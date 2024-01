Nuestros subagentes que andan ya de lleno en la capirucha del Pan de Pulque nos reportan que ya se calentó la elección para 2024, en donde además de elegir posiblemente a la primera Presidenta de México, en Coahuila se decidirán las 38 alcaldías y se renovarán las diputaciones y senadurías federales por lo que empezaron a salir las primeras encuestas, que desde hace tiempo suelen ser mayormente instrumentos a modo para el interesado, llamó la atención un sondeo del bien boleado alcalde que en estos días ha estado muy laborioso recibiendo hasta a la prensa de Saltillo - eso sí, sin descuidar un solo instante su atuendo impoluto- para exponerles los grandes logros que ha tenido Torreón.

Ya con las uñas bien limadas y con varios kilos de menos, nuestros subagentes disfrazados de nutriólogos han escuchado críticas del alcalde a algunos de sus funcionarios que no han guardado la línea como él, dicen que no le agradó al edil el sondeo de opinión donde un 36.9% de los resultados señalan negativa su posible reelección.

*************************************************

Al final don Román sabe que tiene la candidatura en la mano ya que el "Gober Echado Pa Delante" es capitalino, así que con que a Torreón no se le alborote al gobierno estatal, las encuestas no favorables le hacen al alcalde del orden y respeto -según él- lo que el viento a Juárez...

**************************************************

Nuestros subagentes caracterizados de simpatizantes decentes - casi los sorprenden, son tan pocos ya respecto a los "joyas" que predominan en el otrora partido con cierta moral- del panismo, reportan además que al interior no todo es miel sobre hojuelas, pues ya hasta manifestaciones hubo de quienes no están conformes con la dirigencia estatal liderada por Elisa Maldonado y por la municipal a cargo de Armando González Murillo.

Se dice que quien anda movilizando esta inconformidad es el presidente municipal de Monclova David Dávila que comentan los politólogos será el más perjudicado con esta falta de coalición. Ante el desastre provocado localmente por la decisión de su presidente nacional Marko Cortés de ventilar un ominoso pacto con el PRI, que condenó a los azules a quedar fuera de la alianza electoral local en el presente año, parece que todavía no entienden y si el año pasado la marca Acción Nacional sólo obtuvo el 6% de la votación ¿qué se puede esperar para las futuras elecciones? ...

**************************************************

Donde estuvieron de plácemes fue en la Universidad Autónoma de Coahuila que recibió, al que parece ser el candidato de unidad Octavio Pimentel, quien abrazó a tirios y troyanos como fue el caso de Manuel Medina, Sandra López Chavarría, así como al equipo de trabajo académico del abogado Carlos Centeno que ahora es rector de la Universidad Tecnológica de Torreón.

Comentan que en su discurso, el trasfondo sobre todo fue que mandó un mensaje contrario al del senderista de Salvador Hernández quien en toda su gestión se la pasó quejándose de 'no tener dinero' y además de ir por los profesores con doble plaza, algunos dicen, que 'viejo lobo de mar' don Salvador lo usaba como un mecanismo de control político para tener en orden a esos funcionarios que les cayó una chambita extra y tenían bien dominado el tema del desdoblamiento cuántico (eso de estar en dos lugares a la vez y cobrar doble, por supuesto)...

En esta ocasión, Pimentel, casualmente, sobrino de Óscar Pimentel, secretario de Gobierno, llegó con un discurso más conciliador en donde aseguró que al sindicato de trabajadores de la Universidad Autónoma de Coahuila, que el tema de las 'dobles plazas se había malinterpretado' y que la Máxima Casa de Estudios con un presupuesto de tres mil 800 millones de pesos (casi igual al presupuesto de Torreón), necesitaba una modernización y financiera, ¿de qué se tratarán esas palabras tan domingueras?

**************************************************

Perla puede ser…Y en la búsqueda de los mejores cuadros para contender en las elecciones a alcaldías 2024, en Francisco I. Madero, la representante de la Alianza PRI-PRD-UDC, pudiera surgir de un grupo empresarial. Reconocen subagentes vestidos de sinceridad y claridad en el grupo de Morena que en Madero -antes Chávez--, el panorama no es muy alentador tomando en cuenta el mal trabajo que en materia de servicios públicos ha realizado el actual alcalde médico holístico Jonathan Avalos.

La eficiencia para atender los problemas de alumbrado público, pavimentación y escasez de agua, ha estado ausente; sin embargo, consideran que el más delicado es el de inseguridad. Robos a casa-habitación hasta en pleno día, ocurren en fraccionamientos como San Francisco, Las Gabrielas, Los Pinabetes, Pueblo Nuevo y en la Zona Centro, de ahí que la labor de Jonathan al frente de Madero, no le favorece mucho a los dos principales candidatos que Morena tiene para la ya cercana elección...

**************************************************

Del otro lado del Padre Nazas, sorprendió a propios y extraños la rueda de prensa que ofreció la alcaldesa Leticia Herrera Ale, pues no es muy común verla a excepción de las sesiones de cabildo en donde se han tomado acuerdos polémicos como ya no recoger la basura en colonias en donde los vecinos no respeten la red de drenaje. En esta ocasión, la primera rueda de prensa de 2024 fue para dar a conocer las jornadas de orientación legal, se le vio sonriente y desde luego, ya esperamos el anuncio que hizo en su informe de gobierno en donde a través de la odiosa prensa, pidió 'paciencia' a los gomezpalatinos y en este año ya iniciará con un buen programa de pavimentación, tan necesario en el municipio conocido como la 'Cuna de la Revolución'...

**************************************************

Para los subagentes que no tienen nada que hacer y sólo andan viendo que criticar, dicen que llamaron la atención las cifras de empleo 2023, en donde fueron los municipios de Lerdo y Durango los que presentaron datos negativos y que desde luego que el empleo es un indicador para ver cómo anda la economía de un municipio. De acuerdo a datos del Inegi, Lerdo perdió 755, mientras que Durango dos mil 500. Los positivos, dicen, que lo bueno es que vivimos zona metro y que los números favorables de Torreón y Gómez también favorecieron al municipio de don Homero que todavía sigue esperando Tarafer, la empresa de fertilizantes que se anunció ya hace tiempo en la capital del Estado que se instalaría en Lerdo, pero nada se ha visto. Igual y están como Tesla en Nuevo León, sólo que región cuatro…

**************************************************

Y desde la capital de los Alacranes y las víboras ponzoñosas, para el 'gober' que no canta mal las rancheras, Esteban Villegas esta semana pasada estuvo llena de euforia pues pudo amarrar unainversión de más de 6 mil millones de pesillos de autos eléctricos que vendrá a ayudar con la pérdida de los casi tres mil empleos y además le podrá ayudar a darle un respiro a las finanzas públicas. Dicen los subagentes, que ya no queremos tomar en cuenta porque se la pasan haciendo crítica destructiva es que ojalá esta inversión le alcance a don Esteban para compensar la falta de desarrollo en la que está sumido el estado, tan sólo el reciente dato dado a conocer por el Inegi señala que las remesas que llegan a Durango apenas alcanzan para el gasto corriente de las familias, que al final palean la falta de dinamismo económico. El rezago del desarrollo económico del estado duranguense es de mucho tiempo atrás, por lo que urge una intensa promoción económica si quiere don Esteban dejar legado positivo en su paso por la gubernatura...

**************************************************

También para Durango se va aclarando el panorama electoral 2024, en este bello estado en particular además de ser partes de los cruciales comicios federales, elegirán la renovación de su Congreso local. Cuentan los subagentes dedicados a hacer grilla que por el lado de La Laguna, el exregidor y excampeón mundial de box, Cristián Lucio Mijares buscará la candidatura por el Distrito 02 por el PRI. Y junto a él, se les verá a Daniel Santoyo, quien busca hacer lo propio por el distrito 10; el síndico Jaime Aguilera, pretende el distrito 12 local, y a la aún directora del DIF, Brenda Calderón, quiere la candidatura para el distrito 11. Tanto el regidor como el síndico podrán separarse de su cargo por tiempo indefinido, como lo hizo Mijares, mientras que Calderón, deberá renunciar. Todos deberán hacer lo propio antes de que inicien los registros ante el IEPC. En Lerdo, la ciudad que ahora tiene insomnio, la diputada Susy Torrecillas buscará la reelección por el distrito 13. El que aún está por definirse es el distrito 09, que corresponde una parte al municipio de Mapimí. Vamos a ver con qué sorpresa nos saldrán…