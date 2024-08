¡Vence al cáncer! Paciente toca la campana de la 'victoria' en Saltillo

Una paciente de la Unidad de Medicina Familiar Nº 89 del IMSS ubicada en Saltillo, pudo tocar este jueves la campana de la victoria, luego de un largo procedimiento que le permitió superar el cáncer.

Se trata de Doña María, quien fue diagnosticada en 2019 con cáncer de mama, y tuvo que pasar por una cirugía y tratamiento oncológico para poder salir adelante y cerrar de manera simbólica este ciclo de su vida.

“Tener una actitud positiva ante las circunstancias, así como el apoyo de mi familia, me ayudaron a salir adelante. Me tocaron muy buenos doctores y enfermeras durante mis procedimientos y me siento muy agradecida con el IMSS y el Voluntariado, quienes se acercaron conmigo desde un principio”, comentó.

Por fin Doña María pudo tocar la famosa campana de la victoria, que simboliza el triunfo en la lucha contra el cáncer.