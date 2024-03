El problema migratorio en Coahuila se incrementa. La disminución en la corriente del Río Bravo durante esta temporada es una liciente para que aumenten los cruces y se puede agravar por la cada vez más intrincada red de traficantes de personas en la que, dicen, están coludidos personajes de distintos niveles de gobierno. Este martes 19 se rescató a 144 migrantes de 7 países en el lugar conocido como Estación Hermanas, en el municipio de Escobedo.

El rescate fue por elementos del Ejército Mexicano adscritos a la 47 Zona Militar. Pero lo más sobresaliente es que viajaban en un furgón de Ferromex pero se han detectado también que los traficantes los desplazan en camionetas tipo Wagon. El “Góber” echado pa’ delante, apenas estrenándose, invirtió recursos para apoyar al gobierno federal y financió el transporte para devolver a varios migrantes a la frontera sur, por donde entraron. ¿Manolo lo seguirá haciendo? porque en el contexto actual parece un barril sin fondo.

En tanto, el gobierno federal ni un peso han invertido en equipar las delegaciones del Instituto Nacional de Migración que parecen de membrete, ni en la contratación de más agentes y mucho menos estaciones migratorias. Todo para beneplácito de los traficantes. “Las personas migrantes, refugiadas, desplazadas, y las víctimas de la trata se han convertido en emblema de la exclusión porque, además de soportar dificultades por su misma condición, con frecuencia son objeto de juicios negativos”, dijo el Papa Francisco.

Nuestros protervos subagentes nos comentan que el autollamado “Tigre” Ricardo Mejía Berdeja, coordinador estatal del PT, se repone del madruguete que le dio Morena en lo que fue el último bloque para la designación de candidatos a la alcaldía de los municipios más grandes de Coahuila y en los cuales quería meter mano. No se sabe cuándo se cocinó el entramado en el que Morena una vez más lo dejó a su suerte y no solamente designando, sino que también dio el albazo al dar a conocer a los que competirán en el proceso local en 26 municipios, entre ellos los más importantes como Torreón, Saltillo, Monclova, Piedras Negras, Acuña, Frontera y otros, en donde Mejía pretendía impulsar candidatos. Señalan que caso especial fue Múzquiz, donde Mejía esperaba que quedara por el PT uno de sus cercanos; el diputado con licencia Tony Flores. Lo demás está más que cantado. A Mejía no le perdonan (aquellos que tienen su caja del rencor) las travesuras que hizo contra el partido guinda (luego de que éste le diera la espalda) en el proceso para gobernador en 2023 cuando, cabe mencionar que el famosísimo Tigre piensa, por debido a su perfil, era el candidato natural. Por lo pronto ya el coordinador estatal del PT mencionó que buscarán separarse de la coalición en algunos municipios.

Lágrimas y Risas, como aquella historieta romántica de la escritora Yolanda Vargas Dulché y Guillermo de la Parra, se ven en los pasillos del edificio más caro de la ciudad. Cuentan nuestros subagentes disfrazados de plantas artificiales que el destino alcanzó a los que ya no irán en la segunda temporada, perdón, en el segundo trienio del alcalde del calzado impoluto, Román Alberto Cepeda, que ya tiene definida la lista de quienes integran su planilla de regidores y síndicos. Dicen los bien enterados que se incluyó, entre varios, a “finas personas” de interesantes historiales y cuyos nombres se darán a conocer dentro de poco, ya que para los 38 municipios de Coahuila arranca el registro de aspirantes a las alcaldías. Las campañas (las oficiales), iniciarán el 31 de este mismo mes y terminarán el 29 de mayo. Dicen los subagentes que hay cierta inconformidad entre regidores del PRI y también del Partido Morena, porque a más de la mitad les darán las gracias y eso que se cansaron muchísimo levantando la mano en las sesiones de Cabildo. Sin duda se pondrá bueno.

Los subagentes tuvieron un “Déjà vu” cuando escucharon las declaraciones del eterno gerente técnico del Simas, Raymundo Rodríguez de la Torre, quien al igual que en años anteriores, garantiza que en Torreón no habrá problemas por el abasto de agua potable en la temporada de calor. Esta vez juró perjuró que se cumplirá el objetivo porque ya tienen más pozos en operación, pero sobre todo, se dio el mantenimiento correspondiente a la mitad de los que integran la red, así que ningún ciudadano debe preocuparse ya que tampoco se sufrirá por falta de presión. Por lo anterior, seguramente esta vez ya no habrá necesidad de repartir culpas a la Comisión Federal de Electricidad de la crisis que “no habrá” según dijo por la falta del vital líquido en esta temporada de calor que ya se empieza a sentir en la región.

En San Pedro de Las Colonias fue el actual regidor con licencia del Partido Verde, Édgar Sánchez Garza, quien le ganó la postulación a la Alcaldía por Morena a la exalcaldesa, Patricia Grado, de quien se decía andaba coqueteando con la 4T. Édgar es exdiputado local por UDC pero se hizo independiente y solía votar a favor de todas las iniciativas del PRI, según esto porque estaban de por medio algunos contratos de obra pública a través de constructoras familiares con el Gobierno Riquelmista. Fue además candidato a la alcaldía por el PVEM y fue candidato a diputado local por el Distrito 04 a través de Morena, cargo de elección popular que perdió contra la priísta Lupita Oyervides. Por cierto, fue uno de los que señaló insistentemente a nivel local supuestos desvíos de fondos municipales de la administración de Paty Grado, razón por la cual esta última lo acusó de violencia política por utilizar, dijo, las chismosas redes sociales con perfiles falsos.

Como ya lo habían adelantado, el pasado 2 de Marzo, los subagentes infiltrados en el partido de la Naranja Mecánica finalmente Jorge Torres Bernal “El Soli” competirá con las siglas del MC por la Alcaldía de Torreón, una decisión que habrá de ponerle sal y pimienta a la contienda. Torres Bernal, quien hace varios años incursionó en los medios de comunicación, trabajó por un tiempo en la administración municipal de Torreón donde tuvo algunas diferencias con ciertos personajes conocidos que, digamos, tienen una visión diferente del servicio público. El Soli, hace años también se desempeñó como secretario del Ayuntamiento de Gómez Palacio y es hijo del contralor interno de la Cámara de Diputados, Jorge Torres Castillo, un político versátil que ha tenido varios cargos tanto en administraciones estatales como federales. El Soli podría buscará ser, seguramente, una piedrita más en el zapato para don Román aunque también es lo que busca ser Shamir Fernández, el llamado por sus adversarios como “Judas del PRI”, quien va con todo por la presidencia a través de las siglas de Morena. El que ya cambió (sí, otra vez) de partido es Ignacio “Nacho” Corona, quien ya alista su planilla para contender por el Verde Ecologista. Todos los contendientes tendrán del 21 al 25 de marzo para registrarse ante los comités municipales correspondientes por lo que se darán prisa para no quedar fuera de las elecciones “más grandes de la historia”.

Allende el Nazas otro que también fue secretario del Ayuntamiento de Gómez Palacio, hace poco más de dos años, es el candidato a diputado local en Durango, por el Distrito X, que corresponde a Gómez Palacio, Zuriel Abraham Rosas Correa, el mismo que fue removido del cargo por parte de la entonces presidenta municipal ¿Cómo se llamaba? Ah sí, Anabelle Gutiérrez, en aquella fractura de los morenistas, porque Rosas Correa -como abogado y conocedor de las implicaciones que habrían se negó a participar en varios asuntillos internos y posteriormente denunció penalmente la falsificación, por parte de otros trabajadores de Presidencia, de documentación oficial que repercutió en una erogación de recursos públicos por casi medio millón de pesos no justificada. Después se supo que los posibles daños a la hacienda pública fueron mucho mayores. Otro candidato a diputado local también de Gómez Palacio y por el MC, para el Distrito XII, es Alejandro Bacio García, el joven exdirigente del Partido Verde de Gómez Palacio cuya estructura ahora también milita en MC. El coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, Martín Vivanco Lira, logró acomodarse como candidato a diputado federal por el Distrito V de Durango capital.