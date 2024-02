Si bien el gobernador echado pa' delante reconoció el lunes pasado que el trabajo del Ejército Mexicano ha sido pilar en la seguridad que hoy tiene Coahuila y destacó la coordinación que se sigue teniendo con la institución armada, dicen los subagentes que causó cierto escozor el que el mandatario está enfilando todas sus baterías presupuestales en apoyar la instalación de La Marina.

Según dijo el secretario de Finanzas, José Antonio Gutiérrez Rodríguez, triunfante y ufano, el Gobierno del Estado invertirá con recursos del Impuesto Sobre Nómina (ISN) más de 200 millones de pesos; 180 millones en la adquisición y remodelación del hotel que tenía años inactivo, donde se albergará a 300 efectivos, así como 20 millones para la compra de patrullas. Pero, además, Manolo Jiménez, apoyará al gobierno federal con el costo en alimentación, servicios y la operación de La Marina, lo cual representará un gasto de entre 5 y 8 millones de pesos anuales.

*****************************************************

Supuestamente el acuerdo con los sectores empresariales era que el flamante Impuesto Sobre Nómina (ISN), que se cobra ahora al tres por ciento, se destinaría a infraestructura de desarrollo (obras) y a programas sociales y nunca se les dijo que se aplicaría a este rubro de Seguridad. No estaría mal también pensar en la Policía Estatal de Coahuila con residencia aquí en Torreón que sólo cuenta con ocho patrullas de las 150 que hay en todo el estado…

*****************************************************

En Morena sigue el lío (para no variar) en el Distrito 5 con cabecera aquí en Torreón ya que la candidatura a la diputación federal sigue en fuerte disputa entre José Refugio Sandoval "Cuco" para sus amigos, del Partido Verde, quien se registró ante el Instituto Nacional Electoral (INE) como candidato, pero después, las "fuerzas vivas", por decirlo de algún modo, de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) empezaron a presionar a la cúpula morenista para que lo bajara y metiera al dirigente local, Armando Cobián Duarte, pieza de "interesante" historial dentro de esta central y quien jura y perjura que también se registró por el Partido Verde, por lo cual él es el bueno. Lo mismo ocurre en el del distrito 6 a donde se mandó a Cintia Cuevas como candidata a diputada federal, pero ella sigue pataleando para zafarse. Ambos asuntos tienen en vilo la tan cacaraqueada unidad morenista y lo más seguro es que habrán todavía más inconformes al darse a conocer en cualquier momento las candidaturas a las alcaldías, asunto en el que también las patadas por debajo de la mesa, se intensifican.

*****************************************************

Nuestros intrigosos subagentes ya andan levantando sus registros de los lugares donde recientemente el Sistema Integral de Mantenimiento Vial SIMV (ahí donde cobra Roberto Escalante) realizó trabajos de bacheo. Y es que a raíz de las fuertes lluvias que recientemente abatieron la región aparecieron como hongos, decenas de nuevos baches y se agrandaron todavía más los ya existentes. Los agudos observadores de los trabajos del SIMV, recibieron reportes de que donde se trabajó hace poco, los parches de asfalto se desmoronaron como azúcar y ahí están otra vez los peligrosos agujeros que tanto daño causan a los vehículos, aunado a que tornan peligrosa la circulación. Si ya estaban para llorar, vialidades tanto en colonias populares, residenciales y no se diga en vialidades principales, quedaron peor. ¿Qué cuáles son? Hombre nada más pasar por el periférico, la avenida Juárez, Bravo al oriente de la ciudad y 400 metros a la redonda de la Dirección de Seguridad Pública dan una clara muestra de que la superficie bien se parece a La Luna. Veremos y diremos respecto a la calidad con la que están trabajando en el SIMV donde le invierten millones y millones a este rubro, pero hasta ahora no se ve el cambio.

*****************************************************

Tremendo susto se llevaron los muchachos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) que comanda (es un decir), José Antonio Perales Esparza ya que el lunes a temprana hora, cuentan los chismosos subagentes disfrazados de policías corruptos (de los que no hay en esta corporación) los sorprendieron miembros del Ejército Mexicano y no los dejaron salir a trabajar. Mientras todo tipo de rumores se generalizaron en los pasillos del inmueble policíaco, el alma les volvió al cuerpo cuando fueron informados que habría revisión de cada uno de ellos, pero sería respecto a los permisos de porte de armas. ¡Uff! menos mal, como quiera se hizo la inspección y fueron saliendo gradualmente a la calle. Hasta ahora el jefazo de la dependencia policíaca no ha hablado de resultados, lo que sería bueno conocer, al igual que las condiciones de los chalecos antibalas que portan y si éstos ya cubren los requisitos de seguridad que marca, por lo menos la Norma Oficial Mexicana NOM-166-SCFI-2005, o siguen en el mismo estado de antes.

*****************************************************

Nuestros subagentes disfrazados de trabajadores a punto de renunciar nos informan que el secretario general de la CTM en Monclova, Coahuila, Jorge Carlos Mata López, se hace el desentendido y como que "La Virgen le habla" en el tema del cierre de Nacional de Acero S. A. (NASA), filial de Altos Hornos de México del que sí estaba enterado. La venta de bienes no prioritarios para la producción es hoy la única forma que tiene AHMSA para obtener recursos para pagar los sueldos a los 12 guardias que todavía no renuncian y seguir con los trabajos de mantenimiento correctivo en las instalaciones eléctricas. Por otro lado está firmando despidos, con terminaciones millonarias al largo plazo, a trabajadores de confianza. La reducción de la nómina también está en el área de producción, con los obreros que eligen renunciar bajo el esquema de Salida Voluntaria, a cambio de terminaciones (también a largo plazo) de uno a dos millones de pesos por casco. La disminución de la nómina es un factor importante para los nuevos compradores (perdón, inversionistas financieros) para garantizar utilidades en la reducida producción con la que iniciarán en los primeros dos departamentos con los que comenzará a trabajar la siderúrgica si es que llega al acuerdo... Y el juez, Saúl Martínez Lira, se lo permite.

*****************************************************

En San Pedro de Las Colonias, cuentan nuestros subagentes vestidos de verde militar que no pudo estar más desangelado el evento conmemorativo al Día del Soldado celebrado en la Guardería del DIF municipal donde participaron no más de 20 elementos. ¿El motivo? Bueno, es que unos días antes, específicamente el sábado anterior, ya se habían reunido importantes y "pesados" empresarios de la región, eso sí a puerta cerrada y sin los odiosos reflectores de la prensa, con los altos mandos del Ejército Mexicano y con la presencia del "Góber" echado pa' delante en un hecho sin precedentes, pues cada año se conmemora el 19 de febrero en un acto público "por todo lo alto" ahí mismo en el campo militar "General de División Francisco L. Urquizo Benavides" de la XI Región, ubicado en el ejido Rosita. Los que asistieron aseguran que tuvieron oportunidad de expresar "en corto" algunas inquietudes en materia de seguridad en esta zona de La Laguna.

*****************************************************

Seguridad es una palabra que proviene del latín "Securitas", algo así como la cualidad de "estar sin cuidado", sentirse a salvo o en ausencia de riesgos o peligros. En tiempos modernos la seguridad también es sinónimo de protección; la que debe brindar el Estado entendiendo por éste los diferentes niveles de gobierno que lo conforman. Lo dijo incluso Schwarzenegger en sus tiempos como gobernador de California: "El primer deber del Gobierno y la mayor obligación es la seguridad pública". Por eso, no es cosa menor que cuatro policías preventivos de Gómez Palacio, ésos que deben brindar seguridad pública, al menos en su jurisdicción, hayan portado de forma deshonrosa el uniforme de la corporación y confundido la placa con una licencia para abusar de la confianza otorgada por el propio gobierno municipal para cuidar de sus ciudadanos. El que hayan extorsionado, robado, golpeado a un joven y su padre mientras conducían por estas tierras laguneras, al grado de matar al joven como consecuencia de la paliza es alarmante, por decir lo menos. El que los "guardianes del orden" presuntamente tuvieron tiempo de utilizar los teléfonos móviles de las víctimas para contactar a sus familiares, exigiendo que se les depositara la suma de 50 mil pesos en una cuenta bancaria como condición para su liberación habla de la ausencia total de los valores que deberían prevalecer entre quienes se encargan de la seguridad local. Seguramente algo tendrá que expresar el gobierno municipal a sus gobernados, por muy lamentables que sean los hechos, y al margen del terrible disgusto que seguramente se llevó la primera autoridad quien varias veces ha "advertido" de forma muy particular a sus policías que los errores se pagan caro.

*****************************************************

Allende el Nazas y justamente en el municipio donde se esperan más de 10 mil visitantes con motivo del eclipse total de sol, lo que podría oscurecerse es el futuro de la alcaldesa de Nazas, Diana Berenice González Torres, previo al 8 de Marzo, pues el día 7 se cumplan los 30 días de plazo de los que dispone para que la parsimoniosa autoridad determine si procede o no su desafuero solicitado por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Durango. Como se sabe, todo parte de una denuncia formal en la cual se señala "con los pelos de la burra en la mano" que la alcaldesa de Nazas en funciones, autorizó y solicitó a su tesorera municipal, Jenifer Estrella Barraza, (quien además es su suplente) a realizar 21 pagos ilegales a favor de una proveedora casada con el hermano de la alcaldesa. Los pagos, realizados en solo unos cuantos meses del 2023, serían por algo así como por un milloncillo de pesos que para un municipio con un presupuesto anual de poco más de 54 millones es bastante. ¿Ya habrán revisado el primer año? Porque podrían llevarse más sorpresas en eso de las adquisiciones y otros servicios autorizados por la presidenta de la 4T.