cuentan con la aprobación de nacional y hasta de extranjeros (como chinos y árabes) todavía falta ver, en el desarrollo de los próximos dos meses, que es lo que duran las campañas, cómo le van a hacer para presentarse en los lugares donde o no han cumplido compromisos o sus directores no los hacen quedar bien. Veremos y diremos qué respuestas darán quienes laboran en el edificio más caro de la ciudad en lo que respecta al grave deterioro del pavimento en colonias y vialidades principales...

Luego de dónde agarran ideas quienes les hacen videos con dedicatoria usando música “viral” y pegajosa como la de la popular doña del Tianguis de Chihuahua mejor conocida como “La Pache Pache”, eso sí, con algunos arreglitos como el cambio de letra: “bache,bache, Torreón puro bache”, dice la pegajosa canción que asegura que las autoridades a cargo “no ‘achen’ cacho y no ‘achen’ cacho”.

Nuestros subagentes disfrazados de lista recién boleada nos comentan que fue relevante el cambio que diera don Román a la actual secretaria del Ayuntamiento, Natalia Fernández Martínez, a quien habrían mandado como candidata a síndica, y se dice que su lugar será ocupado por Martha Rodríguez Romero, la actual titular de los Tribunales de Justicia Municipal, lugar de donde se cuentan interesantes historias respecto a las operaciones de las dos empresas de grúas ganadoras de las concesiones por los servicios de arrastre de vehículos siniestrados y que son las que tienen que transportar (sí o sí) los vehículos participantes en los choques que se registran en la ciudad. También son relevantes los casos de Diego Ontiveros Rentería, como aspirante a décimo regidor por el hecho de ser hijo de la aún coordinadora de la Secretaría de Educación, Flor Rentería. Otro caso es el de Ximena Villarreal Blake, quien logró colarse como candidata a la quinta regiduría, con una hasta ahora desconocida trayectoria política pero con fuertes méritos por ser hija de Lauro Villarreal Navarro, titular del CEAS y coordinador de la campaña de don Román. En la tercera regiduría aterrizará quien fuera el secretario de salud en Coahuila, Roberto Bernal Gómez. Para la décima regiduría va Dora Elia Salinas Durán, de amplia experiencia en el terreno de las finanzas y auditorías. En el centro del combate del fuego amigo nos comentan que el que de plano nadie se explica cómo lo metieron a la planilla en la séptima posición fue al líder cenopista, Mario Cepeda Ramírez, quien comentan las malas lenguas, operó un tiempo a favor de Ricardo Mejía a su paso por Morena. Por cierto, ¿Qué no había por ahí una denuncia en su contra por violencia de género?. ¿Qué dirá el Instituto Electoral de Coahuila?

Los que tendrán que sentarse, pues se cansarán de esperar que el Gobierno Federal informe sobre los pormenores que implica la obra del trazo de introducción de 2.5 kilómetros de tubería del Proyecto Agua Saludable para La Laguna en el área Urbana de Torreón, son al director de Vialidad, Luis Morales y a quien cobra como director de Obras Públicas, Juan Adolfo Von Bertrab. Y es que supuestamente la empresa responsable de esta fase de la obra insigne del Gobierno Federal ya definió con el Simas que se dispondrá del carril lateral del periférico, en el tramo de la Puerta Amarilla a Villa Florida. La proyección de la obra es de cuatro meses y el área donde necesitan trabajar es un ancho de 30 metros. Dicen los subagentes que nadie sabe cómo se resolverá el problema de que los trabajos se “empalmarán con las obras del Giro Independencia”, lo que ya de por sí tiene trastornada la circulación general del Periférico y porque nada más no se ha podido establecer un operativo vial efectivo, acorde al nivel de la polémica obra. En estos días también a quien se le hizo bolas el engrudo fue al hombre de las mil chambas, Luis Morales Cortes, tras el trágico accidente que se registró en el sistema vial Alianza el pasado 22 de marzo en donde lamentablemente fallecieron dos personas y otras más quedaron heridas. Don Luis dijo en primera instancia que no fue por falta de señalamiento pero, segundos después, aseguró que siempre sí va a poner más señalamientos. Entonces ¿Sí había o no había señalamientos suficientes? ¿O todo lo contrario?

No es asunto menor valorar las condiciones de seguridad en las que hoy se encuentra Coahuila y que se reforzó con la llegada de elementos de la Marina Armada de México que se ha concentrado en las comunidades cercanas a las zonas limítrofes de esta entidad con Zacatecas, Tamaulipas y ahora con mayor atención, en la parte colindante con Nuevo León, estado al que lamentablemente ya llegaron los secuestros masivos de personas, como ocurrió el miércoles en la noche en los municipios de Ciénega de Flores y Salinas Victoria donde 17 personas, integrantes de 3 familias, entre ellos niños, fueron secuestrados en sus casas por miembros de la delincuencia organizada. Hay además otros reportes de desapariciones como el de Pesquería. La importancia radica ahora en que esos logros no se pierdan y no se relaje la presencia ni el trabajo de las policías municipales y todo se lo endilguen a las corporaciones estatales y federales. Lo anterior viene a colación por la falta de rondines de vigilancia policíaca de los que se quejan los habitantes en las colonias del sur y del sur oriente de Torreón; zona donde los incidentes de inseguridad se han incrementado y por cierto, ayer viernes en la colonia Santiago Ramírez un hombre fue atacado a balazos y lamentablemente murió.

Y a los que ya les dieron un plazo de 24 horas porque no hicieron bien las cuentas en el tema de la paridad de género fue nada menos que a Morena y al PAN. Resulta y resalta que una vez que concluyó el plazo para el registro de candidatos a alcaldes, en sesión extraordinaria, el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) requirió al Partido de Acción Nacional (PAN) y al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ajustar sus postulaciones, por haber incumplido con los principios de paridad de género al asignar un mayor número de contendientes del sexo masculino. Morena habría postulado a 13 varones contra 12 mujeres mientras que el PAN destinó en un bloque más hombres y en el otro solo mujeres. A ver cómo lo resuelven porque seguramente habrá más de uno que no brincará de gusto y más a estas alturas con la mayor parte de la propaganda lista.

Allende el Nazas los subagentes disfrazados de empresa constructora a la que no le pagan ya no saben a qué santo encomendarse para que por fin la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado (Secope) se ponga las pilas en La Laguna y avancen con todas las obras pendientes como el paso deprimido (nunca mejor dicho) 5 de mayo de Gómez Palacio que el mismo “Góber” que no canta mal las rancheras admitió que pareciera una obra “encantada” porque no tiene fin y para acabar pronto él ni la hubiera hecho, o como el caso del CREE de Lerdo cuya puesta en marcha por segunda ocasión ya la volvieron mandar al próximo año. Para darse una idea de si la obra pública es prioridad o no para el Gobierno de Durango en La Laguna basta ver el anuncio que hizo la propia Secopea a una semana del Eclipse Solar Total en el sentido que realizaría mantenimientos carreteros en zonas de alta visibilidad de este fenómeno; lo que en teoría incluye a municipios como Pueblo Nuevo, Durango, Canatlán, Nuevo Ideal, San Juan del Río, Nazas, Mapimí, Lerdo y Gómez Palacio pero (casual) estos dos últimos no han recibido las añoradas obras de mantenimiento ¿Ah pero qué tal la capital duranguense? Y considerando que faltan 7 días para el evento, gracias al cual los turistas podrán conocer cómo son los cráteres de La Luna en la superficie de La Laguna de Durango la cosa se pone más difícil así es que seguramente y una vez mas dichas acciones serán endilgadas a los municipios aunque de carreteras estatales se trate. “Nunca se miente más que después de una cacería, durante una guerra y antes de las elecciones”, decía Otto Von Bismarck.