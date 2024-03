Saltaron chispas pero de ninguna manera los subagentes se sorprendieron por la reacción del alcalde mejor lustrado, Román Alberto Cepeda, cuando el dirigente del PAN Nacional, Marko Cortés, andaba buscando hacerle “ruido al chicharrón” y además de no aprenderse por lo menos bien su nombre llamándolo “Román Zapata”aseguró (como con mucho afán de dañarle su campaña) que hay inconformidad del priísmo por la reelección del munícipe a quien además “ya se le subió”.

Curioso señalamiento viniendo de la dirigencia del partido blanquiazul que apenas obtuvo el seis porciento de la votación en la entidad (no el 20 por ciento prometido) y por eso pedían las perlas de la Virgen en Coahuila, según contó el propio “Góber” echado pa’ delante. “Solamente viene a decir“p….jadas”, habría referido con voz imponente eldel calzado impoluto respecto a Marko, de quien ya más de uno entendió su juego. Por lo pronto don Román ya definió, luego de que el Cabildo lo aprobara, que realizará labores de proselitismo como candidato a la reelección apartir de las 4 con un minuto de la tarde.

Mientras tanto, seguramente, seguirán las chismosas redes sociales trabajando 24/7 y cada vez circularán más imágenes en el tricolor que denoten la “unidad” que Marko dice que no tienen. Como decía “Juanga” ¿Pero qué necesidad?

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

La candidata presidencial de la Coalición Fuerza y Corazón por México (PRI-PAN-PRD), Xóchitl Gálvez Ruiz, cerró ayer viernes en Coahuila sus primeras dos semanas de campaña. Allá en la “capirucha” del pan de pulque, tuvo un evento que, dicen, no fue inmaculado, organizado por el PRI de Carlos Robles Loustaunau. Nos comentan que se ejecutó con gran despliegue de vallas de seguridad, como si esperaran a miles del PRI, PANy PRD pero no fue así. Debido al intenso calor los asistentes, en su mayoría mujeres, agobiadas por el sol se fueron retirando poco a poco y qué decir del pésimo sonido. El discurso de la candidata, por más que reparte sonrisas, no logra todavía generar el entusiasmo deseado y según nuestros agudos subagentes a los que nunca se les da gusto, ni doña Xóchitl, ni la presencia del dirigente “Alito” Moreno Cárdenas, vinieron a aportar a quienes buscan sus becas para el Senado de la República y las Diputaciones Federales que a partir de este proceso federal, son 8 distritos. Lo destacable es queprometió -de resultar ganadora- “entrarle” a la transición de las energías limpias y replicar el modelo Coahuila de Seguridad en el país por sus buenos resultados. Veremos.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

El que se aventó el discurso de bienvenida y obviamente robando reflector fue el “suspirante” por la Senaduría, Miguel Riquelme Solís y se refirió en su propuesta de seguridad que “Los abrazos no funcionan, esos sólo se dan en la casa” y cometió la osadía para los de la 4T de decir que “los abrazos no balazos son otra ocurrencia de este gobierno, al que se les fue de las manos el país”. Criticó además que el partido de enfrente, ofrezca seguridad al tiempo que recordó que el gobierno de la 4T desapareció programas como el Fortaseg que apoyaba con dinero a los municipios y rubros relacionados con la Prevención del Delito y equipamiento, en suma, mucho qué decir de este tema de seguridad que ocupa a pocos y preocupa a todos.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

De última hora y para los que estaban con pendiente de las actividades del auto llamado “tigre” Ricardo Mejía Berdeja que encabeza el Movimiento Coahuilense, y que aspira con registrar como partido político, los subagentes reportan que la alianza que el PT formó con Morena en Coahuila -más a fuerzas que de ganas de parte de los guindas- pareciera que ya se desmoronó como azúcar. Y fue el mismo “Tigre” el que lo anunció en sus redes sociales, quejándose amargamente de que Morena no le da atención que merecen en el Partido del Trabajo. La realidad, dicen los subagentes infiltrados, es que juega sus cartas para salirse con la suya en eso de poner candidatos a alcaldes en los municipios que asegura están bajo su control. Donde busca llevar mano, casual, es en las candidaturas de Múzquiz, Sabinas y Monclova. Ya vienen los registros el 21 de marzo para los candidatos a alcaldes y sus planillas. “Que Morena no se lleve todo”, exige Mejía.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

En San Pedro de Las Colonias, resulta y resalta que el pasado jueves el cenecista y regidor del PRI, Antonio Castañeda Delgadillo, solicitó durante la sesión de Cabildo la comparecencia del contralor municipal, Pedro Pablo Gómez, con la finalidad de que informe al pleno del estatus que guardan las denuncias presentadas por presuntas irregularidades por parte de la exalcaldesa, Patricia Grado. La pregunta que se hicieron los subagentes fue ¿Por qué hasta ahorita? Bueno, pues por el pequeño detalle que a doña Paty la andan convenciendo para que se aviente de nuevo al ruedo y compita de nuevo por la Alcaldía pero ahora con las siglas de Morena. Como se recordará ella ganó la anterior administración con las siglas del PAN pero antes fue priísta. Todo parece indicar que en el tricolor tienen interés de desempolvar los expedientes de la pasada administración de Grado, que ya habían quedado en el olvido, pues la candidata priísta, Brenda Guereca, quien es apadrinada por el dos veces alcalde de San Pedro y actual subsecretario deInfraestructura en la Secretaría de Desarrollo Regional en La Laguna, Jorge Abdala y por la diputada local del PRI, Lupita Oyervidez, dicen, no ha logrado todavía repuntar como esperan por mucho que su equipo diga que tienen un voto duro de más de 10 mil votos.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Y donde vaciaron las cajas de la Tesorería Municipal (milagrosamente antes de concluir el trienio) fue en Francisco I. Madero. Como primera sospechosa, dicen nuestros subagentes disfrazados de caja registradora, se tiene en la mira a una mujer policía que vigilaba a la hora del robo que representa una “fuerte cantidad”. El robo se da en un contexto en el cual, por cuestión de género, en Madero será una mujer la candidata de Morena a la alcaldía y casualmente la carta más fuerte, dicen, es la encargada de las finanzas de la Presidencia, Alejandra Flores García. Flores ya fue alcaldesa interina en los tiempos en los que el alcalde y gurú de las terapias alternativas, Jonathan Ávalos, solicitó licencia para separarse del cargo con motivo de la coordinación de campaña a la Gubernatura del fallecido senador del sombrero Stetson, Armando Guadiana. El problema fue que la hoy tesorera y el alcalde salieron de pique, según esto, por un tema de dineros. Los malpensados subagentes se preguntan si el robo no será una estrategia de “alguien” para sacarla de la jugada pues aseguran que el presidente municipal, quien ya fue reelecto, se inclinaba por el presidente del módulo de Riego número 13, Félix Ramírez, quien también trae problemas al interior de la mesa directiva del módulo, para que fuera su carta por la Alcaldía de Madero.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Allende el Nazas el que aprovechó el pasado Día del Cantante para echarse un “palomazo”, eso sí con toda la actitud y muy metido en su papel, fue el “Góber” que no canta mal las rancheras, quien tomó como pretexto esa fecha para aventarse un dueto y cantar la canción “Sin Fortuna”; toda una apología al origen humilde, el amor por los pobres y el progreso personal. “Mas de pronto mi suerte ha cambiado y de pronto me vi entre la gente. Y esa gente al fingirse dichosa, frente a un mundo vulgar y embustero gente hipócrita, ruin, vanidosa, que de nada le sirve el dinero”, dice la popular canción con la que bien se defendió don Esteban Villegas. Casualmente esa canción también es una de las preferidas del exgobernador, José R. Aispuro Torres, quien siempre la incluía entre el repertorio que solicitaba a los músicos en los convivios por su paso por La Laguna, según nos comentan los enfiestados subagentes. Como sea, difícilmente Aispuro visitará pronto Gómez Palacio pues no quedó muy bien que digamos con las obras inconclusas para las cuales hasta endeudó al Estado… Y no lo vayan a linchar. Y finalmente el partido guinda definió sus cartas por los distritos locales, entre ellos el 09, que corresponde a Mapimí y zona rural de Lerdo y el 13, que corresponde a la zona urbana de Lerdo. Doña Georgina Solorioirá por el 09 mientras que la expriísta y ahora neomorenista, Flora Leal, irá por el 13. Dichas posiciones seguramente resultarán mucho más cómodas para quienes mandan en el gobierno municipal en vista de que doña Susy Torrecillas, esposa del alcalde, Homero Martínez, busca repetir como diputada local del distrito 13 y lleva meses reforzando su estructura. Además, es visible que la relación que existe entre Flora y el presidente municipal de Lerdo, Homero Martínez, no es precisamente mala y varias veces llegaron a consolidar acuerdos en el Cabildo. Por otra parte a doña Georgina, quien ha logrado varias veces permear en la zona centro de Lerdo donde tiene cierta influencia, no la tiene tan fácil en la zona rural pues necesitará conectar con un sector donde pocos la conocen y los que la ubican lo hacen como empresaria. En Gómez Palacio se logró colar como candidato de Morena, Alejandro Mata, de las huestes del Dr. Enríquez. Alejandro ya andado desfilando por partidos políticos pero ahora buscará el distrito local 10 con la 4T.