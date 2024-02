Los hechos registrados en el Mercado Alianza la mañana del jueves en el negocio de ventas de granos y especias situado en la avenida Presidente Carranza, entre las calles Juan Antonio de la Fuente y Zaragoza, tienen con el "Jesús en la boca" a todo este importante sector comercial popular.

Como se sabe, en este negocio dos hombres armados asaltaron y maniataron a dos de las empleadas mientras que al encargado le dieron un cachazo en la nuca para luego apoderarse del efectivo existente; algo que nuevamente dirige los reflectores hacia la Dirección de Seguridad Pública Municipal que "encabeza" César Antonio Perales Esparza pues a esto se suman las constantes quejas de ciudadanos porque muy seguido los agentes municipales son señalados por presuntos abusos policíacos además de que se les olvida realizar de forma periódica rondines de vigilancia en donde ya saben que son sectores con focos amarillos y rojos.

***********************************************************

Estas quejillas podrían bien ser analizadas en la mesa del recién formado Comité de Seguridad y Desarrollo Regional que presidirá en Torreón el gobernador echado pa´ delante y que sesionará cada quince días. La sugerencia respecto a los tópicos a tratar viene por parte de los malvibrosos subagentes porque resulta que las sesiones de seguridad que se realizan los viernes en la DSPM se han convertido en una especie de club de elogios mutuos donde las felicitaciones y las adulaciones entre los participantes son el orden del día.

***********************************************************

Luego de que el gobierno estatal instaló el pasado lunes el Comité Técnico del Impuesto Sobre Nóminas que decidirá los programas sociales a financiar con el 20 por ciento de los recursos que se capten este año y la semana pasada hizo lo mismo con otro Comité Técnico al que le corresponderá poner bajo la lupa los planes en materia de seguridad e infraestructura con el 80 por ciento restante de lo que entre a la bolsa global, nuestros subagentes disfrazados de calculadora se preguntan por qué en otros municipios de La Laguna no se replica el mismo esquema de "gobierno ciudadanizado" en aras de transparentar lo que se hará en 2024 con los dineros públicos que ingresarán. Por poner un ejemplo, en Torreón ingresarán algunas (seguramente muy necesarias) cuotas especiales como la Conservación del Centro Histórico, Apoyo a los Bomberos, Señalética, DIF y Protección Civil, cuyo pago es obligatorio para el ciudadano y se cobran en el mismo recibo del Impuesto Predial. Mención aparte se cobra también el "mantenimiento y conservación del pavimento" y bueno, basta darse una vuelta allá por la calle Alameda, vialidad que colinda directamente con importantes vías como la avenida Juárez y con el bulevar Revolución, para ver si la cuota se está aplicando o no en donde hace falta pues transitar por ahí es toda una aventura incluso para los más temerarios, casi imposible esquivar los baches.

***********************************************************

Recientemente se publicó un desplegado en un periódico local de Saltillo donde trabajadores de la Secretaría de Salud piden la intervención del "gober" echado pa' delante y del fiscal, Gerardo Márquez, para agilizar la investigación por denuncias de un fraude del que primeramente dio cuenta El Siglo de Torreón en las cuales se menciona textualmente la presunta participación del jefe de la Jurisdicción Sanitaria N0. 6 (que corresponde a Torreón, Matamoros y Viesca) Juan Pérez y sus asistentes Laura Galindo y Ana Karen Caballero. Como recordará, instruido lector, un grupo de trabajadores eventuales del Hospital General de Torreón denunciaron formalmente en 2023 anomalías a raíz de que uno de ellos que descubrió, de acuerdo con registros del SAT, que habría recibido unos 115 mil pesillos entre aguinaldo, prima vacacional y estímulo por antigüedad, dinero del cual nunca vio ni un peso ni él ni los otros quejosos por lo que evidentemente estos recursos fueron cobrados por alguien más. Son 5 denuncias al menos en el mismo sentido de fraude y a la fecha se desconoce quién o quiénes son los servidores públicos que se pasaron de vivos.

Nuestros subagentes disfrazados de cheques desaparecidos nos comentan que quien ya agarró esta bandera (sin restar legitimidad a la queja de los trabajadores del sector Salud) es José Manuel Riveroll, líder de la sección 87 del SNTSA, para así poder atacar a su "examigo y casi hermano" Juan Pérez, quien también fue secretario de organización del mismo sindicato de Riveroll quien el año pasado muy amablemente se ofreció a otorgar asesoría legal a los quejosos que ni sindicalizados son.

***********************************************************

Para los que no escucharon de boca del propio gobernador echado pa' delante durante la transmisión en vivo el monto de la inversión que realizará el gobierno de Coahuila en el programa de apoyo alimentario. Consiste en entregar cartones de huevo (con eso de que llega a casi 95 pesos el kilogramo en algunas tiendas) y leche para mitigar la cuesta de enero del 2024, que ya es peor que la del 2023 luego de que la inflación en México despidiera el año con una tasa de 4.66 por ciento anual resulta y resalta que el monto estatal para este programa no es cosa menor, pues serán mil milloncillos de pesos -pensando siempre en los menos favorecidos y ni por un minuto pensando en que sea un año electoral- cantidad que en perspectiva representa unas tres veces el presupuesto total de ingresos del municipio de San Pedro (donde se realizó el anuncio), unas seis veces el presupuesto total de Francisco I. Madero y casi 4 veces el presupuesto total de Matamoros, por lo que las autoridades en aquellas ciudades se preguntan si en vez de huevo podrían destinar aunque fuera un 10 por ciento de esos recursos proyectados para obras necesarias como prioritarias en esos lares.

***********************************************************

¿Dónde quedó la bolita? Se preguntan cientos de ciudadanos que invirtieron unos 3 mil pesillos que seguramente les sobraban en la compra de las bases de licitación para ser uno de los próximos trabajadores del volante y quedarse con una de las concesiones de un total de mil 300 para el servicio de taxis que con bombo y platillo anunció el gobierno de la ciudad que ¡Siempre Puede! cuando se trata de modernizar, según dijeron, esta modalidad de transporte público. Haciendo memoria el Cabildo abrió paso a la modernidad el 31 de octubre del año pasado pero pasaron noviembre, diciembre y hasta el pasado 11 de enero concluyó el proceso. La secretaria del Ayuntamiento, Natalia Fernández Martínez, anunció que en esa misma semana de enero se daría el fallo, lo que no ocurrió y más tarde aseguró que habría una segunda ronda para dar oportunidad a los que no cumplieron los requisitos (siempre tan considerados) pero nuestros protervos subagentes tienen "otros datos" cuidadosamente recopilados en los pasillos del edificio más caro de la ciudad, donde circulan dos rumores: uno apunta la intención de algunas autoridades de seguir jineteando, ah no perdón, aprovechando los intereses bancarios que generan los cerca de 4 millones de pesos que se obtuvieron por las bases de licitación. Otro rumor es el que han propalado las mismas organizaciones de taxistas de que se les dio preferencia en la obtención de concesiones pero con la condición de que el gremio apoye (con lo que haya que apoyar) para la reelección del alcalde del calzado impoluto en este año electoral, algo que a los subagentes de ninguna manera les pasó por la cabeza.

***********************************************************

Allende el Nazas mientras en Gómez Palacio por fin se puso las pilas la Fiscalía Anticorrupción (nada más se tardaron 16 meses) y detuvieron al joven exjefe de compras por pedir el 20 por ciento del valor factura a los proveedores del Sideapa (para que experimenten en cabeza ajena los encargados de esos menesteres de otros Ayuntamientos de La Comarca Lagunera que andan por los mismos porcentajes y algunos inclusive el 30%) los subagentes se preguntan como para cuándo habrán de ir por los "peces gordos" pues difícil es creer que el joven funcionario actúo por cuenta propia y sin reportarle a nadie esos 12 milloncillos de pesos, máxime considerando que en esos años había un interés abiertamente expreso por parte de doña Marina Vitela en ganar la gubernatura y seguramente se requería bastante dinero para la campaña. ¿Ya preguntaron los de la Fiscalía cuánto cobraban a los proveedores y contratistas en la Dirección de Obras Públicas en la misma administración morenista a cargo del primo de la exalcaldesa? Probablemente ya lo saben y de boca del exoficial mayor del Municipio en la misma administración, Karol Wojtyla, quien para variar fue detenido y posteriormente liberado como ocurre siempre en Durango. Eso sí, dicen que antes "cantó" como lo hacen los canarios en su jaula.

***********************************************************

Y en Durango, estado que será "el epicentro de Inteligencia Artificial en el mundo" según anunció el "Góber" que no canta mal las rancheras, gracias a la instalación de un Centro de Inteligencia Artificial y Robótica, los subagentes se preguntan como para cuándo Durango será el epicentro de la inteligencia natural en materia de planificación de obras públicas, al menos las obras de La Laguna que quedaron pendientes desde el anterior gobierno estatal como el desnivel 5 de Mayo y el CREE siguen estando pendientes. Llama la atención que una de las obras estatales que no sirvió en el anterior gobierno ni han hecho que funcione en el gobierno de don Esteban Villegas, es la planta tratadora del Club Campestre que es el segundo "pulmón" con el que cuenta Gómez Palacio (además del Parque Morelos). Cuentan nuestros subagentes disfrazados de árbol seco y moribundo, que está cada vez peor este espacio antes verde y ahora agoniza por falta de riego.