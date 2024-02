Nuestros subagentes tienen algunas dudas que quizá el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) podría aclarar, una de ellas, se refiere a ¿Cuál es el horario legal que debe cubrir un alcalde cuando busca la reelección? Lo anterior porque siempre se ha dicho que quien ocupe la Presidencia Municipal ocupa el cargo de tiempo completo al igual que los otros integrantes del Cabildo electos de forma popular.

Muchos se preguntan en qué horario el bien lustrado edil, Román Alberto Cepeda González, cumplirá con sus obligaciones como alcalde y en cuál horario habrá de hacer campaña electoral ahora que es aspirante a repetir en la silla del séptimo piso del edificio más caro de la ciudad. ¿Habrá un anuncio oficial para delimitar actividades? Otras dudas que surgen siempre en estos casos hacen referencia a los recursos públicos que pueden ser usados para informar a la población de las acciones del Ayuntamiento, algunos hechos que benefician a la población, pero también a la imagen pública del alcalde y cuántos recursos serán empleados meramente como propaganda política de la que haría uso cualquier candidato.

**************************************************

La línea entre una cosa y otra se ve tan delgada que por momentos parecería ser una gran ventaja para el edil. No obstante, los analistas políticos, que abundan en los cafés, aseguran que don Román tampoco es que la tenga tan fácil ni regalada, luego de que la dirigencia nacional del PAN que encabeza Marko Cortés diera al traste con la alianza nacional en lo que respecta al proceso de las alcaldías en Coahuila, un poco como el perro del hortelano, que no come ni deja comer. Dependiendo el candidato sus asesores harán números para saber cuántos votos le quitará el PAN. Por otro lado, antes del 20 de este mes las candidaturas de los partidos de la 4T deberán estar definidas.

**************************************************

Por cierto, muchas caras largas hay en el Ayuntamiento de Torreón, por todos los que fueron llamados y pocos los escogidos para sumarse a la "campaña" que nuestros subagentes dicen que estará a cargo de Lauro Villarreal Navarro, quien hasta enero del 2023 cobró como gerente del SIMAS. Sí, el mismo que se separó del cargo (así se dice) para irse a la campaña de Manolo Jiménez.

Quedó como diputado plurinominal y decían que presidiría el Congreso del Estado y pues nada, le dieron como premio de consolación en el gobierno estatal la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento (CEAS). Pero como es multifacético y seguramente muy eficiente, ahora aparece como coordinador de la campaña del alcalde del calzado impoluto. Nos comentan que atendió la orden de dejar en el camino a muchos y muchas que ya se sentían, añoraban y le surgía seguir en la segunda temporada de la serie ¡Torreón Siempre Puede!

**************************************************

Nuestros subagentes convocan a los estimados lectores para que ubiquen dónde y a qué hora trabajan los empleados de Parques y Jardines. Lo anterior porque los miembros del sindicato que los representa, abocados más a la grilla y a pedir permisos, y encabezados por su dirigente, Jaime Rodríguez Olivares, (famoso por ganar cada mes más de 100 mil pesos) tienen ya un tanto descuidados los espacios públicos de la ciudad. Las cosas han llegado al grado de que en las plazas de las colonias las labores de limpieza las realizan las empleadas de la brigada de limpieza "La Ola".

Los subagentes disfrazados de brigadistas insisten que los sindicalizados usan el pretexto de que no tienen camiones y tampoco pipas "porque están en mantenimiento" así es que los empleados municipales de esta área dejan por días, decenas de bolsas con basura vegetal amontonados en las esquinas de las plazas. Una muestra de ello fue también el domingo en el bosque Venustiano Carranza en la celebración de una popular carrera de atletismo, donde los empleados sindicalizados brillaron por su ausencia y los empleados de La Ola, que solamente ganan mil 500 pesillos por semana, fueron los que salieron al quite.

**************************************************

Y hablando de adelantos, nuestros protervos subagentes que son adictos a las tortas de carne adobada triple, lonche en lagunero, nos comentan que ya empezaron a recibir quejas por la falta de agua potable, lo mismo de los comerciantes de la zona centro, que en algunas colonias populares y hasta residenciales. La preocupación se debe a que todavía transcurre en estas tierras laguneras el invierno y ha habido problemas por baja presión del líquido así es que no se quieren ni imaginar lo que depara la próxima temporada de calor.

Sus malquerientes dicen que ya pocos le creen al gerente técnico del Simas, Raymundo Rodríguez, al que -dicen- le ayudan con lo que debe decir cada vez que falta el agua. Como por ejemplo que son "apagones" de la CFE, que aumenta el tandeo y una de las más creíbles que se descompusieron los equipos de bombeo. Pregunta: ¿a cuántos pozos de los 96 del Simas Torreón se les dio mantenimiento el año pasado y cuánto habrán gastado? La respuesta tiene seguramente algo que ver.

**************************************************

El que dicen que podría llegar a la "portería" pero del Hospital General de la Secretaría de Salud, en Torreón, es el doctor, Carlos Enrique Acevedo Aguirre, quien actualmente labora en el sector Salud privado como especialista en Coloproc.. (lo que eso signifique), ya está siendo contemplado para ocupar la Dirección del nosocomio en lugar de la doctora, Carmen López Rubio, quien dice que nunca pasa nada en la clínica respecto a deficiencias internas, pero en realidad pasa de todo.

El hospital, comentan los bien informados es una "papa caliente" por lo cual los subagentes con bata blanca aseguran que Acevedo, quien además de padre del portero del "Llantos" Laguna, Carlos Acevedo, ni se imagina la magnitud de los problemas que estaría enfrentando si llega a ocupar ese cargo. El "góber" echado pa' delante prometió y anunció recursos por 100 millones de pesos para mejora de Infraestructura hospitalaria y mantenimiento de equipo en toda la entidad, por lo cual los subagentes tienen varias veladoras encendidas al pie del Manto de la Virgen, ubicado frente al citado hospital, esperando que parte de esos pesos se apliquen en tantas necesidades que tiene el nosocomio. Y mientras los enfermos siguen esperando que en las altas esferas de la política se decida…Nuestros subagentes se cuestionan qué pasa con la falta, no se diga de ibuprofeno o medicamentos simples si no de agua que los familiares de los pacientes salen a llenar a la calle con los recipientes del suero…

**************************************************

En las tierras del alcalde neomorenista y guró de las terapias alternativas, Jonathan Ávalos, su contralor municipal, Gilberto López Estrello, hizo valer su apellido y se estrelló contra un joven motociclista la noche del pasado lunes en uno de los contados bulevares con los que cuenta Chávez, el bulevar Madero. El contralor, que iba con unas copas demás, dio una vuelta prohibida pero el problema no es el accidente sino que siendo contralor y por ende responsable de hacer que los funcionarios municipales cumplan con la ley ahora no se quiere hacer responsable.

Don Gilberto movió todas sus influencias para que nadie se enterare de su imprudencia y aunque llegó una patrulla de Tránsito, ésta no levantó el reporte, tampoco lo hizo Seguridad Pública y "casualmente" ni la Fiscalía local (Laguna II). El motociclista, que no cuenta con seguridad social, tuvo fracturas y posiblemente requiera de alguna cirugía y, a diferencia del contralor, a él sí le practicaron toxicológicos de los cuales salió bien librado. Por si fuera poco, los mismos policías municipales "recomendaron" al joven que presentara una denuncia tres días después...

Como quien busca que pierda validez. Cuentan los chismosos subagentes que el estrellado contralor además amenazó a los familiares del joven de 24 años advirtiéndoles que no lo fueran a demandar o se enfrentarían a un muro en la Fiscalía que él "controla" al grado de que el joven motociclista terminaría pagándole a él sus daños. Caray, ni el alcalde tiene tanto poderío.

**************************************************

Allende el Nazas, a quien "le cayó la ley" el pasado viernes fue al director de Seguridad Pública de Gómez Palacio, Iván Carlos. La aprehensión fue realizada por autoridades de Coahuila y de la Policía Investigadora de Delitos de Durango y según cuentan nuestros subagentes disfrazados de agentes de la FGR, más se tardaron en armar el escandaloso operativo para la detención que en liberarlo unas horas más tarde.

Iván Carlos fue detenido en un operativo conjunto entre Coahuila y Durango saliendo de la reunión de "Seguridad" en los patios del Mando Especial de La Laguna y todo nada más para llevarlo a la capital de los Alacranes a declarar, pues al parecer a tres de sus "muchachos" se les habría pasado la mano con un transportista que por esta causa perdió la vida y por lo cual los policías fueron detenidos antes.

En la capital duranguense se habla de que hay evidencia de las transferencias bancarias que se tienen de los extorsionados transportistas a los policías. Al margen de las investigaciones en curso fue claro que alguien más tenía mucho interés en que la noticia "estallara" en redes sociales acompañada de otras linduras y desinformaciones aprovechando el mal manejo que del escandaloso asunto demostró tener el Ayuntamiento de Gómez Palacio donde ninguno de sus integrantes dijo "esta boca es mía" ni tampoco se conoció una versión oficial.