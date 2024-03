Al abrirse el pasado jueves 21 de marzo, el período legal para los registros de los aspirantes a las alcaldías en Coahuila, tamboras, matracas, trompetas y hasta confeti están listos para mañana domingo 24 de marzo a las 11.00 horas, cuando se presentará el alcalde mejor lustrado de Torreón, Román Alberto Cepeda González, a su registro como candidato a la Presidencia Municipal de Torreón, en busca de la reelección. El evento se realizará en las oficinas del Comité Municipal Electoral. Andarán seguramente los “nuevos rostros” -y los no tan nuevos- que integrarán la planilla para su cabildo en el segundo trienio, razón por la cual no tendrán que separarse de la sagrada nómina. Pero como la política es veleidosa y las picadas de ojo y zancadillas han estado duras toda esta semana en el edificio más caro de la ciudad, todavía hasta mañana domingo, antes del registro, podría haber cambios.

Los que juran y perjuran que ya se colaron pero no en las mismas posiciones, son Luis Cuerda y Omar Morales (que más que por méritos, dicen sería con mucha ayuda de su cónyuge Olivia Martínez Leyva, secretaria general del PRI en el Estado), además de Karla Centeno. En La Laguna de Durango el registro inició este viernes 22 de marzo y la fecha límite será el 29 de marzo para que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango (IEPC) reciba la documentación de quienes buscan obtener una candidatura a una diputación local.

Por el lado del partido oficial (que actualmente es el guinda para quienes no han caído en cuenta) habrá que estar pendientes de los registros para saber a quiénes llevará Shamir Fernández Hernández en su lista de regidores y síndicos. Lo mismo en el partido de la Naranja Mecánica con “El Soli” y también en el partido del 6 por ciento, el PAN, con el candidato Sergio Lara. Sus malquerientes aseguran que, sin duda, a los blanquiazules les hicieron falta canicas para postular gente en estas posiciones mientras que al parecer a uno de los suspirantes a candidatos cuyo nombre inicia con “S” ya lo andan haciendo todavía más famoso en varios espectaculares que se encuentran colocados estratégicamente y que aparecieron de forma sospechosa en vialidades principales (por lo que baratos no son) y cuyo mensaje: “El Narco está por venir” #Torreón al tiempo que en la imagen parece desvelarse, en una esquina del espectacular, una “S” acompañada de un pedacito de lo que podría ser una “H” deja poco a la imaginación considerando el tipo de letra que utilizó el creativo que ideó la campaña más negra que blanca. Lo que no dicen es cuándo llegará “El Narco” ni a qué hora y mucho menos a qué lugar de Torreón. Ojalá que quienes se rompieron la cabeza con la idea pudieran ser más específicos porque luego anda más de uno ahí en la Presidencia con el Jesús en la boca pues no vaya a ser que llegue a esos lares. Por supuesto, habrá que ver ahora cuál es la reacción de quienes puedan o se sientan afectados con semejante publicidad.

En el Templo Mayor, en lo que fue la antigua ciudad de Tenochtitlán, capital del Imperio Azteca, los investigadores dieron cuenta de los rituales de sacrificios humanos en tiempos de sequía para obtener favores de Tláloc, el Dios de la lluvia. Aquí en La Laguna para ver si por fin llega el Agua Saludable al pueblo de La Comarca el gobierno federal “sacrificó” al director de Conagua de la región, Eduardo Aarón Fuentes Silva, quien tuvo un desempeño gris… Igual que su salida de la Dirección. Se tardaron. Productores, campesinos, sociedades de productores, y todos los relacionados con el sector agropecuario, están que brincan de gusto por la salida de Fuentes Silva quien cobraba como director del Organismo de Cuenca Cuencas Centrales del Norte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pues nunca resolvía ninguna de sus necesidades y ni llamadas sabía contestar. Dicen que será sustituido por Gabriel Riestra Beltrán. Comentan sus malquerientes que su salida como tapón de sidra fue a causa de tantos problemas que ha traído durante su desarrollo la obra presidencial más importante de López Obrador en Durango y Coahuila que es justamente Agua Saludable para la Laguna, misma que ha tenido atrasos, fallas y ya hasta un muerto sin que pueda funcionar además de siempre tuvo un nulo acercamiento con los sectores involucrados para informar al respecto. Un desastre total. Pero dicen los protervos subagentes que la realidad de las cosas es que, quien fue el quinto titular de Conagua en La Laguna, se va por ineptitud, con un “tufillo”, por diversas licitaciones de importantes montos en las que se pasó por el arco del triunfo a empresas locales que le señalaron los procedimientos “a modo”, pero a las que sencillamente les hizo ‘fuchi’. Ahí están las consecuencias.

No serán tres días como los que pasó en el vecino estado de Nuevo León, pero la aspirante presidencial por Morena, Claudia Sheinbaum, vendrá a Coahuila a ver el recuento de los daños que dejó su alianza con el PT, que “bajo protesta”, seguirá con ellos. Viene a ver cómo anda la fórmula para el Senado que divididos hacen Cecilia Guadiana, por un lado, y Luis Fernando Salazar, por otro. En el caso de los ocho distritos, la doctora estará nada más con los aspirantes de tres. Hoy sábado 23 de Marzo visitará Coahuila. Será a las 09:30 horas cuando Sheinbaum Pardo comience con un intenso día de actividades en el salón Bajío del Restaurante ‘’El Mesón’’, donde encabezará un encuentro con medios de comunicación en Saltillo, Coahuila. Posteriormente a las 11:00 horas, en el municipio de Ramos Arizpe, Sheinbaum expondrá algunos de los 100 puntos de su proyecto de nación en la Plaza De Armas de la Presidencia Municipal, al igual que en la región de San Pedro, donde en la Plaza Municipal a las 19:00 horas llevará un mensaje a favor de la consolidación de la 4T. De ahí vendrá a Torreón, donde mañana domingo, 24 de marzo, estará a las 11:00 horas en el Centro de Convenciones. Los subagentes infiltrados estarán atentos a lo que viene a decir en Coahuila, un estado donde el PRI aún es fuerte y donde los morenos andan más agarrados de la greña que en otras entidades.

Allende el Nazas doña Claudia Sheinbaum estará mañana mismo, domingo 24 de Marzo, en Gómez Palacio, a las 15:10 horas, en la calle Independencia y para mayor referencia, frente a la explanada de la Presidencia Municipal, es decir, en los dominios de la alcaldesa priísta, doña Lety Herrera, quien por cierto ha ganado tres veces la Presidencia Municipal de Gómez Palacio, y cuyos subagentes infiltrados seguramente estarán más que atentos a ver si alguno de los invitados al templete de la 4T donde muy seguramente andará doña Marina Vitela y su pupila y candidata a diputada federal por el Distrito 02, Betzabé Martínez, pronuncian algún mensaje con especial dedicatoria para quien hoy lleva las riendas del gobierno local o si todo transcurre en un marco de paz y armonía que es lo que seguramente pulula en el edificio de la avenida Madero. Los protervos subagentes nos comentan que la presidenta, de conocido carácter tranquilo y afable, sabe muy bien cuáles sí y cuáles no son sus batallas pues siempre que el caso lo amerita no hace más que aventarle flores en sus discursos y del tamaño de las que le llevaron a “La Gilbertona” (ahora que falleció) directamente al “Preciso” de Palacio Nacional de quien se expresa como “mi amigo”. Y nada mas hay que fijarse en la forma en que se saludan ambos personajes por si quedan dudas.

Quién sabe si tras su visita el pasado jueves a Lerdo ya le haya quedado claro al director nacional de Conagua, Germán Martínez Santoyo, en dónde está la complicación técnica para que pueda funcionar al menos la primera etapa del proyecto de Agua Saludable para La Laguna y que de este modo lo pueda explicar al millón 600 mil habitantes que, según lo ha cantado el gobierno federal desde hace 4 años, se beneficiarán con este proyecto. Por ahora Lerdo en sigue sin poder utilizarse una sola gota de agua potabilizada mediante este sistema al grado que ya el presidente municipal, Homero Martínez, ha estado enfocándose dar los mantenimientos a los sistemas de bombeo de los pozos de agua convencionales con los que cuenta Lerdo y que son los que actualmente surten el agua pues es tan poco confiable la presión que lleva Agua Saludable en la tubería que no se ha podido sacar de funcionamiento ni un solo pozo. Es más, en Lerdo el Municipio ya hasta reactivó otro, El del Bordo, previendo las necesidades de la temporada. Mientras tanto en Gómez Palacio y Torreón están tronando las tuberías por doquier y del dinero anunciado por el gobierno federal hace años y como parte de los recursos “etiquetados” de Agua Saludable para renovar las viejas tuberías locales no ha llegado nada siendo cientos de millones de pesos los que se necesitan. ¿Verdad que sí era buena idea trabajar en las tuberías locales a la par de las grandes obras de infraestructura de Agua Saludable? En fin. Ojalá que los problemas de presión por los cuales se sigue tirando el agua potabilizada al río en Lerdo tengan que ver de verdad con un problema de energía y no con una mala planeación del gobierno federal desde que tuvieron que bajar, por las grillas ecologistas, la represa (derivadora) 7 kilómetros aguas abajo del río en comparación a el proyecto original.