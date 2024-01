"Cambiar todo para que nada cambie", es la paradoja de Giuseppe Tomasi di Lampedusa en su novela "Gatopardo", algo que bien pudiera aplicarse a la reciente publicación de las fichas "fuertes" para candidatos a legisladores. ¿Por qué las cosas no cambian? se preguntan algunos subagentes hartos de que sólo se les convoque para volantear en campaña mientras sus gritos de escalar en los partidos "de siempre" siguen sin ser escuchados. Rubén, Verónica, Marcelo, Memo, en fin; siempre los mismos.

Dentro del PRI y el PAN, quienes se sienten usados y no valorados, esperan que el "góber" Echado Pa' Delante realice cambios al interior de la estructura. Algo que, no obstante, de cara al proceso electoral sin duda será poco probable; Ah y justo en el partido tricolor se espera -ahora así- que, para inicios de semana, algunos dicen que el lunes, se tengan noticias oficiales respecto a los "suspirantes" a las alcaldías. En el PAN las cosas no son muy diferentes; dicen los subagentes del blanquiazul que en Torreón hablar del panismo es referirse a Zermeño, Memo, Chuy y Marcelo. Por cierto, en este partido las cosas están que arden...

****************************************************

Ni un kilogramo de sal gruesa en la levadura, dirían los expertos en el arte culinario, hubiera podido hacerle tanto daño al PAN que otro panista y siempre ha sido así. En las últimas semanas en el PAN se ha dado mucho de qué hablar desde el "martes negro". Que si Memo Anaya y Marcelo Torres se condujeron bajo acuerdos y faltaron a la palabra, que si fueron en contra de lo que el panismo coahuilense ya había votado, que si la culpa fue de Marko Cortés que cometió un error exhibiendo el acuerdo con Manolo, en fin.

La cereza del pastel de la semana fue la inconformidad de Jesús de León Tello por la decisión en la Comisión Permanente Nacional del PAN de arrebatarle la posibilidad de su candidatura a una diputación federal de las codiciadas "pluris" además ya aprobada por la Comisión Estatal del PAN en Coahuila… Que no anda bien con la dirigencia nacional de Cortés, claro está. Mientras Chuy de León lleva su frustración y enojo hasta los tribunales para apelar la decisión que se tomó en la cúpula del PAN (algo así como un grito en el desierto), Marco se sostuvo allá en la "capirucha" del smog y aseguró que la lista de candidatos a la Cámara de Diputados y al Senado, definida este jueves por la Comisión Permanente del partido, es "sumamente competitiva" y que se enojen en Coahuila le faltó decir.

**********************************************************

Luego de la tragedia registrada al exterior del TSM los subagentes pugnaron por la activación de la Alerta Amber para ver si alguien había visto al director de Seguridad Pública Municipal, César Perales Esparza, pues aseguran que nunca dio la cara en medio de toda la crisis generada por los lamentables hechos tras el partido Santos-Rayados.

Nos comentan que se apareció solo hasta después de que se identificó a la probable responsable, algo bastante extraño, considerando que todas las autoridades emitieron declaraciones al respecto menos el área a la que, casualmente, le corresponde el tema de los protocolos de seguridad aplicados y la consecuente prevención de este tipo de delitos. Habría sido interesante conocer su postura tomando en cuenta que a escasos metros de donde ocurrió la tragedia se encuentra un filtro de seguridad de su corporación, ahí sobre la carretera Torreón- San Pedro, frente al ejido La Concha.

Los subagentes esperan que para el próximo partido Santos-Tigres en la "Casa del Dolor Ajeno" sí mande suficientes elementos, esperando que no se retiren hora y media después de terminado el juego y menos con las manifestaciones de odio entre aficionados que se han expuesto en redes sociales. Y es que, aunque según la Fiscalía participan al menos 800 elementos entre corporaciones estatales y municipales la realidad es que en la zona no se ven a más de 100 uniformados. Los protervos subagentes que gustan de poner el dedo en la llaga comentan que se extraña "El Colibrí" como conocen al helicóptero que sobrevolaba la zona del TSM en la administración estatal anterior y que estaba a cargo del teniente Adelaido Flores, ¿Dónde habrá quedado?

**********************************************************

El pasado 25 de enero inauguraron una cancha de futbol uruguayo en la Facultad de Derecho de la UAdeC Torreón para lo cual sin duda se quebraron la cabeza pensando en nombres de personajes ilustres de tal suerte que la cancha fue bautizada nada más y nada menos que como "Carlos Alberto Centeno Aranda", el actual rector de la UTT y hermano de la directora de la Facultad, Martha Centeno. Resulta y resalta que para la ocasión invitaron al candidato a la Rectoría de la UA de C., Octavio Pimentel y claro que acudió, aunque el que brilló por su ausencia fue el actual rector, Salvador Hernández Vélez.

"Todos vengamos a votar por nuestro ya declarado rector, ingeniero Octavio Pimentel", dijo con voz fuerte y clara doña Martha, quien se alineó con Octavio aunque previamente había levantado la mano en su búsqueda de ser rectora el año pasado. Para el evento la Facultad invitó a los exfutbolistas del Santos Laguna como Borgetti, Ludueña y Pedro Muñoz entre otros, para garantizar buena afluencia y claro está que no se dejó de invitar a la comunidad estudiantil a que el próximo 31 de enero voten por el "declarado rector", se les dijo.

***********************************************************

Si los baches se arreglaran con discursos, no habría ni uno solo en La Laguna cuya superficie iguala en cráteres a nuestro satélite. En Torreón, donde se han anunciado programas emergentes de bacheo y aunque se duplica la inversión para tapar los hoyos -de las calles- es insuficiente. En 2022 se cubrieron 120 mil metros cuadrados, al año siguiente la superficie fue de 240 mil metros cuadrados, pero, lamentan nuestros subagentes disfrazados de chapopote que no se notan los parches, quizá sea porque no dura en su lugar la mezcla. En 2022 Roberto Escalante González, a quien le dieron la responsabilidad de Mantenimiento Vial, no le tembló la voz al afirmar que Torreón dejaría de ser calificada como "la ciudad de los baches", tal vez en aquel momento no dimensionó el problema. A los baches se suman registros abiertos y drenajes colapsados en colonias del Oriente y de la periferia que, por fortuna, la innata habilidad lagunera para resolver entuertos entra al quite y para cada agujero que aparece hay una llanta o una rama al alcance para anunciar a los distraídos conductores del peligro de pasar por esa vialidad.

******************************************************

El médico Jonathan Ávalos, presidente de Francisco I. Madero, gurú de las terapias alternativas, catador de costillas en salsa roja y experto en otras pociones multijugos ya anunció por todo lo alto su intención de ir por la diputación federal del Distrito 02 de Coahuila que corresponde a su zona.

Cabe destacar que aunque polémico al presidente municipal de "Chávez" le ha ido bien en busca de cargos de elección popular al menos en su municipio donde fue reelecto aunque corriendo con mucho menor suerte como coordinador de campaña del fallecido senador del sombrero Stetson en la contienda por la gubernatura. Con una deuda en su Simas local que ya anunció es "imposible de pagar" pues asciende a casi 40 millones de pesos a ver cómo le hace para que los dados resulten a su favor, primero, en el tema de género para su aspiración. Por cierto, algo positivo para quienes son de Madero o suelen pasar por ahí es que por fin a alguien se le ocurrió derribar y cortar los enormes árboles secos desde hace más de 20 años que se encontraban en la mitad de la carretera y que han cobrado muchísimas vidas en accidentes viales desde hace mucho tiempo. Ojalá que retiren toda esa madera de una vez.

**********************************************************

Allende el Nazas, en Gómez Palacio, hace apenas tres días doña Lety Herrera fue en exceso cuidadosa de compartir y celebrar por todo lo alto la visita del "Góber" que no canta mal las rancheras y agradecerle hasta el cansancio su apoyo para Gómez Palacio. Los subagentes comentan que, aunque la presidenta de Gómez Palacio se preparó con la debida Comisión de Aplausos y Felicitaciones para que dirigieran porras a Don Esteban en el evento en donde dieron a conocer los resultados de las acciones de pavimentación ejecutadas no faltó quien de los invitados escuchara en su cabeza el llamado canto del grillo, un cri-cri-cri bastante agudo pues sin duda el gobierno estatal ha quedado a deber a este municipio.

¿Que si inauguraron obras? Claro que sí, exactamente 21 mil 887 metros cuadrados de pavimento con recursos provenientes del Ramo 33 (es decir, 100% municipales) por casi 13 millones de pesillos. ¿Qué más? bueno, fueron rehabilitados los sistemas de alumbrado de las plazas de las colonias El Dorado, Rubén Jaramillo, de la plaza "La Bola" en Chapala, y del parque de la colonia 5 de Mayo también con recursos de la misma fuente por otros 2 millones 307 mil pesillos, entre muchas otras. Lo curioso es que en su discurso y como ya es costumbre escuchar a don Esteban, aseguró que como nunca le va a invertir a Gómez Palacio y que bueno, porque ya va siendo hora de que esta ciudad pueda cortar alguna flor de su jardín, o mejor aún un ramillete. Ya veremos y diremos si llegan los 200 millones de pesos para pavimentación que la ciudad necesita.