Si vive en Torreón y por azares del destino sorprende a algún amante de lo ajeno al interior de su hogar "con las manos en la masa" sea amable, no lo agreda ni física ni verbalmente, analice el valor de lo robado y si no vale la pena déjelo ir para que siga libremente haciendo de las suyas o de lo contrario usted podría terminar preso junto con el delincuente.

Así le pasó a un pobre hombre el fin de semana pasado pues resulta y resalta que los elementos de la Dirección de Seguridad Pública a cargo de César Perales Esparza -de nueva cuenta- detuvieron a un ciudadano por detener con sus propias manos al pillo mientras robaba su casa. El afectado descubrió al ladrón al interior de su vivienda allá en la ExHacienda Antigua Los Ángeles, y como es de esperarse él y el susodicho se liaron a golpes logrando el afectado retenerlo en el afán de que los guardianes del orden y la Justicia de Torreón no tuvieran que ensuciarse las manos.

********************************************************

Al afectado le salió "más caro el caldo que las gallinas" porque a la hora de entregarlo a los uniformados también fue detenido por haber cometido la osadía de defender su patrimonio con uso de violencia y es que el ladrón no se quedaba quieto como para ponerse a dialogar y por el contrario parecía llevar mucha prisa. ¿Qué llevaba? Dos cajas de cable eléctrico, una cerradura, una pala y un estéreo cuyo valor era menor a las multas que tuvo que pagar al Ayuntamiento de Torreón por hacer el trabajo de los policías, quienes cargaron parejo con los dos en calidad de "detenidos". Nada más faltó que los pusieran en la misma celda. De Ripley… Aunque usted no lo crea.

********************************************************

Dicen nuestros subagentes que parece darse un clima de unidad y de tranquilidad en el edificio más caro de la ciudad respecto al proceso electoral para la reelección de alcalde mejor boleado, Román Alberto Cepeda. El próximo sábado 10 de febrero es la fecha legal de acuerdo con la convocatoria emitida por el tricolor estatal para el registro de los "suspirantes" a ocupar este cargo. A nivel local, don Román no ha dicho "esta boca es mía" aunque siendo del conocimiento público sus intenciones su círculo cercano ya prepara la tambora. Por su parte, el regidor con licencia, Enrique Sarmiento, está decidido a no bajarse en sus aspiraciones de registrarse también y que se haga una elección interna.

Los subagentes infiltrados mencionan que el hilo suele romperse por la parte más delgada y no dejan de señalar que en estos años al gobierno municipal le ha faltado un poco más de cercanía con la base trabajadora y con los sindicalizados para limar algunas asperezas por aquello de que les quitaron algunos beneficios. Nos comentan que un expriista que se fue a Morena y se pasea en las mañanas en el bosque Venustiano Carranza dice a todo el que lo quiera oírlo que ya le "comió" gran parte de colonias del sur y sur oriente de la ciudad pero ya tendrá tiempo de demostrarlo en las urnas si es que le dan la candidatura.

********************************************************

Para los que ya se olvidaron que con mucho esfuerzo Coahuila llegó a ser un estado seguro y que se trabajó varios años en un modelo bien estructurado que tuvo como cimiento el apoyo del Ejército Mexicano (y ya se tenían buenas cuentas desde antes que llegara la Marina) ni cuenta se dieron que Coahuila no figuró dentro de las diez entidades donde organizaciones transportistas se manifestaron el pasado lunes 5 de febrero contra el gobierno federal a causa de la fuerte inseguridad que prevalece en las carreteras por la nula presencia de la Guardia Nacional; un ranking en el que ninguna entidad quisiera estar.

Para los que están con el pendiente de esta situación de inseguridad en el país, que de ninguna manera es asunto menor, el Gobierno de México informó el pasado domingo del acuerdo alcanzado con la Federación Mexicoamericana de Transportistas (Fematrac) para evitar un paro de labores y diseñar acciones que atiendan la inseguridad en las carreteras. De que cumplan la Secretaría de Seguridad, la Segob y la Guardia Nacional con su trabajo eso ya es otra cosa. En materia de seguridad en Coahuila ayer sesionó el Consejo de Seguridad y Desarrollo Regional donde, entre otros temas, se abordaron las investigaciones sobre el trágico atropellamiento afuera del TSM, mismo que por cierto quedó fuera de la estadística de muertes por accidentes que maneja la Dirección de Tránsito Municipal de Torreón.

********************************************************

Nos comentan nuestros subagentes disfrazados de cafres del volante que los cerca de 70 milloncillos de pesos que obtendrá el Municipio por la venta, ah no perdón, por el otorgamiento de los derechos de cada una de las mil 300 concesiones para taxis en Torreón que costarán 50 mil pesillos (más los 3 mil de la compra de las bases) según ya lo anunció con bombo y platillo el tesorero, Oscar Luján Hernández, se van a destinar a labores de bacheo de la ciudad. Nuestros subagentes saltaron de gusto por eso quiere decir que con semejante presupuesto que es nada menos que la totalidad de los recursos que, por ejemplo, manejaran en todo el año para Obra Pública otros municipios de La Laguna, no volverá a haber un solo bache en Torreón.

Nuestros subagentes infiltrados en el tercer piso del edificio más caro de la ciudad nos comentan que por ningún motivo les pasó por la cabeza destinar parte del recurso para "bacheo" para actividades distintas en este año electoral. El voto de confianza es tal que ni siquiera se han puesto a pensar en lo difícil que sería ponerse a medir los metros de la mezcla ocupada para tapar los baches o hacer un inventario de los mismos así como la ubicación de donde se vayan a aplicar estos recursos, Los malquerientes del tesorero comentan que quizá sus declaraciones fueron con el fin de bajarle el tono a los reclamos de parte de algunos ciudadanos que esperan el fallo de la licitación pública para analizar con lupa los resultados que definirán a dónde apuntaron las preferencias.

********************************************************

Y en Matamoros donde la transparencia es tan cristalina como el envase de una cerveza "familiar" los comunicativos subagentes mencionan que el presidente municipal priísta, Miguel Ángel Ramírez López, mejor conocido como "El Charro" aseguró que en su municipio se cumple con todos los indicadores en la materia, algo por demás inverosímil considerando que no se cumple ni con los requerimientos mínimos que establece la Ley vigente en Coahuila en materia de acceso a la información pública además de que en esa ciudad ni las sesiones de Cabildo son abiertas al público pues se celebran a puerta cerrada y ni por error las transmiten vía Internet -como también establece la normativa vigente- y para que más les duela a todos aquellos que pugnan por temas como el gobierno abierto "El Charro" ya dijo fuerte y claro que lleva dos años (de tres que dura la administración) analizando si será o no necesario cumplir con esos pequeños detalles en vista de que el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública se hace de la vista gorda y le dan incluso altas calificaciones en cuanto a transparencia, así es que ya está más que claro que tampoco están haciendo su trabajo.

Ojalá alguien le explique al presidente que las obligaciones en materia de transparencia y rendición de cuentas no son de "querer" sino una exigencia de la ley y en esta misma postura de no hacer público lo público se encuentra el gobierno morenista de Francisco I. Madero. En eso sí se ponen de acuerdo.

********************************************************

Aunque hace algunas semanas los subagentes anunciaron que el petista, Gonzálo Yáñez, tenía ya su lugar asegurado en una de las candidaturas de Morena en Durango al Senado de la República sí tomó por sorpresa a algunos "grillos" la decisión de la dirigencia nacional del partido guinda, ah no perdón, los resultados de las "encuestas" que favorecieron a Alejandro González Yáñez, "Gonzalo Yañez", quien de ganar repetiría en el Senado, cosa que no está precisamente sencilla principalmente por que su partido no es de los que arrasan con votos ni a nivel nacional ni en este Estado donde tiene presencia principalmente en la capital de los alacranes mientras que en La Laguna el PT es prácticamente inexistente.

También llamó la atención que repitiera la candidatura la actual senadora morenista, Margarita Valdez, aquella que causó polémica en el 2021 tras haber señalado que pudo haber gente perversa que le "movieron a la ballena" que soportaba las vías del Metro de la Línea 12 para que cayera. Para muchos fue una sorpresa que en la 4T no se decantaran por la morenista Sandra Amaya de quien, sin restar el mérito, muchos aseguran que es la "preferida" en Morena del Góber" que no canta mal las rancheras aunque no todo está perdido pues podría ser senadora por el principio de "primera minoría", curul que actualmente ocupa el "Doctor" José Ramón Enríquez a quien el dirigente de mirada de largo alcance, Mario Delgado, todavía no perdona por los excesos que demostraron en la elección del 2022 sus huestes al aventarle cartones de huevos a don Mario en estas tierras laguneras. Para los que están preocupados por el destino de doña Marina Vitela no deben preocuparse pues los bien informados dicen que irá por una diputación "pluri".

********************************************************

*Y en el partido de la Naranja Mecánica el aún diputado federal lagunero, gomezpalatino y exmorenista (pues fue uno de los más votados a nivel nacional con las siglas guindas en la elección del 2021) Omar Castañeda, fue recientemente nombrado por Movimiento Ciudadano como delegado nacional de Coahuila y Durango con lo cual podrá seguir metiendo la nariz, ah no perdón, participando activa y políticamente, en ambas entidades gracias a que "su trabajo como representante ciudadano siempre ha demostrados poner a las personas al centro y sus causas al frente" según informó y publicó la dirigencia nacional, algo que de inicio manda un mensaje positivo para sus seguidores. Y es en el MC donde justamente se encuentran definiendo cuáles serán sus cartas fuertes para el Senado de la República y se mencionan nombres en el caso del estado de Durango, además del de Castañeda, como el de Martín Vivanco cuya fuerza está en la capital duranguense así como la expanista (y amiga del expresidente de México, Felipe Calderón) Patricia Flores Elizondo.