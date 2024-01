Nuestros subagentes con el humor más ácido, nos comentan que en los vestigios que quedan del tricolor, liderados por la lindura de Alejandro 'Alito' Moreno salió humo blanco para determinar algunas precandidaturas a senadores y diputados y al más puro estilo príísta: unidos, sonrientes y abrazados; dentro de los nombre que se empezaron a soltar está el del exgobernador de Coahuila, Miguel Riquelme Solís que abandonó sus dotes de chef y ya nuestros subagentes confirman que aspira a ser senador y hará 'talacha' para conseguir el voto, aunque va primero en la fórmula con lo que tiene asegurado su escaño.

Acompañando a don Miguel, el otrora partidazo nomimó como compañera a María Bárbara Cepeda, consentida de la primera dama del Estado doña Paola Rodríguez, por lo que la actual senadora Verónica Martínez parece que tendrá como premio de consolación una diputación plurinominal, luego que le fue negada la posibilidad de reelección (ya se parece a su compadre Chema Fraustro).

Para competir por las diputaciones el PRI postulará a Sonia Villarreal Pérez en el distrito 1, Patricia Cardona por el dos, el polémico Jericó Abramo Masso por el cuatro, el chapulín Hugo Dávila por distrito seis y finalmente al siete meterán a Jaime Bueno Zertuche. Todo en unidad, dicen nuestros subagentes a quienes le late su corazoncito priísta, se presentarán en las instalaciones del PRI estatal rumbo al 2 de junio…

Una vez que el senderista, académico y también chef reconocido, Salvador Hernández Vélez rindió su último informe como rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, nuestros subagentes de la capirucha del Pan de Pulque señalan que el 'góber' Echado Pa´Delante tras salir de Villamagia, logró un 'triple play', (jugada conocida en el beisbol cuando la defensiva logra generar tres outs de un solo movimiento) en tan sólo una semana. Mandando un claro mensaje sobre quién manda en Coahuila, sacó el primer out cuando se sacudió de forma 'fina' (según esto) y sin pedirlo a los demandantes panistas quienes llevan en la frente un seis por ciento de votación en 2023 y no pudieron ser parte de la coalición y ahora tendrán que rascarse con sus propias uñas en 2024; el segundo out fue cuando despachó de la alcaldía de la capital a Jesús María Frautro Siller, al presentar a Javier Díaz González como cuasi candidato del PRI en Saltillo, mientras con el "pacto de unidad" para fungir como nuevo rector de la universidad del Estado a Jesús Octavio Pimentel, impidió la vuelta del propio grupo de los "Chemas" que salvo el turno del lagunero Hernández Vélez han mandado en la máxima Casa de Estudios de Coahuila. Finalmente logró el último out al sacudirse al latoso grupo Torreón que creció el sexenio pasado dejando quieta cualquier inteción del grupo de Manuel Medina y Sandra López Chavarría.

El proceso protocolario de la UAdeC marca que el registro de candidatos cerrará el 25 de enero en horario de 09:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas, pero ya a primeras horas de ayer martes, nuestros subagentes dieron fe que el ingeniero Jesús Octavio Pimentel Martínez formalizó su aspiración a la Rectoría al cumplir con todos los requisitos establecidos en las bases del proceso electoral. La Comisión Electoral, encabezada por el presidente Ex-Oficio Salvador Hernández Vélez, otorgó la constancia de registro a Pimentel Martínez, quien se convierte así en el primer candidato oficial quien todo parece indicar, como siempre ha sucedido será de unidad. Para algunos esta armonía, denota la falta de democracia en la universidad. Sin embargo, para otros forma parte de todo un proceso libre que permitirá que la universidad ejerza de forma efectiva su presupuesto anual de 3 mil 800 millones de pesotes, provenientes del sufrido pueblo.

En el terreno de la seguridad, el nuevo inquilino de Palacio Rosa también ya realizó movimientos estratégicos tendientes a reforzar seguida por su antecesor, nuestros subagentes camuflageados de verde y blanco dieron cuenta del arribo de unos 240 Marinos al estado de Coahuila, y quienes tienen ya lugar en donde quedarse. En el caso de Torreón anunciaron que los cuartos de Hotel Palacio Real estarán disponibles, como ha ocurrido para el caso de otras corporaciones como la Policía Federal y hasta el mismo Ejército. Dicen nuestros subagentes que el objetivo es realizar labores tácticas encaminadas a sellar la seguridad del estado y evitar el 'efecto cucaracha', es decir, la entrada de miembros del crimen organizado de otros estados como Zacatecas, Tamaulipas o Nuevo León, principalmente. Para nuestros subagentes que se les gusta remojar el pan en el café esta llegada tiene otra lectura además de blindar la seguridad del Estado y es que la relación entre la federación y estado puede dar un viraje de 180 grados, porque todo indica que don Manolo quiere abandonar la posición ríspida que Coahuila mantuvo anteriormente con el gobierno federal…

Nuestros subagentes ayer recibieron una llamada inesperada en donde adelantaban que se iba a dar una 'gran integración' de dos fuerzas políticas en el partido de los 'guindas'. Apresurados y con cachucha de 'Suma Claudia' se acudió al lugar de los hechos sólo para conocer que Juan Carlos Parga, conocido como el ajonjolí de todos los moles se integra a las aspiraciones de la reina del bienestar en Torreón, Cintia Cuevas. A Parga lo mismo se le ve en manifestaciones en Conagua, que en la mañanera o bien ocupando algún cargo en centros recreativos y hasta organizando funciones de box. Dicen que algunos que asistieron a la rueda de prensa salieron haciendo bromas por lo inesperadamente acontecido, anecdotario para la hilaridad política de 2024...

El que antes se comía las uñas y ahora se las está limando viendo cuál es el su mejor perfil para la campaña 2024 es el bien boleado y ahora hasta almidonado alcalde Román Alberto Cepeda. Nuestros subagentes que andan día y noche siguiendo sus pasos políticos, dicen que ya está cocinando la salida de algunos directores con el objetivo de 'dar un manotazo' en la mesa ya casi a punto de iniciar su campaña política entre los nombres que se manejan se encuentran el director de Seguro Pública Municipal, César Perales y quien no sabe a bien a ciencia cierta en qué consiste su puesto, Eduardo Terrazas, director de Simas Torreón. De acuerdo al Instituto Nacional Electoral, el bien boleado no podrá hacer campaña política dentro de su jornada laboral, aunque eso sí, se puede seguir acicalando, por lo que tendrá que tomar condición para realizar sus actos proselitistas después de las tres de la tarde.