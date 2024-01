Hoy miércoles más de 39 mil 700 alumnos y 3 mil 700 maestros irán a las urnas para elegir nuevo rector de la Universidad Autónoma de Coahuila que sustituirá al senderista Salvador Hernández Vélez, quien no obstante sus enormes esfuerzos que seguramente realizó no tuvieron el éxito deseado en la calidad educativa de la máxima casa de estudios. Sus malquerientes aseguran que no mostró gran capacidad para dar buenas cuentas en cuanto a abatir la gran cantidad de "investigadores" y docentes que cobran horas y horas extras, pero no se sabe de qué. La UA de C, institución coahuilense de las que cuentan con más cantidad de observaciones por parte de la Auditoría Superior del Estado por la opacidad con la que señalan se maneja y que año con año se dedicaba a "hincar el diente" al gobierno del Estado para cubrir el aguinaldo de la burocracia (y hasta las dos quincenas de diciembre) está ahora prácticamente tomada en sus unidades Torreón y Saltillo por grupos que claramente fueron azuzados por otros "estudiantes" de entre los cuales algunos dicen ser amigos del dirigente estatal de Morena Diego del Bosque.

*************************************************************

Proliferan en redes sociales las fotos con pancartas donde aparecen además los letreros de Morena. El interés por desestabilizar a la UAdeC es evidente. Casual hace más de una semana se lanzó la convocatoria para las elecciones y fue 24 horas antes de éstas que se detonó el "movimiento" de bloqueos, como el que se registra en la Unidad Saltillo donde mantienen asediado el bulevar Venustiano Carranza. Los subagentes disfrazados de "porros" se preguntan qué tanto tendrán que ver ciertos personajes del Grupo Laguna muy conocidos y algunos afines a la 4T que ni en cuenta fueron tomados para la candidatura, incluido el capo di tuti capi.

************************************************************

En su primera visita al municipio de San Pedro los que "robaron cámara" por unos instantes al "góber" echado pa' delante fueron dos fotógrafos "oficiales", uno del gobierno del Estado y otro del Ayuntamiento que preside el alcalde David Ruiz, quienes no vacilaron en darse uno que otro manotazo y algunos dicen que hasta cerraron los puños al tiempo de que se decían varias palabrotas que todos los presentes escucharon -porque además estaban al frente del presídium- justo al momento en que don Manolo hizo su entrada triunfal a la Unidad Deportiva. Eso sí, el joven mandatario andaba en lo suyo y mientras los otros decidían si se daban o no de moquetes aprovechó para tomarse "selfies" con todos los que se lo pidieron y hasta a una silla se subió (como todo un Rock-Star) para saludar a todos los invitados posibles que por supuesto eran una contundente mayoría priísta...

Y así anunció Manolo Jiménez en San Pedro con voz importante durante este arranque del programa de apoyo alimentario que consiste en entregar huevo y leche como todos los programas electoreros, perdón, programas sociales que son muy bien vistos por quienes votan, pero principalmente llevan a otros más (sin presiones, pero con los taxis listos para el acarreo) a votar. ¿Cuánto costarán los huevos con los que llegaron a San Pedro?

************************************************************

Y en Madero, también durante la primera visita del gobernador el que se desvivió en remembranzas cargadas de nostalgia intentando tocar las fibras del corazón tricolor de los presentes fue el médico y gurú de las terapias alternativas y alcalde de ese municipio- Jonathan Ávalos, al darle la bienvenida a Manolo; algo que por cierto nunca se vio que hiciera en sus tiempos como gobernador, el próximo candidato a senador, Miguel Riquelme, con quien disfrutaba tener uno que otro encontrón seguramente para inspirar fortaleza entre los "guindas". Esta vez el presidente de Francisco I. Madero no pudo evitar recordar sus orígenes priístas estando en el templete y se dijo muy contento por la visita del "Góber" echado pa' delante a quien conoce hace muchos años y en sus propias palabras desde las Juventudes del PRI. Poco le faltó al alcalde para recordar que llevaban juntos serenata, uno con guitarra y otro con maracas y hasta tiempo tuvo para acordarse de "El Gallo", como se conoce al regidor y presidente del Comité Municipal del PRI en Madero. Los subagentes disfrazados de equipo de ozonoterapia estaban perplejos ante tanta amabilidad y nos comentan que probablemente y ya en la recta final de su mandato el presidente busca llevar la fiesta en paz con el Estado considerando que todavía no ha encontrado eco en sus aspiraciones por la diputación federal en Morena donde no la lleva del todo bien con sus correligionarios nada más porque sacó a muchos de ellos de la sagrada nómina municipal. Previendo que el PRI quiere recuperar la Presidencia de "Chávez" no vaya a ser que al rato le manden hablar para hacer algunas aclaraciones para regresarlo al redil.

************************************************************

Y el suspirante por la reelección y quien ya se cansó que la incómoda prensa llegue tarde y le vuelvan a preguntar lo mismo es el alcalde mejor lustrado de Torreón, Román Alberto Cepeda, quien ya dijo fuerte y claro que dado que el proyecto del Corredor Matamoros tiene voces opositoras (y para él, son tintes políticos) piensa en cancelar la obra y que los aproximadamente 27 milloncillos que se invertirían mejor se destinarán a otra cosa. Para los que están con el pendiente el viernes lo decidirá. Por esa razón los subagentes disfrazados de arbotante sin luz ya saltan de gusto porque seguramente no se instalarán más planchas de cemento en las vialidades. Además juran y perjuran que ese dinero bien puede ser destinado a dignificar el Centro Histórico empezando por una limpieza general, retiro de graffiti, poda de palmas y arbustos, colocación de depósitos de basura dignos, nomenclatura informativa, arreglo de la Plaza de Armas y rescate del Paseo Morelos que está 'medio descuidado', o bien copiar lo que sí ha funcionado por muchos años en la capital de los alacranes que es el mejoramiento de fachadas de las casas históricas, que todavía quedan. Los propositivos subagentes mencionan que eso y más se merece una ciudad que se promueve como "para estar en los ojos de México y del Mundo".

************************************************************

Y justamente el casi candidato a la reelección, el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, ya lanzó su primera declaración de "alto impacto" del año por aquello de los retrasos de Agua Saludable para La Laguna en la ciudad y es que luego de varias semanas el agua saludable nada mas no llega y para como salieron las primeras pruebas que indican que todavía el agua no cumple con la norma oficial mexicana que indica un 0.10mg/l de arsénico como consumo humano y no un 0.15 además de la especulación sobre el costo de la tarifa que tendrá para los organismos operadores ya dijo fuerte y claro, "no tenemos por qué meterla si no conviene". Los subagentes disfrazados de uno de los 10 módulos de la planta potabilizadora aseguran que el mensaje, aunque contundente podría no ser tan sencillo de llevar a cabo puesto que se trata de un proyecto que lleva ya todo el sexenio presumiendo acuerdos interestatales. Además, la postura, aunque legítima (pues todavía no se sabe qué tan saludable será el agua saludable) podría no ser bien recibida por las autoridades federales con quienes al parecer el "góber" echado pa' delante trata de tener una mucho mejor relación que su antecesor. Mientras son peras o manzanas, el alcalde con la reelección casi en la mano ya arrancó fuerte con el tema porque al día de hoy nadie sabe qué tarifa les habrán de imponer a los municipios además que de todo lo que les prometieron no ha llegado un peso para obras de mejora de eficiencia, razón por la cual las autoridades locales de Torreón, Gómez Palacio y Lerdo han destinado recursos adicionales municipales para obras complementarias de Agua Saludable.

************************************************************

Por fin salió humo blanco este martes del PRI Coahuila al emitir la tan ansiada convocatoria para las alcaldías del proceso electoral 2024 en 31 municipios del estado, y tal como lo señala el convenio, serán cuatro municipios donde el Partido de la Revolución Democrática (PRD) siglará cuatro candidaturas y el partido Unidad Democrática de Coahuila (UDC) siglará tres candidaturas. El registro será el 10 de febrero y la entrega de constancias hasta el 17 según informó el partido tricolor de Carlos Robles Loustaunau. El PRI postulará mujeres en al menos 15 municipios y de La Laguna solo San Pedro y Madero, por lo que el alcalde del calzado impoluto de Torreón va en caballo de hacienda rumbo a la reelección. La duda, como siempre en estos casos es de a qué hora será candidato y a qué hora presidente de Torreón. Lo anterior al margen de las ventajas y la plataforma que significa para cualquier político el reflector de la Presidencia Municipal y más tentador aún la distribución del presupuesto que puede o no jugar a favor del contendiente. Ya veremos y diremos cómo se organizan. El PAN tendrá que elegir a su propio candidato así que se quedarán nomás milando como los chinitos.

************************************************************

Allende el Nazas, el que ya salió de donde lo tenían guardado, allá donde no da casi el sol y donde la vida cuesta el doble es nada menos que exdirector adjunto del Sideapa de Gómez Palacio, "Jesús", quien en 2022 fue el único (increíble pero cierto) de la administración que presidió la exalcaldesa Marina Vitela, que se puso el pijama de rayas luego de que elementos de la Policía Investigadora de Delitos de Corrupción lo detuvieron por el delito de ejercicio indebido del servicio público. Lo anterior por presuntamente firmar un contrato de prestación de servicio de suministro de aguas residuales tratadas por 30 años sin que tal contrato fuera avalado por el Congreso local al sobrepasar el término de la administración municipal. En el contrato se indica que uno de los mejores amigos de la expresidenta y futura senadora se comprometía a pagar mensualmente por el suministro de agua tratada la cantidad de $0.65 por metro cúbico a través de la empresa Laguna Organic S.P.R. de R.L. de C.V. Total, como suele suceder en estos casos en Durango al final nadie sabe y nadie supo ni en qué quedó el penoso asunto ni mucho menos el estado que guardan las otras cuantiosas denuncias contra funcionarios de primer nivel que interpuso en tiempo y forma el gobierno municipal actual de Gómez Palacio con bastantes pruebas de actos de presunta corrupción. ¿Y la Fiscalía de combate a la corrupción? Tan útil como el florero de Palacio de Gobierno.