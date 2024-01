Fue casi a la media noche que los jaloneos llegaron al máximo para que finalmente no se llegara a un acuerdo entre PRI y el PAN a nivel local en aras de repartir las candidaturas por las que habrán de competir los distintos actores políticos que están ávidos de dejar de vivir en el error o en su caso no pasar a vivir en él. El presidente de Acción Nacional, Marko Antonio Cortés Mendoza dio a conocer ayer en la mañana mediante la red social X (antes Twitter) un acuerdo donde alegremente se reparten posiciones como si fuese un simple pastel en caso de alcanzar en una eventual alianza para los comicios federales y locales que se celebran el próximo mes de junio.

La misiva de Marko fue una intentona por hacerse de la candidatura de Torreón, por lo que finalmente Manolo no cayó en provocaciones. Como en todo el país, el sufrido pueblo será convocado a las urnas para elegir a la próxima presidenta de México, así como a quienes habrán de ocupar las 8 diputaciones federales de mayoría que se le han asignado a Coahuila, así como los tres escaños que se reparten por estado. Además, también estarán en juego el destino de los 38 ayuntamientos que conforman el territorio coahuilense.

*********************************************************

El acuerdo con tintes ominosos donde aparecen las firmas del propio Cortés, más la del presidente del PRI nacional, Alito Moreno; la rúbrica de Rubén Moreira, secretario general del Tricolor, además del diputado encargado de la cartera de acción electoral panista, el michoacano Armando Tejeda Cid y la más trascendente de todas para efectos: la del gobernador Manolo Jiménez Salinas, haría sonrojar hasta Roberto Madrazo Pintado y otros ilustres políticos del pasado. El documento según nuestros subagentes estuvo en resguardo bajo siete llaves y cuando algún inquieto panista preguntaba por el contenido del mismo, la presidenta estatal del PAN, Elisa Maldonado Luna solía responder lacónicamente: "habrá para todos" (con razón) La apurada alianza la completan el Partido de la Revolución Democrática, del cual queda sus siglas y Mary Thelma Guajardo y la UDC, propiedad del norteño Lenin Pérez Rivera.

*********************************************************

En tanto por el lado de los 'guindas' y sus aliados vieron como en una semana se les escapaba una coalición con Unión Democrática de Coahuila (UDC) quien se marchó con el pretexto esgrimido por don Lenin de que para estas elecciones no irán en alianza con Morena para el proceso electoral del 2024 y que a las elecciones municipales irán con candidatos propios. Pérez Rivera, que siempre se ha sospechado (no sabemos la razón) ha funcionado como un 'parapeto' del PRI para dividir a la oposición, comentó indignado que "siempre han desafiado las injusticias del sistema y que en los últimos meses expresamos nuestra voluntad de construir una alianza con algunos partidos nacionales, con quienes no fue posible encontrar punto de unión, ya que nuestra visión se basa en la transparencia; el desarrollo regional; el bienestar, oportunidades e inclusión para nuestras familias y una verdadera transformación para nuestros municipios". Curiosamente la visión del excandidato a gobernador encontró en horas puntos de acuerdo con el PRI…

*********************************************************

Nuestros subagentes que nadan de muertito y no les importa el frío nos comentan que, por tercer año consecutivo, el instituto del deporte de Torreón a cargo de Héctor Gaytán no fue capaz de arrancar el mes de enero con las albercas a su cargo en óptimas condiciones para el entrenamiento de los usuarios. La infinidad de quejas, tanto de entrenadores como de usuarios, no se han hecho esperar; los primeros señalan que, por primera ocasión desde la creación de instituto en el 2015, no recibieron el apoyo extra que se les otorgaba como "aguinaldo". Cuando preguntan, les dicen que no hubo dinero suficiente para tal apoyo, lo que nos lleva al siguiente tema: si no hubo dinero para los "aguinaldos", tampoco para darle mantenimiento a las bombas de las albercas y ninguna reparación mayor en las unidades deportivas Jabonera, Línea Verde y Multideportivo Oriente. ¿Dónde quedaron los 23 millones de presupuesto anual que maneja dicha dependencia?

*********************************************************

En su más reciente visita a la capital de Coahuila, Claudia Sheinbaum fue clara en su discurso, principalmente al dirigirse a quienes no muestran respeto a los colores políticos y carecen de identidad en el mundo de la grilla. Comentan algunos infiltrados que acudieron a la concentración pretendiendo enlistarse para volantear en los cruceros llegado el momento, que fue evidente la negativa mostrada por Claudia para saludar a quien en pasadas elecciones salió de Morena para contender como candidato a la gubernatura, pero por el PT, Ricardo Mejía. Al igual que Mejía otros que abandonaron al partido 'guinda', ahora se aparecen por todas partes en los eventos de proselitismo de Claudia, pretendiendo regresar al grupo que según los pronósticos tendrá la preferencia en la contienda 2024, para la cual, por cierto, en la capirucha del sarape donde se les sigue olvidando formar buenos cuadros, sigue estando muy flaca la caballada morenista. Mientras tanto los partidarios del autollamado 'Tigre' aseguran que ya tiene amarrada por lo menos una diputación.

*********************************************************

Javier Díaz González - El Olímpico- surge con el respaldo del gobernador para contender por la alcaldía de Saltillo, desplazando a un político de cepa como Jesús María - Chema- Frausto, que tendrá que salir por la puerta de atrás al negarle el gober la oportunidad de reelegirse, supuestamente porque el equipo de don Chema no acompañó como debería al ahora gobernador, por lo que tendrá que dejar la silla. En cambio, quienes que sí van a recibir la bendición son los alcaldes de Torreón, Monclova, Piedras Negras y hasta algunos con papeles tan lamentables como el de Matamoros, el Miguel Ángel Ramírez "el charro", que no se encuentra diferencia significativa con su antecesor, el impresentable doctor Piña. Lo bueno para El Charro es que ya cual les aplacaron a cuadros políticos de su zona como Raúl Onofre...

*********************************************************

A quien le llueve sobre mojado y ahora ya ni sabemos que tan bien canta las rancheras es al Gobernador de Durango, Esteban Villegas que además de enterarse que el 'güero' Aispuro también puede ser aspirino para una diputación o una senaduría, hoy en la Capital de los Alacranes tuvo que dar la cara-que casi nunca la da- y declarar que sí existe alrededor de cuatro mil afectados por un fraude en una empresa de inversión denominada Xoy Holding perteneciente al empresario Carlos Lazo que es además propietario del equipo Los Generales, lo bueno, dijo el gober artista, el equipo de béisbol sigue, ya lo demás 'Dios dirá' si se va por la vía penal o …

*********************************************************

Siguiendo por la tierra de los alacranes, nuestros subagentes preguntan la razón por qué el PRI en Durango no tiene peso si el mandatario estatal es de ese partido. La respuesta es porque el gobernador Villegas con quien toma acuerdos y consulta acciones es con aquellos que hoy presumen ser parte de la Cuarta Transformación, aunque tengan pasado priista.

*********************************************************

No se nos olvide que el mismo don Esteban analizó en algún momento irse con aquellos que también abandonaron el PRI para llegar a Morena, pero al final se quedó en el partido y ya sabemos la historia.Hoy el mandamás estatal está más preocupado por quedar bien con el Gobierno Federal y se ha notado en las últimas visitas de Andrés Manuel López Obrador, a quien se ha cansado de echarle porras esperando más ayuda extraordinaria para el Estado sin ser correspondido como esperaría. Pero también el mandatario priista más "cuatroteista" está jugando a dos bandas con la gente de Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum, con quienes ha platicado y se ha reunido para escucharlos y saber qué posibilidades tendría Durango con cualquiera de las dos que gane la Presidencia. En el Gobierno Estatal aún no saben para quién operarán en la próxima elección presidencial. Así las cosas...