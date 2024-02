A tambor batiente y con las banderas guindas ondeantes (de no haber cambios de última hora) para hoy sábado 17 de febrero allá en la "capirucha" del pan de pulque, estará la candidata de Morena a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo. Aunque las diferentes tribus del partido "oficial" del "Preciso" en Coahuila andan agarradas de la greña porque no ha salido humo blanco en lo que respecta a las candidaturas a las alcaldías, de seguro todos, todas y "todes" acudirán a prender el incienso para la doctora.

Dicen los subagentes que al menos en este día los neomorenistas decidieron hacer una especie de tregua en sus piquetes de ojos y puntapiés. Llamó la atención que la dirigencia nacional de Morena se haya sacado de la manga (porque nunca se registraron para las supuestas encuestas de Mario Delgado) las candidaturas para diputados federales para el Distrito 05 y el 06 de esta entidad, mismas que se dieron a José Refugio Sandoval por el Partido Verde y a la exdelegada del programa Bienestar en la Laguna, Cintia Cuevas, respectivamente.

****************************************************

Por ahora dejaron en el camino a Simón Vargas y a Armando Cobían, del CATEM, así como a Pily de Aguiñaga, de la "pareja feliz" que integra con Shamir y que juraba que ya la traía en su bolsa. Los subagentes se preguntan en qué quedará el caso de Cintia Cuevas ya que no está contenta con los arreglos cupulares por la candidatura que le dieron con tal y que se bajara de sus aspiraciones por la alcaldía de Torreón. Dicen los que juran saberles a los entramados que la disputa de los de la 4T para la Alcaldía ahora está entre Shamir Fernández y Jorge Luis Morán, pero también podría haber sorpresas con una "B". ¿Será?

****************************************************

Por el lado del partido blanquiazul, cuentan los subagentes, que ya tuvieron sus primeras reuniones internas los que quieren ser candidatos por el PAN a la alcaldía de Torreón, en ese orden Jorge Zermeño Infante, que ya fue tres veces alcalde de esta ciudad y quien tiene algunos expedientes en la Auditoría Superior del Estado que no le ocasionaron en su momento mayor problema porque estaba cobijado con la alianza PRI-PAN-PRD, también sería "suspirante" a ocupar la silla del edificio más caro de la ciudad, Sergio Lara Galván, quien para los que no se acuerden de él ya fungió como alcalde interino y por último estaría interesada, María Eugenia Cázares Martínez, quien ya fue contralora municipal de Torreón, diputada local del Congreso de Coahuila (coordinadora de la Comisión de Hacienda) y hasta regidora. Hay quien menciona a Jesús de León Tello aunque su interés era la diputación federal que dice le arrebataron. A los alegres panistas ya se les conoce como los del 6 por ciento, por aquella declaración que diera el "Góber" echado pa´delante, o los candidatos del "huesito" porque participarán para engordar el caldo. Eso sí, habrá que ver cuánto daño hacen.

****************************************************

Alguien sabe ¿Qué hace Francisco Torres Suárez, director de Urbanismo de Torreón? porque dicen sus muchos malquerientes que ni el polvo le ven ya que se nota ausente en todos los problemas municipales que tienen relación con su área. Nos comentan, por ejemplo, que en eso de revisar cada año el estado de los espectaculares el trabajo se los hacen los de Protección Civil. Por eso no se entiende qué andaban haciendo, en el vecino municipio de Francisco I Madero, los integrantes de una cuadrilla de trabajadores municipales de Torreón a su cargo que supuestamente era conducida a exceso de velocidad y volcó. Tres resultaron lesionados y el vehículo oficial, severamente dañado. Hicieron circo, maroma y teatro para que el asunto no trascendiera a la incómoda prensa cuyos chismosillos representantes de todos modos se enteraron. Es hora que ningún funcionario ha explicado el uso indebido o sospechoso de los recursos materiales en "Chávez", más o menos a unos 33 kilómetros de distancia de Torreón. ¿Se andarían echando una 'liebrita'?

****************************************************

Desde los pasillos del edificio más caro de la ciudad reportan a nuestros subagentes que algunos se niegan a bajar al perfil y guardarse por un momento en eso de pagar obras, proyectos, bienes y servicios un "tanto" más caros. Los bien informados dicen que funcionarios andarían "desatados". Las lenguas viperinas insisten en que existe cierto "cuidado" en eso de mostrar documentos de algunas compras, como por ejemplo de las unidades policíacas, y varios malquerientes del alcalde mejor lustrado de Torreón insisten en que "olvidaron" hacer la licitación.

La misma crítica realizan en el tema de la concesión a las grúas por los servicios de arrastre del municipio y no se diga en el caso de las empresas que acarrean el escombro a los centros de transferencia. Los subagentes disfrazados de precandidatos del partido "guinda" se encuentran ya recopilando información al respecto e insisten en que más de uno en el Municipio estaría muy interesado en conformar una jugosa bolsa de recursos "para lo que se pueda ocupar" por aquello del proceso electoral y la tan añorada reelección.

****************************************************

Y el que no desaprovechó el 14 de febrero fue el presidente municipal de Francisco I. Madero y gurú de las terapias alternativas, Jonathan Ávalos, quien andaba tan de buen humor el pasado Día del Amor y La Amistad que rifó una sala entre sus seguidores en el chismógrafo de las caras mejor conocido como Facebook. "Deben saber que es exclusivamente para mis seguidores y para saber que realmente me siguen recuerden que uno de los requisitos es tener reaccionadas las últimas 10 publicaciones", posteó el también médico, ¿Qué tal? Por cierto, el premio cayó allá en el ejido "El Gatuño", donde la ganadora recibió "en vivo" una llamada del presidente municipal quien anda por estos días tratando de "hacer buenas migas" con el pueblo.

****************************************************

Allende el Nazas los que ya están calentando motores son los "suspirantes" a ocupar una curul federal en Durango. Los partidos que los representan aún están en tiempo de realizar cambios, pero se asegura que de la coalición PRI-PAN-PRD irá Gaby Hernández (la hija del exgobernador y actual senador Ismael Hernández Deras) por el Distrito Federal 01. Por el Distrito 02 con cabecera en Gómez Palacio y que representa a 10 municipios irá el exregidor y dirigente del PRI de Gómez Palacio, Cristian Ricardo Lucio Mijares, mejor conocido como el boxeador Cristian Mijares (y ficha de doña Lety Herrera). Por el Distrito 03 (integrado por 18 municipios con cabecera en Lerdo) irá la perredista Sonia Flores y por el Distrito 04 la panista Patricia Jiménez.

De Morena y sus partidos aliados por el Distrito 01 va Marta Olivia García Vidaña con el siglado de Morena. Por el Distrito 02 va Betzabé Martínez Arango (excandidata a la alcaldía de Gómez Palacio en el 2022) pero ahora a través del Partido del Trabajo. Gerardo Villarreal irá por el Distrito 03 a través del Partido Verde Ecologista de México. Primitivo Ríos va por el Distrito 04, también por el PVEM. En el caso de los suspirantes del partido de la "Naranja Mecánica" irá el animalista, Felipe Hernández Orona, por el Distrito 01. Por el Distrito 02 competirá Hiram Brahim López Manzur, quien tiene a su cargo la coordinación de la secretaria de Organización de Movimiento Ciudadano y es de las huestes del actual diputado federal, Omar Castañeda. Por el Distrito 03 va Diana Camacho y por el Distrito 04 va Martha Palencia. A ver de qué cuero salen más correas.

****************************************************

En 2022 el presidente de Lerdo, Homero Martínez Cabrera, nombró a Aldo Rubio Martínez como director Jurídico del Ayuntamiento, en sustitución de José Alonso Villalobos (actual contralor municipal), luego de los enroques que se realizaron por la renuncia del hoy magistrado, Gerardo Lara Pérez, quien fuera secretario del Ayuntamiento de Lerdo y fundador de Bolsa de Trabajo para abogados "de medio pelo" en la Presidencia de la Ciudad Jardín, según cuentan sus malquerientes del Poder Judicial.

Quien lo recomendó, anunció que Rubio Martínez tenía amplia trayectoria en el Poder Judicial. Por eso resulta de lo más extraño para los "abogágnsters" (que sí ejercen en el Poder Judicial) el hecho de que Aldo Rubio Martínez no cuente ni con cédula profesional pues no aparece por ninguna parte en el Registro Nacional de Profesionistas que por estos días ya se puede consultar hasta vía Internet. Los subagentes tienen prendidas todas la veladoras para que al "licenciado" Rubio no se le haya ocurrido firmar alguna promoción en los asuntos laborales correspondientes al juicio de amparo de los extrabajadores municipales que tiene sumido al Ayuntamiento en un enorme problema financiero de más de 130 milloncillos de pesos que es un todo un mundo para las finanzas municipales de esa ciudad.

Dicen los estudiosos del Derecho -con cédula profesional- que de haber firmado algún documento sería algo así como una usurpación de profesión; un delito que puede llevar a una persona a la cárcel y más en un juicio de este tipo. Por lo pronto, don Homero anunció que Rubio se separó de su cargo temporalmente y menos mal porque ¿Qué haría la Presidencia sin sus servicios?