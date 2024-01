Nuestros subagentes infiltrados en el edificio más caro de la ciudad de Torreón ya dieron cuenta que las camionetas para la policía que vino a entregar el 'gober' Echado Pa' Delante al bien boleado alcalde de Torreón, Román Cepeda, dicen, que, con esta entrega, el 'casi reelegido' ya podría tener bien afianzada candidatura de la coalición.

Los malvibrosos y envidiosos cuentan que las 22 patrullas con un valor de 53 milloncillos de pesos son para callar bocas para quienes decían que el 'gober' de la Estrella y la Herradura no quería salir de Villamagia y de las inestables redes sociales y qué mejor espacio para entregar reconocimientos, por lo que algunos aprovechados se tomaron fotografía ya que tiene su velita encendida como fue el caso de Enrique Sarmiento quien también anda en la pelea.

*****************************************************************

Y siguiendo un poco con el tema de la seguridad, llamó la atención una fotografía que incluso duró más de una hora en varios portales de Coahuila en donde se observa al "gober" Coahuilense con Luis Crescencio Sandoval, el máximo líder del ejército y para muchos un vicepresidente de México, pues el 'Preciso' le ha estado dando al ejército actividades extra además de los grandes proyectos, incluida la reciente decisión que sean los militares quienes reparen las carreteras del controvertido Tren Maya.

Para los más analistas de la polaca aseguran que este acercamiento puede verse como un cambio en la relación que busca Manolo con el gobierno federal, además de fortalecer la seguridad en las principales fronteras del Estado. Uno de nuestros subagentes que sabe leer las letras chiquitas en la política nos comenta que en su discurso Jiménez comentó 'solicitó' entre líneas, un mayor apoyo en la infraestructura para Coahuila y en generar proyectos estratégicos, quien quita y vienen con recursos a fortalecer alguna carretera…

*****************************************************************

Ya en el teje y maneje del partido 'guinda' dicen que la candidatura para Torreón aún no está bien definida y todavía están en el estira y afloja, pues aunque aseguran que el 'judas' del PRI y ahora neomorenista, Shamir Fernández es el único que le puede hacer frente al 'casi reelegido', además porque se le ha visto cercano con algunos personajes que pudieran pudieran otorgarle mayor financiamiento, en el Morena Nacional quien tiene la carta fuerte es Cintia Cuevas ya que se le ha visto muy cercana al grupo de Claudia Sheinbaum y el tema de la equidad de género será un factor que le puede jugar a favor. Aunque otros más tozudos aseguran que Miguel Batarse con el peso que ganó Luis Fernando Salazar será elegido. Pero mientras son peras o manzanas, la coalición ya tiene sus cartas bien definidas y bien boleadas. Veremos y diremos que tanto pesan las becas de bienestar en Torreón. Dicen que los acomedidos aprovecharon la visita que hizo la precandidata Claudia Sheinbaum a Ramos Arizpe para tomarse una fotografía con la científica y 'cuasipresidenta' de México, pero a quien no vieron fue a Miguel Batarse. ¿Ya se bajaría?

*****************************************************************

Quien ni suda ni se abochorna porque dice que todo está bien en cuestión de Seguridad Pública Municipal es el flamante Secretario de Seguridad César Perales Esparza, pues aunque la Pony le dio recientemente una de las calificación más bajas asegura a la odiosa prensa que en Torreón todo está bajo control, sólo algunos 'asuntillos' que se pueden resolver que se están presentando en los límites con Matamoros, con lente oscuro y seguro comentó que la principal problemática la tienen en el suroriente, 'ya que en el poniente está más tranquilo', estaría bien que don César le preguntara a las transeúntes y marchantes del mercado Juárez a ver si tienen la misma seguridad que él tiene para hablar para caminar un día como a las 19:00 horas o bien a los colonos que ya han sido afectados por el robo a casa-habitación en estos días decembrinos y por donde de pronto no pasan las famosas brigadas. 'A veces sí vale la pena molestar con las luces'…

*****************************************************************

Ahora pensando en la rosca de reyes, ni quien se acuerde del PAN lagunero que en las últimas elecciones recibieron un duro revés aunque ahora andan haciendo su luchita en la famosa red social Tiktok y hasta dando entrevistas a quien se les pare enfrente, tal es el caso de Marcelo Torres y Guillermo Anaya que se han unido por la lucha por la senaduría, tratando de caer en realidad en una candidatura de diputación federal, puesto que saben que Acción Nacional en Coahuila vale casi nada, además está claro que la lucha por un escaño está reservada para los políticos de alcurnia como es el caso de Enrique Martínez, Jericó y ahora chef y exgobernador Miguel Riquelme, todos dicen que el amor por la comida empieza. ¿Será?

*****************************************************************

En la tierra de los alacranes, donde no pasa nada y hasta una "bruja" puede rodar y más en enero, los cumplidos ciudadanos recibieron la terrible noticia de que Durango Digital, la plataforma creada para agilizar los trámites burocráticos ya no iba a funcionar y prefirieron formarse en una fila pues el registro para hacer el pago era más 'engorroso', según cuentan nuestros subagentes disfrazados de vendedores de chicles y dulces, para los contribuyentes interesados en pagar en línea el Refrendo, Replaqueo, ISN, ISH, ISAN podrán hacerlo directamente en la siguiente liga: https://www.pagos.durango.gob.mx/, pero la cosa no termina ahí ya que deberán primero crear una cuenta seleccionando esa opción, "capturar los datos solicitados" y seleccionar crear una cuenta, posteriormente se enviará un correo con un código de activación. Además, deberán capturar el código de activación para poder iniciar la sesión. Y ya como tercera fase deberán capturar el número de teléfono que registraron y capturar la contraseña.

Como último paso deberán poder visualizar la página de inicio en donde aparecen las diferentes opciones para realizar los pagos. ¿A quién se le habrá ocurrido esto que en lugar de facilitar, dificulta el pago? Sobretodo en unas famélicas arcas, como tanto clama el gober artista de Durango.