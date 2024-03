Nuestros subagentes aseguran que se va a poner bueno el proceso electoral local de aspirantes a las alcaldías de Coahuila que arrancarán campaña el 3 1 de marzo, ya que el Instituto Electoral de Coahuila (IEC), organizará por lo menos dos debates y se eligió a Saltillo y Torreón por concentrar el 60 por ciento del electorado. Las fechas tentativas serían a las 3 ó 4 semanas luego de iniciadas las campañas y está abierta a la participación de todos los candidatos, por lo que ya se verá qué tan buenos oradores son y su agilidad mental para revirar cuando sea necesario. Sólo se necesitan dos para que haya debate, pide el IEC y habrá que ver quiénes se apuntan para este interesante ejercicio que suele despertar el interés ciudadano o quién es de los que suspiran por la alcaldía le sacan a “exhibirse” en caso de que la ardilla que corre en la rueca de cada uno de los cerebros “presidenciables” se paralice en dado momento.

Nuestros protervos subagentes infiltrados en diferentes partidos ya salivan imaginándose todo lo que se dirán el candidato a la reelección, el mejor boleado Román Alberto Cepeda y su principal contrincante para la alcaldía, con quien antes no se llevaba mal, el ahora neomorenista, Shamir Fernández Hernández, que sabe el teje y maneje de la estructura del tricolor por su ADN priísta y Jorge Torres, “El Soli” que sabe hablar hasta por los codos. Por cierto, de los partidos más que conocidos ni a cuál irle por los candidatos que propusieron para las regidurías y sindicaturas en sus respectivas planillas mientras que del movimiento alegre andaban un día antes del cierre “en veremos” en eso de ocupar todos los espacios.

■■■■■■■■■■■■■■■■■

Ya se había tardado el más que chido y aspirante a senador por Morena, Luis Fernando Salazar, en que se notara cierta inconformidad de su parte -y vaya que de verdad lo intentó- ante todas las ocurrencias y acomodos de última hora que suele sortear en su partido. En principio, supuestamente ante el INE y desde principios de marzo, lo bajaron del primero al segundo lugar en la fórmula que compartía con Cecilia Guadiana Mandujano y no es por nada pero es que el más que chido ya lleva sus añitos sudando la gota gorda y metiéndole dinerito a las campañas como para que no se lo tomen ni en cuenta. Por ese cambio en la posición de la fórmula de la Coalición “Sigamos Haciendo Historia”, se supo que impugnó el punto de acuerdo INE/CG232/2024 pero ahora, dicen, que él jura y perjura que esa apelación no fue presentada por él, sino por el partido pues de su parte él ya “aceptó que el lugar no importa” ¿Tan seguros estarán del triunfo arrollador de la 4T en las urnas? Lo cierto es que en un escenario que se ve, de momento, poco probable en el que Morena pierda la elección presidencial muy tranquilamente y por ir primera en la fórmula, Cecilia Guadiana, está asegurada como senadora pluri, en cambio, Luis Fernando Salazar se tendría que ir otra vez a su casa. Quizá por eso la heredera del imperio del carbón, ni suda, ni se abochorna con eso de las campañas, eso dicen.

■■■■■■■■■■■■■■■■■

Y andando en los mismos lares de Morena, lo que dio una muestra de cómo se las gastan algunos dirigentes en eso de “negociar” las candidaturas, desde los puestos para regidor como diputados federales, alcaldes y hasta regidores, fue el video que se hizo viral en redes sociales, donde se ve que morenistas de Francisco I Madero le dan con todo al dirigente estatal en Coahuila Diego del Bosque y al que, dicen sus malquerientes, se ostenta como representante de la doctora Claudia Sheinbaum en Coahuila, Antonio Attolini Murra. El reclamo, a gritos, fue porque según esto manipulan las listas y lo suyo es “imponer”, casi igualito como lo sabe hacer también el PRI, pero con la diferencia de que se trata de personas que aseguran que nada tienen que ver con la llamada Cuarta Transformación. El caso es su afán de colocar gente en las planillas en los puestos de síndicos y regidores, lo que después de fuertes jaloneos no lograron, bueno, al menos en este municipio. Quién sabe cómo les iría en los otros municipios con todas las tribus, pero lo cierto es que la división entre las huestes del partido oficial, es cada vez más fuerte y esto es algo que al menos a nivel local donde Morena no es tan fuer- te como en otras entidades sí les debería importar.

■■■■■■■■■■■■■■■■■

El candidato al Senado de la República por la Coalición Fuerza y Corazón por México (PRI-PAN-PRD), Miguel Riquelme Solís, quien por cierto tiene muy activas sus redes sociales, asegura que esta modalidad de promoción bien sirve como apoyo pero en su experiencia, lo más redituable electoralmente es hacer campaña de “tierra”, es decir gastar suela en territorio, hablar con la gente, verla de frente (y aguantar todo tipo de humores) en vez de basarse solamente en lo que está en el “aire”, por lo que prefiere no confiarse. Dice tener claro lo que se juega para Coahuila en la próxima elección del 2 de junio, que además de los ejes de su campaña en temas como seguridad, salud y presupuesto se trata, por supuesto, de su nombre como priísta de hueso colorado en ese reto que se propuso de recuperar el Senado para el Tricolor; lo que no es asunto menor. Y es que algunos candidatos nada más visitan municipios para tomarse la foto en donde están las letras con el nombre del lugar visitado, lo difunden y ya estuvo. Prácticamente transcurrido el primer mes de las campañas para el proceso federal 2024 Riquelme ya recorrió (una vez más) todo el Estado pero a partir del primero de abril se modificará el formato, pues ahora se incluirán los alcaldes en los eventos populares, quienes solamente harán dos meses de proselitismo. Dicen los agudos críticos del caldero político que su actividad la centrará en las regiones donde es necesario “apuntalar” a los aspirantes a alcaldes que van para su primer período, e incluso los que compiten para la reelección pues no todos han dado buenas cuentas a los ciudadanos. Dependiendo a quién se le pregunte y de qué lado de la historia se encuentra Torreón puede o no entrar en este supuesto. Pero ya veremos y diremos.

■■■■■■■■■■■■■■■■■

Y tras la visita que hiciera a La Laguna el pasado domingo doña Claudia Sheinbaum Pardo, candidata morenista a la Presidencia de la República, se notó que al menos traía bien ensayado su discurso, que por cierto fue el mismo que replicó en Torreón y Gómez Palacio. Anunció que llegando a la Presidencia de la República consolidará el proyecto de Agua Saludable para La Laguna (y que bueno porque ya se fue prácticamente el sexenio y no se ha podido) y también habló de que se iniciará un programa intensivo de tecnificación de riego que permita a los agricultores tener agua y ser más productivos… Algo que en esta región llevan esperando desde el 2021, pero no solo ellos, también los Ayuntamientos locales que no han recibido un solo peso de los recursos federales prometidos a través de Agua Saludable para mejorar la eficiencia en la conducción del agua y evitar el desperdicio. ¿Sabrá doña Claudia el motivo de la salida de Eduardo Aarón Fuentes Silva de la Dirección de Conagua? Nuestros subagentes infiltrados nos comentan que literalmente lo sacaron por la puerta de atrás y con el acompañamiento de autoridades federales porque muchas cosas “no cuadran” en las contrataciones del proyecto Agua Saludable y otras tantas están tan claras que algunos ya deberían estar tras las rejas. Al parecer nada está exento de la corrupción, así se trate del proyecto más importante de la 4T en Coahuila y Durango. Dicen que el problema es tan grave que ni el nuevo director ha podido dar la cara a las autoridades locales pues seguramente varias preguntillas harán.

■■■■■■■■■■■■■■■■■

Allende del Nazas, durante la visita de la candidata, Claudia Sheinbaum, nuestros protervos subagentes se sorprendieron de ver arribar dos pequeñas unidades de camiones cargadas con prensa “acarreada” de otras partes y varios de sus integrantes con un notorio acento sureño directamente al Club de Leones de Gómez Palacio. Nos comentan que la chismosa prensa local no fue incluida en la lista de quienes tenían el uso de la voz por lo que al final pocas preguntas pudieron hacer a doña Claudia después de una hora de escuchar preguntas “a modo” que parecieran haber sido formuladas en el corazón de la Comisión de Aplausos y Felicitaciones de la 4T. Pero más llamó la atención de los presentes que ni con los militantes de Morena de Cuencamé, Nazas, Tlahualilo, Mapimí y claro, de Gómez Palacio, pudieron llenar la Plaza de Armas de Gómez Palacio donde Morena ya fue gobierno. Para todo el que caminó el domingo pasado por ahí de las 4 de la tarde, cuando el mitin estaba en su apogeo, pudo ser testigo de que tres de las cuatro calles que rodean la plaza estaban despejadas y prácticamente la mitad de la plaza era ocupada por quienes acudieron ese día a comprar un elote o una nieve artesanal en los puestos que ahí colocan, siendo la única parte visiblemente abarrotada la esquina de Morelos e Independencia ¿Dónde estuvo la falla de los operadores políticos? Las casi 3 mil almas que había en el lugar no evitaron que, por ejemplo, alguno que otro conocido panista acudiera tranquilamente a comprarse una nieve en la nevería de la Morelos, ahí en el corazón del mitin, ni que uno que otro funcionario municipal ves- tido de civil pudiera tranquilamente permanecer como espectador del evento aprovechando que era día inhábil.